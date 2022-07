Consigli di libri spicy, per lasciarsi intrigare da storie “piccanti”

Quando parliamo di libri spicy ci riferiamo a un genere a cui, soprattutto i più giovani, si stanno sempre più appassionando. Complice ancora una volta TikTok che rende popolari diversi titoli di questo filone che tiene insieme romanticismo ed erotismo. Vogliamo quindi consigliarvi una selezione di titoli che assimilabili al cosiddetto genere spicy (o che comunque vi si avvicinano), e che presentiamo non in ordine di importanza.

Libri spicy: significato e caratteristiche

Ma, prima, un passo indietro: che cosa s’intende di preciso con il termine spicy? La parola è inglese e significa letteralmente “speziato“, ma può anche essere considerato come un sinonimo di “hot”. In poche parole, un libro spicy è una storia che al suo interno contiene elementi erotici, a volte molto espliciti, altre volte appena accennati. Può capitare infatti che ci sia uno slow burn, ovvero un lento climax fra i due protagonisti che fra giochi di sguardi, tensioni e battute arrivano lentamente a un momento di passione.

Il linguaggio di questi romanzi è spesso molto semplice e diretto, senza un particolare interesse per trame intricate: il punto non è cosa succede, ma come succede, l’atmosfera di tensione e di provocazione che circonda la vicenda. Altrettanto spesso, i personaggi protagonisti sono sostanzialmente femminili, radicati nelle loro convinzioni, finché non arriva qualcuno a sconvolgere i piani e a cambiare tutto, come nei romance.

Libri erotici e libri spicy: differenze

Ma che differenza c’è tra i libri spicy e i libri erotici? Chiaramente – come spesso accade parlando di generi letterari – una linea di demarcazione netta tra le due categorie non c’è. Le differenze sostanziali riguardano il pubblico, il grado di esplicitezza dei contenuti e le tematiche (nei romanzi erotici sono spesso più introspettive e controverse). Dunque, anche se nel corso dell’articolo ci soffermeremo in particolare sui libri spicy, è inevitabile citare in questa sede anche alcuni grandi classici della tradizione erotica.

Tra i titoli più illustri che fanno parte del canone ricordiamo ad esempio Lolita di Vladimir Nabokov (Adelphi, traduzione di Giulia Arborio Mella), Tropico del cancro di Henry Miller (Feltrinelli, traduzione di Luciano Branciardi), L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence (Garzanti, traduzione di Sandro Melani) o, ancora, Il delta di Venere di Anais Nin (Bompiani, traduzione di Delfina Vezzoli), solo per citarne alcuni.

Per non parlare poi della grande influenza che ha avuto il Marchese de Sade, dal cui nome deriva il termine “sadismo”, che denota la natura delle pratiche sessuali che l’autore ha raccontato nelle sue opere. È stato di ispirazione anche per il più recente Histoire D’O (Bompiani, traduzione di Andrea D’Anna) di Pauline Réage, pseudonimo di Dominique Aury, una storia erotica che coinvolge il rapporto master/slave.

Ce ne sarebbero tantissimi altri da elencare ma, come detto, in questo spazio desideriamo concentrarci su un’altra tipologia di testi. Tuttavia vogliamo segnalare ancora alcuni titoli che, più recentemente, hanno avuto un significativo peso nel contesto editoriale estero e italiano: Cinquanta sfumature di grigio di E. L. James (Mondadori, traduzione di Teresa Albanese), After di Anna Todd (Sperling & Kupfer, traduzione di Ilaria Katerinov), nonché Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire (Bompiani) di Melissa Panarello, che è stato ripubblicato proprio a giugno 2022 da Bompiani in una nuova edizione.

Per chiudere, e prima di iniziare con la nostra carrellata di libri spicy del 2022, segnaliamo alcuni fenomeni del momento che trovano largo spazio su TikTok, e non solo: alcuni dei volumi della celebre serie Bridgerton, Shatter me di Tahereh Mafi (Rizzoli, traduzione di Mariella Martucci e Sara A. Benatti) e la Trilogia delle gemme di Kerstin Gier (TEA, traduzione di Maria Alessandra Petrelli).

Libri spicy: i consigli del 2022

Come già ribadito, abbiamo voluto concentrarci in questa lista sulle uscite dell’anno in corso, includendo però nella nostra selezione non solo spicy “puri”, ma anche qualche titolo erotico e qualche romance.

E dunque preparatevi, ecco i nostri consigli per i lettori e le lettrici che amano la dolcezza e il romanticismo, ma anche per chi è alla ricerca di qualcosa di più intrigante e piccante.

Iniziamo questo viaggio fra storie d’amore e flirting intensi con Nel mondo in cui cade la neve (Magazzini Salani), il nuovo romanzo di Erin Doom, autrice del bestseller Fabbricante di lacrime che ha fatto sognare tantissimi adolescenti e non solo. Protagonista è Ivy, che, rimasta orfana ha lasciato la neve del Canada per trasferirsi in California con enorme nostalgia di casa. Adesso l’unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però, per capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto in foto.

Facciamo finta che mi ami (Newton Compton, traduzione di Macristina Cesa) è il fenomeno romantico di TikTok che ha portato a far conoscere Elena Armas anche in Italia. Tra i romanzi spicy è attualmente uno dei più famosi. Realizza un po’ il sogno di tutte: chi non vorrebbe un finto fidanzato sexy e affascinante? Racconta la storia di Catalina Martín, che ha saputo che il suo ex fidanzato, Daniel, farà da testimone di nozze all’imminente matrimonio di sua sorella accompagnato dalla stupenda nuova fidanzata. Al telefono Catalina è riuscita soltanto a dire che anche lei si presenterà con il suo bellissimo e innamoratissimo fidanzato americano. Peccato che lui… non esista!

The love hypothesis. Il teorema dell’amore

The love hypothesis. Il teorema dell’amore (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppett) è la prova che amore e scienza possono spesso convivere: Ali Hazelwood è una neuroscienziata che ha scritto una storia in cui convivono lo stereotipo del professore sexy e la contrapposizione tra ragione e sentimento. La protagonista Olive, per convincere una sua amica che non le importa più di un ex – con cui comunque è uscita un paio di volte – ha baciato il primo che capitava, fingendo che fosse il suo fidanzato. All’improvviso, un appuntamento finto dopo l’altro, il mondo di Olive viene stravolto.

Continuiamo questo viaggio tra i libri spicy con Dove sei, mondo bello (Giulio Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli) è l’ultimo romanzo di Sally Rooney che trasporta nella speranza dell’idea di un mondo bello: Alice ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su Tinder. Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l’affitto. Simon ama da sempre la stessa donna, ma da sempre ne frequenta altre. Felix passa in birreria il tempo libero dal lavoro di magazziniere, ma la sua è una fuga. Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si fraintendono, si deludono e si amano.

Sangue e cenere

Sangue e cenere (HarperCollins, traduzione di Sara A. Benatti) è il primo di una nuova saga di Jennifer L. Armentrout di genere fantasy, ma estremamente romantica e erotica. Protagonista è Poppy, una fanciulla che non è mai stata padrona della propria vita. La sua è un’esistenza solitaria, in cui tutto le è proibito: nessuno può guardarla, né toccarla o rivolgerle la parola. Non è nemmeno libera di usare il proprio dono… Può solo aspettare il giorno della sua Ascensione, chiedendosi che cosa accadrà, mentre preferirebbe di gran lunga stare con le guardie, a combattere il male che ha distrutto la sua famiglia.

Alice Oseman non è esattamente autrice di libri spicy e sicuramente non di libri erotici, ma la dolce tensione che crea tra i personaggi ce l’ha fatta inserire qui. Ottiene il primo contratto editoriale a soli 17 anni, nel 2014, proprio per il romanzo Solitaire (Newton Compton, traduzione di C. Rodotà), amatissimo su TikTok come altri suoi lavori, consigliati sempre da vari booktoker. In questo libro compaiono per la prima volta i protagonisti di Heartstopper (Mondadori, traduzione di Francesco Matteuzzi), romanzo a fumetti dal quale ad aprile 2022 è stata tratta la serie Netflix omonima. Uno young adult frizzante e romantico.

Kiss me like you love me (Sperling & Kupfer) di Kira Shell incarna appieno quel che abbiamo detto dei libri spicy, cosa che succede anche nei libri erotici anche più hot: il bello e dannato che cambia le carte in tavola. Appena giunta a New York per tentare di ricucire il rapporto con suo padre, Selene si ritrova a vivere in una villa da capogiro con lui, la sua nuova compagna e i tre figli di lei. Il maggiore è Neil, un ragazzo affascinante, enigmatico e perennemente in lotta contro un passato oscuro che non gli dà tregua.

Malinda Lo con La notte scorsa al Telegraph Club (Mondadori, traduzione di Giusi Palomba) racconta la storia di due ragazze lesbiche e di quanto sia difficile amarsi per loro nell’America del 1954. Il Telegraph Club è proprio un locale per lesbiche, un luogo dove le persone possono incontrarsi, conoscersi e amarsi.

I perfetti innamorati (Newton Compton, traduzione di Luca De Bartolo) lo inseriamo in questa lista di libri spicy, anche se è soprattutto una storia all’insegna del romanticismo. I protagonisti hanno entrambi perso delle persone care, le loro anime gemelle, e si ritrovano in gruppo di sostegno, non immaginando di trovare, lì, anche l’amore. Milly Johnson racconta cosa significa ricominciare con una storia per i più teneri di cuore.

Le sorprese del buio (Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli) di Kerstin Gier è un po’ diverso dai libri spicy che abbiamo elencato finora. Non ha una trama legata alla vita quotidiana, ma è un vero e proprio fantasy: i protagonisti insieme devono affrontare diverse avventure, ma quella più ardua, probabilmente, è capire che non possono stare l’uno senza l’altra.

Pericolosamente mio di A. J. Foster (Magazzini Salani) incarna il prototipo di romanzo, molto presente tra i libri spicy, che vede i protagonisti passare da “enemies” a “lovers“. Due famiglie rivali e un’attrazione impossibile a cui resistere, con la protagonista, Aria, inserita in un circolo di segreti e intrighi molto interessanti. Se ci aggiungiamo la tensione latente, niente di più piccante!

Baci e torte di lamponi

Continuiamo il nostro viaggio tra i libri spicy, con un romanzo tratto dalla collana Rosso di Giunti, pensata per le storie d’amore divise per età in base all’intensità del colore rosso. Questa è una storia classificata dai 16 anni in su ed è quindi “rosso fuoco”: Baci e torte di lamponi (Giunti) di Violet Darkbloom racconta di un’attrazione fatale esplosa fra Mila e Lidia.

Non è un paese per single (Newton Compton) si trova in questa lista di libri spicy, ma non si può dire che i romanzi di Felicia Kingsley rientrino esattamente nel genere. Ci piace annoverarlo in questa selezione per la capacità dell’autrice di descrivere dinamiche amorose e seducenti con grande abilità. E veniamo brevemente alla trama: mentre tutte le ragazze di Belvedere si contendono due appetitosi single, Elisa cerca di capire cosa ne sarà di una tenuta a cui tiene tantissimo.

Better. Collisione (Magazzini Salani) di Carrie Leighton insegna che non è possibile vivere una passione senza qualche difficoltà (del resto, spesso i libri spicy mostrano come si debba fondamentalmente tormentarsi in continuazione per vivere davvero una storia d’amore). Thomas e Vanessa si scontrano e si rincontrano, si amano e si odiano, ma la verità è che, seppur così diversi, litigano solo per ritrovarsi.

Sei il mio pericolo (Garzanti) è la storia di un fuoco inarrestabile, dell’amore di Hailey e Jake che ha appassionato tantissimi lettori soprattutto su TikTok. Margherita Pani racconta una storia ostacolata e tormentata, che non può che culminare in momenti di tensione.