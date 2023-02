Il romance è il genere del momento, che sta diventando sempre più vario e prolifico. Accanto ai grandi classici e ai romanzi tradizionali è nata infatti una folta costellazione di sottogeneri, alcuni molto simili, altri con delle caratteristiche peculiari. Dal romantasy allo sport romance, passando per i romance in costume, gli spicy e le storie più dark e cupe: su ilLibraio.it una guida per scoprire le tante sfumature del romance, con alcuni consigli lettura per chi desidera immergersi in questo mondo fatto di passione, amore e non solo…

Le storie d’amore non annoiano mai. E non ci sono delusioni che tengano: finita una, si è già pronti a ricominciarne di nuove. Forse è per questo che i libri romance sembrano fatti per essere divorati uno dopo l’altro.

Il desiderio di intrecci sentimentali e relazioni appassionate non è una novità degli ultimi anni ma ha da sempre acceso l’interesse di lettrici e lettori, dando vita un genere di grande successo, estremamente vario e prolifico.

Collane storiche come la Biblioteca delle signorine di Salani hanno fatto la storia della letteratura rosa, così come i volumi di Liala sono stati tra i romanzi d’appendice del Novecento più amati a livello internazionale. Per non parlare degli Harmony che, dagli anni ’80 a oggi, hanno forgiato generazioni a suon di trame romantiche e tormentate.

Da sempre popolari e spesso in cima alle classifiche, i libri romance stanno vivendo una stagione di rinnovata popolarità, in particolare grazie a TikTok, dove i più giovani hanno rivendicato il piacere di leggere storie d’amore (basti pensare che il libro più venduto in Italia nel 2022 è proprio un romance, Fabbricante di lacrime di Erin Doom – Magazzini Salani – diventato virale attraverso BookTok). Così, tra classici intramontabili e romanzi contemporanei ormai iconici, hanno iniziato a spuntare racconti moderni, con linguaggi e caratteristiche proprie. Si delineano dunque nuove correnti e sottogeneri di romance, capaci di soddisfare un mercato ormai sempre più ampio e diversificato.

Le caratteristiche dei libri romance

Dopo aver accennato al loro grande successo, vogliamo ora cercare di descrivere, a grandi linee, le caratteristiche dei libri romance.

Partiamo dall’elemento principale, ovvero la protagonista. Esatto: “la”. La maggior parte dei romance, infatti, vede al centro della trama un personaggio femminile. Può avere un carattere forte e determinato, può presentare un’indole docile e remissiva, può essere una tipa un po’ stralunata e stravagante, oppure la classica brava ragazza amante della lettura e dello studio: quello che conta è che la storia giri attorno a lei, alle sue emozioni e alle sue relazioni.

Allo stesso tempo è importante che, accanto alla protagonista, ci sia sempre l’altra metà della mela: il bad boy irraggiungibile, il compagno di classe insopportabile, l’amico che non riesce a dichiararsi, la ragazza più popolare della scuola che non si è nemmeno accorta della sua esistenza… o, ancora: il padre dell’amica per cui ha una cotta stratosferica, il capo che non fa altro che screditarla, lo sconosciuto incontrato per caso e che è pronto a stravolgerle la vita.

Inizia tutto da una semplice scintilla, uno sguardo, una lieve complicità che si accende fino a divampare in un incendio esorbitante. Ebbene sì, non aspettatevi le mezze misure in un libro romance. Non c’è spazio per flirt sconclusionati o blande attrazioni fisiche. L’amore è sempre visto come un sentimento totalizzante e corrosivo, capace di scardinare e rivoluzionare l’esistenza di chi lo prova.

Sarà per l’intensità delle emozioni descritte, sarà per la scorrevolezza dello stile, sarà perché in fondo non c’è niente di più universale dell’amore, ma il romance è un genere che – forse più degli altri – ha la capacità di coinvolgere e di fornire una via di fuga dalla realtà. Dopotutto, anche se è vero che non si legge solo per puro intrattenimento, la lettura d’evasione ha un fascino unico, che mostra in modo chiaro e lampante la forza travolgente delle parole.

Insomma, si sarà capito: il cuore dei libri romance sono proprio le questioni di cuore. Per quanto possano essere diversi nell’intreccio e nelle ambientazioni, i romanzi rosa non possono prescindere dal mettere in scena un conflitto di natura sentimentale (che sfocia molto spesso in un lieto fine).

Impossibile però fare di tutta l’erba un fascio – in qualsiasi caso, ma in questo meno che mai. Vogliamo dunque addentrarci in questo vasto genere attraverso alcuni dei suoi principali sottogeneri, per scoprire le numerose sfumature del romance e per lasciarvi qualche titolo significativo come consiglio di lettura.

Il romantasy

Il romantasy è un termine che indica uno specifico sottogenere del romance, che mescola romanticismo, avventura ed elementi magici tipici del fantasy. Come anticipato, il nodo della trama è sempre la relazione amorosa tra due persone, ma in questo caso anche l’ambientazione ha un ruolo decisivo. Lo sfondo fantastico – caratterizzato da forze soprannaturali, creature magiche e poteri ultraterreni – aumenta notevolmente l’intensità della storia raccontata, rendendo ancora più speciale l’unione tra i due protagonisti.

L’esplorazione e il conflitto si espandono dunque su due dimensioni: quella amorosa e quella fantastica, che si alimentano a vicenda creando un vortice narrativo irresistibile. Tra passione, azione, guerre e colpi di scena, i lettori e le lettrici di questi romanzi non possono che rimanere con il fiato sospeso durante tutta la lettura.

I romantasy presentano spesso protagoniste femminili forti, che devono superare molteplici ostacoli per stare con il loro vero amore. La componente di pericolo – e dunque il rischio di perdere la persona amata – è molto alta: bisogna lottare e attraversare mille avversità (fondamentale qui anche il ruolo dell’antagonista) per arrivare al tanto agognato lieto fine. Proprio per la complessità degli intrecci e per la ricchezza degli elementi in gioco, può capitare che i romantasy diano avvio a vere e proprie saghe, puntando sulla forza dell’universo narrativo creato.

Da segnalare, inoltre, che tutta questa dose di adrenalina comporta una svolta inaspettata: l’aumento della componente erotica che, in alcuni casi, cresce in modo direttamente proporzionale al rischio e alle minacce che incombono sui protagonisti.

Ma quello che vi starete chiedendo a questo punto è: quanto successo hanno i romantasy? Ultimamente davvero molto, specialmente nel BookTok, dove l’hashtag conta oltre 100 milioni di visualizzazioni. Qualche esempio di titolo da non perdere.

Partiamo da Una corte di spine e rose, la trilogia di Feyre scritta da Sarah J. Maas (Mondadori, traduzione di Lia Desotgiu), in cui la protagonista è una giovane cacciatrice che si trova prigioniera presso la Corte della Primavera, rapita da un Signore Supremo, carnefice e al tempo stesso amante passionale. Una storia di ombre, pericoli, grandiose battaglie ma anche amori travolgenti.

C’è poi la saga di Blood and Ash di Jennifer L. Armentrout (HarperCollins, traduzione di Sara Benatti) che prende le mosse da Poppy, la prescelta, colei che ha il compito di condurre il Regno verso una nuova era. Viene trattata come una creatura sacra, a cui nessuno può parlare o avvicinarsi. Ma in realtà Poppy è una ragazza fatta di carne e di sangue, ha dei desideri e un cuore. Ad accorgersene è Hawke, la sua guardia d’onore, che stravolgerà la sua esistenza e la porterà ad ascoltare la parte più intima e tenebrosa di sè stessa.

Impossibile infine non citare gli universi del Grishaverse creati da Leigh Bardugo, tra cui Sei di corvi (Mondadori, traduzione di Fabio Paracchini e Lorenza Pellegri) e Tenebre e ossa (Mondadori, traduzione di Roberta Verde), da cui è stata tratta anche la serie Netflix Shadow and Bone. I libri di Bardugo ci portano in mondi straordinari e magici, dilaniati dalle guerre, in cui si muovono personaggi memorabili (come la soldatessa Alina Starkov), pronti a rischiare il tutto per tutto pur di salvare la nazione spezzata.

Il paranormal romance

Dal romantasy al paranormal romance il passo è breve, anzi brevissimo. Difficile operare una vera e propria linea di demarcazione tra due sottogeneri che più che cugini potrebbero essere definiti fratelli. La definizione è molto lampante e indica tutti i libri romance che presentano caratteristiche paranormali. Largo spazio dunque a streghe, vampiri, licantropi, demoni, mutaforma e altri esseri straordinari.

Il titolo più rappresentativo di questo sottogenere non può essere che la celebre saga letteraria e cinematografica di Twilight (Fazi, traduzione di Luca Fusari), scritta dalla scrittrice americana Stephenie Meyer, in cui l’adolescente Bella si innamora di Edward, un vampiro con la pelle diafana, i capelli di bronzo, i denti luccicanti e gli occhi color oro.

A differenza del romantasy, possiamo dire però che il paranormal romance si nutre principalmente di atmosfere esoteriche e occulte, attingendo a piene mani anche dal mondo horror e dunque creando una narrazione molto più tesa e inquietante (dove essenziali sono, come sempre, l’amore e l’erotismo).

Anche Crave di Tracy Wolff (Sperling & Kupfer, traduzione di Anna Carbone) rientra a pieno nella categoria, mettendo nuovamente in scena l’amore tra una ragazza umana e un principe vampiro, insieme alla saga Serpent & dove di Shelby Mahurin (HarperCollins, traduzione di Ilaria Katerinov), dove una strega fuggita dalla sua congrega si unisce a un cacciatore nel sacro vincolo del matrimonio.

Non dimentichiamo poi la trilogia Shatter me di Tahereh Mafi (Rizzoli, traduzione di Mariella Martucci e Sara A. Benatti), che vede una giovane di nome Juliette rinchiusa in una cella per 264 giorni. È un gruppo militare a tenerla segregata lì dentro, per usarla come arma in caso di necessità. Perché in realtà Juliette non è come tutte le altre ragazze della sua età: ha il potere di uccidere attraverso il tocco. Scappare sembra impensabile, ma una via di fuga c’è: è Adam, un soldato semplice che scopre di esserle immune e che aprirà tutte le porte che la condurranno alla salvezza.

Menzione a parte per un caso editoriale tutto italiano, pubblicato da poco ma che ha già scalato le classifiche: stiamo parlando di The truth untold (Magazzini Salani) di Rokia, la storia di una città divisa, di un amore indissolubile e di un segreto da svelare. Protagonisti Isabella e Kinan, rispettivamente appartenenti a due fazioni nemiche: i White e i Red. I due non potrebbero essere più distanti, ma c’è qualcosa di magnetico che li lega e che li porta ad avvicinarsi sempre di più, fino a scoprire una terribile verità che aspetta da troppo tempo di essere raccontata.

Libri dark romance

Anche nel caso del dark romance, l’etichetta ci aiuta a intuire quali libri possano entrare a far parte del sottogenere. La parola “dark“, che significa “oscuro, buio“, connota la trama con tinte più cupe, trascinandoci subito in un mondo ambiguo, contorto e compromettente.

Inutile dire infatti che i dark romance mostrano una componente erotica più spiccata rispetto agli altri, dunque l’elemento carnale è di fatto centrale nello sviluppo della storia. Saranno presenti pertanto molte scene di sesso, spesso esplicite ma anche solo accennate, a seconda dell’intensità della narrazione.

Altro dettaglio da non sottovalutare è che i dark romance, a differenza della maggior parte dei romance “tradizionali”, non hanno sempre un lieto fine: questo perché molti di questi romanzi mettono in scena maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, abusi e rapimenti. Il protagonista maschile incarna le caratteristiche del bad boy che, di solito a causa di un trauma passato, è diventato crudele, spietato e indifferente.

Di conseguenza, prima di approcciarvi a un libro di questo genere, consigliamo un po’ di attenzione. Superata la soglia di consapevolezza, ecco i titoli che potrebbero piacervi se siete attratti da queste vibes: Kiss me like you love me di Kira Shell (Sperling & Kupfer), in cui si la vicenda amorosa si intreccia ad un gioco perverso e pericoloso, i libri di Colleen Hoover, che affrontano temi legati alla violenza domestica, senza dimenticare il bestseller Cinquanta sfumature di grigio di E. L. James (Mondadori, traduzione di Teresa Albanese), che affonda in territori legati alla violenza, al sadismo e alla dipendenza affettiva.

E naturalmente ci sono anche i libri della giovane autrice italiana Carrie Leighton: Better. Collisione e Better. Dannazione (Magazzini Salani), che esplorano il rapporto altalenante tra Vanessa e Thomas, una relazione fatta di drammi, rabbia, incomprensioni e amore viscerale. I due si desiderano, ma lui nasconde un groviglio di ferite che gli impediscono di vivere la storia che vorrebbe, condannando lei a un attesa straziante e deludente. Così, tra momenti romantici e parentesi di dolore e abbandono, Vanessa e Thomas sono travolti in una spirale di passione e tormento.

Libri spicy

Non troppo lontani dai dark romance si collocano i libri spicy. In questo caso, però, usciamo dal recinto nero delle sofferenze d’amore per approdare in un territorio altrettanto piccante, ma un po’ meno travagliato.

Possiamo pensare agli spicy come i più classici “libri hot“, romanzi in cui si mescolano elementi di romanticismo ed erotismo, senza dimenticare, però, che l’ago della bilancia tenderà sempre più a favore del primo piuttosto che del secondo.

E dunque quali sono i libri spicy da leggere assolutamente? In questo approfondimento ne abbiamo elencati diversi, in questa sede citiamo solo alcuni dei titoli più popolari del momento: The love hypothesis. Il teorema dell’amore di Ali Hazelwood (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppett), un romance ambientato in ospedale dalle vibes a là Grey’s Anatomy; Facciamo finta che mi ami di Elena Armas (Newton Compton, traduzione di Macristina Cesa), romanzo che mette in scena uno dei trope più amati di sempre, quello del fake dating; mentre per restare nel panorama italiano segnaliamo la giovane A.J. Foster con i billionaire romance Dangerously Mine e Strangely Mine (qui la nostra intervista). Nei suoi libri l’autrice, nata su Wattpad, racconta la saga dei sei fratelli Harrison, ragazzi affascinanti, ricchi e tenebrosi. Il primo vede come protagonisti Aidan e Aria, mentre il secondo esplora il rapporto oscuro e intrigante tra Josh e la bellissima Madison.

Romance storici

Banchetti, balli in maschera, passeggiate a cavallo, panorami mozzafiato, cottage di campagna e sontuose residenze reali. Ammettiamolo: almeno una volta nella vita, siamo caduti tutti nel fascino delle storie in costume. E ancora di più quando c’è di mezzo un intreccio amoroso. Impossibile resistere agli intrighi di palazzo e alle passioni che si consumano in un’ambientazione d’altri tempi, specialmente quando, accanto a un’accesa vicenda sentimentale, si assiste a un’accurata ricostruzione storica.

I romance in costume infatti si nutrono delle caratteristiche tipiche del romanzo storico tradizionale, proponendo al lettore un’esperienza d’immersione unica e indimenticabile. In pratica, un viaggio nel tempo, nello spazio e nel romanticismo (come nel caso di Il diario di Mr. Darcy di Amanda Grange, in cui l’autrice racconta la storia di Elizabeth Bennet dal punto di vista di Darcy).

I romance storici sono un vero e proprio classico del genere, e se ne potrebbero citare moltissimi. Tra i più famosi, ci sono senza dubbi i romanzi di Julia Quinn, l’autrice conosciuta per la serie di Bridgerton, da cui è stata tratta l’omonima serie di successo Netflix.

La scrittrice, nata a New York nel 1970, è laureata in Storia dell’arte ad Harvard, ed ha all’attivo decine di romanzi, tradotti in più di 30 lingue. I libri dedicati agli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton, che cercano l’amore e la felicità nell’alta società londinese, sono: Il duca e io, Il visconte che mi amava, La proposta di un gentiluomo, Un uomo da conquistare, A Sir Phillip, con amore, Amare un libertino, Tutto in un bacio e Il vero amore esiste (tutti editi da Mondadori).

Gay Romance

Un discorso a parte meriterebbero i gay romance, non tanto per la complessità della categoria, ma per il grande successo che stanno riscuotendo tra i giovani su TikTok, segnale sempre più evidente che le nuove generazioni hanno bisogno e voglia di storie che raccontino l’amore in tutte le sue forme.

All’interno del sottogenere rientrano, come ovvio, tutti quei libri che vedono al centro una storia d’amore omosessuale: tra i più celebri ci sono la serie a fumetti Heartstopper (Oscar Ink Mondadori, da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix) Rosso, bianco & sangue blu dell’americana Casey McQuiston (Hope, traduzione di Daniela Rossetti) e, per citare un romanzo che rientra anche nella categoria romance storici da poco descritta, Come anima mai di Rossana Soldano (Mondadori). Ambientato in Inghilterra nel 1936, racconta la storia tra il figlio del duca di Buccleuch, Lewis Ellsworth, e l’intelligente, affascinante ed eccentrico William Chase. È un amore diverso, ostacolato e vietato, quello tra Lewis e William, un amore che ha bisogno di tanto coraggio per contrastare l’odio, la guerra e il pregiudizio. Perché anche se credere nelle favole sembra impossibile, a volte è l’unica via per vivere davvero.

Sport romance e gli altri trope

Allenamenti intensi, obiettivi da raggiungere, competizioni, stress, sogni infranti e molto altro: lo sport romance è un sottogenere del romance particolarmente apprezzato grazie alle sue trame appassionanti e avvincenti. Che sia la pallavolo, il football, il nuoto o il pattinaggio sul ghiaccio non è importante: ciò che conta è la centralità dell’attività sportiva, alla quale si lega, naturalmente, l’intensa storia d’amore.

Molti di questi romanzi provengono da oltreoceano e tra i più apprezzati – specialmente sul BookTok – non possiamo non citare Il contratto di Elle Kennedy (Newton Compton, traduzione di Federico Cenciotti) e Non so perché ti amo di Mariana Zapata (Newton Compton Editori, traduzione di Erica Farsetti e Natalia Amatulli), in cui la talentuosa campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Jasmine Santos si innamora di Ivan Lukov, campione mondiale che le chiede di diventare sua partner, nonostante i due non vadano esattamente d’accordo.

Ci sarebbero poi molti altri sottogeneri da esplorare, categorie dai confini labili, come abbiamo già visto, che sconfinano l’una nell’altra dando vita ad ambientazioni sorprendenti e allo stesso tempo iconiche. Ed è forse proprio l’inclinazione al cristallizzare tendenze e trope a rendere il romance un genere estremamente confortevole che, però, non annoia mai.

Enemies to lovers, Childhood sweethearts, Forbidden Love, Impossible Love, Second Chance Love, Love Triangle, Fake Relationship e tanti, tantissimi altri: i topos dei romanzi rosa non sono schemi posticci e ritriti da presentare senza alcun coinvolgimento, ma linee guida da reinventare ogni volta con grande originalità e trasporto. Un po’ come succede nelle storie d’amore.

Libri romance e storie d’amore senza tempo

Chiudiamo in bellezza questo nostro approfondimento sul romance dedicando un breve spazio a una categoria “del cuore”, all’interno della quale far rientrare tutti i romance che ci hanno insegnato ad amare i romance. Definiamoli pure “i testi cardine” del genere, quelli che si potrebbero consigliare a chi è digiuno di storie d’amore e vorrebbe accostarsi alla materia (anche perché, in questa guida ai sottogeneri, abbiamo voluto fotografare principalmente tendenze e titoli di spicco del momento su TikTok).

Da dove cominciare, dunque? In questa vivace rassegna abbiamo stilato una folta lista di consigli di romanzi rosa da leggere assolutamente: all’interno troverete nomi celebri come Felicia Kingsley e Anna Premoli (pensando a due autrici italiane tra le più amate del genere), ma anche Valentina D’Urbano con il suo Non aspettare la notte e Il rumore dei tuoi passi (Longanesi), gli amatissimi romanzi seriali di Alessia Gazzola e un grande classico per chi ha vissuto l’adolescenza nei primi anni duemila: Federico Moccia.

Mettiamo la ciliegina sulla torta citando anche la regina della chick lit Sophie Kinsella, e il maestro assoluto delle storie romantiche: Nicholas Sparks.