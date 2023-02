Non solo “It Ends With Us”: i libri bestseller di Colleen Hoover

Colleen Hoover, scrittrice originaria del Texas, a 43 anni ha raggiunto il successo internazionale con romanzi come “It Ends With Us” e “All Your Perfects”, riuscendo a commuovere i tiktoker di tutto il mondo e spopolando in libreria con le sue storie young adult intrise di nostalgia, delicatezza e temi attuali (che a breve verranno trasposte anche al cinema) – Un excursus che ripercorre la sua produzione, tra serie romance e titoli autoconclusivi…

Su TikTok l’hashtag dedicato al suo romanzo più famoso ha quasi un miliardo e mezzo di visualizzazioni, secondo il New York Times cinque dei libri più venduti negli Stati Uniti nel 2022 portano la sua firma e in totale, con le sue pubblicazioni, ha già superato quota 20 milioni di copie.

Parliamo di Colleen Hoover, autrice originaria del Texas che a 43 anni ha raggiunto il successo internazionale ed è riuscita a commuovere i booktoker di tutto il mondo, spopolando in libreria con le sue storie young adult intrise di nostalgia, delicatezza e temi fortemente attuali, che a breve verranno trasposte anche al cinema.

Ma com’è cominciata la sua fortuna editoriale e, soprattutto, da dove conviene cominciare a leggere le sue opere? Da It Ends With Us (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet) a All Your Perfects (Sperling & Kupfer, traduzione di Elena Paganelli), passando per i libri autoconclusivi e per quelli che ha scritto a quattro a mani, ecco quello che c’è da sapere su questa scrittrice e sui suoi titoli già tradotti in italiano…

Chi è Colleen Hoover?

Nata nel 1979 a Sulphur Springs, nella Hopkins County, Margareth Colleen Hoover cresce e studia nella città di Saltillo, per poi frequentare la Texas A&M-Commerce e laurearsi in Assistenza sociale. Nel 2000 sposa Heath Hoover, da cui avrà tre figli, e si divide fra più lavoretti pur di sbarcare il lunario.

Quando poi, nel 2011, una frase della canzone Head Full of Doubt/Road Full of Promise degli Avett Brothers le dà lo spunto per una storia, decide di provare a scriverla nei ritagli di tempo e di autopubblicarla su Amazon per permettere a sua madre, che si è da poco iscritta alla piattaforma, di leggerla comodamente dal suo ereader.

Il verso in questione è Decide what to be and go be it, che fa quindi da filo conduttore a Slammed, il suo libro d’esordio, tradotto in italiano da Giulia De Biase per Fabbri con il titolo Tutto ciò che sappiamo dell’amore. E a sancire l’inizio del suo successo nel genere romance è un immediato passaparola che porta in pochi mesi la bookblogger Maryse Black a recensire l’opera e a diffondere la voce.

Così, notata dalle case editrici e sempre più amata dai lettori, Colleen Hoover firma i suoi primi contratti, vince ben cinque volte il premio di Goodreads per il libro più votato e decide di lasciare il lavoro per dedicarsi a tempo pieno a una nuova attività: quella di bestsellerista arrivata da qualche anno anche su TikTok, dove la sua fama ha raggiunto il culmine.

Fra reel di ragazze in lacrime e liste di motivi per cui vale la pena scoprire i suoi romanzi, i creator della piattaforma la considerano infatti un’autrice di rara sensibilità, che nel frattempo viene oggi seguita da oltre un milione di follower sul suo canale Instagram, dove parla della sua famiglia, racconta i dietro le quinte della sua scrittura e suggerisce nuovi spunti di riflessione sui suoi personaggi.

Nel 2015, inoltre, Colleen Hoover e la sua famiglia hanno aperto la libreria The Bookworm Box, che a chi sottoscrive un abbonamento mensile regala di volta in volta dei libri autografati da autori importanti del nostro tempo, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.

Da dove iniziare a leggere i libri di Colleen Hoover?

Se volete conoscere meglio Colleen Hoover e avete deciso di procurarvi qualcuno dei suoi young adult, sappiate che le possibili strade da percorrere sono essenzialmente due. La prima consiste nel recuperare i romanzi seguendo l’ordine cronologico delle pubblicazioni americane, rifacendovi quindi allo schema seguente:

Il lato positivo di questa alternativa è che potrete man mano osservare come si è evoluto lo stile di Colleen Hoover e quali argomenti ha deciso di approfondire nel tempo. Se invece preferite cimentarvi fin da subito con una saga specifica o con un titolo autoconclusivo, trovate di seguito una sintetica guida a tutti i libri di Colleen Hoover.

Da tenere a mente, in ogni caso, è il tono spesso struggente e malinconico dell’autrice, che nel raccontare le vicende di giovani adulti alle prese con problemi di cuore, di lavoro e familiari si concentra spesso su traumi, violenze e ingiustizie da cui i suoi protagonisti devono capire come riscattarsi.

La serie di It Ends With Us

Cominciamo dalla serie più acclamata al momento su TikTok, di cui probabilmente avrete già sentito parlare perché è diventata un caso editoriale di proporzioni mondiali: ci riferiamo a It Ends With Us. Siamo noi a dire basta (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet), che racconta la storia di Lily Bloom, una ragazza di periferia che si trasferisce a Boston dopo essere rimasta orfana di padre.

La giovane si trova in un periodo particolarmente complicato, perché sta cercando di elaborare le violenze subite dal padre e il lutto per la sua perdita, mentre si sforza di superare l’amore per Atlas Corrigan – il suo primo ragazzo -, da cui la vita l’ha ormai allontanata. È in questo contesto che incontra Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo che farà di tutto per conoscerla meglio e per convincerla a riprendersi da un passato pieno di ombre.

A gennaio è arrivato in libreria anche il sequel di questa saga, It Starts With Us. Siamo noi l’inizio di tutto (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet), in cui ritroviamo Lily e Ryle alle prese con un momento diverso della loro conoscenza… A rifare capolino fra le pagine sarà proprio Atlas, il primo amore della protagonista, pronto a scombussolare ogni sua certezza e a rimettere in discussione il fragile equilibrio che Lily credeva di aver trovato dentro di sé. Da It Ends With Us, diventato in Italia il terzo libro più venduto nel 2022, la Sony Pictures ha intanto deciso di trarre un film omonimo, di cui sono già iniziate le riprese e che vedrà Blake Lively e Justin Baldoni nei panni dei protagonisti, nonché sempre Baldoni alla regia insieme ai Wayfarer Studios.

Le altre saghe di Colleen Hoover

E veniamo ora alle altre serie che hanno reso celebre Colleen Hoover, a cominciare da quella nota come Slammed, che include Tutto ciò che sappiamo dell’amore (Fabbri, traduzione di Giulia De Biase) e Tutto ciò che sappiamo di noi due (Fabbri, traduzione di Giulia De Biase). Qui incontriamo Lake e Will, da poco diventati vicini di casa e fra i quali nasce una romantica intesa finché, il primo giorno di lezione, Lake non scopre che Will è uno dei suoi insegnanti e farà di tutto per evitarlo.

C’è poi la serie Hopeless, di cui fanno parte Hopeless. Le coincidenze dell’amore (Leggereditore, traduzione di Laura Maldera) e Losing Hope. Le sintonie dell’amore (Leggereditore, traduzione di Lisa Maldera), incentrati invece sulla storia di Sky, una giovane dai trascorsi nefasti che quando fa la conoscenza di Holder si sente attratta da lui, pur avendo la sensazione che stare con lui la riavvicini al passato dal quale lei cerca di scappare.

Si continua con la serie Maybe, che in inglese è composta da tre libri ma di cui per ora nel nostro Paese è disponibile il primo, Maybe Someday. Forse un giorno (Leggereditore, traduzione di Laura Liucci). La protagonista è Sydney, una ventenne aspirante musicista, la cui vita va in frantumi dopo che il suo ragazzo la tradisce con la sua migliore amica; è allora che Sydney si imbatte in Ridge, un misterioso vicino di casa capace forse di farle ritrovare la speranza.

Infine, segnaliamo la serie Never Never, una trilogia scritta a quattro mani con la bestsellerista sudafricana Tarryn Fisher, e di cui in Italia arriverà a fine febbraio il primo volume, Never Never. Non dimenticare mai di ricordarti di me (Sperling & Kupfer). Al centro del libro ci sono Charlie e Silas, migliori amici fin da bambini e innamorati da quando hanno 14 anni, che però tre anni dopo si svegliano scoprendo di aver perso tutti i loro ricordi, inclusi quelli del loro amore, e decidono di capire insieme cosa sta succedendo.

I libri autoconclusivi

Fra i numerosi young adult pubblicati da Colleen Hoover, sono quattro i romanzi autoconclusivi disponibili nel nostro Paese, che possono essere quindi letti in qualunque ordine e in qualunque momento. Iniziamo da L’incastro (im)perfetto (ONE, traduzione di Laura Liucci), in cui Tate Collins frequenta il pilota di linea Miles Archer, a patto che nessuno dei due si innamori dell’altro. Il loro accordo, però, viene meno quando la loro passione rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso…

Proseguiamo con Confess. Le confessioni del cuore (Leggereditore, traduzione di Laura Liucci), che vede la ventenne Auburn Reed innamorarsi del suo datore di lavoro, l’enigmatico Owen Gentry, un uomo dai tanti segreti che cerca di condividere con lei ogni aspetto della sua vita, pur dovendo omettere dei dettagli che potrebbero ferire la ragazza e mettere ben presto a repentaglio la loro relazione.

Arriviamo a questo punto a 9 Novembre (Leggereditore, traduzione di Laura Liucci), un romance nel quale Fallon incontra Ben il giorno prima di trasferirsi da Los Angeles a New York. Fra i due scatta una scintilla che li fa restare in contatto e li spinge a rivedersi il 9 novembre di ogni anno, almeno finché una novità non rimette in discussione i loro piani e li costringe a fare i conti con ciò che provano l’uno per l’altra.

E chiudiamo con All Your Perfects. Un ricordo ti parlerà di noi (Sperling & Kupfer, traduzione di Elena Paganelli), uno dei romance di Colleen Hoover che stanno avendo più risonanza su TikTok. Qui conosciamo Quinn e Graham, che hanno legato nel giorno più buio della loro vita e che da allora non si sono più lasciati. Dopo anni di matrimonio e di imperfezioni, però, si riconoscono a stento nei ragazzini di una volta e stanno per separare le loro strade, a meno che una scatola di lettere ritrovata per caso non salvi il loro amore…