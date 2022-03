“It ends with us”: il libro che ha conquistato TikTok arriva anche in Italia

Arriva in Italia uno dei libri più popolari del BookTok: “It ends with us” di Colleen Hoover, una storia che affronta il tema della violenza domestica, partendo dall’esperienza personale dell’autrice e dal difficile rapporto tra i genitori

Arriva in Italia uno dei libri più popolari del BookTok: stiamo parlando di It ends with us (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet) di Colleen Hoover, autrice del New York Times che vive in Texas con il marito e tre figli.

Basta restare solo un paio di minuti sul social (dove l’hashtag #itendswithus conta oltre 490milioni di visualizzazioni) per imbattersi nella sua copertina, sotto la quale spuntano spesso colorati segnapagina, o per incappare in una selezione degli ormai celebri libri per piangere, in cui questo titolo è sempre tra i primi della lista.

Ma veniamo ora alla trama di questo romanzo, in corso di traduzione in 29 Paesi.

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato.

Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all’attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama.

Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta?

Nelle dense 336 pagine di It ends with us, Colleen Hoover racconta una storia che affronta il tema della violenza domestica, partendo dalla propria esperienza e dal difficile rapporto tra i genitori.