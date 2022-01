Libri che parlano alla “generazione Tik Tok”: Erin Doom si racconta

“È stato tramite Tik Tok che i giovani lettori hanno diffuso il loro apprezzamento per il libro. Condividendo video, pezzi ed estratti della storia, e portando sempre più ragazzi a interessarsi a quest’opera. Si dice che questa generazione ‘veda’ attraverso i social, ma a volte sono proprio questo ultimi a permetterci di arrivare a loro. Parlare agli adolescenti non è facile, hanno bisogno di un coinvolgimento profondo, di sentirsi parte della storia…”. Dopo “Fabbricante di lacrime”, che ha raggiunto il successo grazie al passaparola dei lettori (oltre 70mila copie vendute), arriva in libreria “Nel modo in cui cade la neve”, il nuovo romanzo di Erin Doom (uno pseudonimo), autrice da milioni di lettori su Wattpad. ilLibraio.it l’ha intervistata, per parlare del suo percorso e della scelta dell’anonimato, ma anche del suo metodo di scrittura e delle sue passioni da lettrice

Si è imposta all’attenzione con Fabbricante di lacrime, uscito a maggio 2021 e protagonista nelle classifiche di vendita (già circa 70mila copie vendute grazie al passaparola dei lettori e ai social, dove spopolano immagini e video di romanzi spacchettati e mostrati con grande entusiasmo dai più giovani). Stiamo parlando di Erin Doom, pseudonimo di una scrittrice italiana che ha scelto l’anonimato e che ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater.

Adesso arriva in libreria con un nuovo romanzo Nel modo in cui cade la neve, una trama densa di emozioni, che lascia col fiato sospeso a ogni capitolo.

Di lei, come ha raccontato Repubblica, si sa solo che è emiliana, under 30, e che ha una formazione giuridica alle spalle, ma da quello che scrive sul suo profilo Instagram possiamo farci un’idea della sua personalità: dolce, emotiva e ancora molto incredula di fronte alla risonanza che hanno avuto le sue storie.

È stata la casa editrice Magazzini Salani a sceglierla, dopo che Doom aveva deciso di autopubblicarsi su Amazon, affiancandola in un accurato lavoro di editing e consegnando in libreria un’edizione più corposa di quella iniziale (si riconosce dal bollino “Complete Edition”, un po’ come per i videogiochi).

Il suo successo ricorda in parte il caso Miller, tornata alla ribalta attraverso Tik Tok e all’interesse della generazione Z: inevitabile, dunque, cercare di conoscere meglio questa giovane autrice in ascesa, per scoprire di più sul suo percorso e sulla scelta dell’anonimato.

Partiamo dall’inizio: quando è nato il desiderio di scrivere?

“Dopo il liceo, quando ho cominciato l’università. Da bambina ho scritto qualcosa, ma erano per lo più favolette, piccoli racconti che non leggeva nessuno. La scrittura vera e propria, quel desiderio di raccontare che è quasi una sete fortissima, è arrivata più tardi”.

Cosa ha imparato scrivendo su Wattpad e come è cambiata la sua scrittura nel corso del tempo?

“Su Wattpad ho innanzitutto imparato a riconoscere i miei limiti. Il tempo necessario per la stesura di ciascun capitolo, il percorso di costruzione del libro passaggio per passaggio, con la pazienza e le tempistiche che richiede. Ho avuto il riscontro di chi mi leggeva ed è stato utile per crescere, confrontarmi e cercare di migliorarmi sempre. Nel corso del tempo si matura, si rifinisce lo stile e si trova la propria maniera personale di raccontare, quella che più spontaneamente si adatta al nostro modo di vedere il mondo”.

Come mai la scelta di rimanere anonima?

“Per questioni di riservatezza. Occupandomi di altro, ho iniziato questo percorso per puro desiderio di condividere con qualcuno la mia passione. Non avrei mai immaginato che mi avrebbe portata dove sono ora, ma nonostante questo resto fedele a me stessa, e alla privacy, che mi sta molto a cuore”.

Le persone attorno a lei sanno che Erin Doom è lei?

“Soltanto la mia famiglia, e amici che si contano sulle dita di una mano”.

Prima o poi pensa che svelerà la sua identità?

“Non lo escludo. Ma per ora lo pseudonimo mi permette di condurre la mia vita e al contempo separarla dall’ambito creativo”.

Cosa ha provato quando Magazzini Salani ha pubblicato, con successo, Fabbricante di lacrime?

“La proposta editoriale è stata del tutto inaspettata, una semplice ragazza che ha sempre scritto soltanto per passione e diletto. Vedere la propria opera pubblicata in libreria e avere la consapevolezza del punto da cui si è partiti è stata un’emozione senza eguali”.

Quanto è difficile scrivere opere capaci di parlare alla “generazione TikTok”?

“È stato proprio tramite Tik Tok che i giovani lettori hanno diffuso il loro apprezzamento per il libro. Condividendo video, pezzi ed estratti della storia, e portando sempre più ragazzi a interessarsi a quest’opera. Si dice che questa generazione ‘veda’ attraverso i social, ma a volte sono proprio questi ultimi a permetterci di arrivare a loro. Parlare agli adolescenti non è facile, hanno bisogno di un coinvolgimento profondo, di sentirsi parte della storia. Di viverla in prima persona e trovare qualcosa in cui rispecchiarsi. Hanno bisogno di una voce, forse per trovare la propria”.

Quali sono le sue passioni da lettrice?

“Amo generi molto diversi da ciò che scrivo: le mie preferenze propendono per i thriller, i distopici e i fantasy”.

Parliamo un po’ delle sue abitudini di scrittura e della sua routine: preferisce scrivere di notte, al mattino presto, o quando capita? A proposito, scrive al pc, su carta, o direttamente sullo smartphone?

“Scrivo esclusivamente al pc, per lo più di notte, perché è il momento più silenzioso e quello che mi invita a riflessioni più profonde”.

Scrive in un luogo particolare, o non ha preferenze?

“Non c’è un luogo particolare, l’importante è che ci sia silenzio e che intorno non abbia nessuno, altrimenti rischio di deconcentrarmi. Spesso la musica mi aiuta a isolarmi dal contesto in cui mi trovo, e a restare in sintonia con l’opera”.

Prima di cimentarsi in una storia, ha già in mente tutti gli sviluppi della trama o procede liberamente, lasciandosi ispirare capitolo dopo capitolo?

“Prima di iniziare la stesura è fondamentale che abbia ben chiaro il finale. Non posso cominciare qualcosa se non so dove voglio arrivare”.