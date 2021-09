“TikTok made me buy it”: una nuova categoria per acquistare i libri online

Oltremanica e oltreoceano sempre più librerie digitali stanno creando una nuova categoria dedicata a #BookTok, in cui elencare i titoli più popolari su TikTok, ovvero il social newtork amato da adolescenti e ragazzi (ma non solo) grazie a cui molto libri (non solo novità, anzi) sono già arrivati in classifica – I dettagli

Sul social network TikTok i libri sono arrivati già da tempo, diffondendosi attraverso l’hashtag #BookTok e tornando in auge nei modi e nei momenti più imprevedibili, come si è registrato prima negli Usa e adesso pian piano anche nel resto del mondo (Italia inclusa).

Ne avevamo già parlato in questo articolo, osservando fino a che punto i TikToker siano capaci di riportare vecchi titoli in classifica e di coinvolgere le nuove generazioni in una spontanea “condivisione” della lettura, spesso all’insegna dell’emotività.

Fra i casi più eclatanti c’è stato quello riguardante Madeline Miller, scrittrice americana e insegnante di greco e latino, i cui romanzi La canzone di Achille e Circe, riscritture dei miti classici, sono tornati anche grazie a TikTok a spopolare tra milioni di adolescenti in cerca di “libri per piangere“.

Per quanto il trend sia difficile da decifrare, basandosi su un meccanismo spontaneo che le case editrici non possono prevedere o incoraggiare come su altre piattaforme, l’impatto di TikTok sulle vendite si sta stabilizzando al punto da spingere molti store online a tenerlo in considerazione.

Lo ha riportato di recente Publisher Weekly, segnalando che, oltremanica e oltreoceano, sempre più librerie digitali stanno creando una nuova categoria dedicata a BookTok in cui elencare i titoli più popolari dell’app – basti pensare alla stessa Amazon UK che ha creato TikTok made me buy it!, o al BookTok sullo store di Barnes & Noble, pagine di selezione d’acquisto ispirate ai libri diventati virali sul social cinese.

Così, anche chi non conosce i nuovi book influencer o non usa l’app può scoprirne le tendenze, prendendo punto da ciò che viene più apprezzato e commentato tra gli utenti bibliofili al momento di individuare la sua prossima lettura.

In Italia non esistono ancora delle categorie analoghe, ma l’hashtag #BookTokItalia conta a oggi ben 102 milioni di visualizzazioni, seguito da #BookTokIta (30 milioni) e da #BookTokItaly (5 milioni), a dimostrazione della crescente importanza di TikTok per il mercato editoriale anche al di fuori dei Paesi anglofoni.