In arrivo “bad girl books”, una libreria tutta dedicata al romantasy

Apre a Oxford “bad girl books”, la prima libreria dedicata esclusivamente al genere romantasy. Fondato da Starlin Marot, una giovane lettrice ed ex studentessa di marketing, il negozio è l’evoluzione di un progetto nato su piattaforme online come TikTok e Reddit, che poi ha presto trovato spazi fisici in pop-up aperti in varie città inglesi – La storia

Ne abbiamo parlato e (speriamo) di continuare a farlo: le community che si creano attorno alla passione per la lettura, in Italia come all’estero, si stanno dimostrando un fenomeno capace di creare connessioni e, sorprendentemente, luoghi fisici dove riunirsi. Sempre più frequentemente i gruppi online si spostano in spazi reali in cui lettrici e lettori possono finalmente scambiarsi le proprie opinioni e creare legami.

La maggior parte di queste storie partono sempre da un punto di partenza: BookTok. Ed è qui che comincia anche la vicenda – unica nel suo genere (per ora) – di bad girl books, la prima libreria specializzata in romantasy, che aprirà a Oxford a luglio.

Il progetto nasce da Starlin Marot, una giovane lettrice ed ex studentessa di marketing, che ha creato una sua community online su piattaforme come Reddit, TikTok e Instagram, per poi cercare dei luoghi “nella vita reale, dove potessimo tutte e tutti celebrare questo genere”.

Da qui partono i pop-up in giro per l’Inghilterra, gli eventi, lo shop online, fino ad arrivare a rilevare un ex laboratorio di ceramica nel quartiere di Jericho: ecco dunque da quale percorso parte la libreria bad girl books.

“La risposta è stata davvero incredibile. Tante persone si sono presentate ai pop-up store, il che mi ha permesso di crescere rapidamente; nel giro di sei mesi ho raccolto abbastanza denaro per aprire un negozio permanente“, ha commentato Marlot.

La libreria ospiterà una vasta selezione di romanzi rosa e fantasy, con circa 2mila titoli tra edizioni speciali e bestseller, oltre a opere auto-pubblicate e testi di case editrici indipendenti.

Ad accompagnare questa selezione anche tanti gadget a tema, come tote bag, candele e molti altri prodotti di marchi indipendenti gestiti da donne.

Scrive Marot sul sito della libreria: “Non c’è niente di male nei libri come i ‘bad girl books’ (i libri per le ragazze cattive, n.d.r.). Ho scoperto che il genere romance è il più stimolante e divertente che abbia mai letto”. La neo-libraia racconta inoltre di come la sua passione sia nata dalla lettura di Una corte di rose e spine (edito in Italia da Mondadori) della scrittrice bestseller Sarah J. Maas, aggiungendo: “Il motivo per cui amo così tanto il genere romance? È inclusivo e stimolante. Ed è gratificante celebrare storie scritte da donne, che danno voce ai desideri femminili”.

L’apertura della libreria, la cui facciata è stata accuratamente dipinta di rosa, si pone l’obbiettivo, tra gli altri, di “colmare una lacuna nella comunità locale”, e sarà accompagnata da un festival estivo che, ogni sabato e domenica di luglio e agosto, vedrà la partecipazione di oltre 50 autrici e autori che, assieme alle persone della community e nuovi clienti, celebreranno l’apertura.

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