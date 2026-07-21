Cozy fantasy da leggere, per trovare magia e serenità

Dimenticate duelli all’ultimo sangue, guerre epiche e viaggi rocamboleschi, e lasciatevi avvolgere dal cozy fantasy, un sottogenere del fantasy dove la trama procede in modo rassicurante e placido, senza per questo perdere la magia e la capacità di coinvolgere ed emozionare. Tra paesini di campagna, creature fatate, locande accoglienti e negozi incantati, iniziamo un viaggio attraverso dieci libri incentrati su mondi fantastici e confortevoli, in cui rifugiarsi per trovare serenità…

Nell’immaginario più comune, il genere fantasy evoca immediatamente battaglie epiche, duelli a colpi di magia, lotte tra Bene e Male, viaggi rocamboleschi, draghi famelici, insidie, tranelli, misteri da risolvere. Il motivo per cui ci piace così tanto (e per cui, anche negli ultimi anni, si continua a parlare di questo genere con entusiasmo, tanto da parte di giovani lettori quanto da parte di adulti) è che il fantasy è in grado di fornire sempre nuove possibilità, nuove avventure e una miriade di diverse ambientazioni.

Insomma, ogni lettrice e ogni lettore appassionato di fantastico sa di poter trovare, là fuori, un mondo immaginario in grado di soddisfare la sua creatività e la sua sete di magia.

Anche per questo, il fantasy è suddiviso in una serie di sottogeneri che servono a indicare il tipo di narrazione, l’atmosfera e il grado di vicinanza o di lontananza dalla nostra realtà.

Tra i sottogeneri da tempo riconosciuti – dall’high/low fantasy all’urban fantasy, dal paranormale al romantasy – da qualche tempo si è affermato, anche a livello editoriale, un sottogenere dove la magia si manifesta in modo più inaspettato e sottile: stiamo parlando del cozy fantasy.

Il (sotto)genere “cozy fantasy”: cos’è?

Ma cos’è il cozy fantasy? Il termine “cozy” (o “cosy”, nella versione in inglese britannico) può essere tradotto con “accogliente, confortevole”. Parlando di libri, la parola si riferisce a una serie di titoli dalle atmosfere calme e rassicuranti, in grado di trasmettere serenità e tranquillità evitando apprensione, inquietudine, suspense, sofferenza.

È un genere, quello dei “cozy books“, che sicuramente dice tanto della società e del periodo storico in cui viviamo, e del bisogno di evasione che la lettura può contribuire a soddisfare. Cercando una pausa dalle ansie e dalle incertezze del presente, lettori e lettrici si rifugiano in storie focalizzate, più che sui colpi di scena e sul ritmo della narrazione, su rapporti di amicizia, su storie d’amore tenere e famiglie accoglienti, oppure sulla crescita personale; trame incentrate su piccoli problemi da risolvere, popolate da personaggi insoliti e simpatici con cui entrare subito in sintonia.

Applicata al genere fantasy, la parola “cozy” fa riferimento a un tipo di romanzi ambientati in mondi fantastici e magici, dove la storia procede placidamente e senza grandi conflitti, ma non per questo in modo meno coinvolgente. A fare da sfondo ci sono il più delle volte piccoli paesini di campagna, locande o negozi, dove la magia costituisce un elemento quotidiano, innocuo e affascinante.

E ora, mettetevi comodi, prendete una bevanda dissetante e preparatevi a rilassarvi con questi dieci libri cozy fantasy.

Cozy fantasy: tanti libri da leggere

Legends & Lattes

Cominciamo con Legends & Lattes (Mondadori, traduzione di Elena M. Battista) di Travis Baldree, uno dei romanzi più citati quando si parla di cozy fantasy. La protagonista del libro è Viv, un’orchessa abituata a zuffe, saccheggi, guerre e teste mozzate. Dopo anni di avventure e battaglie, Viv decide di ritirarsi e di aprire una caffetteria – sì, avete capito bene – nella città di Thune, dove inizia a servire latte macchiato e altre prelibatezze ai cittadini ignari persino di che cosa sia, un caffè. Ad aiutarla arriveranno una serie di alleati irrinunciabili, che pagina dopo pagina diventeranno per Viv una sorta di stramba famiglia acquisita. Il tema della “famiglia scelta”, o “found family“, è uno dei trope più ricorrenti del (sotto)genere cozy, in grado di regalare anche a chi legge emozioni di calore, appartenenza e conforto.

Sulla scia del successo del primo libro, è poi giunto in Italia il prequel della storia di Viv, Bookshops & Bonedust (Mondadori, traduzione di Elena M. Battista). Il libro è ambientato in una piccola libreria, dove l’orchessa – ancora una mercenaria all’epoca in cui è ambientato il romanzo – si trova a vivere durante la convalescenza causata da una brutta ferita a una gamba.

The Spellshop



Il prossimo libro unisce un’isola remota popolata da creature incantate, una bottega di marmellate magiche e una dolce storia d’amore. The Spellshop (Rizzoli, traduzione di Benedetta Gallo) di Sarah Beth Durst inizia con la fuga di Kiela dalla Grande Biblioteca imperiale di Alyssium, travolta da una violenta rivoluzione che l’ha messa a ferro e fuoco. Portando con sé antichi manuali di incantesimi per salvarli dalla distruzione, Kiela giunge sull’isola di Caltrey in compagnia della sua fidata pianta parlante, Caz. Ma l’isola non è più quella che Kiela ricorda dalla sua infanzia: la magia sembra sparita, e tutte le creature che vi abitano sono sempre più deboli. Usando un negozio di marmellate come copertura, la giovane decide di diffondere incantesimi e rimedi magici, sfidando le regole che proibiscono di condividere la magia. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse per il suo vicino di casa, Larran, tanto ficcanaso quanto affascinante…

Water Moon



Spostiamoci in ambienti più simili alla nostra realtà, ma non per questo meno ricchi di incanto. Water Moon (Nord, traduzione di Claudine Turla) di Samantha Sotto Yambao si svolge a Tokyo, in un negozio dove le persone possono dare in pegno i loro rimpianti per ottenere la pace interiore. Proprio quando il precedente proprietario, il signor Ishikawa, lascia il negozio nelle mani della figlia Hana, l’uomo scompare nel nulla e il rimpianto più prezioso di tutti viene rubato. Per andare alla ricerca di entrambi, Hana dovrà inoltrarsi, assieme al giovane scienziato Keishin, all’interno del regno dei rimpianti, un mondo pieno di magia ma anche di pericoli e zone oscure. Una storia delicata come un origami, sospesa tra realtà e sogno, in grado di fornire molti spunti di riflessione con gentilezza e sincerità.

La casa sul mare celeste



Passiamo ora a uno scrittore le cui storie indagano temi sociali importanti con empatia e dolcezza: T.J. Klune, autore, tra gli altri, di La casa sul mare celeste (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo). Linus Baker, assistente sociale del Dipartimento della Magia Minorile, ha il compito di rintracciare i bambini con poteri magici per condurli in appositi istituti adatti alle loro capacità. Incaricato di indagare sull’orfanotrofio di un certo Arthur Parnassus, Linus si reca sulla lontana isola di Marsyas, abitata da sei bambini completamente diversi da quelli con cui ha avuto a che fare in passato. Con questo romanzo, e con il suo seguito Da qualche parte al di là del mare (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo e Molica Paola), l’autore americano parla di lotta contro i pregiudizi e di accettazione delle diversità, scrivendo un vero e proprio comfort book, in grado di commuovere e divertire.

A dark and secret magic

Prendete una storia d’amore appassionante, unitela a qualche drammatico segreto di famiglia e stemperateli con un po’ di ricette magiche e con una tazza di tè fumante, da bere davanti a un camino acceso: avrete così ottenuto A dark and secret magic – Amore e incantesimi all’ora del tè di Wallis Kinney (Il Castoro Off, traduzione di Gloria Pastorino). Un cozy fantasy perfetto soprattutto per il periodo di Halloween, dato che la storia è ambientata pochi giorni prima del 31 ottobre. Il giorno di Halloween, Ecate Goodwin, detta Kate, dovrà ospitare il raduno della sua congrega di streghe, pronta a infrangere la sua amata solitudine. Ma non è la sola cosa a strappare Kate alla sua tranquillità, dato che l’uomo che le ha spezzato il cuore, Matthew, si presenta alla sua porta chiedendole di ospitarlo. Mentre il 31 ottobre si avvicina, Kate scopre un libro maledetto firmato da sua madre, morta da poco. Ecate dovrà capire che cosa si cela dietro quel volume… e se può davvero fidarsi di Matthew, a cui si sente sempre più legata.

Fairy Oak



Passiamo ora a una saga ambientata in un villaggio magico che ricorda un paesino della brughiera scozzese, o della campagna irlandese, con le sue case di pietra e la sua antica quercia incantata, che dà il nome al villaggio e all’intera serie di libri: Fairy Oak (Salani). Elisabetta Gnone, ideatrice di altri universi magici come quello di W.I.T.C.H., con questa serie ha creato un mondo pacifico e fatato, dove persone senza poteri, maghi e streghe convivono in armonia.

La trilogia principale, composta da Il segreto delle gemelle, L’incanto del buio e Il potere della luce, è raccontata dalla voce di Felì, la piccola fata che ha l’incarico di vegliare su due giovani gemelle, Vaniglia e Pervinca Periwinkle: la prima è una Strega della Luce, capace di creare dal nulla, far crescere e curare; la seconda è una Strega del Buio, in grado di far sparire, rendersi invisibile e vedere di notte. A Fairy Oak la pace è preservata grazie all’equilibrio tra Magici della Luce e Magici del Buio: quando il Nemico tenterà di far vacillare questo ordine antico, il ruolo delle gemelle si rivelerà centrale.

Elisabetta Gnone, nome di punta del fantasy italiano, ha arricchito il mondo di Fairy Oak con una serie di altri libri, che permettono di conoscere sempre nuovi personaggi e misteri, seguendo il gruppo di amici nelle loro avventure piene di meraviglia.

Il castello errante di Howl



Parliamo di un’altra saga dalle atmosfere curiose e rassicuranti: quella che ha inizio con Il castello errante di Howl (Kappalab, traduzione di Daniela Ventura e Francesca Guerra) di Diana Wynne Jones, romanzo che ha dato vita all’omonimo film di animazione prodotto dallo Studio Ghibli e diretto da Hayao Miyazaki.

La protagonista del libro è Sophie Hatter, commessa del negozio di cappelli che era stato del padre. Un giorno, Sophie viene maledetta dalla Strega delle Terre Desolate, che la trasforma in una 90enne, condannandola a non poter svelare a nessuno di essere stata colpita da un sortilegio. È così che la giovane vecchina decide di scappare, finendo per rifugiarsi nel castello che da qualche tempo è stato avvistato sulle colline vicine alla cittadina dove vive, e che si vocifera essere di proprietà del mago Howl, il quale ha la fama di rubare il cuore alle donne che conquista. Accolta tra gli insoliti abitanti del castello, Sophie si troverà coinvolta in avventure imprevedibili, alla ricerca di un modo per spezzare l’incantesimo e scoprendo, poco alla volta, che né Howl né lei sono davvero ciò che sembrano.

Isabella Nagg e il vaso di basilico



Il prossimo libro cozy fantasy che proponiamo è Isabella Nagg e il vaso di basilico (Mercurio Books, traduzione di Marta Olivi) di Oliver Darkshire. L’autore ha scritto questo romanzo ispirandosi liberamente all’opera del poeta inglese John Keats, Isabella, or the Pot of Basil, a sua volta ispirato alla novella di Lisabetta da Messina contenuta nel Decameron di Boccaccio. La protagonista del romanzo, Isabella Nagg, passa i suoi giorni prendendosi cura della sua pianta di basilico e detestando la presenza di suo marito. La vita monotona della donna cambia per sempre quando il signor Nagg porta a casa un libro di incantesimi rubato al mago del villaggio, punto di partenza per una serie di situazioni bizzarre che coinvolgono un asino parlante, uno strano gatto (a suo dire, custode della magia contenuta nei manuali), e una colonia di goblin che minaccia di portare scompiglio nel villaggio.

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L’enciclopedia delle fate di Emily Wilde



L’enciclopedia delle fate di Emily Wilde (Mondadori, traduzione di Alice Casarini) di Heather Fawcett ha per protagonista una brillante ma scontrosa studiosa delle creature fatate, giunta nel villaggio di Hrafnsvik per approfondire i suoi studi sui Nascosti, il tipo di fate più sfuggente. Ben decisa a rimanere in disparte rispetto agli altri residenti del paese, Emily Wilde dovrà ben presto ricredersi per investigare sul conto di Wendell Bambleby, suo storico rivale accademico e nuovo abitante del villaggio, che sembra nascondere qualcosa. E chissà che, nel corso delle sue ricerche, Emily non finisca per scoprire anche qualcosa in più sui suoi sentimenti…

Rewitched

Chiudiamo la nostra selezione di libri cozy fantasy con Rewitched – la magia delle seconde possibilità di Lucy Jane Wood (Giunti, traduzione di Serena Tardioli). Un romanzo che, come suggerisce il titolo, sottolinea l’importanza delle seconde opportunità, infondendo speranza e fiducia in sé stessi. Belladonna Blackthorn lavora alla Lunar Books, una libreria nel cuore di Londra; è oppressa da un capo troppo esigente ed è preda di insicurezze e angosce, che l’hanno portata a mettere in secondo piano i suoi poteri di strega. Manca poco al suo 30esimo compleanno e quindi, come le ricorda un avvenente stregone giunto in libreria per metterla in guardia, si avvicina anche il giorno del PariMalia, un processo in cui dovrà dimostrare alla sua congrega di meritarsi i poteri che le sono stati conferiti. Se non riuscirà nell’impresa, li perderà per sempre. Quando minacce oscure inizieranno a stringere la loro morsa attorno a lei, Belle dovrà chiedere aiuto a un mentore inatteso, e persino a quello stregone tanto irritante quanto affascinante che ha promesso di proteggerla.