Amore, misteri e leggerezza: tanti libri “romcozy” consigliati

Che cos’è il romcozy?

A volte non c’è nulla di più rassicurante di una calda storia d’amore, e niente di più coinvolgente di un complicato mistero da risolvere: il sottogenere romcozy è in grado di offrire entrambe le cose.

Come sottolinea Bookriot, infatti, il termine “romcozy” indica una tipologia di lettura che unisce due generi di successo: il romance, la narrativa d’amore (che negli ultimi anni abbiamo visto sempre più in cima alle classifiche e al centro dell’attenzione editoriale) e il cozy mystery, un sottogenere del romanzo investigativo che offre un’atmosfera più leggera e rassicurante rispetto ai “classici” libri gialli e thriller.

Intrighi, misteri, sparizioni e delitti sono conditi da umorismo, equivoci e colpi di fulmine – non c’è spazio quindi per i toni macabri e cupi di alcuni romanzi del genere investigativo.

Il risultato è una storia accogliente e divertente, ma anche curiosa ed emozionante, capace di guadagnarsi il proprio spazio d’onore tra gli innumerevoli sottogeneri del romance. In linea con la nuova tendenza di lettori e lettrici a classificare le proprie letture in categorie sempre più specifiche (creando dei veri e propri “microgeneri“), l’attenzione crescente per questo tipo di trame ha portato alla nascita del termine romcozy.

Tra i grandi nomi della letteratura d’amore (e non solo), negli ultimi anni sono arrivati in libreria diversi romanzi che potrebbero essere classificati come romcozy: ecco quindi una selezione di titoli (che non ha la pretesa di essere esaustiva) per approfondire o iniziare a conoscere questo particolare sottogenere, tra enigmi e innamoramenti.

Libri romcozy: tra romance e cozy mystery

Tutto troppo complicato

La protagonista di Tutto troppo complicato, romanzo della prolifica scrittrice romance Anna Premoli (Newton Compton) è Violante, fiscalista amante delle storie gialle, la cui vita viene improvvisamente scossa da un mistero che la coinvolge in prima persona. Durante la festa organizzata da una sua amica, infatti, Violante si trova sul terrazzo in compagnia di Amedeo, il suo affascinante collega, e nota nell’appartamento di fronte uno splendido dipinto futurista. Poco dopo, proprio sotto il suo naso, il quadro viene trafugato: è così che i due colleghi decidono di improvvisarsi detective, dando inizio a una tortuosa caccia agli indizi. Riusciranno a risolvere il caso senza mettere a rischio anche il loro cuore?

Una ragazza d’altri tempi

Passiamo ora a un altro grande nome della letteratura rosa con Una ragazza d’altri tempi (Newton Compton) di Felicia Kingsley, la scrittrice più letta in Italia nel 2023. Rebecca, studentessa di Egittologia e amante del periodo Regency, improvvisamente si trova a vivere il suo sogno, venendo catapultata nella Londra del 1816. Ma non è tutto oro quel che luccica: il 1816 nasconde molti lati oscuri, tra segreti, complotti e omicidi. La giovane protagonista sa che, presto o tardi, dovrà tornare al presente, ma sente il bisogno di indagare per fare giustizia: per riuscirci, però, ha bisogno di aiuto. “Lady” Rebecca trova così un improbabile alleato nel corsaro Reedlan Knox, un uomo poco raccomandabile ma che emana un fascino irresistibile.

Una piccola formalità

Alessia Gazzola è ben nota ai lettori e alle lettrici per unire nei suoi romanzi bestseller trame investigative coinvolgenti e questioni di cuore: a partire dai romanzi con protagonista Alice Allevi, aspirante anatomopatologa apparsa per la prima volta con L’allieva (Longanesi) e fino alla serie della paleopatologa Costanza Macallè, protagonista di Questione di Costanza (Longanesi) e di altri due libri.

Anche al centro di Una piccola formalità (Longanesi) c’è un mistero da risolvere, ma questa volta riguarda eredità, segreti famigliari e atti notarili. Rachele vuole scoprire cosa c’è dietro alla morte di suo zio (ormai per lei un semplice sconosciuto) e all’eredità che lui le ha lasciato. Si affida quindi all’aiuto di un suo ex compagno di liceo, Manfredi Malacarne, un tempo detestato e ora diventato un notaio preciso e (fin troppo) disponibile…

Il morso della vipera

Il morso della vipera (Garzanti) è il primo romanzo della seconda serie di successo di Alice Basso, già apprezzata da lettori e lettrici per le vicende di Vani Sarca: ghostwriter appassionata di gialli e collaboratrice della polizia, Vani è al centro di cinque romanzi (a partire da L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome), tutti editi da Garzanti.

In questa seconda serie romcozy Alice Basso cambia ambientazione: ci troviamo nel 1935, nei difficili anni del regime fascista, e seguiamo la storia di Anita Bo, dattilografa per la rivista di gialli americani Saturnalia. Anita ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Corrado, ma non prima di aver preso la rivoluzionaria decisione (per l’epoca) di iniziare a lavorare. Come dattilografa per la rivista ha sempre a che fare con detective, sparatorie e indagini, ma anche con il carismatico Sebastiano Satta Ascona, scrittore e traduttore, che lei sente sempre più vicino. È grazie al suo nuovo lavoro che Anita capisce di voler aggiustare le ingiustizie che la circondano, in quel mondo sempre più oppresso dalla censura e dai soprusi.

Come ti ammazzo il marito

Come ti ammazzo il marito di Elle Cosimano (Newton Compton, traduzione di Valentina Legnani e Valentina Lombardi) è un thriller ironico che ha per protagonista una madre single con una vita tormentata: un rapporto difficile con l’ex marito, due figlie, un conto in rosso, un libro da consegnare al suo agente letterario e poche idee su come proseguirlo. Mentre parla della trama del suo nuovo thriller, Finlay viene scambiata per una killer a contratto, e le viene offerto un lauto compenso per compiere un assassinio. Ma per portare a termine il piano la protagonista dovrà superare non pochi ostacoli…

Come uccidono le brave ragazze

Tra i romanzi più amati su TikTok appare sicuramente Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson (Rizzoli, traduzione di Paolo Maria Bonora), il primo romanzo di una trilogia con protagonista Pippa Fitz-Arnobi, giovane studentessa che si improvvisa detective. A distanza di cinque anni dall’omicidio di Andie Bell, ragazza molto popolare, Pip prova a ripercorrere il suo assassinio per capire come siano davvero andate le cose. Collabora con lei Ravi Singh, il fratello del fidanzato di Andie, considerato colpevole del suo omicidio, anche se i due studenti sono convinti della sua innocenza. Pip e Ravi si mettono quindi alla ricerca della verità, entrando in un vortice di segreti che li avvicina sempre di più l’uno all’altra.

Come uccidere la tua anima gemella

Come uccidere la tua anima gemella di L.M. Chilton (Giunti, traduzione di Federica Beltrame) è un romanzo tagliente sul mondo del dating online, a metà tra giallo e commedia romantica. Il personaggio principale è Gwen, appena uscita da una lunga relazione con il suo fidanzato storico e da poco iscritta a Connector, l’app d’incontri più popolare del momento. Per quanto Gwen ci provi, ogni tentativo di voltare pagina si trasforma in un appuntamento disastroso… soprattutto perché tutti gli uomini con cui è uscita finiscono per essere uccisi barbaramente. Chi sarà l’artefice di questo folle piano?

Un misterioso omicidio e molti segreti

Un misterioso omicidio e molti segreti di Catherine Coles (Newton Compton, traduzione di Marta Lanfranco) è ambientato nel 1947, poco lontano da Londra. Per festeggiare la fine della guerra, la cittadina di Westleham ha organizzato una fiera indimenticabile. Martha Miller sa che questa è la sua occasione per essere di nuovo accolta dalla società, dato che dopo la strana scomparsa di suo marito i vicini non hanno fatto altro che diffondere pettegolezzi su di lei. Il suo piano va a monte quando il delizioso gin alle prugne che aveva preparato per l’inaugurazione della fiera si rivela avvelenato: assieme all’affascinante pastore Luke Walker, ora Martha deve capire chi sta cercando di incastrarla…

My killer vacation

Il romcozy My killer vacation di Tessa Bailey (Mondadori, traduzione di Valentina Chioma) ha per protagonista un’insegnate di seconda elementare appassionata di true crime, Taylor. Esasperata dalla sua vita monotona, Taylor non desidera altro che una vacanza soleggiata nella villa lussuosa che ha pagato con tutti i suoi risparmi. Ma la villeggiatura viene interrotta bruscamente dall’apparizione di un cadavere e di uno scorbutico ex detective di nome Myles, incaricato dalla sorella della vittima per risolvere il caso. È così che la tanto agognata vacanza di Taylor finisce per diventare più interessante del previsto…

Bodyguard

Bodyguard di Katherine Center (Newton Compton, traduzione di Marta Mazzocchi e Alice Benassi) vede la star di Hollywood Jack Stapleton minacciano da uno stalker. Per proteggersi senza destare preoccupazione in sua madre, gravemente malata, Jack decide di assumere come guarda del corpo la piccola e apparentemente innocua Hannah Brooks: nonostante l’aspetto inoffensivo, però, la ragazza è letale e temibile. Per non allarmare la famiglia della star, Hannah deve fingersi la ragazza di Jack: riuscirà la bodyguard a proteggere il suo cliente senza affezionarsi troppo a lui?

La ragazza che cancellava i ricordi

Concludiamo questo articolo sul sottogenere romcozy con La ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi) di Chiara Moscardelli, autrice di diversi romanzi che uniscono rosa e mistero, tra cui la serie di Teresa Papavero, iniziata con Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli (Giunti). Olga, tatuatrice trentanovenne, è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, come sua madre: per questo forse ha un particolare talento per i tatuaggi, talento che l’ha portata a una certa notorietà. Olga però è sempre stata introversa e cauta verso il prossimo, soprattutto verso gli uomini. Ma deve ricredersi, quando la scomparsa di un’amica milanese la mette sulla stessa strada dell’attraente giornalista Gabriele Pasca, che sta studiando la sparizione di diverse donne. Intanto un uomo la insegue – e sul collo ha tatuata una piovra…