Felicia Kingsley: “Se la mia vita fosse un romance trope, sarebbe quello dell’innamorata non corrisposta”

“Se c’è un trope con cui descriverei con precisione la mia vita sentimentale è senz’altro quello dell’innamorata non corrisposta, in inglese unrequited love. Per tutti gli anni del liceo ho pensato che al mio Cupido di fiducia mancasse qualche diottria, o quantomeno avesse una pessima mira, perché le sue frecce colpivano sempre me ma poi schivavano per un pelo il mio love interest”. In occasione dell’uscita del nuovo libro “Innamorati Pazzi” il 28 marzo (legato al bestseller “Due cuori in affitto”), su ilLibraio.it l’intervento di Felicia Kingsley, tra le scrittrici di romance più amate: “Ma quindi – qualcuno potrebbe legittimamente chiedermi – se queste sono state le tue esperienze, perché nei tuoi romanzi racconti storie così diverse? Chissà, forse l’ immaginazione va dove spesso la realtà non ci porta…”