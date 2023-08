“Una piccola formalità” di Alessia Gazzola: superare il passato per riconquistare il presente

Eredità, testamenti e atti notarili: la protagonista di “Una piccola formalità”, l’ultimo romanzo di Alessia Gazzola, deve fare i conti con questo e molto altro, tra segreti di famiglia, verità celate e un’inaspettata infatuazione per il suo notaio ed ex compagno di classe, Manfredi Malacarne. Dopo il successo delle indagini di Alice Allevi (protagonista anche della fiction di Rai1 “L’allieva”) e della paleopatologa Costanza Macallè, l’autrice presenta un nuovo personaggio, Rachele Braganza, giornalista di lifestyle alle prese con un’ingarbugliata questione famigliare. La morte di uno zio pressoché sconosciuto apre le porte a un cambiamento radicale nella sua vita: davanti al fascino e all’eccitazione di una passione travolgente, riemergono gli spettri di memorie ancora fresche, e la necessità di superare il passato per poter riottenere il controllo del proprio presente…

Rachele Braganza è molte cose: è una giornalista creativa e spigliata, con un ottimo intuito e la giusta dose di combattività. È la fidanzata storica di Alessio, di cui si è innamorata quando avevano quattordici anni ed erano compagni di classe. E soprattutto è ancora la ragazza riservata e disciplinata di un tempo, che dentro di sé sognava una vita di passione ed emozioni.

Senza rendersene conto, Rachele ha rinunciato da anni al brivido della sorpresa: è bloccata in una relazione tiepida e abitudinaria, dove domina l’affetto e non il desiderio. Per molto tempo si è accontentata, senza nemmeno accorgersi di essersi messa in gabbia con le sue stesse mani.

Il cambiamento, come accade spesso nella vita, avviene all’improvviso: tutto comincia con la morte di uno zio semisconosciuto, fratello di suo padre, eletto a pecora nera della famiglia. Il padre di Rachele la invita a rinunciare all’eredità senza troppi complimenti, per evitare di dover fare i conti con i guai dello zio… ma la giovane giornalista di lifestyle non rinuncerebbe mai alla possibilità di una storia intrigante, e decide di scavare più a fondo.

Con Una piccola formalità (Longanesi) Alessia Gazzola indaga un nuovo mondo fatto di testamenti, successioni, eredità e atti notarili.

La scrittrice originaria di Messina è conosciuta e amata da lettrici e lettori soprattutto grazie a due iconiche protagoniste: Alice Allevi, al centro di nove romanzi e della fiction di Rai1 L’Allieva, e Costanza Macallè, protagonista di altri tre romanzi (Questione di Costanza, Costanza e buoni propositi e La Costanza è un’eccezione), tutti editi da Longanesi. Gazzola, laureata in Medicina e Chirurgia, in queste due serie di libri esplora con intrecci e modalità sempre diversi l’ambiente della Medicina Legale e della Paleopatologia. Due realtà molto lontane dall’ingarbugliata questione familiare a cui invece Rachele deve venire a capo.

Per riuscire nel suo intento, la giovane deve per forza affidarsi a un notaio: e chi meglio di un ex compagno di liceo, una volta detestato, e ora diventato un professionista preciso e disponibile? Il ricordo che Rachele ha di Manfredi Malacarne è quello di un diciottenne odioso e svogliato, ma l’uomo che si trova davanti è un giovane notaio meticoloso, affascinante e gentile. Forse fin troppo…

Il romanzo ruota attorno al continuo contrapporsi di passato e presente: un passato costellato di incomprensioni e di occasioni perse, che tornano nel presente per ottenere un’altra possibilità. I ricordi dell’adolescenza sono fatti di speranze e sogni a occhi aperti, ma anche di perdite inaspettate e ferite dolorose; sono parte integrante dell’identità di Rachele, ma sono anche la zavorra che le impedisce di vivere davvero.

“Benché vivere con l’amplificatore della giovinezza sotto pelle renda tutto più incandescente, è ora di lasciar andare i diciottenni che eravamo: vivono nel passato e portarli qui nel presente è semplicemente sciocco”.

L’insegnamento più grande che la protagonista deve imparare è che le persone evolvono, crescono, cercano di migliorarsi. Non dare loro la possibilità di dimostrare quanto siano cambiate significa vincolarsi per sempre al rimorso e alla rabbia, perdendo di vista la felicità.

In primo luogo, la protagonista capisce di dover perdonare Alessio, che mettendo fine alla loro storia ha voluto solo permetterle di sperimentare un amore autentico e travolgente. Rincontrando Manfredi, invece, Rachele scopre di dover guardare oltre al ricordo negativo che ha di lui, lasciandosi alle spalle il passato per abbracciare la passione e l’eccitazione che mancavano nella sua vita. In Manfredi trova proprio ciò che cercava: un’attrazione capace di farla tremare e sciogliere, riportandola un po’ all’adolescenza, anche se nel corpo di una donna più sicura e consapevole.

Ma è anche grazie alle indagini sulla propria famiglia che Rachele impara le conseguenze devastanti del rancore. Pezzo dopo pezzo, le sue ricerche portano alla luce una storia fatta di silenzi, torti e segreti, di amori brucianti corrotti dall’amarezza. In questo processo dovrà talvolta anche “fare da genitore ai propri genitori”, osservando le loro vulnerabilità e i loro sbagli, per, ancora una volta, accettarli così come sono.

Quella che doveva essere solo Una piccola formalità è invece il punto di partenza per una vera e propria rinascita: quella di una giovane donna che per la prima volta deve affrontare la realtà da sola, prendendo decisioni e sbagliando, ma dimostrando sempre la sua indipendenza.

Sullo sfondo di una Milano piena di opportunità, anche Rachele evolve, cresce e scopre di essere affamata di vita: elimina le regole che da sempre si è autoimposta e sperimenta per la prima volta un amore elettrizzante e spontaneo, che le ricorda cosa significa essere libera.

La nuova realtà che Rachele si è costruita, però, è tanto travolgente quanto fragile ed evanescente: l’eredità di suo zio nasconde una verità insidiosa e difficile da accettare. Riuscirà la giovane giornalista a conservare ciò che ha guadagnato, o tutti i suoi sogni finiranno per crollare come un castello di carte?

Fotografia header: foto di Dario Boemia