Libri sulla mitologia greca, fra grandi classici, retelling (anche YA) e storie per ragazzi

Fra testi classici, saggi, antologie, retelling (anche in chiave Young Adult) e opere per bambini e ragazzi, una vasta selezione di libri antichi e moderni sulla mitologia greca, grazie a cui rispolverare (o conoscere più da vicino) le storie che da secoli hanno nutrito, ispirato e segnato l’immaginario collettivo di molte civiltà occidentali…

“La parola greca mythologia non contiene soltanto le ‘storie‘, i mythoi, ma anche il raccontare (legein), un raccontare che originariamente era anche in grado di suscitare intima risonanza; coinvolgeva l’idea che la storia riguardava sia il narratore sia gli ascoltatori“.

Così si esprimeva il grande filologo e storico delle religioni Károly Kerényi (1897-1973) nel saggio Gli dèi e gli eroi della Grecia (il Saggiatore), suggerendoci che – forse per questo – i miti greci non hanno mai smesso di affascinarci, con le loro allegorie e la loro evocativa descrizione del mondo.

Un mondo dal quale non a caso hanno preso le mosse molte civiltà indoeuropee, che all’antica Grecia sono debitrici non solo dal punto di vista linguistico, ma anche e soprattutto da quello culturale, artistico, filosofico, politico e scientifico.

In questo momento storico, in cui emerge spesso il bisogno di trovare un baricentro riscoprendo i cardini del nostro immaginario collettivo, approfondire le credenze, le riflessioni e le leggende concepite in epoca classica sembra quindi inevitabile, insieme al desiderio di rimettersi in ascolto di un sistema di valori come quello ellenico.

E quale modo migliore di farlo, se non attraverso i numerosi libri sulla mitologia greca a nostra disposizione? Non solo vere e proprie raccolte di miti, ma anche tragedie pensate per il teatro, studi psicanalitici e (più di recente, grazie alla spinta di #BookTok) romanzi che rileggono in ottica moderna le vicende di divinità, eroi ed eroine.

Fra testi classici, saggi, antologie, retelling (anche in chiave YA) e opere per bambini e ragazzi, ecco quindi una selezione di libri sulla mitologia greca – che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli sono posti in ordine di prima pubblicazione italiana – grazie a cui rispolverare (o conoscere più da vicino) le storie che da secoli hanno segnato l’Occidente…

I classici: libri e riscritture sulla mitologia greca

Il nostro viaggio dedicato ai libri sulla mitologia greca non può che partire dalle origini, ovvero dall’VIII secolo a.C. circa, quando si pensa che siano state concepite l’Iliade e l’Odissea, tradizionalmente attribuite all’aedo Omero (VIII-VII a.C?).

Da quel momento in poi, sempre più intellettuali hanno attinto al pantheon e alle usanze greche, mettendo per iscritto numerose varianti dei miti classici, che a volte si sono imposte nella tradizione successiva e altre volte hanno invece spinto autrici e autori di età moderna a raccontarcene una nuova versione, dettata dalla sensibilità del periodo in cui vivevano…

Saggi e antologie sulla mitologia greca

Non solo rivisitazioni letterarie: a darci tante informazioni e chiavi di lettura sulla cultura ellenica sono anche i saggi e le antologie dedicate alla mitologia greca, che in particolare dal XX secolo hanno potuto contare su una produzione variegata e di grande spessore.

Grazie agli studi di accademici quali Walter Otto (1874-1958) prima e Giorgio Agamben poi, come pure all’opera di divulgazione di Giulio Guidorizzi, Matteo Nucci o Giorgio Ieranò, possiamo infatti penetrare i significati più reconditi e al tempo stesso più rilevanti delle storie legate all’antico Olimpo…

I contemporanei: retelling sulla mitologia greca

Passiamo ora ai libri di mitologia greca più contemporanei, visto che l’èpos classico non smette di suggerire spunti alle grandi penne di oggi e ad autrici e autori più giovani, che scrivono soprattutto per il pubblico dei Millennials e della Generazione Z.

I loro retelling, spesso basati su una visione più femminista e inclusiva della mitologia, stanno spopolando da qualche anno specialmente grazie al #BookTok, e sono stati trainati all’inizio dal successo della docente americana Madeline Miller, che ha firmato – fra gli altri – i bestseller La canzone di Achille e Circe.

Libri di mitologia greca per bambini e ragazzi

Fra i tanti libri di mitologia greca da leggere, non vanno poi dimenticate le opere per bambini e ragazzi, pensate per un pubblico ancora in formazione, che spesso non conosce la cultura classica e che si sta approcciando per la prima volta al suo panorama letterario.

Fra i nomi più importanti, spiccano quelli di Laura Orvieto (1876-1953) e Gianni Rodari (1920-1980), e più di recente quelli di Lodovica Cima e di Roberto Piumini, per non parlare poi di un autore di culto come Rick Riordan, diventato famoso in tutto il mondo per la saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo…