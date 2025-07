“Marked men”: il film tratto da “Oltre le regole” di Jay Crownover

L’11 luglio è in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video il film Marked Man: Oltre le regole, ispirato a Oltre le regole, primo libro della Tattoo Trilogy: la trilogia, composta inoltre da Oltre noi l’infinito e Oltre l’amore, è firmata da Jay Crownover.

Il film, molto atteso da lettori e lettrici soprattutto su TikTok (dove spopolano videoclip in lingua originale), vede come protagonisti Chase Stokes – reso celebre dalla serie tv Outer Banks -, Sydney Taylor – conosciuta dal grande pubblico per American Born Chinese – e Natalie Alyn Lind – nota per la serie The Gifted e sorella di Emily Alyn Lind, protagonista sulla piattaforma di Amazon con L’estate dei segreti perduti (di cui vi abbiamo parlato qui).

Ad arricchire il cast anche Alexander Ludwig nei panni di Rome Archer e Ella Balinska in quelli di Ayden Cross. Mentre la regia è firmata da Nick Cassavetes (Le pagine della nostra vita, 2004).

La trama di Marked men

Veniamo ora alla trama: Shaw (Sidney Taylor) e Rule (Chase Stokes) sono amici da molto tempo, lei è una studentessa di medicina proveniente da una famiglia benestante; lui lavora come tatuatore ed è un ragazzo ribelle.

Nonostante le differenze, Shaw si è sempre sentita attratta da Rule, mentre il ragazzo l’ha sempre tenuta a distanza, considerandola solo come un’amica.



Quando dopo una notte di bevute e segreti confessati le loro vere emozioni vengono a galla, la situazione si complica: Shaw cerca di resistere alle pressioni sul futuro da parte dei suoi genitori – un lavoro come medico, un fidanzato benestante come il suo ex, Gabe -, mentre Rule, ancora tormentato da una grave perdita teme di non potersi veramente aprire con la ragazza.

Riuscirà il loro legame a resistere alle insicurezze e alle molte differenze?