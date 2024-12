Quali sono i film del 2025 tratti da libri che ci attendono sul grande (e piccolo) schermo? In questa panoramica in aggiornamento, ecco un’anticipazione dei film più attesi del 2025 tratti da libri, tra drammi, biografie, thriller, live action e molto altro ancora…

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è giunto il momento di prepararsi alle uscite del 2025, letterarie, seriali, e anche cinematografiche.

In questo articolo (che non ha la pretesa di essere esaustivo, in aggiornamento durante il corso dell’anno) raccoglieremo quindi alcune anticipazioni dei film del 2025 tratti da libri che ci attendono al cinema, in televisione o sulle piattaforme di streaming.

La passione per la lettura spesso si accompagna a quella per il cinema: tramite questa panoramica, coloro che quando si affezionano a una storia amano sia leggere il libro sia vedere il film (prima o dopo in base alle preferenze personali) potranno così crearsi un piccolo calendario di suggerimenti di lettura o di visione.

A ispirare molti dei film in uscita nel 2025 troviamo drammi e storie d’amore, vicende biografiche e memoir, thriller e fantasy, fiabe e racconti per bambini e ragazzi. Il 2025 quindi si preannuncia ricco di uscite di ogni genere, e tra questi film tratti da libri si possono trovare spunti per tutti i gusti…

È colpa tua?

Il film tratto dal libro È colpa tua? (Salani, traduzione di Sara Cavarero), secondo capitolo del fenomeno editoriale in tre parti di Mercedes Ron, è appena arrivato su Prime Video, e rappresenta quindi una delle uscite disponibili già dai primi giorni del 2025. In questo episodio la vita di Noah sta per cambiare di nuovo con l’iscrizione all’università, e la già tormentata storia d’amore tra lei e Nick rischia di subire un duro colpo.

Sempre nel 2025 vedrà la luce il remake del primo episodio cinematografico, a suo volta tratto dal primo volume della serie (È colpa mia?), che questa volta sarà ambientato nel Regno Unito con protagonisti Asha Banks e Matthew Broom, e sarà disponibile dal 13 febbraio sempre sulla piattaforma Prime Video.

Here

Il 9 gennaio arriverà nelle sale il nuovo film di Robert Zemeckis (già dietro alla cinepresa in Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away, solo per citare alcune delle sue pellicole più celebri), con protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, che tornano a recitare insieme dopo Forrest Gump. Il film ruota intorno alle vite delle persone che si avvicendano tra passato, presente e futuro nella stanza di un’abitazione che fa da sfondo alle gioie e ai dolori della vita dei protagonisti. Il film è un adattamento del graphic novel Qui di Richard McGuire (Rizzoli Lizard, traduzione di Steve Piccolo).

Paddington in Peru

Il 16 gennaio 2025 arriverà nei cinema il terzo film dedicato all’orso Paddington, le cui avventure traggono ispirazione dai libri per bambini e ragazzi scritti da Michael Bond (Mondadori, traduzione di Manuela Carozzi). Si tratta del nuovo film dedicato alle vicende del gentile orso adottato da una famiglia inglese, e racconterà il viaggio di Paddington alla ricerca delle sue radici in Perù. Giunti nel paese per andare a trovare zia Lucy, Paddington e la famiglia Brown si ritroveranno a vivere un’avventura tra i pericoli dell’Amazzonia.

A complete unknown

In questo film in uscita nei cinema il 23 gennaio 2025 vengono ripercorsi i passi di Bob Dylan, e in particolare le vicende della sua carriera che ruotarono intorno a un momento specifico, cioè quello in cui Dylan scelse di attaccare la chitarra all’amplificatore durante il Newport Folk Festival del 1965. A interpretare Bob Dylan c’è Timothée Chalamet, accompagnato nel film, tra gli altri, da Elle Fanning ed Edward Norton. Alla regia James Mangold, che si era già dedicato al racconto di eventi iconici del passato con Le Mans ’66. Gli eventi raccontati nel film prendono ispirazione dal libro Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica di Elijah Wald (Vallardi, traduzione di Nicola Ferloni).

Sono ancora qui

Sono ancora qui (Ainda estou aqui in lingua originale) è il film del 2025 diretto da Walter Salles, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del cinema di Venezia 2024. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Marcelo Rubens Paiva (La Nuova Frontiera, tradizione di Marta Silvetti) che si dedica al tema dei desaparecidos durante la dittatura militare basiliana esplorando il punto di vista di chi ha vissuto il dramma del non sapere. Paiva infatti narra la storia della propria famiglia, segnata dalla sparizione del padre, e della successiva lotta da parte di sua madre per l’ottenimento di una verità, per sé e per tutti gli altri travolti da questa tragedia. Il libro sarà disponibile in libreria in traduzione italiana il 14 gennaio, mentre il film arriverà nelle sale il 30 dello stesso mese.

Queer

Il 13 febbraio 2025 arriverà nei cinema il nuovo atteso film di Luca Guadagnino (già alla regia, tra gli altri, del celebre adattamento del romanzo Chiamami con il tuo nome), tratto dal libro Queer di William S. Burroughs (Adelphi, traduzione di Katia Bagnoli). La storia, che vede come attori protagonisti Daniel Craig e Daan de Vit, segue William Lee (Craig) nel suo vagabondare nei bar di Città del Messico, dove incontra il giovane Eugene Allerton, ex militare caratterizzato da un’enigmatica ambiguità.

Biancaneve

Il 2025 vedrà anche sul grande schermo la versione live action di un classico dell’animazione Disney, a sua volta ispirato a una delle più celebri fiabe dei fratelli Grimm: Biancaneve (Newton Compton, a cura di Brunamaria Dal Lago Veneri). La regia di Marc Webb accompagna le performance di Rachel Zegler (Biancaneve) e Gal Gadot (Regina), e il film è atteso nelle sale il 20 marzo.

Non è un paese per single

Previsto per il 2025 anche l’adattamento del romanzo Non è un paese per single (Newton Compton) di Felicia Kingsley, che sarà disponibile su Prime Video. Si tratta del primo film tratto da un romanzo dell’autrice bestseller. La storia è ambientata tra le colline toscane, in un piccolo borgo in cui l’arrivo di due scapoli provenienti dall’Inghilterra, Charles Bingley e Michael D’Arcy, porta scompiglio tra le cittadine. Elisa, amica di infanzia dei due, oggi si occupa del vigneto nella tenuta che Bingley deve ereditare, e più che a un matrimonio è interessata al futuro della tenuta… Nella versione cinematografica, Elisa è interpretata da Matilde Gioli, e Michael D’Arcy da Cristiano Caccamo.

Mickey 17

Bong Joon Ho dirige Mickey 17, il film di fantascienza tratto dal romanzo di Edward Ashton (Fanucci, traduzione di Ternavasio S.). Mickey è un Sacrificabile che lavora sulla colonia di Niflheim, un pianeta ghiacciato che gli umani cercano di terraformare. Le missioni più pericolose sono affidate proprio a lui, poiché in caso di morte, viene prontamente sostituito da una sua versione successiva, capace di conservarne la maggioranza dei ricordi. Ciò che non deve assolutamente accadere è che due versioni di Mickey siano vive contemporaneamente… A interpretare Mickey troviamo Robert Pattinson; nel cast anche Toni Collette e Mark Ruffalo.

La cronologia dell’acqua

Kristen Stewart dirige questo film atteso per il 2025 tratto dal libro omonimo scritto da Lidia Yuknavitch (nottetempo, traduzione di Alessandra Castellazzi). Questo racconto, che è un memoir dell’autrice, narra le vicende che ruotano intorno alla sua accettazione di una borsa di studio per un college del Texas, occasione attesa come via d’uscita da una infanzia segnata dagli abusi. Quest’occasione però non basta per cancellare il passato, e Lidia si perde tra droghe e alcool, mentre esplora la propria sessualità: le uniche certezze a cui affidarsi rimangono il nuoto e la letteratura.

Klara e il sole

Klara e il sole (Einaudi, traduzione di Susanna Basso) del Premio Nobel per la Letteratura 2017 Kazuo Ishiguro, verrà riadattato nel 2025 da un film omonimo, la cui regia è stata affidata a Taika Waititi (già alla cinepresa, tra gli altri, di Jojo Rabbit). Klara è un robot umanoide ad alimentazione solare, inserito in una famiglia per alleviare la solitudine dei suoi componenti, e in particolare quella della figlia Josie, afflitta da una malattia. Tra le protagoniste del film troviamo Jenna Ortega e Amy Adams.

Nightbitch

Uno sguardo unico sulla maternità è quello offerto da Nightbitch, il film girato da Marielle Heller con protagonista Amy Adams nei panni di una donna che, una volta costretta ad abbandonare la carriera per dedicarsi unicamente alla maternità, riscopre un lato di sé estremamente “selvaggio”. Il film è tratto dal libro omonimo (Mondadori, traduzione di Veronica Raimo) scritto da Rachel Yoder.

E i figli dopo di loro

E i figli dopo di loro (Marsilio, traduzione di Margherita Botto) di Nicolas Mathieu, vincitore del Premio Goncourt 2018, è stato recentemente trasposto in un film per la regia di Ludovic e Zoran Boukherma. Protagonista è l’attore Paul Kircher, che per la sua interpretazione ha vinto il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra del cinema di Venezia 2024. Le vicende, ambientate negli anni ’90, si soffermano sul racconto dell’adolescenza di due cugini, e di come questa si infranga contro le difficoltà di un contesto di provincia in cui iniziano ad affiorare le difficoltà economiche del millennio a venire.

People we meet on vacation

Poppy (Emily Bader) e Alex (Tom Blyth) sono una coppia di amici molto diversi tra loro che, pur vivendo lontani, si impegnano a fare una vacanza insieme tutti gli anni. Riescono a mantenere questo impegno per dieci anni, finché, durante l’ultima, qualcosa va storto e un pesante silenzio si frappone tra di loro. Poppy decide quindi di porre rimedio, prendendo coraggio e invitando Alex a riprendere questa tradizione. People we meet on vacation, tratto dal libro di Emily Henry (HarperCollins, traduzione di Valentina Zaffagnini), è atteso nel 2025 su Netflix.

The running man

Si attende per novembre del 2025 un nuovo adattamento di L’uomo in fuga (Sperling&Kupfer, traduzione di Delio Zinoni) di Stephen King. Questa storia infatti era già stata adattata, anche se più liberamente, nel film L’implacabile con protagonista Arnold Schwarzenegger. Il nuovo film, affidato alla regia di Edgar Wright (già regista, solo per citarne alcuni, dei film della cosiddetta Trilogia del Cornetto, di Baby Driver e di Last night in Soho) e avrà tra i protagonisti Glenn Powell e Josh Brolin. La storia ci porta nel cuore di una distopia totalitaria ambientata negli Stati Uniti, la cui popolazione è in gran parte caratterizzata da un’estrema povertà. Ben, il protagonista, per necessità economiche accetta di partecipare a The Running Man, un gioco che mette a rischio la sua sopravvivenza.

The housemaid

The housemaid sarà un film del 2025 (atteso a dicembre negli Stati Uniti) con la regia di Paul Feig, Amanda Seigfreid e Sydney Sweeney come protagoniste. Il film prende ispirazione da Una di famiglia (Newton Compton, traduzione di Eleonora Motta), thriller di Freida McFadden, che ha come protagonista Millie, una donna che cerca di riscattarsi da un passato turbolento facendosi assumere come domestica nella villa della famiglia Winchester. Il sollievo di Millie però sarà breve, poiché si troverà a fare i conti con ambiente tutt’altro che idilliaco. La storia di Millie proseguirà in libreria in un secondo volume, La donna della porta accanto, atteso per l’aprile del 2025.

Portami a casa

Nel 2025 verrà reso disponibile su Prime Video il thriller Portami a casa, il cui protagonista è Jules, che sostituisce un amico come operatore alla linea telefonica che si occupa di offrire una rassicurazione alle donne che tornano a casa da sole, nell’eventualità che abbiano bisogno di aiuto. La maggior parte delle chiamate sono innocue, ma proprio quella sera Jules ne riceve una da Klara, inseguita dall’uomo che ha minacciato di ucciderla in un giorno preciso, quello che giungerà di lì a poche ore. La storia è tratta da Portami a casa (Fazi, traduzione di Elisa Ronchi), di Sebastian Fitzek.

Frankenstein

Guillermo del Toro (già regista, tra gli altri, dell’adattamento de La forma dell’acqua) dopo essersi dedicato a reinterpretare il classico Pinocchio, si occuperà di un adattamento del classico Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo (Garzanti, traduzione di Maria Paola Saci e Fabio Troncarelli) di Mary Shelley. Tra gli attori protagonisti troveremo Oscar Isaac (Dr. Frankenstein), Jacob Elordi (il mostro) e Christoph Waltz (Dr. Pretorius).

The Bride

Sempre ispirato a Frakenstein, anche se molto più liberamente, è il film The Bride, atteso per il 2025, con la regia di Maggie Gyllenhaal. In questo caso l’ambientazione si sposta nella Chicago degli anni ’30; tra i protagonisti, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal e Christian Bale.

Wicked: For Good

Il 2024 ha visto l’arrivo nei cinema dell’adattamento di Wicked, un celebre musical teatrale a sua volta ispirato dai personaggi del romanzo per ragazzi Il meraviglioso mago di Oz (Nord-Sud, a cura di Annalisa Strada) di L. Frank Baum. Il film era la prima di due parti: il secondo episodio, che avrà sempre come protagoniste Cynthia Erivo, Ariana Grande e Jeff Goldblum, arriverà sul grande schermo nel 2025, con il titolo di Wicked: For Good.

In the Lost Lands

Paul W. S. Anderson dirigerà il film fantasy e d’avventura In the Lost Lands tratto dal racconto di George R. R. Martin Nelle terre perdute (contenuto nella raccolta I re di sabbia, edita da Mondadori, con la traduzione di G. Valent). Tra gli attori protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista: la prima interpreta la strega Gray Alys, capace di esaudire ogni desiderio, inviata nelle Terre Perdute alla ricerca del potere di cambiare forma richiestole dalla regina Melange: ma non tutti i desideri andrebbero esauditi…

Le assaggiatrici

Nel 2025 vedrà la luce la trasposizione cinematografica con la regia di Silvio Soldini del romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore di diversi premi, tra cui il Premio Campiello 2018. Rosa Sauer è una delle dieci assaggiatrici di Hitler, donne che ogni giorno sono obbligate ad assicurarsi che il cibo del dittatore non sia stato avvelenato. Queste donne, costrette ad affrontare insieme la paura di morire, intessono relazioni, diventando amiche e rivali.

Le governanti

Le governanti (La nave di Teseo, traduzione di Cettina Callò) di Anne Serre, come anticipa il titolo, narra la vita di tre governanti, isolate nella casa di campagna della famiglia dei signori Auster. Le siepi della tenuta però non possono contenere la fame di vita di queste tre donne belle e giovani, segretamente osservate dall’anziano che vive nella casa di fronte. Da questo libro è stato tratto un film diretto da Joe Talbot, con protagonista Lily-Rose Depp, atteso per il 2025.

Steve

Arriverà sul grande schermo nel 2025 anche l’adattamento di Shy (Sellerio, traduzione di Federica Aceto), romanzo scritto da Max Porter, che narra le difficoltà dell’omonimo protagonista, un sedicenne che si trova ad affrontare il suo passato e il suo senso di colpa in un collegio per adolescenti problematici. Il film, girato da Tim Mielants, avrà come attore protagonista Cillian Murphy, proveniente dal successo ottenuto con l’interpretazione di Oppenheimer, nei panni del rettore di questo collegio.

Segnaliamo infine due film del 2025 che sebbene non siano stati tratti da libri, hanno uno stretto legame con il mondo della letteratura. Si tratta infatti di pellicole che rappresenteranno dei momenti di vita di due celebri scrittrici, Flannery O’ Connor e Goliarda Sapienza. La prima verrà ritratta dalla pellicola Wildcat, diretta da Ethan Hawke con protagonista la figlia Maya Hawke nel ruolo di O’Connor, che sarà disponibile nei cinema italiani proprio nel centesimo anno dalla nascita della scrittrice. Il film Fuori invece si concentra su Goliarda Sapienza (interpretata da Valeria Golino) e in particolare sul legame tra lei e altre donne che si sviluppò durante la sua permanenza in prigione causata da un suo gesto inaspettato: la regia è di Mario Martone, e tra le protagoniste troviamo anche Matilda de Angelis e Elodie.