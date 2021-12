I film del 2022 tratti da libri (romanzi, non-fiction e storie per ragazzi)

Capita che chi ama i libri ami anche il cinema e, d’altra parte, i cultori del grande schermo sono spesso anche appassionati lettori: per questo anche quest’anno abbiamo voluto raccontare l’unione tra questi due mondi con una selezione (che non ha la pretesa di essere definitiva) di film del 2022 tratti dai libri (sia del genere narrativa sia non-fiction).

Purtroppo si tratta di anticipazioni più che di uscite definitive. La programmazione cinematografica, infatti, continua a risentire della pandemia. Nel 2021 sono state recuperate molte pellicole attese per l’anno precedente, ma altre invece sono nuovamente slittate al 2022, e altre ancora rimandate a data da destinarsi. Non è quindi improbabile che anche la data di uscita dei titoli che seguono possa subire delle variazioni.

Per chi vorrebbe comunque prepararsi ai film in uscita nel 2022 (o più in là) ecco quindi una selezione di titoli (non in ordine di importanza) pronti per la proiezione, in post – produzione o che volgono al fine delle riprese, da attendere leggendo – o rileggendo – le pagine da cui hanno avuto origine.

Killers of the flower moon

Regia: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal

Tratto da: la storia vera Gli assassini della terra rossa (Corbaccio, traduzione di Francesco Zago) scritto da David Grann, ex cronista del New Yorker

Trama: questo thriller d’autore ci porta negli anni ’20, nella contea di Osage, in Oklahoma, dove vivono alcuni tra i cittadini più facoltosi di tutti gli Stati Uniti, i discendenti dei nativi americani che hanno scoperto di possedere territori ricchi di giacimenti di petrolio. Ma, all’improvviso, una serie di omicidi inizia a colpire la loro comunità e tutti coloro che cercano di indagare su questa storia. A prendere in mano l’indagine è la neonata FBI, che viene così a conoscenza di una tetra cospirazione.

Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh (già regista, tra gli altri, dell’adattamento di Assassinio sull’Orient Express)

Cast: Jodie Comer, Gal Gadot, Armie Hammer, Kenneth Branagh, Tom Bateman

Tratto da: Assassinio sul Nilo (Mondadori, traduzione di Paolo Valentino) di Agatha Christie

Trama: il celebre investigatore Hercule Poirot decide di prendersi una vacanza all’insegna di una lussuosa crociera d’altri tempi sulle acque del Nilo, ma non sa che anche qui si troverà a dover risolvere il mistero legato a un torbido omicidio. Una sola cosa è certa: il colpevole deve essere uno dei passeggeri del battello, tra i quali troviamo la giovane ereditiera Linnet Ridgeway, il marito Simon Doyle, l’amica ed ex fidanzata di Simon Jacqueline de Bellefort, e molti altri passeggeri innocui solo in apparenza. Ma il mistero s’infittisce quando al primo omicidio ne seguono degli altri…

Il primo giorno della mia vita

Regia: Paolo Genovese

Cast: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Giorgio Tirabassi

Tratto da: il romanzo Il primo giorno della mia vita (Einaudi) di Paolo Genovese

Trama: i protagonisti di questo film sono cinque persone che per motivi diversi hanno perso la voglia di stare al mondo. Ma prima che possano compiere un gesto avventato, un uomo a loro sconosciuto gli dà la possibilità di vedere come sarebbe il mondo senza di loro: cosa accadrebbe, quali eventi perderebbero, quale sarebbe la vera reazione delle persone che gli sono vicine. Hanno sette giorni a disposizione per questo viaggio ai confini con la realtà, prima di dover confrontare se stessi e scegliere se scoprire che forma prenderà il primo giorno della loro nuova vita.

Peter Pan e Wendy

Regia: David Lowery

Cast: Jude Law, Yara Shahidi, Alexander Molony, Ever Anderson, Alyssa Wapanatâhk

Tratto da: il romanzo per ragazzi di James Matthew Barrie Le avventure di Peter Pan (Newton compton Editori, traduzione di Paolo Falcone)

Trama: questo film del 2022 si propone come una nuova versione del classico per ragazzi dal fascino intramontabile che, tramite una storia di fantasia, narra della paura di crescere più o meno viva in ogni bambino. In questo film ritroveremo Wendy e i suoi fratelli, la magica Isola che non c’è, Campanellino, Capitan Uncino e le loro emozionanti avventure sospese tra sogno e realtà.

Il ritorno di casanova

Regia: Gabriele Salvatores

Cast: Toni Servillo, Sara Serraiocco, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso

Tratto da: Il ritorno di casanova (Adelphi, traduzione di Giuseppe Farese) di Arthur Schnitzler

Trama: l’età della giovinezza è ormai lontana per Giacomo Casanova (in questo caso interpretato da Toni Servillo). La maturità lo conduce al desiderio di allontanarsi dagli intrighi amorosi e politici e di tornare a Venezia, la città da cui era riuscito a fuggire anni prima. I suoi intenti, però, vengono distolti dall’incontro con Marcolina, una giovane studiosa di matematica che con il suo sguardo freddo travolge il protagonista, riportandolo per un momento alla vita di un tempo.

Animali fantastici e dove trovarli: I segreti di Silente

Regia: David Yates

Cast: Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston, Eddie Redmayne, Ezra Miller

Tratto da: si tratta del nuovo capitolo della saga tratta da Gli animali fantastici: dove trovarli (Salani, traduzione di Beatrice Masini e Valentina Daniele, illustrazioni di Olivia Lomenech Gill) ideata da J. K. Rowling. In arrivo in libreria nei prossimi mesi c’è anche la sceneggiatura ufficiale del film.

Trama: il film del 2022 si presenta come il terzo capitolo della saga prequel della storia di Harry Potter; ritroviamo infatti il personaggio di Silente. I poteri del mago oscuro Gellert Grindelwald si accrescono rapidamente, e mettono in pericolo l’intero mondo magico. Silente affida quindi a Newt Scamander il compito di formare una squadra composta da maghi, streghe (e persino un Babbano) che possa affrontare una pericolosa missione per ostacolare i piani del mago. Ma Silente presto si rende conto che di fronte a questa sfida non potrà rimanere in disparte.

Deep Water

Regia: Adrian Lyne

Cast: Ben Affleck, Ana de Armas, Rachel Blanchard, Tracy Letts, Lil Rel Howery

Tratto da: Acque profonde (Bompiani, traduzione di M. Caramella) di Patricia Highsmith

Trama: dopo il successo di Gone Girl ritroviamo Ben Affleck protagonista di un altro thriller letterario che si consuma nella sfera coniugale. Victor è il marito di Miranda, una donna bellissima che nonostante la solidità della loro relazione non si trattiene dal flirtare con altri uomini. Victor ha sempre sopportato con pazienza, ma quando gli spasimanti di Miranda iniziano a scomparire uno dopo l’altro diventa il principale sospettato degli efferati omicidi che li coinvolgono.

Ti mangio il cuore

Regia: Pippo Mezzapesa

Cast: Elodie, Francesco Patané, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

Tratto da: l’inchiesta Ti mangio il cuore portata avanti da Carlo Bonini e Giuliano Foschini

Trama: al centro di questa storia troviamo i crimini della Società foggiana, la mafia pugliese che opera tra gli altopiani del Gargano. A rinfuocare le faide tra le famiglie che si contendono gli affari c’è la storia d’amore proibita tra Andrea, che fa parte del clan dei Malatesta, e Marilena, già moglie del boss della famiglia rivale dei Camporeale. Sullo sfondo gli affari internazionali che tra droga, rifiuti pericolosi e omicidi arricchiscono le tasche dei clan.

The Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Cast: Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Kellan Rhude

Tratto da: il racconto omonimo di Joe Hill (pseudonimo di Joseph Hillström King, figlio di Stephen King)

Trama: nella periferia del Colorado un serial killer rapisce con l’inganno giovani ragazzi. La sua ultima vittima è Finney Shaw, un intelligente ma timido tredicenne. Nel seminterrato in cui viene rinchiuso Finney trova però un telefono nero, con cui scopre di potersi mettersi in contatto con le precedenti vittime dell’assassino, le quali faranno di tutto per aiutarlo a fuggire.

La mia ombra è tua

Regia: Eugenio Cappuccio

Cast: Marco Giallini, Giuseppe Maggio

Tratto da: il romanzo La mia ombra è tua di Edoardo Nesi

Trama: protagonista di questo film del 2022 è un viaggio on the road che vede i protagonisti, esponenti di due generazioni lontane e diverse tra loro, spostarsi da Firenze a Milano su una vecchia Jeep del 1979. Sulla Jeep troviamo Emiliano, un ventiduenne da poco laureato in lettere antiche, e Vittorio, uno scrittore di grande successo che nella vita però è riuscito a pubblicare un solo libro. Ad aspettarli a Milano una conferenza che dovrà tenere Vittorio, ormai reso dai social network il simbolo della nostalgia di un’Italia del passato che forse non è mai esistita.

Matilda

Regia: Matthew Warchus

Cast: Emma Thompson, Lashana Lynch, Alisha Weir, Stephen Graham, Andrea Riseborough

Tratto da: Matilde (Salani, traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi) di Roald Dahl

Trama: in questo film del 2022 uno dei classici più amati di Roald Dahl torna in un nuovo adattamento cinematografico a quasi 30 anni di distanza dal primo. Matilde è una bambina unica e speciale: a tre anni ha imparato a leggere e la biblioteca pubblica è il suo luogo preferito. Ma quando sul suo percorso troverà degli ostacoli temibili, come le angherie della direttrice Trinciabue, Matilde scoprirà che l’intelligenza non è l’unico tratto che la rende speciale.

Leonora Addio

Regia: Paolo Taviani

Cast: Fabrizio Ferracane, Massimo Popolizio, Nathalie Rapti Gomez, Sinne Mutsaers, Claudio Bigagli

Tratto da: la novella Leonora, addio! di Luigi Pirandello, parte della raccolta Novelle per un anno (Newton Compton)

Trama: Mommina ha avuto una gioventù divertente e spensierata insieme alle sue sorelle. Una volta sposata però, il marito Rico Verri, corroso dalla gelosia, le limita le uscite e i divertimenti fino a rinchiuderla le mura di casa. La delusione di Mommina si manifesta finalmente con l’arrivo in città di sua sorella, che la protagonista scopre essere diventata una cantante lirica di successo.

Pinocchio

Regia: Guillermo Del Toro, Mark Gustafson

Cast: Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz

Tratto da: Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

Trama: il Premio Oscar Guillermo del Toro firma un musical ambientato nell’Italia degli anni ’30 durante l’ascesa del fascismo. Si tratta di una pellicola realizzata in stop motion che segue le straordinarie avventure del bambino fatto di legno e del suo tortuoso percorso per riuscire a diventare un bambino vero.

…nel 2022 si prospetta anche un altro film ispirato a Le avventure di Pinocchio:

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Tom Hanks, Luke Evans, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Lorraine Bracco

Trama: Dopo la versione del 2019 firmata da Matteo Garrone con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, nel 2022 arriva una nuova versione cinematografica curata da Robert Zemeckis e prodotta dalla Disney. Questa volta a interpretare Geppetto troveremo Tom Hanks.

Troppo cattivi

Regia: Pierre Perifel

Cast: Sam Rockwell, Awkwafina, Craig Robinson, Marc Maron, Zazie Beetz, Alex Borstein

Tratto da: la serie di romanzi per ragazzi Troppo cattivi (Fabbri, traduzione di Lisa Lupano), scritti da Aaron Blabey

Trama: le avventure della particolare banda dei Troppo Cattivi, composta da un serpente (lo scassinatore), un lupo (il borseggiatore), uno squalo (il maestro del travestimento) e un piranha (il braccio destro del gruppo), vengono trasposte sul grande schermo. In questo caso la banda però sarà costretta ad affrontare un cattivo più cattivo di loro: sarà forse l’occasione giusta per passare dalla parte dei buoni?

Uno splendido disastro

Regia: Roger Kumble

Cast: Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Austin North, Libe Barer, Ethan Embry e Rob Estes

Tratto da: dal romanzo Uno splendido disastro di Jamie McGuire, primo volume della saga composta da sei libri (il film dovrebbe uscire nel corso del 2022)

Trama: Abby è una ragazza all’apparenza perfetta, bella, perbene e molto studiosa. Travis invece è il ragazzaccio per eccellenza: ogni sera fa una nuova conquista, ha un carattere inquieto e sembra poter portare solo guai. Abby è convinta che non finirà mai preda del suo fascino, ma a causa di una scommessa persa si trova a dover vivere sotto al suo stesso tetto per 30 giorni. Mentre nel mese passato insieme Abby scopre che Travis ha un lato dolce nascosto, Travis intravede l’ombra che oscura il passato di Abby.

Bullet Train

Regia: David Leitch

Cast: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson

Tratto da: I sette killer dello Shinkansen (Einaudi, traduzione di Bruno Forzan) di Kōtarō Isaka

Trama: Bullet Train è un thriller ambientato su un treno super veloce (chiamato treno proiettile, o bullet train) che viaggia a trecento chilometri all’ora nella campagna giapponese. Qui si incrociano le vite di cinque assassini che scoprono che le loro missioni erano destinate a convergere. Per i cinque l’unica possibilità per uscire vivi dal treno è quella di scoprire chi ha pianificato il loro pericoloso incontro.

L’envol

Regia: Pietro Marcello

Cast: Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Raphaël Thierry, Juliette Jouan

Tratto da: Il film è l’adattamento del romanzo del 1923 Vele scarlatte (Editori Riuniti, traduzione di Filippo Frassati) scritto da Aleksandr Grin

Trama: il film racconta la particolare storia di emancipazione della piccola Assol’. Orfana di madre, Assol’ viene cresciuta da suo padre, un marinaio che deve rinunciare alla navigazione e che mantiene sé stesso e la figlia costruendo giocattoli. Un giorno un vecchio predice ad Assol’ che un principe arriverà da lei su una nave dalle vele scarlatte: così la bambina crescerà recandosi ogni giorno sulla spiaggia, finché un giorno la nave arriva per davvero…

Mrs Harris Goes to Paris

Regia: Anthony Fabian

Cast: Jason Isaacs, Alba Baptista, Lucas Bravo, Lesley Manville, Anna Chancellor

Tratto da: La signora Harris (Sperling & Kupfer, traduzione di N. Boraschi) di Paul Gallico

Trama: nella Londra degli anni ’50 troviamo la signora Harris, una donna delle pulizie da cuore grande e una mente piena di sogni. Un giorno, aprendo l’armadio di una delle sue facoltose clienti, la signora Harris vede un meraviglioso abito di Christian Dior di cui si innamora perdutamente. A quel punto raccoglie tutti i suoi risparmi e decide di compiere una pazzia: partire per Parigi, per trovare un po’ di quella bellezza sconfinata scoperta in quell’abito.

The school for good and evil

Regia: Paul Feig

Cast: Charlize Theron, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne, Kerry Washington, Jamie Flatters

Tratto da: la serie di romanzi per ragazzi L’accademia del Bene e del Male (Mondadori, traduzione di Alessandra Guidoni e illustrazioni di Iacopo Bruno) scritta da Soman Chainani

Trama: Sophie e Agatha sono grandi amiche che si trovano a frequentare la Scuola del Bene e del Male, un luogo d’addestramento per diventare eroi e cattivi del mondo delle fiabe. Tutto sembra far credere che Sophie, dall’indole buona e dall’apparenza ordinata, finirà per avere un grande successo alla Scuola del Bene. Mentre Agatha, scontrosa e dai vestiti aggressivi, sembra destinata alla Scuola del Male. Ma una volta giunte in questo luogo magico i loro piani vengono sconvolti.