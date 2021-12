Dalle novità tutte italiane alle grandi release di emittenti televisive e piattaforme streaming, come Rai Fiction o Netflix, Prime Video o BBC, passando per generi come il giallo e il fantasy, la fantascienza e il thriller, senza dimenticare alcuni personaggi ormai iconici e tante carismatiche protagoniste femminili, ecco una selezione di alcune serie tv tratte da libri che usciranno nel corso del 2022…

Dire nuovo anno significa dire nuove storie, non soltanto da leggere (esordi inclusi), ma anche da guardare: nonostante i rallentamenti degli ultimi due anni legati alla pandemia da Covid-19, infatti, le produzioni multimediali non si sono fermate e hanno in serbo numerose sorprese fra le serie tv tratte da libri nel 2022, che piaceranno di sicuro a spettatori e bingewatcher di ogni età.

Si va infatti dalle novità tutte italiane alle release di grandi emittenti televisive o piattaforme streaming, come Rai Fiction o Netflix, Prime Video o BBC, passando per generi come il giallo e il fantasy, la fantascienza e il thriller, senza dimenticare alcuni personaggi ormai iconici e tante carismatiche protagoniste femminili.

In questo articolo, nello specifico, vi proponiamo una selezione delle serie tv tratte da libri previste per il 2022 che non è strutturata in ordine di importanza e che non ha la pretesa di essere esaustiva, ma che mira a esplorare un panorama sempre più vasto e a segnalare alcune fra le uscite da non perdere di cui si è iniziato già a parlare. Bisogna inoltre precisare che molte informazioni sono ancora provvisorie, diversi progetti sono in evoluzione o in lavorazione, e spesso mancano certezze sulle date di messa in onda. In ogni caso, le proposte sono davvero tante e noi non vediamo l’ora di scoprirle meglio. E voi?

Serie tv tratte da libri italiani



Partiamo dalle produzioni italiane, fra le quali spicca l’adattamento Netflix de La vita bugiarda degli adulti (e/o) di Elena Ferrante, diventata celebre in tutto il mondo con il suo pseudonimo (e un’identità ancora ignota) per la tetralogia de L’amica geniale, poi trasposta in una fortunata serie coprodotta da HBO e Rai, e giunta ora alla sua terza stagione.

La produzione sarà affidata a Fandango, e la sceneggiatura a Francesco Piccoli e a Laura Paolucci, coadiuvati nella regia da Edoardo De Angelis. Le riprese nel Sud Italia sono già in corso, ma non si sa ancora molto del cast (tranne che per la partecipazione nel ruolo della zia Vittoria di Valeria Golino, la quale intanto ha annunciato di aver iniziato a lavorare per Sky a un adattamento in otto episodi de L’arte della gioia di Goliarda Sapienza, di cui però è ancora presto per avere più notizie), e si aspettano maggiori dettagli anche sulla data di lancio.

Sempre su Netflix il 14 febbraio uscirà anche la serie tv tratta dal libro Fedeltà, una produzione originale in 6 episodi che prende spunto dall’opera omonima di Marco Missiroli e sarà diretta da Andrea Molaioli. I protagonisti di questa storia di presunti tradimenti saranno invece Michele Riondino nel ruolo di Carlo, e Lucrezia Guidone in quello di Margherita. Un “libro onesto“, come l’ha definito l’autore stesso in un’intervista rilasciata a ilLibraio.it, che è “basato esattamente sulle coordinate dell’esistenza che abbiamo tutti noi”.

Buone notizie pure per gli appassionati di Guida astrologica per cuori infranti, serie italiana inaugurata nel 2021 e tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca (edito da Nord): una moderna commedia romantica per chi ha voglia di dare una possibilità ai propri desideri, di cui vedremo presto su Netflix la seconda stagione e che, stando a quanto ha spiegato la regista Bindu De Stoppani a ilLibraio.it durante una chiacchierata con l’autrice, è caratterizzata da tanto “senso dell’umorismo, ironia e dolcezza“.

A proposito di Rai, invece, il palinsesto autunno-inverno di quest’anno ha nel frattempo confermato la seconda stagione di Imma Tataranni, un sostituto procuratore dall’ottima memoria, nata dalla serie di libri di Mariolina Venezia, e quella di Mina Settembre, dedicata invece alle indagini dell’assistente sociale e detective Gelsomina Settembre, e a cui ha dato vita il romanzo Dodici Rose a Settembre (Sellerio) dell’autore bestseller Maurizio De Giovanni.

Ad altri fortunati e ormai famosi libri dell’autore napoletano si devono inoltre la quarta stagione de I bastardi di Pizzo Falcone e la seconda de Il commissario Ricciardi, il cui arrivo in prima serata è previsto per la fine del 2022 su Rai 1.



La serie tv Monterossi è nelle mani di Palomar e debutterà il 17 gennaio 2022 su Prime Video (e Sky Q): è diretta da Roan Johnson, già apprezzato per i Delitti del BarLume, una serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi (Sellerio) e con protagonista un barista dall’istinto investigativo di nome Massimo Viviani (che proprio dal 17 e 24 gennaio ritroveremo nella nona stagione, in onda su Sky Cinema e in streaming su NOW).

Questa nuova chicca prende invece le mosse dai romanzi di successo di Alessandro Robecchi (pubblicati sempre da Sellerio), è girata fra Milano e Roma e si concentra sulla figura di Carlo Monterossi, “un autore televisivo alle prese con vicende criminali dense di ironia e suspense“, come spiega proprio Sky. A interpretarlo sarà Fabrizio Bentivoglio, affiancato da un cast tutto italiano: Donatella Finocchiaro, Tommaso Ragno e Martina Sammarco.

Serie tv tratte da libri fantasy

Arriviamo ora alle serie tv tratte da libri fantasy e partiamo da uno dei pilastri del genere, ovvero la trilogia de Il Signore degli Anelli (Bompiani, traduzione di Ottavio Fatica) di J.R.R. Tolkien, il cui prequel sarà visibile dal 2 settembre 2022 su Prime Video. Diretta da J.D. Payne e Patrick McKay, la prima stagione (di cinque totali) consterà di 20 episodi e includerà un vasto cast pronto a vivere tante avventure durante la Seconda Era. La prima foto ufficiale è già stata condivisa sui social, insieme a un video sulla Compagnia pubblicato sul profilo Twitter della serie:

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019



C’è tanto fermento anche per House of the Dragon, il prequel de Il trono di Spade che si concentrerà sugli antenati della stirpe dei Targaryen. Il mondo è quello già familiare a lettori e lettrici del romanzo Fuoco e sangue (Mondadori, traduzione di Edoardo Rialti) dell’americano George R.R. Martin, che sarà ora il produttore esecutivo di questo spin-off targato HBO Max, e disponibile nel 2022 su Sky e NOW.

Sempre per l’anno prossimo sono attese le serie tv tratte dai libri delle Cronache dei Vampiri e del Ciclo delle streghe di Mayfair di Anne Rice, da poco venuta a mancare all’età di 80. Un’autrice chiave nel generale della narrativa soprannaturale che, con le sue oltre 100 milioni di copie vendute, è stata portata in Italia da Longanesi (e da TEA), affermandosi per romanzi come L’ora delle streghe, Merrick la strega, Taltos. Il ritorno, Il vampiro Marius, Blood e Il vampiro di Blackwood.

Entrambe le serie saranno prossimamente trasmesse da AMC Networks e, mentre la prima racconterà in 8 episodi la storia del vampiro Lestat (interpretato da Sam Reid), la seconda avrà per protagonista un giovane neurochirurgo che si scopre erede di una famiglia di streghe.

E non dimentichiamo poi l’amata saga di The Witcher, che dopo tanti libri, videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e di ruolo è approdata nel 2019 anche su Netflix, trasportando sul piccolo schermo i racconti di Andrzej Sapkowski sullo strigo Geralt di Rivia, uno dei personaggi più crossmediali del fantasy, e seguendone le avventure iniziate con il primo romanzo, Il guardiano degli innocenti (Nord, traduzione di Raffaella Belletti).

Per il 2022 è stato confermato il lancio su Netflix della terza stagione, in cui ritroveremo Henry Cavill a interpretare Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan in quelli di Cirilla. E c’è di più, perché l’affascinante mondo dello scrittore polacco si presterà anche a un secondo lungometraggio anime, dopo quello del 2021 intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, e a una serie tv per bambini e per famiglie, di cui si attendono ancora i particolari.

Più incerta la release di Anansi boys, ispirata all’omonimo bestseller dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Neil Gaiman (Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli): ciò che sappiamo è che sarà una miniserie di sei episodi trasmessa da Prime Video, con Malachi Kirby nel ruolo di Charlie e Delroy Lindo nel ruolo di Mr. Nancy.

In compenso, è quasi certo che su Prime Video nel 2022 arriveranno i sei episodi della seconda stagione di Good Omens, serie tv tratta dal libro firmato sempre da Neil Gaiman, insieme all’inventore del genere fantastico-comico Terry Pratchett, che si intitola Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega (Mondadori, traduzione di Luca Fusari): gran parte del cast è stato confermato, vedi Michael Sheen nel ruolo di Aziraphale e David Tennant in quello di Crowley, mentre gli altri attori a detta della produzione potrebbero ora interpretare dei personaggi nuovi.

A fine 2021, peraltro, sono iniziate anche le riprese della serie tv tratta dai libri della Corte di rose e di spine (Mondadori, traduzione di Vanessa Valentinuzzi), il fantasy young adult della statunitense Sarah J. Maas, uscito nel nostro Paese nel 2019. Prodotta da Hulu, la serie dovrebbe arrivare in Italia su Disney+, ma non se ne conoscono ancora i dettagli.

Serie tv tratte da libri gialli, crime e thriller

Non mancano poi le serie tv tratte da libri gialli, crime e thriller ad alta tensione, a partire dalla miniserie in 8 episodi Reacher, intitolata al protagonista degli oltre venti volumi bestseller del britannico Lee Child, tra i quali Destinazione inferno, Trappola Mortale, Via di fuga, Colpo secco, A prova di killer e La vittima designata (TEA, traduzione di Adria Tissoni).

Realizzata da una collaborazione tra Amazon, Skydance e Paramount, la serie di Prime Video sarà un adattamento di Zona pericolosa (TEA, traduzione di Paola Merla), il primo romanzo della saga di avventure di un ex agente della polizia militare, un uomo tutto d’un pezzo, feroce, interpretato da Alan Ritchson.

Da un volume di Agatha Christie intitolato Perché non l’hanno chiesto a Evans? (Mondadori, traduzione di Diana Fonticoli), noto anche come Ritratto di ignota, Hugh Laurie trarrà invece una miniserie in onda su BritBox, con Emma Thompson e Jim Broadbent, della quale si aspettano ancora ulteriori informazioni, mentre si guarda con curiosità anche a Lady in the Lake, la serie Apple TV+ diretta da Alma Har’el e tratta da La donna del lago di Laura Lippman (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo), un crime ambientato a Baltimora negli anni ’60, e con protagoniste Natalie Portman e Lupita Nyong’o.

Fra i thriller spicca invece Terminal List, con Chris Pratt nei panni di James Reece, che è stata prodotta da Prime Video e diretta da Antoine Fuqua traendo spunto dal romanzo omonimo di Jack Carr (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi). E non dovrebbe mancare molto nemmeno alla release di un adattamento del bestseller Anatomia di uno scandalo (Einaudi, traduzione di Carla Palmieri) firmato Sarah Vaughan, che vede la regia di David E. Kelley per una serie antologica Netflix divisa in due stagioni.

Serie tv tratte da libri di fantascienza

Veniamo ora ad alcuni titoli per gli amanti del genere sci-fi: fra le serie tv tratte da libri di fantascienza, Alex Kurtzman e Jenny Lume riporteranno in auge su Showtime L’uomo che cadde sulla terra (minimum fax, traduzione di Giuliana Pignolo), opera del visionario Walter Tevis con protagonista un alieno nelle cui mani sono le sorti dell’intera umanità; il catalogo di Apple TV+ sarà invece arricchito da Wool, scritta da Graham Yost e diretta da Morten Tyldum, con Rebecca Ferguson a fare da protagonista nel tanto sospirato adattamento della trilogia del Silo di Hugh Howey (Fabbri Editori, traduzione di Giulio Lupieri).

Torna alla ribalta anche la serie tv tratta dal libro I figli dell’invasione (Mondadori) dell’autore britannico John Wyndham, che doveva arrivare su Sky nel 2021 ma della quale non si conosce ancora la data di uscita ufficiale. Più certe, invece, le sorti de La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo (Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli) basata sull’opera di Audrey Niffenegger, che è stata scritta dal cocreatore di Sherlock Steven Moffat e la cui première su HBO vedrà presto i coniugi Clare e Henry alle prese con gli incredibili viaggi nel tempo di quest’ultimo.

Il 2022 sarà anche l’anno della miniserie Netflix in tre episodi 3 Body Problem (Il problema dei tre corpi), firmata dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, e che metterà in scena l’omonima trilogia dello scrittore cinese Liu Cixin (Mondadori, traduzione di Benedetta Tavani), dedicata a un’allegoria della vita umana intrecciata con la scoperta di altre forme di vita nell’universo.

E, sebbene ancora in lavorazione, dovrebbe essere presto disponibile anche Kindred, in italiano nota come Legami di sangue, ovvero l’adattamento di un libro della prima autrice di fantascienza afroamericana, Octavia E. Butler, arrivato in Italia solo nel 2020 (SUR, traduzione di Veronica Raimo) e i cui autori saranno Branden Jacob-Jenkins e Courtney Lee-Mitchell per il canale via cavo FX.

Personaggi iconici

A bucare il piccolo schermo saranno l’anno prossimo anche alcuni personaggi a dir poco iconici, tanto dei secoli scorsi quanto di tempi più recenti. Si parte con Tom Jones, miniserie dedicata al protagonista del romanzo di formazione e picaresco di Henry Fielding (Garzanti, a cura di C. Pagetti e A. Prospero), che dal XVIII secolo giungerà fino a noi grazie alla regia di Georgia Parris e a un cast composto, fra gli altri, da Solly McLeod, Sophie Wilde, Pearl Mackie e Hannah Waddingham.

Si prosegue con Il giro del mondo in 80 giorni (Nord-Sud, traduzione di Annalisa Strada), la serie tv con l’acclamato David Tennant tratta dal capolavoro di Jules Verne, che prima ancora di uscire (si pensa a inizio 2022) è già stata rinnovata per una seconda stagione, e che in Italia sarà trasmessa in prima serata sulla Rai, in quanto co-produttrice con France Télévision, ZDF, Slim Film+Television e Federation di questi avventurosi otto episodi.

E si approda a Daisy Jones and The Six (Sperling & Kupfer, traduzione di Stefano Bortolussi), serie tv tratta dal libro dell’autrice bestseller Taylor Jenkins Reid in cui si ripercorre l’ascesa e la caduta dell’omonimo gruppo rock americano, incarnazione stessa di un’epoca e di uno stile di vita: Prime Video ha coinvolto nel suo adattamento Reese Witherspoon, Will Graham e James Ponsoldt, mentre il cast sarà composto da grandi nomi come Timothy Olyphant, Riley Keough e Sam Claflin.

Protagoniste femminili

Sempre più numerose sono poi le serie tv incentrate sulla storia di giovani donne alle prese con un’emancipazione sociale e con una crescita personale non priva di sfide complesse. Impossibile non menzionare Parlarne tra amici (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli), il primo bestseller di Sally Rooney, che dopo la serie tratta da Persone normali sarà a sua volta oggetto di un adattamento trasmesso da Hulu e da BBC Three in 12 episodi, diretti da Lenny Abrahamson e scritti da Alice Birch.

Sono poi previsti The power, un thriller in 10 episodi basato sul cult Ragazze elettriche (nottetempo, traduzione di Silvia Bre) di Naomi Alderman, che debutterà presto su Prime Video, e Tempi eccitanti (Atlantide, traduzione di Claudia Durastanti), coprodotto con la Black Bear Pictures per riportare invece in scena la difficile storia sentimentale concepita dall’autrice irlandese Naoise Dolan, definita “la nuova Sally Rooney”.

A essere adattati saranno inoltre i numerosi e sfaccettati testi femministi contenuti nei volumi ancora inediti in Italia Feminists Don’t Wear Pink (and other lies) di Scarlett Curtis e Roar di Cecelia Ahern (quest’ultimo mandato in onda da Apple TV+), con Beanie Feldstein, Jameela Jamil e Beanie Feldstein nel primo cast e Meera Syal, Betty Gilpin e Nicole Kidman nel secondo cast.

Pronti a vedere poi la serie tv tratta dal libro La metà scomparsa (Bompiani, traduzione di Martina Testa) di Brit Bennett, romanzo legato alla vicenda di due gemelle afroamericane di cui si è aggiudicata i diritti la HBO, la serie tv tratta da Tre donne (Mondadori, traduzione di Ada Arduini e Monica Pareschi) della scrittrice americana Lisa Taddeo, che invece vedrà recitare Shailene Woodley e DeWanda Wise nella produzione firmata Showtime, e The Shining girls (il Saggiatore, traduzione di Seba Pezzani) di Lauren Beukes, un thriller con Elisabeth Moss e Wagner Moura, prossimamente disponibile su Apple TV+.

A chiudere questa rassegna, due titoli altrettanto attesi: Tutta la luce che non vediamo (BUR, traduzione di Isabella Zani e Daniele A. Gewurz) di Anthony Doerr, il toccante bestseller storico che ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2015, e ora rispolverato da Netflix per la regia di Shawn Levy e di Steven Knight; e Tutto quello che so sull’amore (Rizzoli, traduzione di Veronica Raimo) di Dolly Alderton, un libro di memorie femminili che sarà presto trasposto in sette episodi per la BBC One, con Emma Appleton e Bel Powley nel ruolo delle protagoniste.

Non ci resta che aspettare qualche mese, quindi, o nei casi fortunati giusto qualche settimana, per goderci via via la visione delle tante serie tv tratte da libri in programma per il 2022.

E, se in questa selezione non doveste aver trovato tutto ciò che speravate, date un’occhiata anche al nostro speciale, di prossima uscita, sulle serie tv del 2022 tratte da fumetti e graphic novel e a quello dedicato ai film del 2022 tratti da libri, perché il nuovo anno si prevede davvero ricco di tanti e diversi contenuti multimediali da non perdere.