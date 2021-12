Oltre 190 nuovi libri da leggere a inizio 2022

Quali sono le novità da non perdere sugli scaffali delle librerie nei prossimi mesi? Abbiamo selezionato oltre 190 libri da leggere nei primi mesi del 2022, tra romanzi, racconti, biografie, saggi, manuali, poesie, fumetti, epistolari e testi per bambini e ragazzi

Con l’arrivo del nuovo anno tra lettrici e lettori cresce la voglia di sapere quali saranno i libri da leggere nel 2022. Per venire incontro a questa curiosità, abbiamo selezionato oltre 190 novità da non perdere sugli scaffali delle librerie, scelte tra le uscite dei primi mesi della nuova annata editoriale.

Spazio a tutti i generi e a tutti i gusti: dai bestseller annunciati ai romanzi letterari, dalla narrativa popolare ai gialli, dalle saghe familiari ai thriller, dal noir all’avventura, dalle raccolte di racconti a quelle di poesia (senza dimenticare gli epistolari), dalla saggistica d’attualità ai manuali, dai fumetti ai manga, passando per i testi per bambini e ragazzi.

Quali sono, dunque, le novità più attese in libreria a inizio 2022? Quali i libri da regalare (e regalarsi) nei primi mesi del nuovo anno? Quali i romanzi e i saggi italiani e internazionali in uscita tra cui scegliere le prossime letture? L’offerta è ovviamente vastissima ed è impossibile segnalare tutte le pubblicazioni degne d’interesse. Qui di seguito troverete un’ampia selezione (che non ha la pretesa di essere esaustiva, e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza), di libri da leggere nella prima parte del 2022.

Inoltre, abbiamo deciso di dedicare un secondo articolo per raccontare nello specifico le nuove voci letterarie italiane in arrivo nei prossimi mesi, e che meritano attenzione: nella lista sotto, quindi, non troverete i libri di alcuni degli esordienti più attesi del 2022.

E non sono presenti neppure nuovi romanzi, saggi e memoir, per tutte le età, in uscita in vista del 27 gennaio, Giorno della memoria, a cui dedichiamo un altro approfondimento.

LIBRI DA LEGGERE NEL 2022: LA NARRATIVA

Tra le nostre parole di Katie Kitamura

Finalista al Joyce Carol Oates Prize 2022 e al National Book Award, tra i 10 migliori libri dell’anno per The New York Times Book Review, Tra le nostre parole (dal 20 gennaio per Bollati Boringhieri nella traduzione di Costanza Prinetti) di Katie Kitamura (già autrice nel 2017 di Una separazione) affronta la ricerca del segreto nascosto dentro ogni essere umano. Come in un thriller, una forte suspense caratterizza una vicenda dove le motivazioni personali spesso si scontrano contro una realtà molto diversa da come era stata immaginata, e l’autrice è brava nello scandagliare i sentimenti e il disorientamento dei suoi protagonisti.

Verso il paradiso di Hanya Yanagihara

Autrice di Una vita come tante (Sellerio), uno dei libri più amati degli ultimi anni, Hanya Yanagihara torna in libreria con Verso il paradiso, proposto da Feltrinelli nella traduzione di Francesco Pacifico. Ci troviamo di fronte a un’opera complessa che si sviluppa su più piani temporali, ambientata in scenari alternativi devastati dalla malattia e della povertà, dalla solitudine e dalla voglia di continuare a esistere, nonostante tutto. Un romanzo sul desiderio di proteggere coloro che amiamo – partner, amanti, figli, amici, famiglia e persino i nostri concittadini – e sul dolore che ne deriva quando non possiamo farlo.

Violeta di Isabel Allende

Tra i libri da leggere nel 2022 non possiamo non citare il nuovo di Isabel Allende, autrice molto amata dal pubblico italiano, che questa volta narra in prima persona la storia, epica, di Violeta (Feltrinelli), una vita che attraversa cento anni di eventi straordinari, vissuti tra il Cile e gli Stati Uniti e la Norvegia.

Annientare di Michel Houellebecq

Il 7 gennaio uscirà per La nave di Teseo, in contemporanea con Flammarion in Francia, il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, acclamato quanto controverso scrittore, saggista, poeta, regista e sceneggiatore considerato uno dei più rilevanti nomi della letteratura francese contemporanea. Tradotto da Milena Zemira Ciccimarra, è stato definito da Elisabetta Sgarbi un libro fluviale, con personaggi indimenticabili: “Tra tutti, c’è una donna, Prudence, immaginata nella copertina della edizione italiana, fonte di luce e ultima resistenza, nella vita del protagonista maschile, Paul”.

Primo sangue di Amélie Nothomb

Il 24 febbraio le lettrici e i lettori italiani di Amélie Nothomb ritroveranno l’autrice francofona nata in Giappone, puntuale all’annuale appuntamento in libreria per Voland con Primo sangue (traduzione di Federica Di Lella). Il libro rende omaggio a Patrick Nothomb, padre della scrittrice. Un’emozionante biografia postuma. Console generale in Congo, nell’estate 1964 l’uomo viene preso in ostaggio dai ribelli rivoluzionari. Condotto davanti al plotone d’esecuzione, il giovane diplomatico, faccia a faccia con la morte, rivive gli anni della sua infanzia: orfano di padre, allevato dai nonni materni e innamorato di una madre inaccessibile, il ragazzo, ritenuto troppo fragile, viene spedito nella tenuta dei Nothomb, dove vive il nonno paterno. Insieme all’eccentrico barone e a una tribù di selvaggi ragazzini, cugini e zii, Patrick trascorre le vacanze estive e scopre la sua sete di vita. E poi ancora, i primi amori, la carriera diplomatica, il matrimonio…

Petrolio di Pier Paolo Pasolini (la nuova edizione a cura di Walter Siti)

Definito negli anni un libro sul potere, il romanzo-verità sulla morte di Enrico Mattei o la vera ragione dell’assassinio dell’autore, Petrolio è il libro con cui Pier Paolo Pasolini conduce all’estremo il proprio sperimentalismo: sette prefazioni, una struttura frammentata e un’estrema varietà di registri stilistici che vanno dal lirico al giornalistico, dall’intervista in versi alla narrazione. Grazie alle originali interpretazioni critiche di Walter Siti e alla cura del testo di Maria Careri, Petrolio torna ora in una nuova versione definitiva, pubblicata da Garzanti, capace di gettare luce sul libro più misterioso, celebre, personale del grande scrittore e poeta (Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975).

Caro Pier Paolo di Dacia Maraini

Dacia Maraini e Pasolini hanno condiviso un percorso di vita importante, intenso. Nel centenario della nascita del grande poeta, scrittore e regista, l’autrice, che per l’occasione passa a Neri Pozza, a marzo 2022 pubblica Caro Pier Paolo, un testo intimo, nel segno di una grande amicizia. La scrittrice intesse un dialogo capace di prolungare e ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell’Africa.

Informazione riservata di Eshkol Nevo

A febbraio torna per Neri Pozza Eshkol Nevo, l’autore de La simmetria dei desideri e del bestseller Tre piani, portato al cinema da Nanni Moretti. In Informazione riservata (traduzione dall’ebraico di Raffaella Scardi), l’autore, molto amato in Italia, esplora le ombre dell’amore e delle relazioni. Sicuramente uno dei libri da leggere nel 2022, un testo in cui si avverte tanta suspense, con tre storie d’amore turbolente e non convenzionali che si intrecciano: tra un uomo e una donna, un genitore e un figlio, una persona e ciò che ha perso…

La custode dei peccati di Megan Campisi

Ispirandosi alla figura realmente esistita della Mangiapeccati, Megan Campisi, drammaturga, scrittrice e insegnante originaria della California, nel suo primo romanzo, La custode dei peccati (a gennaio per Nord nella traduzione di Alessandro Storti), presenta al lettore un’eroina modernissima, che rifiuta il ruolo impostole da una società che la umilia in quanto donna, e che grazie alla sua forza di volontà e determinazione riuscirà a cambiare il proprio destino…

Ossa loquuntur di Antonio Manzini

Puntuale come sempre, torna uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: Rocco Schiavone. Sellerio a gennaio pubblica Ossa loquuntur, il nuovo romanzo di Antonio Manzini. Che si apre portandoci nella trafficata Roma di fine aprile, quando Schiavone, burbero vicequestore interpretato in tv da Marco Giallini, che ha appena terminato la sua testimonianza nel processo che vede coinvolti il primo dirigente di polizia Mastrodomenico e l’amico Sebastiano. Gli torna così alla memoria la morte violenta di Marina che aveva spento definitivamente la sua vitalità…

Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi

“Penso che sia troppo difficile rassegnarci all’idea che il passato non possa cambiare. Ma credo che l’intervento e l’aiuto di altre persone nella nostra vita siano la chiave per superare i nostri rimpianti”, ci ha raccontato Toshikazu Kawaguchi, autore giapponese di bestseller come Finché il caffè è caldo e Basta un caffè per essere felici, nel corso dell’intervista che gli abbiamo fatto meno di anno fa. Lo scrittore ora pubblica sempre con Garzanti (e sempre con la traduzione di Claudia Marseguerra) uno dei libri da leggere più attesi del 2022: Il primo caffè della giornata. Anche questa volta la trama ci porta nel cuore del Giappone, dove esiste una piccola caffetteria che serve un caffè dal profumo capace di evocare emozioni andate. Di far rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a dar voce alle emozioni più profonde e sentite, o si è arrivati a un passo dal deludere le persone più importanti.

Trema la notte di Nadia Terranova

28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nel suo nuovo libro, Trema la notte (a febbraio per Einaudi Stile Libero), Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontare di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un’inattesa possibilità: quella di erigere, sopra le macerie, un’esistenza magari sghemba, ma più somigliante all’idea di amore che hanno sempre immaginato.

Dopo il successo del suo primo romanzo, Fai piano quando torni (2018), la giornalista Silvia Truzzi torna in libreria a inizio febbraio con Il cielo sbagliato, che ci porta a Mantova, città in cui l’autrice è nata. Siamo nel 1918: nel giorno dell’armistizio della Grande Guerra, due bambine vengono al mondo a poche ore di distanza. Dora in una poverissima casa vicino al lungolago, già orfana perché sua madre muore di parto e suo padre è un soldato disperso. Qualche ora dopo, nasce Irene, l’ultimogenita dei marchesi Cavriani, famiglia dell’antica nobiltà cittadina. Le due bambine crescono – una tra la fame e la miseria dei vicoli, l’altra negli agi del palazzo che porta il nome della sua famiglia – e si incontrano ogni domenica sul sagrato di Sant’Andrea. Gli anni passano e mentre il fascismo si fa regime, due vite destinate a rimanere separate da un’insormontabile differenza di classe si incrociano di nuovo…

La verità su tutto di Vanni Santoni

Esce a gennaio per Mondadori il nuovo libro di Vanni Santoni, autore di numerosi libri e romanzi, tra cui Gli interessi in comune (Feltrinelli), Se fossi fuoco, arderei Firenze (Laterza), Muro di casse (Laterza) e La stanza profonda (Laterza, in dozzina al Premio Strega). Ne La verità su tutto l’autore toscano racconta la storia di Cleopatra Mancini, una giovane donna che incappa per caso in un porno amatoriale che vede protagonista la sua ex fidanzata. Cosa le è successo? Come è finita a recitare in un porno di bassa lega, e per giunta con quell’aria così succube e persa? È colpa di Cleo? È per via del male che le ha fatto? Il senso di colpa è la miccia che fa divampare quella che comincia come una semplice crisi di mezz’età, ma che presto si trasforma in un’indagine, via via sempre più urgente ed estrema, sul male commesso in passato, alla ricerca di una redenzione. La parabola di una vita comune che diventa improvvisamente e imprevedibilmente straordinaria.

Elsa di Angela Bubba

L’infanzia a Testaccio, la maturità e gli esordi, l’esperienza della guerra, Moravia e Pasolini, la letteratura e il cinema, i viaggi in giro per il mondo, il Premio Strega e i salotti romani: la vita di Elsa Morante, intensa come le sue pagine, attraversa il Novecento e lascia il segno. Elsa (pubblicato a febbraio da Ponte alle Grazie) è il quarto romanzo dell’autrice Angela Bubba, studiosa di italianistica che ha dedicato alla scrittrice romana anche la sua prima pubblicazione critica, Elsa Morante madre e fanciullo (Carabba 2016).

Ma cos’è questo nulla? di Hans Tuzzi

Tornano per Bollati Boringhieri le indagini di Norberto Melis firmate da Hans Tuzzi, apprezzato autore – oltre che di saggi sulla storia del libro e sul suo mercato antiquario, dei gialli ambientati a Milano che hanno come protagonista il commissario, poi vicequestore. In Ma cos’è questo nulla? la trama ci porta nell’autunno del 1994: il governo presieduto da un industriale Cavaliere del Lavoro sta per cadere. Melis, disgustato da alcuni episodi che hanno segnato i vertici della Polizia, ha dato le dimissioni. Non può non stupirlo, perciò, la visita improvvisa riservata di colui che fu il suo primo questore a Milano, e che da anni è un importante funzionario di Stato. Accetta così di occuparsi di un vecchio caso irrisolto che, proprio perché irrisolto, potrebbe gettare ombre sul candidato in pectore a un ruolo di ministro del probabile nuovo governo…

Una trappola d’aria di Giuseppe Festa

Giuseppe Festa, laureato in Scienze naturali, si occupa di educazione ambientale. Fondatore e cantante dei Lingalad, è protagonista e sceneggiatore del premiato film documentario Oltre la frontiera, ed è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Ha pubblicato con successo anche diversi libri per ragazzi, e ora debutta nel thriller con Una trappola d’aria (Longanesi): in un’ambientazione nordica si muove un serial killer, che costringe l’ex ispettore di polizia Marcus Morgen, mutilato nel corpo e nell’anima, e la giovane ricercatrice italiana Valentina Santi, a fare i conti con il loro passato…

Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba

Enzo Fileno Carabba, nato a Firenze nel 1966, vive a Impruneta. È autore di romanzi, racconti, sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d’opera e poesie, e nel 1990 ha vinto il Premio Calvino con il romanzo Jakob Pesciolini. Ponte alle Grazie a gennaio propone Il digiunatore, il suo nuovo romanzo, una biografia sentimentale in cui l’autore parte da una storia vera, quella di Giovanni Succi, il più grande digiunatore di tutti i tempi, per trasfigurarla. Nato a metà ‘800 a Cesenatico Ponente, terra di mangiatori, Succi è uno spirito sensibile, un leone indomabile, un profeta immortale. Guidato dall’utopia del socialismo e dal battito del suo cuore, veleggia libero come un elisir attraverso deserti e savane, cespugli e radure, nuvole e gabbie, e mette il suo digiuno al servizio dell’umanità…

Corpi minori di Jonathan Bazzi

A inizio febbraio, sempre per Mondadori, è previsto il nuovo di libro di Jonathan Bazzi: Corpi Minori, un romanzo che racconta la formazione ultracontemporanea di un ventenne che lascia la periferia deciso a non essere mai più marginale. Nato a Milano nel 1985 e cresciuto a Rozzano, collabora con varie testate pubblicando articoli, racconti e personal essay (qui i suoi pezzi per ilLibraio.it). Il suo esordio, Febbre (Fandango), in cui ha raccontato la sua sieropositività, ha fatto molto parlare, è stato in finale al Premio Strega 2020 ed è tradotto all’estero.

Morsi di Marco Peano

Marco Peano, editor di narrativa italiana a Einaudi, dopo l’apprezzato esordio del 2015 (L’invenzione della madre, minimum fax) torna con Morsi (Bompiani), romanzo che ci porta a Lanzo Torinese, un paesino di mezza montagna, a fine 1996: due ragazzini, Sonia e Teo, sono alle prese con un paese soffocato dalla neve, dove nel mondo degli adulti sta succedendo qualcosa di indicibile…

Mordi e fuggi di Alessandro Bertante

“Forse abbiamo sbagliato, eppure dovevamo provarci. Dovevamo provarci per dare un senso alla nostra vita. Se no cosa restava da fare? Dovevamo provarci per rispetto della Storia e del suo divenire, per tutte le ingiustizie del mondo e per tutto quello che abbiamo subito, e perché ci deve essere un invasato che sbaglia pur avendo ragione”. “Il romanzo delle Br“: viene presentato così Mordi e fuggi, il nuovo libro di Alessandro Bertante, in uscita per Baldini+Castoldi a fine gennaio: a cinquant’anni esatti dai fatti narrati, l’autore di Nina dei lupi e Gli ultimi ragazzi del secolo torna con un romanzo storico che ha il passo di un thriller, il ritmo di un’avventura, e che ci riporta nella Milano e nell’Italia della lotta armata e dei sequestri. Un intreccio tra realtà e fiction, dal punto di vista un brigatista del nucleo storico.

Poco a me stesso di Alessandro Zaccuri

Dopo Lo spregio, vincitore del premio Comisso e del premio Mondello nel 2017, Alessandro Zaccuri torna in libreria con un romanzo che reinventa la vita di Alessandro Manzoni, proseguendo l’opera di riscrittura dell’Ottocento italiano avviata nel 2007 con Il signor figlio (premio Selezione Campiello). Poco a me stesso, in uscita per Marsilio a gennaio, è la descrizione della vita ipotetica, esatta e mentita di Manzoni: una fantasmagoria condotta sul filo dell’inverosimiglianza.

Il serpente maiuscolo di Pierre Lemaitre

Nato a Parigi, Pierre Lemaitre è uno dei nomi più noti della narrativa francese contemporanea. Le sue opere sono tradotte in più di venti lingue; in Italia Mondadori ha pubblicato la serie noir del commissario Verhoeven, Irène, Alex, Camille e Rosy & John, nel 2014 il romanzo Ci rivediamo lassù, vincitore del Premio Goncourt, nel 2016 Tre giorni e una vita, nel 2018 I colori dell’incendio e nel 2020 Lo specchio delle nostre miserie. A gennaio, sempre la casa editrice di Segrate, porta in libreria a Il serpente maiuscolo, il suo (primo e) ultimo noir in cui protagonista è l’ispettore Vassiliev.

Il capanno di Flipke e altri racconti di Georges Simenon

Continuiamo la nostra selezione di libri da leggere nel 2022 con un titolo per gli appassionati di Simenon (Liegi, 1903-Losanna, 1989). A metà gennaio Adelphi propone, nella traduzione di Marina Di Leo, dieci racconti, di cui sette mai pubblicati in Italia, scritti in Vandea fra il 1941 e il 1945. Dell’autore la casa editrice ha in catalogo più di centosessanta titoli: non a caso a fine febbraio sarà la volta de Il dottor Bergelon (traduzione di Laura Frausin Guarino): come molti personaggi di Simenon, anche il dottor Bergelon proverà a non accettare il suo destino…

Il sistema di Ryan Gattis

Di Ryan Gattis, scrittore e insegnante, Guanda ha già proposto Giorni di fuoco e Uscita di sicurezza. Ora porta in libreria Il sistema (traduzione di Katia Bagnoli), un racconto a più voci, che ci porta nella Los Angeles del 1993, in equilibrio fra thriller e romanzo di denuncia sociale: una storia di violenza tra bande, ma anche il ritratto di una comunità svantaggiata, quella ispanica, che fatica a sfuggire al controllo della malavita e a trovare la propria strada nella legalità.

Niente di vero di Veronica Raimo

In Niente di vero (a febbraio per Einaudi), Veronica Raimo (autrice di Miden, Mondadori) racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi: il risultato è il ritratto di una giovane donna di oggi.

Delivery di Peter Mendelsund

In una città senza nome, un esercito di biciclette si muove nel traffico trasportando oggetti, pranzi e cene. Sopra ognuna di queste biciclette ci sono ragazzi delle consegne, e uno di questi è il protagonista di Delivery di Peter Mendelsund, in libreria a fine gennaio per il Saggiatore nella traduzione di Stefano Valenti. Giunto come rifugiato da un altro paese nella città senza nome, è finito nelle maglie di un’azienda di delivery, in cui una ragazza del centralino, N., gli assegna le consegne e lo aiuta con l’inglese, e in cui un Supervisore violento si assicura che tutti gli ordini vengano evasi. L’autore del romanzo ha scritto saggi e romanzi ed è graphic designer e direttore creativo di The Atlantic.

Quattro stagioni per vivere di Mauro Corona

Torna a febbraio per Mondadori anche Mauro Corona, romanziere, alpinista, cacciatore, scultore, personaggio televisivo. Quattro stagioni per vivere è un romanzo ricco di colpi di scena, e animato da personaggi tanto realistici quanto archetipici, in cui lo scrittore (nato a Erto, uno dei paesi coinvolti dal dramma del Vajont, nel 1951) riflette sul potere salvifico della natura e sui suoi meravigliosi colori (il bianco della neve, il rosso dell’autunno, il giallo dell’estate).

L’ora senz’ombra di Osvaldo Soriano

Con una prosa che mescola humour e tenerezza a una struggente malinconia, L’ora senz’ombra (a gennaio per Sur nella traduzione di Glauco Felici) è tra le opere più compiute di Osvaldo Soriano (1943-1997). Ricordi personali e riflessioni sulla scrittura trovano spazio nel racconto di un road trip onirico e commovente, confermando l’autore argentino (suoi testi cult come Triste, solitario y final e Artisti, pazzi e criminali) come uno dei più grandi della sua generazione.

Infanzia di Tove Ditlevsen

E veniamo a un’attesa riscoperta tra i libri da leggere nel 2022, quella di Tove Ditlevsen (1917 – 1976): Fazi a marzo porta all’attenzione del pubblico italiano Infanzia, primo volume della “trilogia di Copenaghen” della “Annie Ernaux danese”, dedicato alla sua vita tormentata. Acuta autofiction, nella top ten del 2021 del New York Times.

Génie la matta di Inès Cagnati

Figlia di contadini veneti emigrati in Francia, Inès Cagnati è nata nel 1937 a Monclard’Agenais ed è morta à Orsay nel 2007; cresciuta in una comunità agricola, è poi diventata insegnante. È autrice di tre romanzi e di un libro di racconti. Apparso nel 1976, Génie la morte, proposto da Adelphi a fine gennaio nella traduzione di Ena Marchi, ha ottenuto il Prix des Deux Magots. L’autrice, che ha sempre vissuto appartata dalla società letteraria, nel suo secondo romanzo narra la storia dell’amore, folle e disperato, di una figlia, Marie, nata da una violenza, per una madre che, dopo essere stata ripudiata dalla famiglia per aver generato una bastarda, si è murata nel silenzio e nella lontananza.

Cane da petrolio di Rick Bass

I racconti di Rick Bass sono apparsi su riviste prestigiose, tanto che l’autore, classe ’58, che è nato e cresciuto in Texas, ha lavorato come geologo petrolifero in Mississippi e ha vissuto nella Yaak Valley, in Montana, per quasi trent’anni, è considerato un “classico americano” (tra le estimatrici, Amy Hempel e Joyce Carol Oates): Mattioli 1885 propone For a little while dividendo la raccolta delle sue migliori short stories in due volumi, a partire dai 12 testi che compongono Cane da petrolio (traduzione di Silvia Lumaca). Si tratta di narrazioni in cui la prosa asciutta si mischia a descrizioni dal lirismo più spiccato, dove la natura diventa materia mitologica, prima ancora che mezzo per comprendere la psiche dei personaggi.

Viaggio in India di Emanuele Trevi

Dall’autore vincitore del Premio Strega 2021 con Due vite, torna in libreria a marzo per Neri Pozza Viaggio in India, un ritratto dell’India pochi giorni dopo il terribile Tsunami del 26 dicembre 2004. Un viaggio che, come è successo altre volte per Emanuele Trevi, diventa un diario-romanzo che è l’effetto, l’esito, la conseguenza di un incontro, di un’amicizia.

Il francese di Massimo Carlotto



A gennaio debutta, nel catalogo del Giallo Mondadori, Massimo Carlotto con un nuovo, iconico personaggio: Il francese. Con questo romanzo dalle tinte noir, l’autore conferma il suo talento nel raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell’armadio.

Il pittore che divora le donne di Kamel Daoud

Immerso in un’atmosfera onirica, in un luogo senza tempo popolato dai personaggi dei quadri di Picasso, Kamel Daoud, scrittore arabo su cui pesa la condanna a morte da parte dei fondamentalisti musulmani e vincitore del Premio Goncourt e del Prix Méditerranée, si immedesima in un novello Robinson Crusoe di provenienza arabo-musulmana, di nome Abdellah, e riflette sul differente impatto che la nudità femminile ha nella cultura araba e sul concetto stesso di museo. Il pittore che divora le donne (in uscita a gennaio per La nave di Teseo) è un libro divertente e coraggioso, una riflessione sull’eros, sui corpi, sul cannibalismo, sull’erotismo e sui corpi nudi.

La penultima illusione di Ginevra Bompiani

Scrittrice, editrice, traduttrice e saggista, Ginevra Bompiani arriva in libreria per Feltrinelli con La penultima illusione, un memoir che passa in rassegna i piccoli e grandi momenti di una vita eccezionale, al centro della storia culturale italiana e delle sue trasformazioni. Tra i viaggi e le amicizie, si incontrano fra gli altri Umberto Eco, Italo Calvino, Elsa Morante, Giorgio Manganelli, Giorgio Agamben… si partecipa alla fondazione di una casa editrice, alla costruzione e ricostruzione di biblioteche nell’Africa subsahariana e a Sarajevo, alle tante battaglie, vinte e perse.

L’uomo che aveva visto tutto di Deborah Levy

A fine gennaio NN pubblica L’uomo che aveva visto tutto (traduzione di Gioia Guerzoni) di Deborah Levy, scrittrice, drammaturga e poetessa inglese nata in Sudafrica, già nota al pubblico italiano, e che con questo libro è stata selezionata dal Man Booker Prize 2020 ed è entrata nella short list del Goldsmiths Prize 2019. Il protagonista della storia, che ci porta nel 1988, prima della caduta del Muro, è Saul Adler: sta per andare a Berlino per motivi di studio, ma poco prima di partire viene investito da un’auto nei pressi di Abbey Road. Rimane illeso, ma la sua fidanzata Jennifer lo lascia bruscamente per trasferirsi negli Stati Uniti. A Berlino Saul conosce Walter e sua sorella Luna, con i quali comincia una complessa e ambigua relazione…

Libri che mi hanno rovinato la vita di Daria Bignardi

Partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, in Libri che mi hanno rovinato la vita (in uscita a febbraio per Einaudi Stile Libero) Daria Bignardi si confessa e narra l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra. Un memoir di formazione che è un percorso fatto di domande, illuminazioni e segreti, che fa sorridere e che commuove.

Gli altri americani di Lalai Lalami

Driss Guerraoui, sessantenne immigrato marocchino di prima generazione, abbassa la serranda del suo ristorante e si incammina verso casa quando un’auto in corsa lo investe, uccidendolo. Una morte occasionale, una morte come tante. Eppure Nora, la figlia prediletta di Driss, ne è certa: non è stato un incidente. Lalai Lalami è autrice di quattro romanzi, tra cui The Moor’s Account, che ha vinto l’American Book Award ed è stato finalista al Premio Pulitzer. Gli altri americani (a febbraio per Ponte alle Grazie) è un’indagine poliziesca, e il racconto di una comunità costretta a ricomporre i tasselli di un mosaico disgregato fatto di identità, integrazione, razza, invidia di classe.

Il seme del terrore di James Patterson e Maxine Paetro

A fine febbraio esce per Longanesi Il seme del terrore, ventesimo capitolo della serie “Le donne del club omicidi”. A firmare il romanzo, James Patterson (con Maxine Paetro). Patterson, autore prolifico, è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei nostri giorni, con oltre 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il grande parco romano di villa Pamphili, a due passi dal Vaticano e da Monteverde, ha due volti molto diversi: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte si trasforma in un rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute. All’alba di una gelida mattina di gennaio, una di loro viene trovata senza vita, brutalmente uccisa con un’arma da taglio: comincia così il nuovo giallo di François Morlupi, Nel nero degli abissi. Dopo Come delfini tra pescecani, tornano con Salani i Cinque di Monteverde, con una nuova indagine ad alto tasso di ironia e tensione.

L’ultima notte di Raul Gardini di Gianluca Barbera

Il 23 luglio 1993, Raul Gardini, a capo di un impero finanziario con ramificazioni in tutto il mondo, personaggio discusso e carismatico, grande velista, viene trovato in un lago di sangue nella sua camera da letto, a Palazzo Belgioioso, nel cuore della Milano degli affari. Omicidio o suicidio? L’ultima notte di Raul Gardini, in uscita il 13 per Chiarelettere, è un giallo i cui protagonisti sono stati per anni al centro della cronaca, da Enrico Cuccia ad Antonio Di Pietro, e ancora Bettino Craxi, Giulio Andreotti, Carlo Sama, Sergio Cusani, Luigi Bisignani, Gabriele Cagliari e moltissimi altri. Gianluca Barbera racconta uno snodo decisivo della storia italiana.

Il castello di ghiaccio di Tarjei Vesaas

L’inverno in Norvegia, il freddo, il buio, la solitudine, ma anche laghi che diventano lucidi specchi d’acciaio, monti e valli che stemperano i loro contorni in un unico luminoso biancore. L’inverno e una delle sue magiche metamorfosi, una cascata che il gelo ha trasformato in un castello di ghiaccio, una costruzione fiabesca di guglie, saloni e anfratti segreti, sono il tempo e il luogo del romanzo. Una storia che ha l’atmosfera sospesa dei sogni, in cui la muta lotta tra luce e tenebre, gelo e calore, si riflette e amplifica in quel conflitto tra desiderio di amore e ritrosia, bisogno di calore e isolamento, paura del buio e gioia di vivere che turbano il cuore delle giovani protagoniste, la vivace Siss e la bella e misteriosa Unn. Il passaggio dai rigori autunnali al disgelo primaverile corrisponde alla loro delicata vicenda, una ricerca di amicizia e comprensione che sfocia in un dramma e poi in una catarsi tutta interiore. Il castello di ghiaccio (in libreria a fine gennaio per Iperborea, nella traduzione di Irene Peroni) di Tarjei Vesaas è un romanzo sul risveglio delle emozioni.

Il cercatore di tenebre di Femi Kayode



Necklace killing, blackout, giustizialismo di strada: Il cercatore di tenebre (Longanesi), il romanzo d’esordio di Femi Kayode, autore tv e sceneggiatore classe ’60, racconta la pervasività del tribalismo e dei contrasti sociali e religiosi ancora presenti nel mondo africano contemporaneo. Un’indagine crime che si confronta con la complessità e le sfide della moderna Nigeria.

I draghi, il gigante, le donne di Wayétu Moore

Wayétu Moore, nata nel 1985 in Liberia, per via della guerra civile si è trasferita da bambina negli Stati Uniti, insieme alla famiglia. Ha esordito nel 2018 con She Would Be King. Ora esce per e/o, nella traduzione di Tiziana Lo Porto, il suo secondo libro: I draghi, il gigante, le donne. Un memoir poetico e commovente, sospeso tra folklore e storia e che, secondo The New York Times Books Review, “sfida le false narrazioni popolari secondo cui la migrazione è facoltativa, permanente e si traduce sempre in una vita migliore”. L’autrice nel 2011 ha fondato la casa editrice e organizzazione no profit One Moore Book, che pubblica e distribuisce libri per bambini che vivono in paesi poco rappresentati nella letteratura.

L’autobiografia di Miss Jane Pittman di Ernest J. Gaines

Tra gli scrittori afroamericani, Ernest J. Gaines (1933-2019), candidato due volte al Pulitzer, occupa un ruolo speciale, avendo deciso di fare ritorno al suo paese natale, in Louisiana, e di costruire una casa nuova là dove i suoi antenati avevano lavorato come schiavi. Pubblicato nel 1971, L’autobiografia di Miss Jane Pittman (ora proposto da Mattioli 1885 nella traduzione di Nicola Manuppelli) narra la lotta degli afroamericani per il riconoscimento dei loro diritti attraverso lo sguardo di una donna: Jane racconta la sua coraggiosa lotta per la libertà, intrecciandola ad alcuni degli eventi di maggior rilievo nella storia americana.

Dimora di ruggine di Khadija Abdalla Bajaber

A fine gennaio 66thand2nd porta in libreria Dimora di ruggine, della scrittrice kenyana Khadija Abdalla Bajaber, autrice di un romanzo di formazione venato da sfumature di femminismo e impreziosito dalle leggende Swahili, con un tocco di realismo magico. L’autrice, laureata in giornalismo, narra l’avventura della giovane Aisha, eroina che si ribella alla famiglia e a un destino già segnato.

Corpi celesti di Jokha Alharthi

Tra i libri da leggere nel 2022 c’è anche Corpi celesti di Jokha Alharthi (classe ’78), in uscita per Bompiani nella traduzione di Giacomo Longhi, il primo romanzo in arabo a vincere l’International Booker Prize. Nella trama si intrecciano le vicende di tre sorelle in un villaggio dell’Oman: lettrici e lettori viaggeranno nel tempo imbattendosi in quattro generazioni di donne, nel secolo che passa dalla schiavitù ai social, dai matrimoni combinati alle convivenze.

Un lutto insolito di Yewande Omotoso

Siamo a Johannesburg, in Sudafrica. Quando sua figlia Yinka muore, Mojisola deve lasciarsi alle spalle il loro rapporto problematico e fare i conti con la persona che Yinka era diventata. Il dolore la spinge a intraprendere un viaggio interiore. Scopre per la prima volta i dettagli della vita che Yinka si era costruita lontano dalla famiglia. Non solo riesce a comprendere meglio Yinka, ma anche sé stessa: a metà marzo esce per 66thand2nd Un lutto insolito, secondo romanzo della scrittrice sudafricana Yewande Omotoso, già autrice di La signora della porta accanto (2018). Nata nell’isola di Barbados nel 1980 e cresciuta in Nigeria, Omotoso si è trasferita in Sudafrica con la famiglia nel 1992. Scrittrice, architetto e designer, ha pubblicato il suo primo libro, Bom Boy, nel 2011.

Zainab conquista New York di Ayesha Harruna Attah

Zainab, ventenne africana, si trasferisce a New York, la città dei suoi sogni. Vuole diventare una illustratrice e inizia uno stage alla Altogether, va a caccia delle prime esperienze amorose, non vuole perdersi nulla di questa nuova vita, ma le cose non girano come pensava. Soprattutto se alle difficoltà si uniscono strane voci: sono le antenate africane che la mettono in guardia di fronte a ogni suo slancio. A inizio marzo, tradotto da Francesca Conte, esce per Marcos y Marcos Zainab conquista New York, il nuovo romanzo di Ayesha Harruna Attah, l’autrice ghanese de I cento pozzi di Salaga e Il grande azzurro (sempre pubblicati da Marcos y Marcos).

Così per sempre di Chiara Valerio

Nel 1897 la storia d’amore tra Dracula e Mina Harker non è finita, si è soltanto interrotta: per chi non è più legato allo scorrere del tempo, nulla può mai finire. Oggi Dracula sta a Roma, che è una città eterna, e Mina vive a Venezia, che è una città immortale. L’eternità e l’immortalità sono due cose diverse, Dracula lo ha capito e Mina no. È certo che l’odio sia anche amore, ma dove l’amore cerca passione, l’odio chiede vendetta… A marzo i Supercoralli Einaudi ospitano Così per sempre, il nuovo libro di Chiara Valerio.

Il sogno della bellezza di Lena Johansson

Ispirato a una storia vera, Il sogno della bellezza (tre60, traduzione di Irene Abigail Piccinini), il romanzo di Lena Johansson, racconta la nascita di alcuni tra i prodotti di bellezza più popolari e amati di sempre. Tutto comincia ad Amburgo, nel 1889, quando Oscar Troplowitz, un giovane farmacista, decide di sperimentare nuove formule per quello che secondo lui sarà l’affare del secolo…

Gli ospiti di Marco Magini

Nato ad Arezzo nel 1985, Marco Magini vive a Londra dove ha fondato una società internazionale di consulenza per progetti sul cambiamento climatico ed economia sostenibile. Dopo aver esordito con Come fossi solo (Giunti, finalista al Premio Strega 2014), torna a febbraio per Solferino con un romanzo d’amore e di disillusione, che raffigura con sensibilità e spietatezza una generazione, quella dei trentenni, cresciuta nel benessere e nell’individualismo. Gli Ospiti è la storia due giovani, un italiano e una turca, che si amano a Istanbul sotto il regime di Erdogn, tra rivolte, scontri, inquietudini e differenze culturali.

Solo storie di sesso di Francesco Pacifico

In molte narrazioni contemporanee il sesso è raccontato dentro gli schemi rodati dell’iniziazione e della perdizione. Per quanto apparentemente distanti, questi due modi sono le due facce di una stessa medaglia: è infatti difficile raccontare persone adulte che hanno esperienze sessuali (convenzionali e non convenzionali) senza nasconderle dietro prudenti forme di pudore narrativo. Nella raccolta di “storie sessuali” di Francesco Pacifico, in libreria prima dell’estate per Nottetempo, troviamo invece persone che sviluppano un proprio linguaggio del sesso. Scoprono così un modo diverso da quello tradizionale per connettersi agli altri, per sfuggire dalle catene di una visione proprietaria del sesso e di una concezione patriarcale della coppia.

Padri di Giorgia Tribuiani

Partendo da un immaginario ritorno dall’aldilà, dopo il perturbante Blu, Giorgia Tribuiani in Padri, in uscita a marzo per Fazi, scrive una storia sul rapporto tra padri e figli e sulla necessità del perdono. La verità di una famiglia apparentemente normale, che svela i turbamenti nascosti sotto la cenere con una trama in bilico tra realtà e impossibile.

Il piccolo di papà di Tony Doherty

Tony Doherty aveva nove anni quando il suo amatissimo padre entrò nell’elenco delle vittime della “domenica di sangue”, uno dei più gravi massacri compiuti dall’esercito britannico in Irlanda del Nord. Aveva vissuto un’infanzia povera, ma felice, fino a quando, il 30 gennaio ’72, i parà spararono sui manifestanti e uccisero 14 civili. Una strage di cittadini inermi commessa alla luce del sole, durante una marcia pacifica del Movimento per i diritti civili. Al dolore causato dai terribili eventi, si aggiunse poi l’oltraggioso silenzio delle istituzioni inglesi. A gennaio, a distanza di mezzo secolo, esce il memoir Il piccolo di papà (Nutrimenti).

Sono nato così, ma non ditelo in giro di Mattia Muratore

Sono nato così, ma non ditelo in giro (in libreria dal 20 gennaio per Chiarelettere, con la prefazione di Luciano Ligabue) è il racconto ironico, intenso, a tratti spietato, sicuramente rock, ma non senza una vena pop, della vita di Mattia Muratore, avvocato che convive dalla nascita con una grave forma di Osteogenesi Imperfetta (la “malattia delle ossa di cristallo”). Così, con una scrittura del tutto priva di autocommiserazione o retorica, questa storia, venata di intelligente umorismo, a tratti romantica, ma mai sdolcinata, ribalta a ogni pagina lo stereotipo buonista che spesso si accompagna alla disabilità.

Pandora di Susan Stokes-Chapman

Nella Londra georgiana, la scoperta di un misterioso vaso greco, a cui è legata una maledizione, mette in moto una serie di accadimenti rocamboleschi: in uscita a gennaio per Neri Pozza, nella traduzione di Massimo Ortelio, Pandora di Susan Stokes-Chapman, è un romanzo storico che unisce la mitologia con l’epoca napoleonica, e in cui non mancano i colpi di scena.

L’albero e la vite di Dola de Jong

L’albero e la vite (pubblicato a fine marzo da La Nuova Frontiera con la traduzione di Claudia Cozzi) di Dola de Jong, racconta la relazione tormentata di due giovani donne, Erica e Bea, sullo sfondo dell’occupazione nazista dell’Olanda. Solo quando Bea scopre che Erica è in grave pericolo perché è per metà ebrea ed è entrata a far parte della resistenza riesce finalmente ad accettare l’attrazione che la spinge inesorabilmente verso di lei. Sarà ormai troppo tardi.

Perché l’America di Matthew Baker

Uscita oltreoceano nel 2020, Perché l’America di Matthew Baker, raccolta proposta da Sellerio nella traduzione di Veronica Raimo e Marco Rossari, si presenta come uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni (non a caso i diritti cinematografici di otto racconti su tredici sono stati venduti a Netflix, Amazon, FX, Fox Searchlight e a produttori e registi di fama). Toccanti e ironici, i testi di Baker trasportano in un’America tormentata da dilemmi insolubili, dalla vecchiaia al consumismo, dalle droghe alla cultura digitale, dalla solitudine alla libertà individuale. L’autore passa dal naturalismo al surreale, dall’erotismo alla sperimentazione.

I milioni di Santiago Lorenzo

A inizio febbraio Blackie propone (nella traduzione di Bruno Arpaia) I milioni, il nuovo romanzo dell’autore de Gli schifosi Santiago Lorenzo, che narra una una storia d’amore, eversione e trenini elettrici… La trama ci porta a Madrid, nel 1986. Non è facile la vita per un terrorista. Il protagonista ha un compito: andare al bar ogni mattina per vedere se qualcuno ha attaccato una gomma da masticare a un tavolino. Significherebbe che deve preparare l’attentato che farà partire la Rivoluzione. Ma la gomma sembra non arrivare mai, e quello dell’eversore è un lavoro molto mal pagato…

Una vita fra le nuvole di Gerald Murnane

Di lui il New York Times ha scritto: “Il più grande autore vivente di cui la maggioranza della gente non ha mai sentito parlare”. Gerald Murnane, nato a Melbourne nel 1939, vive nel Victoria occidentale e in tutta la sua vita non ha mai lasciato l’Australia. Insegnante, editore e docente universitario, in Italia è tradotto da Safarà, che dopo aver pubblicato nel 2019 il suo esordio, Tamarisk Row, e aver proposto Le pianure, a febbraio fa uscire Una vita fra le nuvole (traduzione di Roberto Serrai), libro da cui emerge bene, nascosta tra le parole e nei personaggi, l’ironia dell’autore, candidato al Nobel, e qui raccontato da Mario Baudino, che su ilLibraio.it ha parlato di uno scrittore “ipnotico e indiosincratico”.

L’occhio del pettirosso di Giuliana Altamura

Giuliana Altamura, già autrice di Corpi di Gloria (premio Rapallo Carige Opera Prima) e L’orizzonte della scomparsa (entrambi per Marsilio), torna con un nuovo romanzo gotico e intimista: L’occhio del pettirosso, in uscita a febbraio per Mondadori. Una storia in cui protagonista è un personaggio dal talento del tutto singolare: Egon Meister riesce a vedere il presente, il passato e il futuro delle persone che ha davanti.

Le ore più buie di Michael Connelly

Il 2 febbraio è in programma la pubblicazione de Le ore più buie (Piemme, traduzione di Alfredo Colitto), nuovo libro di Michael Connelly (autore da oltre 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo). Una nuova indagine di Renée Ballard e Harry Bosch, che prende le mosse dagli eventi che hanno sconvolto l’opinione pubblica nell’ultimo anno, a partire dalla pandemia e dalle proteste del movimento Black Lives Matter.

Una disperata vitalità di Giorgio van Straten

“All’improvviso da essere giovane mi ritrovo vecchio. Quando è successo? E come?”. Questo, o qualcosa di simile, è quello che pensa Giorgio quando, alla vigilia del suo sessantesimo compleanno, la figlia gli comunica che sta per diventare nonno. Un’ex moglie, una vita tra Firenze e New York, un buon momento professionale. E la certezza di avere quarant’anni. Certezza che però si deve scontrare con la data impressa sulla carta di identità e con un elenco considerevole di acciacchi e malanni. Con uno sguardo ironico, Giorgio van Straten torna al romanzo con Una disperata vitalità, in libreria per HarperCollins Italia a fine febbraio.

La treccia della nonna di Alina Bronsky

A fine gennaio Keller porta in libreria La treccia della nonna (traduzione di Scilla Forti) di Alina Bronsky: tra sorrisi e malinconia, speranza e perdono, l’autrice de L’ultimo amore di Baba Dunja presenta un altro personaggio difficile da dimenticare.

L’Eneide di Didone di Marilù Oliva

Marilù Oliva, autrice dei libri L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e Biancaneve nel Novecento, torna in libreria a febbraio con un romanzo incentrato su una delle storie d’amore più celebri di tutti i tempi: quella tra di Didone e Enea. Ma nel suo L’Eneide di Didone (pubblicato, come i precedenti, da Solferino) l’autrice si concentra sulla voce della regina cartaginese, raccontandoci una versione alternativa della classica vicenda del mito.

Cristo fra i muratori di Pietro Di Donato

Una storia editoriale complicata, quella di uno dei racconti più lucidi della vita degli immigrati italiani negli Usa nel secolo scorso. Parliamo di Cristo fra i muratori, esordio dello scrittore italo-americano Pietro Di Donato (1911-1992), che torna in una nuova edizione a fine gennaio per edizioni readerforblind (traduzione di Nicola Manuppelli, prefazione di Sandro Bonvissuto). Ispirato alla tragica morte (sul cantiere di lavoro) del padre di Di Donato, un operaio edile, pensato in origine come un racconto breve e pubblicato da Esquire nel 1937, Christ in Concrete venne rielaborato per divenire un romanzo e divenne un bestseller oltreoceano, fino all’uscita nel 1949 del film Give Us This Day, diretto da Edward Dmytryk. In Italia uscì negli anni del fascismo, e fu sottoposte alla censura: venne in un primo tempo sequestrato, e poi fu permessa la pubblicazione con numerosi tagli.

Perché tornavi ogni estate di Belén López Peiró

Perché tornavi ogni estate è il libro d’esordio di Belén López Peiró, tradotto da Amaranta Sbardella per La Nuova Frontiera e in uscita a inizio marzo. Sospetto, discredito, rifuto: una vittima di abuso sessuale affronta spesso tutto ciò. L’autrice argentina scrive contro un sistema, contro la rete di omertà che ha cercato di farla tacere e contro se stessa. E lo fa, non solo per denunciare quei fatti, ma anche il contesto che li ha resi possibili e per ricostruire, attraverso la scrittura, ciò che la violenza di un uomo brutale ha spezzato.

Non andartene docile in quella buona notte di Ricardo Menéndez Salmón

Ricardo Menéndez Salmón, autore asturiano vincitore di più di quaranta premi letterari, torna in libreria con Non andartene docile in quella buona notte, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Claudia Tarolo. Il nuovo romanzo, disponibile dal 26 gennaio, è il racconto riflessivo e autobiografico della relazione con il padre gravemente malato e dell’influenza che questo ha avuto nel rapporto con il suo corpo e soprattutto con la sua scrittura.

Il nuovo romanzo di Lorenzo Marone

Il protagonista principale del nuovo romanzo (il titolo non è ancora disponibile, ndr) di Lorenzo Marone, in uscita a marzo da Einaudi Stile Libero, è un bambino figlio di genitori carcerati che, insieme ad altri come lui, trascorre un periodo di tempo in un ICAM (istituto a custodia attenuata per detenute madri). Un libro corale in cui Marone si interroga sull’idea stessa di prigionia: tutti i personaggi che lo popolano, infatti (comprese le guardie e i volontari), sono in qualche modo prigionieri di qualcosa.

L’opposto di me stessa di Meg Mason

Mi chiamo Martha Friel e non passa giorno senza che mi venga costantemente ripetuto che sono bella, intelligente, una scrittrice brillante. Mio marito, Patrick, mi venera da quando ci siamo conosciuti da piccoli. Un dono, come dice sempre mia madre, che non tutti hanno la fortuna di possedere, tanto più una come me. Insomma, io, Martha Friel, non posso lamentarmi, sono davvero molto, molto fortunata. E allora, perché oggi la mia vita è in pezzi? Perché, alla soglia dei quarant’anni, sono senza amici (certo, a parte mia sorella Ingrid), praticamente senza un lavoro serio e sempre, sempre triste? La risposta in uno dei nuovi libri da leggere del 2022: L’opposto di me stessa (HarperCollins Italia, traduzione di Chiara Ujka), romanzo d’esordio della giornalista Meg Mason.

Fra le tue dita gelate di Francisco Tario

Fra le tue dita gelate, in libreria per Safarà a febbraio, è la prima traduzione italiana (a cura di Raul Schenardi) dell’opera di Francisco Tario (Città del Messico, 9 dicembre 1911 – Madrid, 30 dicembre 1977), scrittore messicano di culto, maestro del fantastico e ispiratore della generazione di Amparo Dávila. Nascite mostruose, oceani senza fine, manicomi, sepolture tradite, specchi diabolici e sogni pericolosi in una raccolta di racconti magnetici e sarcastici.

Orsi danzanti di Witold Szabłowski

“Storie vere di persone nostalgiche del comunismo“: è il sottotitolo di Orsi danzanti (in uscita a inizio febbraio per Keller, nella traduzione di Leonardo Masi), inusuale reportage del giornalista polacco Witold Szabłowski, considerato uno dei più accreditati eredi di Ryszard Kapuściński. L’autore fa l’autostop in Kosovo quando dichiara l’indipendenza, incontra dei cubani quando erano in apprensione per la vita di Fidel Castro viaggiando su una Peugeot fatiscente, dialoga con una guida museale in Georgia ancora innamorata di Stalin, contrabbanda un’auto in Ucraina, rimane alla stazione di London Victoria con una senzatetto…

L’aria intorno a noi di Tom Malmquist

Tom Malmquist, scrittore e poeta svedese già in vetta alla classifica del New York Times con il suo debutto In Every Moment We Are Still Alive, arriva in libreria a metà febbraio con L’aria intorno a noi (NN, traduzione di Katia De Marco), il suo secondo romanzo. L’autore scandinavo trova un quotidiano del 1991 che riporta la notizia dell’omicidio di Mikael K, un uomo di trent’anni il cui cadavere è stato rinvenuto in una grotta porte della sua città natale. Dopo più di vent’anni il caso è rimasto irrisolto: a metà tra un’indagine e un viaggio interiore, lo scrittore decide di setacciare gli archivi, nel tentativo di fare chiarezza su quella morte misteriosa.

Tandem di Maria Barbal

È possibile cambiare il corso della propria vita quando si è già vissuto molto? Le seconde occasioni possono presentarsi anche in età avanzata? Le risposte a queste domande potrebbero arrivare dalla lettura di Tandem di Maria Barbal, in uscita a gennaio da astoria nella traduzione di Sara Cavarero. Un breve romanzo, vincitore del prestigioso premio catalano Josep Pla 2021, per l’autrice di Pedra de tartera (Come una pietra che rotola, Marcos y Marcos, 2010), esordio tradotto in sedici lingue.

La casa in fondo a Needles Street di Catriona Ward

A metà gennaio per Sperling & Kupfer esce La casa in fondo a Needles Street (traduzione di Christian Pastore, copertina illustrata da Davide Toffolo) di Catriona Ward, la prima autrice ad aggiudicarsi due volte l’August Derleth Award per il miglior romanzo horror. Il libro è la storia di un assassino, di una bambina scomparsa e di una vendetta. E’ la storia di Ted, che vive con sua figlia Lauren e la gatta Olivia in una casa normale alla fine di una strada normale. Tutte queste cose sono vere. Eppure, alcune sono bugie. Pensi di sapere cosa c’è dentro l’ultima casa in fondo a Needless Street. Pensi di aver già letto questa storia. Ma è qui che ti sbagli…

Dal fulmine alla luce di Marie-Claire Blais

La scrittrice canadese (candidata al Nobel) Marie-Claire Blais, nata nel Québec il 5 ottobre 1939, è venuta a mancare lo scorso 30 novembre. A marzo Safarà, nella traduzione di Federica Di Lella, pubblica Dal fulmine alla luce, secondo volume del ciclo Soifs (inaugurato con La sete). Un tono poetico, apocalittico, quasi biblico, attraversa l’opera. L’autrice, attraverso una serie di voci e personaggi, descrive tutta l’umanità, come se tutti parlassimo all’unisono.

Un libro di guarigione di Gaia Rayneri

Gaia ha ventiquattro anni, ha pubblicato un libro, è indipendente economicamente, vive da sola e il suo futuro sembra splendere di luminose promesse. Ma sente rompersi qualcosa, dentro di lei. Non riesce più a lavorare, i suoi progetti non coincidono mai con le sue azioni, ha solo voglia di stendersi a letto e piangere. Visita uno psichiatra, arriva la diagnosi: soffre di sindrome borderline… Un libro di guarigione, in uscita per HarperCollins Italia a marzo, segna il ritorno di Gaia Rayneri, autrice nel 2009 di Pulce non c’è. Una testimonianza autobiografica toccante, che invita a guarire, a prendersi cura di sé e del prossimo.

Dolce nero di Charmaine Wilkerson

Anche nel 2022 Frassinelli pubblicherà pochi titoli: il più atteso è Dolce nero, esordio di Charmaine Wilkerson, che Penguin Random House ha strappato dopo un’asta e che pubblicherà a febbraio negli Usa e nel Regno Unito. In Italia arriverà ad aprile. Dai Caraibi alla California, passando per Londra, quella firmata da Wilkerson, che vive a Roma e parla l’italiano, è una saga multigenerazionale ed è un viaggio alla scoperta dei segreti di una famiglia. Il romanzo diventerà una serie tv prodotta da Oprah Winfrey e Aaron Kaplan.

Guerra di infanzia e di Spagna di Fabrizia Ramondino

Ed ecco un altro dei libri più attesi del 2022. Con la prefazione di Nadia Terranova, torna in libreria a gennaio per Fazi una delle autrici più importanti del Novecento italiano, amata da scrittrici come Elsa Morante, Anna Maria Ortese e Natalia Ginzburg. Fabrizia Ramondino è stata in grado di mescolare, in maniera ipnotica, storia, finzione e autobiografia, scavando nell’intimità e nei conflitti interiori delle sue protagoniste. Guerra di infanzia e di Spagna è la storia di formazione di Titita, una bambina curiosa e vivace, che scopre il mondo fra i colori vibranti dell’isola di Maiorca su cui grava l’ombra terribile della guerra civile.

Il club dei perdenti di Giulia Rossi

Può un romanzo riscattare gli sbagli compiuti nella vita vera? E può la vita essere all’altezza di un romanzo? Domande che trovano risposta nel nuovo libro di Giulia Rossi, Il club dei perdenti, in libreria per Nord a inizio febbraio. L’autrice, laureata in Filosofia, si occupa di comunicazione e formazione in ambito digitale, e ha esordito nella narrativa con È così che si fa (sempre pubblicato da Nord).

L’equazione del cuore di Maurizio De Giovanni

Massimo, introverso ex professore di matematica, vive a Procida. Una telefonata gli annuncia la morte della figlia e del genero in un incidente stradale: il nipote undicenne, Francesco, è in coma. Massimo arriva nella città del nord dove il marito della figlia ha fatto fortuna nell’industria alimentare. È di fatto l’unico parente che possa assistere il bambino, anche se per lui è praticamente uno sconosciuto. Alba, che è stata la babysitter di Francesco, gli racconta della famiglia per cui ha lavorato: una coppia felice, molto ben inserita nella piccola società borghese della provincia. Ma il ritratto non tiene. E, soprattutto, pare che l’incidente sia stato tutt’altro che un caso… Maurizio De Giovanni, ideatore del commissario Ricciardi e de I Bastardi di Pizzofalcone, torna nel nuovo anno per Mondadori con il romanzo L’equazione del cuore.

Il prigioniero dell’interno 7 di Marco Presta

Un condominio in fermento ai tempi del lockdown è protagonista del nuovo romanzo dell’umorista Marco Presta, Il prigioniero dell’interno 7, in uscita da Einaudi a gennaio. Presta, in coppia con Antonello Dose, anima da molti anni la mattinata di Radio 2 con Il ruggito del coniglio.

London Voodoo di Orso Tosco

Combinando elementi horror, grotteschi e surreali, Orso Tosco a fine gennaio torna per minimum fax con London Voodoo, un noir intriso di tematiche new weird. L’autore, classe ’82, per minimum fax ha già pubblicato il romanzo Aspettando i Naufraghi (2018) e, insieme a Cosimo Argentina, Dall’inferno. Due reportage letterari (2021). Per Interno Poesia è uscita la sua raccolta Figure amate (2019).

L’ultima cosa che mi ha detto di Laura Dave

E se la persona che più ami al mondo in realtà non fosse mai esistita? Parte da questo dubbio L’ultima cosa che mi ha detto (traduzione di Giada Fattoretto) dell’autrice-bestseller Laura Dave, in uscita a gennaio per Piemme, e da cui Reese Witherspoon trarrà una serie per Apple Tv, da lei prodotta, e interpretata da Julia Roberts.

Lorna Mott torna a casa di Diane Johnson

Diane Johnson, pur essendo un’affermata scrittrice contemporanea di lingua inglese, non è ancora mai stata pubblicata in Italia. Autrice di romanzi come Le Mariage e Le Divorce, quest’ultimo divenuto anche un film (diretto da James Ivory con Kate Hudson e Naomi Watts), è stata finalista per due volte al National Book Award e al Pulitzer, e ha scritto insieme a Stanley Kubrik la sceneggiatura di Shining. A fine gennaio esce per Blu Atlantide, nella traduzione di Chiara Manfrinato, Lorna Mott torna a casa, una commedia sui costumi di questi anni.

Il corpo in cui sono nata di Guadalupe Nettel

A metà febbraio esce per La Nuova Frontiera La voce più importante (traduzione di Federica Niola) di Guadalupe Nettel, autrice de La figlia unica. Scritto come un soliloquio sul lettino di una psicanalista, il libro dell’autrice nata a Città del Messico nel 1973, considerata una delle più importanti scrittrici latinoamericane dei nostri giorni, raccoglie i ricordi più intimi e le sue interpretazioni della vita e racconta una storia di umorismo e realismo, in cui il mondo dell’infanzia si rivela sotto una luce più inquietante di quanto possiamo immaginare.

Nefando di Mónica Ojeda

Mónica Ojeda, nata in Ecuador nel 1988, è considerata tra le migliori scrittrici under 40 dell’America Latina (Bogotà 39) ed è stata selezionata dalla rivista Granta tra i venticinque migliori scrittori under 35. A fine febbraio Alessandro Polidoro Editore (nella traduzione di Massimiliano Bonatto) porta in libreria Nefando. Come in Mandibula, anche in questo caso l’autrice utilizza in maniera raffinata gli strumenti della narrativa – padroneggiando registri e stili differenti – per indagare gli aspetti più crudi della violenza. Nefando è un videogioco online semisconosciuto, di culto, sparito dalla rete poco dopo la sua comparsa, a causa del materiale sensibile e controverso che conteneva. Chi ci ha giocato ha condiviso la propria esperienza sui forum più nascosti del deep web, eppure nessuno di loro riesce a definire l’esperienza: si tratta di un gioco horror per nerd, un’immorale messa in scena, oppure un esercizio poetico? Le viscere della stanza proiettata sullo schermo sono davvero così profonde e contorte?

L’altra metà dell’amore di Susan Swan

La giornalista, femminista, scrittrice, attivista e insegnante Susan Swan torna in libreria il 13 gennaio con L’altra metà dell’amore (SEM). È il 1963. Mary Bradford (alias Mouse) ha tredici anni quando viene spedita al Collegio Femminile di Bath. Qui incontra la ribelle Pauline con la quale smonterà quel modello femminile proposta dalla società maschilista e che Mary sente, in fondo, andarle stretta. Un libro che racconta la scoperta di sé e del sesso, il peso della diversità in un mondo spesso ostile.

La parola papà di Cristiano Cavina

Come diventare padre senza averne avuto uno? Con La parola papà Cristiano Cavina porta in libreria il romanzo di formazione di un padre, che si intreccia con una meditazione sull’onestà della scrittura e sul potere della lettura. I primi dieci romanzi di Cavina erano usciti da Marcos y Marcos, questo nuovo libro viene pubblicato da Bompiani.

Il cielo stellato di Kabul di Nadia Hashimi

A metà marzo torna in libreria Nadia Hashimi con Il cielo stellato di Kabul (Piemme, traduzione di Rachele Salerno). Per Khaled Hosseini l’autrice “ha scritto una storia familiare tenera e bellissima”, un “coinvolgente racconto multigenerazionale” che è “un ritratto dell’Afghanistan in tutta la sua sconcertante ed enigmatica gloria, e un riflesso dell’interminabile lotta delle donne afgane”.

Le ragioni dell’ombra di Paolo Lanzotti

Venezia 1753. In una gelida primavera, una serie di delitti e sparizioni colpisce importanti esponenti della nobiltà veneziana. Paolo Lanzotti, autore di diversi romanzi gialli e libri per ragazzi, torna in libreria a fine gennaio con Le ragioni dell’ombra (pubblicato da tre60), il secondo romanzo della serie di indagini di Marco Leon (dopo I guardiani della laguna sempre per tre60). Questa volta, l’agente segreto dell’Inquisizione di Stato, è chiamato a indagare, ma la posta in gioco è altissima: i nuovi magistrati dell’Inquisizione sono infatti decisi a sciogliere gli Angeli Neri, il corpo di agenti segreti che lo affianca da sempre nelle indagini.

Ruthie Fear di Maxim Loskutof

Maxim Loskutoff, che ha esordito nel 2018 con la raccolta di racconti Come West and See (che gli è valsa l’High Plains Book Award), con il suo primo romanzo Ruthie Fear (in uscita a fine gennaio per Black Coffe con traduzione di Leonardo Taiuti) racconta la spaventosa storia di una donna e di un mondo sull’orlo del precipizio. La piccola Ruthie Fear si avventura in un canyon e avvista per un istante una misteriosa creatura senza testa. La vita va avanti e Ruthie cresce al fianco del padre e a tutta una società al maschile in cui fatica a trovare il proprio posto. il suo unico riferimento stabile, il paesaggio naturale, conosce un momento di crisi: crescenti tensioni sconvolgono la piccola comunità montana e il disastro ambientale incombe.

Gli anni della polvere di Susan Abel

Gli anni della polvere (in libreria per Corbaccio a marzo) è il primo romanzo dell’autrice e regista di numerosi documentari Susan Abel. Tom, che non ha mai avuto un buon rapporto con sua madre Greta, ha messo da parte le divergenze per occuparsi di lei da quando ha iniziato a mostrare i sintomi di demenza senile. Un giorno, in fondo a un armadio, trova la foto di un soldato afroamericano e una vecchia bambola, dando inizio a un viaggio attraverso un passato che Greta non ha mai voluto condividere con nessuno. Tom, seguendo il filo della memoria, capisce che l’amore è l’unico ricordo che rimane quando si ha dimenticato tutto, e sarà quell’amore, alla fine, a indicargli la via per ritrovare la sua famiglia perduta…

Le Portatrici di Jessica Schiefauer

Quando la pandemia di Covid ha colpito il mondo nel 2020, Jessica Schiefauer, vincitrice per due volte dell’August Prize, aveva già consegnato il romanzo su cui ha lavorato per più di un decennio. Ambientato in un mondo postpandemico, Le Portatrici (pubblicato da Fandango nella traduzione di Samantha Milton Knowles) è la storia di Nikki e della sua compagna Simone. Dopo la pandemia che ha devastato il mondo per generazioni, la società è riservata alle donne, note come “portatrici”, mentre gli uomini, i diffusori della malattia, sono tenuti in quarantena. Quando Simone decide di avere un bambino, tutto cambia: quello che Nikki pensava di sapere sulla sua partner, sul suo mondo e su sé stessa è capovolto.

Non è un paese per single di Felicia Kingsley

Dopo Matrimonio di convenienza (il suo primo romanzo, inizialmente autopubblicato), Felicia Kingsley torna con Non è un paese per single (Newton Compton). Nata nel 1987, l’autrice vive in provincia di Modena e lavora come architetto. La trama del nuovo libro ci porta a Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove abbondano ulivi e vigne ma di scapoli nemmeno l’ombra: Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall’Inghilterra per prendere possesso dell’eredità, la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato le potenziali suocere, disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles o con il suo altrettanto affascinante, ricco e single amico Michael D’Arcy. A chi, invece, questa “caccia al marito” non interessa, è Elisa, amica d’infanzia di entrambi i giovani…

La cucina inglese di Miss Eliza di Annabel Abbs

È ambientato in Inghilterra, nel 1835, La cucina inglese di Miss Eliza (Einaudi, traduzione di Federica Aceto), il romanzo che narra la vera storia della poetessa inglese che diventò una delle più importanti esponenti dell’editoria dedicata alle ricette. Eliza Acton è alle prese con gli ultimi ritocchi al suo nuovo volume di poesie da proporre all’editore Longman. Ma a lui non interessano più le poesie, per giunta scritte da una donna: ora vuole un bel libro di cucina. Eliza comincia così, aiutata dalla diciassettenne Ann Kirbya, a raccogliere ricette da tutto il mondo e, allo stesso tempo, impara a cucinare. Se proprio deve scrivere libri di cucina, allora sarà la migliore nel campo.

I pescatori di stelle di Jean-Paul Delfino

Parigi, 1925. È notte, e due artisti vagabondano alla ricerca di una misteriosa donna amata e di Jean Cocteau, reo di aver rubato loro l’idea per un’opera. I due attraversano una tipica e folle notte dei ruggenti anni Venti parigini, imbattendosi in Chagall, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Chaplin. In questa corsa dissennata faranno sogni di gloria e, tra reale e immaginario, pescheranno il grande squalo bianco che vive nella Senna, cavalcheranno il dorso di una giraffa ma, soprattutto, costruiranno mondi nuovi con la loro arte. I due, ancora non raggiunti dalla fama, si chiamano Erik Satie e Blaise Cendrars. In libreria per Elliot, nella traduzione di Maria Mischitelli, I pescatori di stelle di Jean-Paul Delfino, già vincitore del Prix des Lycéens du Salon du livre de Chaumont.

Nessuno disturbi l’amore di Anna Zarlenga

Autrice di Spiacente, non sei il mio tipo e di altri romanzi, Anna Zarlenga, insegnante napoletana classe ’79, torna per Newton Compton con Nessuno disturbi l’amore: la protagonista, Dori, è una scrittrice. A ventotto anni vive ancora con la famiglia, che non la incoraggia affatto, anzi. Ma Dori, con il suo primo romanzo sotto pseudonimo, ha avuto successo. Ha persino sperato che da quel momento in poi la sua vita sarebbe cambiata. Purtroppo i successivi non sono andati altrettanto bene. Come se non bastasse, l’editor la incalza perché consegni in tempo e questa volta condisca la trama “con un po’ di pepe”. Dori decide finalmente di andare a vivere altrove, per ritrovare un po’ di tranquillità. Ma commette l’errore di condividere una casa in affitto con un gruppo di studenti…

Miss Merkel di David Safier

Miss Merkel (pubblicato da SEM a metà gennaio) è un thriller ironico e irriverente, ambientato nel contesto rurale dell’Uckermark. David Safier, vincitore di un Emmy Award con la serie Lolle e del premio Buxtehuder Bulle per il libro I ragazzi del ghetto (Sperling & Kupfer 2015), scrive un romanzo dove la protagonista è Angela Merkel, ormai in pensione da qualche settimana. La ex cancelliera tedesca ritrova una nuova energia e non perde tempo dietro alle canoniche attività da pensionati: si lancia sulle tracce del colpevole o della colpevole di un omicidio avvenuto all’interno di un castello e presto si accorgerà, che le persone del luogo, possono essere spiacevoli tanto quanto quelle nella grande politica.

LIBRI DA LEGGERE NEL 2022: LA SAGGISTICA

L’editore presuntuoso di Sandro Ferri

“Qui dentro ci sono storie divertenti, consigli spericolati e giudizi poco diplomatici. C’è la storia di un editore – la mia ma anche quella della squadra in cui ho giocato. È un libro che può far arrabbiare, ma forse alcuni saranno felici”: continuiamo la nostra selezione di libri da leggere nel 20220 con la saggistica. Sandro Ferri, co-fondatore (nel ’79, con la moglie Sandra Ozzola) della casa editrice e/o (Elena Ferrante, Valérie Perrin, Muriel Barbery, per citare tre autrici assai amate che pubblica), introduce così il suo libro, dal titolo L’editore presuntuso: una riflessione con molti aneddoti, che è anche un modo per raccontare, dal suo punto di vista, la storia editoriale italiana degli ultimi quarant’anni.

Bompiani Story di Luca Scarlini

“I libri li scrive qualcuno che non è lui, li stampa normalmente un altro che non è lui. Li vende un terzo che non è lui. Di suo, di se stesso, l’editore ci mette l’amore”. O ancora: “Anche il più sciagurato degli scribacchini ha lavorato tre o più anni per un libro. Come non rispettare questa fatica? Per un editore la sua vita è lì: egli cerca di fare un discorso scegliendo quelli che lo fanno meglio di lui”. Parola di Valentino Bompiani. A 30 anni dalla sua morte, a febbraio in Bompiani Story Luca Scarlini (scrittore, drammaturgo per teatri e musica, performance artist, storyteller) racconta la storia di un uomo capace di non mettere al centro se stesso, bensì le voci e i talenti più vivaci della sua epoca. Scarlini ha scavato negli archivi cartacei e digitali, ha ascoltato testimonianze e ricostruito le tessere di un mosaico fatto di parole: la storia di Bompiani, della sua casa editrice che fu davvero “casa” per scrittori e intellettuali italiani e stranieri. Il volume, edito dalla Bompiani, è accompagnato da una prefazione della figlia, la scrittrice e editrice Ginevra Bompiani.

Inventare i libri di Alessandro Barbero

Nel 1485, ser Bernardo Machiavelli annota nel suo libro di ricordi di aver comprato “da Filippo di Giunta, librario del popolo di Santa Lucia d’Ognisanti” due volumi, uno di diritto e uno di storia: su quest’ultimo, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, possiamo tuttora leggere le annotazioni di suo figlio, Niccolò Machiavelli. Quattro anni dopo, a stipulare il contratto di affitto della nuova bottega del “librario” Filippo Giunti è il notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo… Il 12 gennaio Giunti pubblica il nuovo libro dello storico Alessandro Barbero, che in Inventare i libri si confronta con “l’avventura di Filippo e Lucantonio Giunti, pionieri dell’editoria moderna”.

Pasolini e il suo doppio di Marco Belpoliti

Il 5 marzo, come abbiamo ricordato sopra, ricorre il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e per l’occasione a fine febbraio Guanda propone una raccolta dei più importanti scritti di Marco Belpoliti sull’autore di Ragazzi di vita. Belpoliti ripercorre l’esperienza letteraria e umana di Pasolini a partire dagli anni Sessanta, quando lascia almeno in parte la letteratura, il romanzo in particolare, per dedicarsi al cinema.

Nelle nostre mani di Frank Schätzing

Il clima sta cambiando e ben presto gli effetti del riscaldamento globale saranno irreversibili. Come siamo arrivati a questo punto? Di chi è la colpa? Frank Schätzing, autore de Il diavolo nella cattedrale, con il quale ha vinto il Premio Bancarella nel 2007, prova a rispondere a tutte queste domande, partendo dall’analisi scientifica del concetto di clima e delle catastrofi ambientali che ne hanno annunciato il cambiamento, perché la regola numero uno di ogni guerra è “conosci il tuo nemico“. Nel libro Nelle nostre mani (pubblicato a fine febbraio da Nord nella traduzione di Monica Manzella) lo scrittore tedesco spiega perché il futuro della Terra non dipende solo dalle decisioni dei politici e dei grandi gruppi industriali, ma anche dai piccoli gesti che tutti compiono ogni giorno.

Pericolo di Bob Woodward e Robert Costa

In uscita a gennaio per Solferino Pericolo, un’inchiesta-reportage che ci trascina nella Casa Bianca di Trump e in quella di Biden, ricostruendo, attraverso più di 200 interviste e oltre 6000 pagi­ne di trascrizioni, uno dei momenti più difficili nella politica interna americana: l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. A firmarlo, due grandi penne: da un lato Bob Woodward, autore bestseller e mito del giornalismo di inchiesta, vincitore di ben due premi Pulitzer, nel 1973, insieme a Carl Bernstein, per la copertura giornalistica dello scandalo Watergate col Washington Post; il secondo, nel 2003, per i servizi dedicati agli attacchi terroristici dell’11 settembre. Dall’altro c’è Robert Costa, giornalista politico al Washington Post, dopo aver lavorato come conduttore e managing edi­tor per il programma televisivo Washington Week e come analista politico per NBC News e MSNBC.

La varietà della malinconia di Alain de Botton

La malinconia non è depressione, né rabbia né amarezza, ma è una risposta serena, gentile, saggia e benevola alle difficoltà della vita, in perfetto equilibrio tra la disperazione da un lato e l’ottimismo ingenuo dall’altro. Ne parla Alain de Botton (qui il nostro approfondimento sui suoi libri) nel suo nuovo saggio, La varietà della malinconia, in uscita da Guanda a febbraio nella traduzione di Mariella Milan.

Disinformati di Jacques Attali

L’avvento dei social media ci ha trascinati nell’epoca della post-verità e ha generato un’infosfera che si espande senza controllo, alimentando solipsismo, ignoranza e intolleranza. In Disinformati (dal 13 gennaio in libreria per Ponte alle Grazie), il saggista, giornalista, scrittore e musicista algerino Jacques Attali analizza l’attuale impatto dei giornali sull’informazione. Guardando al progresso tecnologico nella sua possibile deriva totalitaria, Attali si chiede: come possiamo distinguere il vero dal falso, l’informazione dalla distrazione? Qual è la relazione tra informare, convincere, insegnare e intrattenere?

Dossier foibe di Giacomo Scotti

Giacomo Scotti, giornalista e autore di numerosi libri di saggistica e narrativa tradotti in molte lingue, basandosi su documenti di prima mano, a cominciare da quelli fascisti dell’epoca, fornisce nuovi strumenti per interpretare gli eventi istriani del settembre-ottobre 1943, fra la capitolazione dell’Italia e l’occupazione tedesca dell’Istria. Dossier foibe, pubblicato da Manni in una nuova edizione in libreria dal 13 gennaio, è un esame rigoroso che disegna l’esatta dimensione storica, collocando la tragedia delle foibe nel drammatico contesto della Seconda guerra mondiale e della Venezia Giulia.

Ritorno ai monti di Reinhold Messner (e i 50 anni della collana Exploit)

Festeggia il suo primo mezzo secolo la collana Exploit di Corbaccio, che dal 1972 racconta la montagna attraverso la chiave dell’avventura. Per l’occasione torna in libreria 50 anni dopo, in una nuova edizione riveduta dall’autore e arricchita da immagini, Ritorno ai monti di Reinhold Messner, manifesto di uno degli alpinisti più famosi del nostro tempo. Restyling anche per Nelle terre estreme di Jon Krakauer, che ha ispirato il film cult Into the wild (traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung), e per Malato di montagna(traduzione di Alberto di Bello) di Hans Kammerlander.

Scritto nel ghiaccio. Viaggio nel clima che cambia di Carlo Barbante

Scavare nella calotta polare significa scoprire un archivio eccezionale in cui sono registrati i fattori che hanno influenzato il clima del nostro pianeta – gas serra, cenere vulcanica, polveri sottili; il ghiaccio diviene così una formidabile macchina del tempo per farci comprendere meglio i fenomeni in atto e forse prevedere quelli del futuro. Alla scoperta della memoria del nostro pianeta con il saggio Scritto nel ghiaccio. Viaggio nel clima che cambia di Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di Scienze polari del CNR, in uscita a fine gennaio per il Mulino.

Il mondo dove è bianco di Jemma Wadham

Un viaggio nelle terre dei ghiacciai tra allarme e stupore, in compagnia di Jemma Wadham, che studia i ghiacciai da oltre 30 anni: Aboca edizioni a fine gennaio porta in libreria Il mondo dove è bianco, una lettera d’amore dedicata alle terre selvagge ghiacciate che stanno svanendo.

Spirito Green di William D. Nordhaus

Il premio Nobel 2021 (per gli studi di economia e clima) William D. Nordhaus in libreria a febbraio per il Mulino con Spirito Green, e un approccio più ottimista: adottando uno spirito che dovrà ridisegnare la società in tutte le sue forme, dalla legislazione alle istituzioni, alle pratiche individuali, potremo far fronte alle principali sfide ambientali, senza che aumentino le disuguaglianze. Uno dei libri da leggere nel 2022 per comprendere meglio il presente e prepararci al futuro.

Romanzo di un naufragio di Pablo Trincia

La sera del 13 gennaio 2012, quella in cui la Concordia urta degli scogli vicino all’isola del Giglio, finendo sotto gli occhi del mondo intero, ha segnato le esistenze di tutti i presenti a bordo della nave. In Romanzo di un naufragio (in uscita a gennaio per Einaudi) Pablo Trincia, inviato e autore per la carta stampata, la tv e il web e coautore del podcast Veleno, racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell’impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza.

Amorologia di Teresa Cinque

In uscita a metà gennaio per Longanesi la “guida (quasi) imparziale alle relazioni e al sesso” di Teresa Cinque, che si definisce “ricercatrice sentimentale” e che in Amorologia offre diversi consigli, a cominciare dall’invito a prendere coscienza di quel che è accaduto tra uomini e donne finora. Dell’oppressione che un genere ha esercitato sull’altro, consapevolezza indispensabile per dialogare su basi concrete e senza continuare a fraintendersi (o fingere di).

Costruisci la tua storia una parola alla volta di Joanne Harris

Dieci consigli di scrittura da parte di Joanne Harris, autrice di Chocolat, che in Costruisci la tua storia una parola alla volta (in libreria per Garzanti a fine gennaio nella traduzione di Laura Grandi), accompagna gli aspiranti scrittori nel viaggio più bello, ma anche più complesso: quel viaggio che dalla pagina bianca porta alla scrittura di una storia. E lo fa partendo da quei particolari a cui nessuno sembra badare, e che invece sono fondamentali…

Artivismo di Vincenzo Trione

Vincenzo Trione, accademico e storico dell’arte, con Artivismo (Einaudi) individua l’affermarsi di una tendenza: l’arte politica, compendiata dall’espressione “artivismo”. Ne sono protagonisti artisti-intellettuali, che percorrono vie differenti: alcuni realizzano opere volte a testimoniare le urgenze della cronaca e il dramma dei migranti, altri costruiscono installazioni attente a questioni ambientali ed ecologiche. Ipotesi diverse per dire con forza le ragioni dell’impegno civile.

Una storia d’amore di Carolyn Hays

Carolyn Hays è lo pseudonimo scelto da una nota scrittrice americana per firmare il libro in cui racconta l’esperienza di sua figlia transgender. Tutto comincia con qualcuno che bussa alla porta di una famiglia bianca, della buona borghesia americana: alla porta c’è un assistente sociale che fa alcune domande sul figlio più piccolo. Il bimbo ha tre anni e da sempre è attratto dall’universo femminile, arrivando molto presto a chiedere ai genitori di essere chiamato “lei” e non “lui”. A febbraio add porta in libreria Una storia d’amore, nella traduzione di Chiara Brovelli, un libro che parla di legami, cambiamenti, coraggio, fede e ragione, politica; una lettera che la madre indirizza alla figlia.

Avremo anche noi dei bei giorni di Zehra Doğan

Avremo anche noi dei bei giorni (da febbraio in libreria per Fandango e tradotto da Manuela Maddamma) della giornalista e artista rivoluzionaria Zehra Doğan, raccoglie le lettere che l’autrice, durante i suoi 600 giorni di prigionia, ha spedito alla giornalista turca Naz Öke, che a Parigi anima il sito di informazione Kedistan per le libertà d’espressione. Durante questi mesi Zehra non smette un solo giorno di creare. Un libro che parla, anche attraverso le illustrazioni di alcune opere dell’artista, di libertà delle donne e di diritti del popolo curdo.

Lobby e logge di Luca Palamara e Alessandro Sallusti

Dopo il discusso bestseller Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana, Luca Palamara (ex membro togato del Csm, radiato dall’ordine giudiziario nell’ottobre del 2020) e Alessandro Sallusti (attuale direttore di Libero) tornano in libreria a gennaio per Rizzoli con Lobby e logge, in cui descrivono, dal loro punto di vista, cosa succede quando sono le lobby ad agganciare la magistratura e a diventare il traino principale di molte indagini e processi.

The Passenger – California

Tra i libri da leggere nel 2022 annoveriamo anche la rivista di Iperborea The Passenger, che a febbraio vola per la prima volta negli Stati Uniti, per occuparsi di uno stato eccezionale, “sotto assedio”. I principali media americani, perlopiù espressione di New York e Washington, ci hanno infatti preso gusto a celebrarne il funerale e si sente spesso parlare di “fine della California per come la conosciamo”, ma molti abitanti della West Coast non ci stanno e difendono quello che ritengono ancora uno stato modello: progressista, libertario e all’avanguardia. Viverci è diventato un privilegio e molti, ulteriormente incentivati dalla prospettiva del lavoro a distanza, nonostante un’economia in boom, bussano alle porte degli stati confinanti. Per chi non è bianco, invece, non c’è nulla di nuovo – che fosse in un quartiere multiculturale (sempre più raro) di Los Angeles, teatro di storiche rivolte nere, o nella Central Valley dove si coltiva buona parte del cibo per le cucine degli americani – la vita è sempre stata in salita, perfino per le comunità apparentemente più integrate, come quella asiatica…

Antropologia strutturale zero di Claude Lévi-Strauss

Dal 1960 il Saggiatore pubblica in Italia le opere di Claude Lévi-Strauss (1908-2009): a fine gennaio viene proposto, nella traduzione di Massimo Fumagalli, Antropologia strutturale zero (a cura di Vincent Debaene), una sinfonia di testi che spaziano da osservazioni sul contesto sociale del boogie-woogie statunitense a descrizioni di strumenti musicali dei Nambikwara e ricette per la selvaggina dei Tupi-Kawahib ad analisi dei rituali alimentari dei Bororo.

Entronauti di Piero Scanziani

In perenne viaggio tra l’Europa, l’America e l’Asia, alla fine degli anni sessanta un raffinato intellettuale è alla ricerca degli entronauti, neologismo coniato da Piero Scanziani (1908-2003) per identificare i grandi mistici che consacrano le proprie vite all’indagine sui continenti interiori, fino a raggiungerli. A fine gennaio Utopia Editore propone Entronauti. Scanziani nacque a Chiasso, nella Svizzera italiana. Negli anni del regime, la sua casa di Berna divenne un cenacolo di intellettuali antifascisti. Giornalista, fu autore di romanzi e saggi letterari, e coltivò la drammaturgia e la cinologia.

Exmachina – Storia musicale della nostra estinzione 1992 -> ∞ di Valerio Mattioli

C’è stato un tempo, negli anni ’90, in cui l’intelligent dance music di produttori come Aphex Twin, Autechre, e in seguito Boards of Canada – tre nomi tra i più venerati del panorama musicale, maestri indiscussi del suono elettronico nato dalla grande stagione techno, era al centro del dibattito. Eppure, nonostante un seguito di fan devoti e la canonizzazione da parte della critica, AFX, AE e BOC restano figure misteriose, sfuggenti, le cui biografie non hanno nulla del respiro epico a cui ci hanno abituato decenni di mitologie pop. Ma allora, perché la loro influenza è tanto cruciale? Editor per NERO, già autore dei saggi Superonda – Storia segreta della musica italiana (Baldini & Castoldi, 2016) e Remoria – La città invertita (minimum fax, 2019), Valerio Mattioli, romano classe ’78, torna a fine gennaio con Exmachina – Storia musicale della nostra estinzione 1992 -> ∞, provando a rispondere a questa e ad altre domande.

Il sesso che verrà di Katherine Angel

Il sesso che verrà di Katherine Angel (autrice di Bella di papà), in uscita a fine febbraio per Blackie, è un’indagine sull’idea di consenso e i suoi limiti. Sul piacere, l’autonomia e l’immaginazione. È una sfida aperta a tutti gli uomini e le donne, per mettere in discussione i dogmi, anche quelli apparentemente sensati, che ci imponiamo. Con l’obiettivo di realizzare finalmente una promessa fatta tanto tempo fa. Che si può vincere solo tutti assieme.

Incel di Valeria Montebello

Chi sono, cosa scrivono e cosa fanno gli “uomini che odiano le donne”? Valeria Montebello, collaboratrice di diverse testate, lavora in un’agenzia pubblicitaria. Nel saggio Incel, dedicato al “terrorismo misogino dei Celibi Involontari” e in uscita per Fandango a marzo, riflette su uno dei fenomeni più complessi e pericolosi degli ultimi anni, e lo fa in prima persona, raccontando il suo lungo percorso di avvicinamento alla maschiosfera.

Dimagrire in pochi giorni di Nicola Sorrentino

I motivi per desiderare di perdere peso in poco tempo sono tra i più vari. Ma un dimagrimento troppo veloce può esporci a rischi per la nostra salute, se non è condotto in maniera corretta e adatta alle esigenze e alle caratteristiche di ognuno. Non poteva mancare in questa lista dei libri da leggere nel 2022 Dimagrire in pochi giorni (dal 13 gennaio in libreria per Salani), un manuale in cui il dietologo e idrologo medico Nicola Sorrentino offre una guida per migliorare il rapporto col cibo: dal digiuno alla chetogenica, dalla vegan-detox alla dieta liquida, consiglia le soluzioni più efficaci corredate da ricette da seguire giorno per giorno.

La vittoria sul cancro di Paolo Veronesi

Esce per Sonzogno a gennaio La vittoria sul cancro – Dalla parte delle donne: tutte le cure per battere il tumore al seno di Paolo Veronesi. Una guida completa “aggiornata e gentile” per le pazienti oncologiche, firmata dal presidente della Fondazione Umberto Veronesi, direttore del programma di senologia allo Ieo-Istituto europeo di oncologia di Milano e professore ordinario di Chirurgia generale all’Università degli studi di Milano.

Filosofia dell’incontro di Charles Pépin

In Filosofia dell’incontro – La riscoperta di un gesto dimenticato, in uscita il 20 gennaio da Garzanti nella traduzione di Giuseppe Maugeri, il filosofo e romanziere francese Charles Pépin propone una guida per riscoprire noi stessi attraverso gli altri, mostrandoci che ogni incontro è, allo stesso tempo, la scoperta di un nuovo mondo e la riscoperta di noi stessi.

La montagna di fuoco di Leonardo Caffo

Etna luogo fisico, con la sua natura aspra e potente, ma anche luogo mentale, spirituale. ‘Cara Etna’ è l’incipit di ogni lettera-capitolo, ma anche il saluto dell’autore Leonardo Caffo al padre vulcanologo, alla famiglia, agli amici d’infanzia, agli incontri, alle passeggiate, alle escursioni. Ne La Montagna di fuoco (dal 20 gennaio in libreria per Ponte alle Grazie) si intreccia una passione per il vulcano che unisce un padre e un figlio. E se il padre, il vulcanologo Salvatore Caffo, ne racconta la storia e l’essenza, il figlio, filosofo, ne tratteggia lo spirito, che informa di sé il paesaggio tutto e gli uomini etnei.

La nuova collana Storie di numeri

A metà gennaio in casa Il Mulino debutta la nuova collana “Storie di numeri”, curata da Umberto Bottazzini: spazio a storie culturali dei numeri attraverso le discipline più diverse, dalla filosofia alla teologia, dall’arte alla musica, dalla letteratura alla psicologia. La prima uscita è Uno. Il battito invisibile di Giulio Busi; segue a marzo Marco Antonio Bazzocchi con Cento. Un grattacielo di racconti, e a ottobre Elena Loewenthal che scrive di Sette. Le avventure di un simbolo.

Yesterday. Filosofia della nostalgia di Lucrezia Ercoli

Il trauma provocato dalla pandemia sembra aver accelerato la diffusione della “sindrome nostalgica” a tutti i livelli e a tutte le età. Una vera e propria rimozione collettiva dello shock: mentre il mondo ci mostra che niente sarà mai più come prima, noi ci rifugiamo nel rassicurante ricordo del “come eravamo”. Il nuovo libro di Lucrezia Ercoli, docente di Storia dello spettacolo presso l’Accademia di Belle Art e direttrice artistica di “Popsophia” dal 2011, pubblicato a febbraio da Ponte alle Grazie, è un viaggio tra filosofia e cultura pop alla riscoperta della nostalgia: un antico sentimento che è tornato a paralizzare l’occidente.

Le sfide di Biden di Massimo Gaggi

Il giornalista del Corriere della Sera Massimo Gaggi, che ben conosce gli Usa e le loro dinamiche, dedica un libro, edito a gennaio da Laterza, al presidente degli Stati Uniti che ha preso il posto del discusso Donald Trump: La scommessa Biden.

1922 di Francesco Bogliari

In 1922, saggio pubblicato da Mind (con prefazione di Giancarlo Mazzuca), l’editore e autore Francesco Bogliari propone, a distanza di un secolo, il diario di un anno che cambiò per sempre la storia d’Italia: una cronaca essenziale dei fatti che avvennero in Italia nel 1922, quando il fascismo andò al potere ed ebbe inizio il governo più lungo, tragicamente più lungo della storia del nostro Paese.

Brevettare la salute? di Silvio Garattini

La pandemia in corso e la discussione sviluppatasi attorno alle licenze sui vaccini necessari per contrastarla ci hanno drammaticamente mostrato che il nostro sistema economico, e in particolare l’istituto del brevetto e della proprietà intellettuale in campo medico, richiedono un prezzo alto da pagare in termini di monopoli e di disuguaglianze. È possibile allora immaginare un futuro in cui tutti possano godere dei frutti della scienza e della tecnologia eludendo il salato pedaggio che il mercato ci chiede? È possibile abolire la brevettabilità di ciò che è necessario alla salute? Silvio Garattini, farmacologo di fama mondiale, cerca di dare una risposta in Brevettare la salute?, la conversazione con Caterina Visco in uscita per il Mulino.

I predatori (tra noi) di Gianluigi Nuzzi

Nel corso del 2022 tornerà in libreria il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi con I predatori (tra noi), in libreria per Rizzoli. Nuzzi si confronta con un preoccupante fenomeno sociale legato al crescente uso di psicofarmaci e di droghe sintetiche, che abbassano le difese, cancellano la memoria e, soprattutto, sono a portata di tutti. L‘autore ha raccolto decine di testimonianze da parte delle vittime, vagliato atti giudiziari e visitato i luoghi delle violenze.

Guida tascabile per maniaci del cibo di The 88 fools

Guida tascabile per maniaci del cibo, firmato dal collettivo The 88 fools per Clichy a fine gennaio, è un percorso pieno di sughi, formaggi, pani, frutta, uova, broccoli, zucche, biscotti, torte, creme, salumi, oli, aceti, spezie e tutto ciò che, provocando un sapore, mette in moto le sinapsi del cervello e quindi la ricerca di un senso, la memoria, l’amore, la nostalgia, lo smarrimento, il godimento, a volte perfino la felicità.

L’affaire di Piero Trellini

Con Piero Trellini il racconto di uno dei più clamorosi scandali giudiziari dei tempi moderni, e del primo caso mediatico della storia. A metà febbraio, all’interno della collana Munizioni diretta da Roberto Saviano, esce L’affaire – Tutti gli uomini del caso Dreyfus.

Paura di Daniel Blumstein

La paura, affinata da milioni di anni di selezione naturale, ha mantenuto in vita i nostri antenati. Da più di trent’anni, Daniel Blumstein studia le risposte di paura degli animali. Le sue osservazioni portano a una conclusione definitiva: la paura preserva la sicurezza, ma a caro prezzo. In Paura, da gennaio in libreria per Raffaello Cortina Editore, l’autore considera ciò che possiamo imparare dai nostri simili animali, dai successi e dai fallimenti. Osservando come gli animali sfruttino l’allarme a proprio vantaggio, possiamo sviluppare nuove strategie per affrontare i rischi senza panico.

L’arte dello styling di Susanna Ausoni e Antonio Mancinelli

Come raccontarsi attraverso i vestiti? La risposta ne L’arte dello styling, in uscita a gennaio per Vallardi, un libro che spiega come dare sempre la migliore versione di sé scegliendo i vestiti giusti, scritto da Susanna Ausoni (riconosciuta e originale stylist) e Antonio Mancinelli (esperto di moda).

Rifaccio casa, rifaccio vita di Patrizia Burato

A fine gennaio per Sonzogno un manuale serio ma divertente per prendere in mano la propria casa e la propria vita, adattando i vecchi spazi alle nuove esigenze. Rifaccio casa, rifaccio vita – Guida alla ristrutturazione della tua casa e di quelli che ci abitano dentro è firmato da Patrizia Burato, nota sui social come @archidipity.

Il figlio di Capitan Tuono di Miguel Bosé

A marzo Rizzoli porta in libreria Il figlio di Capitan Tuono. Memorie di una vita eccezionale, l’autobiografia di Miguel Bosé, tra i personaggi più amati e controversi della scena musicale mondiale, popolarissimo in Italia. In un libro che sta facendo parlare in Spagna, dov’è già uscito, l’artista ha deciso di raccontare la storia della sua infanzia e della sua adolescenza, segnata non solo dal durissimo rapporto con i genitori – definiti “mostri”, soprattutto suo padre Luis Miguel Dominguín, celebre torero, che “mi avrebbe voluto macho” – ma da incontri incredibili (tra gli altri, con Pablo Picasso, Romy Schneider, Amanda Lear) e dalla scoperta della propria sessualità.

La morte è un giorno che vale la pena di vivere di Ana Claudia Quintana Arantes

La vita non finisce quando arriva la morte. La morte è parte della vita e forse è l’esperienza umana più profonda che si possa vivere. In questo libro, in libreria a febbraio per TEA, la scrittrice e dottoressa Ana Claudia Quintana Arantes ha deciso di affrontare un argomento tabù. Durante tutta la sua vita professionale ha imparato che un paziente merita attenzione e ha diritto di vivere in modo dignitoso e felice anche quando non ci sono più possibilità di cura. Un malato terminale non è morto il giorno della sua diagnosi. Al contrario, quello può essere il giorno in cui inizia il percorso per una nuova vita.

Storia dell’indice di Dennis Duncan

Dai manoscritti a Google, l’avventurosa storia di come abbiamo imparato a orientarci nel sapere: a metà gennaio in libreria per Utet Storia dell’indice di Dennis Duncan, scrittore, traduttore, docente di inglese presso la University College di Londra e membro della Royal Historical Society. Nel saggio l’autore racconta l’avventurosa storia dell’indice analitico, di come abbia salvato eretici dai roghi, influenzato la politica e provocato risse tra scrittori…

Mal di Libia di Nancy Porsia

Munizioni, la collana di Bompiani diretta da Roberto Saviano, a marzo ospita il racconto dalla prima linea dell’unica giornalista italiana rimasta di base in Libia dopo la primavera araba: Mal di Libia di Nancy Porsia, freelance specializzata in Medio Oriente e Nord Africa.

Muovi il corpo per potenziare il cervello di Anders Hansen

La nuova scienza del movimento per ridurre lo stress, rinforzare la memoria, allenare il QI e rallentare l’invecchiamento cerebrale. A metà gennaio esce per Vallardi Muovi il corpo per potenziare il cervello di Anders Hansen, psichiatra svedese autore di bestseller.

Scuola di Pasticceria di Iginio Massari

“I segreti e le tecniche del Maestro dei Pasticceri“: in libreria per Cairo a febbraio Scuola di Pasticceria di Iginio Massari, manuale d’autore ricco di insegnamenti per chi ama i dolci e la loro preparazione.

LIBRI DA LEGGERE NEL 2002: LA POESIA

Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta di Grace Paley

Ed eccoci arrivati a una nuova sezione di questo lungo viaggio tra i libri da leggere nel 2022. Senza aver mai scritto un romanzo ma solo tre fondamentali raccolte di racconti, oltre a numerosi saggi e poesie, Grace Paley è considerata una delle maestre della letteratura americana del ‘900. A gennaio Sur propone Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta di Grace Paley, raccolta di quarantuno poesie (finora quasi tutte inedite in Italia) che l’autrice scrisse nell’ultima parte della sua vita, trascorsa perlopiù nelle campagne del Vermont, fuori dalla chiassosa New York in cui aveva ambientato la sua opera in prosa. La traduzione di Isabella Zani e la prefazione di Paolo Cognetti, che definisce Paley “coraggiosa, combattiva, ironica, generosa, innamorata”.

La tua bocca è la mia religione di Edoardo Albinati

Il corpo dell’amata viene scomposto e ricomposto senza fine dallo sguardo innamorato nei suoi dettagli sorprendenti e sempre nuovi. Anche dopo anni, quel corpo rimane uno sconosciuto pianeta da esplorare, e di poesia in poesia, il lungo viaggio che lo attraversa diventa un percorso iniziatico nei misteri della bellezza e dell’attrazione. Aprendosi sia al racconto sia alla riflessione filosofica, come i Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, la poesia del premio Strega Edoardo Albinati, in uscita a inizio febbraio per Guanda con La tua bocca è la mia religione, è esplicita, spudorata, talvolta ironica e ricca di immagini inedite o tratte dalla tradizione millenaria della lirica erotica.

Un nodo alla gola di Robin Robertson

Per John Banville “Robin Robertson è un poeta che è qui al culmine del suo lirismo”, mentre Ocean Vuong sottolinea “i ritmi sincopati, i dialoghi che lasciano il segno e le vivide scene” di Un nodo alla gola, libro in uscita per Guanda a gennaio nella traduzione di Matteo Campagnoli. L’originale prosa in versi di Robertson (che è anche autore di numerosi, premiati libri di poesie, editor dei romanzi di Irvine Welsh, e che con questo libro è stato finalista al Man Booker Prize) ci porta con nella scena urbana postbellica.

Prima di nascere di Claudio Damiani

A febbraio Fazi porta in libreria la nuova raccolta poetica di Claudio Damiani, che in Prima di nascere si concentra sul tempo, sul “prima” (e di conseguenza anche sul “dopo”) della nostra vita, come se questa fosse solo il tratto visibile di una linea invisibile, o meglio di una catena, o forse, ancora meglio, di una rete di anelli collegati…

Antologia personale di Giampiero Neri

A fine gennaio Garzanti propone, nella collana dei “Grandi Libri”, un’ampia selezione dell’opera in versi di Giampiero Neri, curata dallo stesso autore (con un ampio saggio critico di Alberto Bertoni). Già definito da Maurizio Cucchi “il più oscuro dei nostri grandi maestri”, Neri è un autore “estraneo”, come ha scritto Antonio Riccardi nella prefazione alla raccolta Via provinciale, “alla mappa delle tendenze in cui si è articolata la poesia italiana del secondo dopoguerra”, ma che proprio in virtù di questa estraneità riesce a distinguersi come una delle voci più originali del nostro tempo.

Poesie e prose di Camillo Sbarbaro

Sempre restando in tema di classici, torna in libreria una delle voci poetiche più amate del Novecento, in una nuova edizione dei Meridiani Mondadori, con la curatela di Giampiero Costa e un’introduzione di Enrico Testa. Poeta dell’apparente semplicità venata da un esistenzialismo profondo, traduttore di autori classici e moderni, soprattutto dal greco e dal francese, Camillo Sbarbaro (Santa Margherita Ligure, Genova, 1888 – Savona 1967) ci ha consegnato un corpus di testi che ha avuto un immenso valore per la tradizione letteraria del secolo scorso (primo tra tutti Montale), fino ai nostri giorni.

Studi sull’amore di Franco Arminio

Poeta e ideatore della Casa della paesologia a Bisaccia e del festival La luna e i calanchi ad Aliano, Franco Arminio a gennaio pubblica con Einaudi la sua nuova raccolta di versi: Studi sull’amore. Con la sua lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c’è spesso uno scarto, uno slittamento inatteso, l’autore fotografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall’amore.

Notti stellate, sogni confusi di Henn Kim

L’artista (riservata) Henn Kim vive a Seoul, dove ha condotto i suoi studi di arte. È stato il trauma per la perdita della madre a darle la certezza che, per lei, il modo più adatto di comunicare i suoi sentimenti fosse attraverso il disegno, e le sue illustrazioni in bianco e nero – vibranti, asciutte – hanno emozionato e ispirato persone in tutto il mondo. Su Instagram non a caso è seguitissima e Notti stellate, sogni confusi (in uscita a metà marzo da Longanesi) è un progetto di visual poetry da non mancare, che parla di amore, dolore, perdita, malinconia, e ansia del futuro e del presente.

Esili nidi di Davide Minotti

Davide Minotti è un poeta giovane che unisce la freschezza dell’ispirazione alla profondità dello sguardo. Nei versi di Esili nidi (nottetempo) si traccia un ritratto che è intimo ma anche generazionale. “Giù le mani dai neo-trentenni, / profili colposi e impenitenti; / che si contentano quando gli pare / e della morale non sanno che fare”.

EPISTOLARI

Il mio passato è un fiume malvagio di William S. Burroughs

Le lettere raccolte ne Il mio passato è un fiume malvagio, epistolario che va dal 1946 al 1973, sono in gran parte indirizzate ad Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Paul Bowles e pochi altri, uniti dalla convinzione di essere destinati a qualcosa di grandioso, e guidati dallo stesso William S. Burroughs (1914-1997), autore cult de Il pasto nudo e guru sui generis e artefice di un “lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi”. L’edizione Adelphi, a cura per l’Italia di Ottavio Fatica, è tradotta da Andrew Tanzi.

La collana viola – Lettere 1945-1950

Nuova edizione in Universale Bollati Boringhieri (con una nuova prefazione del curatore, Pietro Angelini) del carteggio tra Cesare Pavese ed Ernesto de Martino, laboratorio intellettuale della mitica “collana viola”, che ha fatto conoscere al pubblico autori come Jung, Kerényi, Propp, Durkheim, Malinowski e tanti altri. La collana in questione fu un successo, perché si inseriva al momento giusto in un ambiente culturale come quello della ricostruzione, affamato di novità e fortemente ricettivo. Ma fu anche motivo di scandalo, posta sotto accusa, da destra, dai crociani, e, da sinistra, dai comunisti più ortodossi…

FUMETTI, MANGA E GRAPHIC NOVEL

I Borgia Volume 1 di Alejandro Jodorowsky e Milo Manara

Visto il grande successo dei fumetti, manga e graphic novel, impossibile non dedicare in questa selezione di libri da leggere nel 2022 anche uno spazio a queste nuove uscite. Nella “Biblioteca Manara”, una saga che racconta la storia e il mito, la verità e la leggenda della famiglia Borgia. La sceneggiatura è del maestro Alejandro Jodorowsky che, grazie al sodalizio con Milo Manara, ha realizzato un progetto coltivato per decenni. Nel volume 1 (Feltrinelli Comics), sono proposti i primi due episodi della quadrilogia dedicata ai Borgia, La conquista del papato e Il potere e l’incesto, corredati da un apparato critico e storico.

Il Nao di Brown di Glyn Dillon



Nao Brown è un’hafu per metà inglese e per metà giapponese che lavora in un negozio di art toys di Londra. La sua vita, tormentata da pensieri ossessivo-compulsivi, scorre da tempo con la convinzione che il mondo sia diviso in bianco e nero. Ma la ricerca dell’anima gemella le farà riconsiderare se stessa e le permetterà di esplorare la variegata gamma di colori dietro cui si nasconde l’animo umano. Torna per Bao Publishing in una nuova edizione (con una sezione inedita di schizzi e disegni preparatori in appendice) il capolavoro di Glyn Dillon, il romanzo grafico firmato dall’illustratore e costume designer.

Mondi impossibili di Lorenzo Coltellacci e Andrés Abiuso

A cinquant’anni dalla sua morte (27 marzo 1972), a fine febbraio Tunuè propone la biografia a fumetti di Maurits Cornelis Escher, artista che ha aperto le porte verso mondi impossibili. Lorenzo Coltellacci e Andrés Abiuso raccontano un’avventura senza freni all’interno della mente, dell’arte e delle geometrie…

Gli incubi di Kafka di Peter Kuper

Dopo Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Peter Kuper si confronta con un altro grande autore del ‘900: Gli incubi di Kafka (Tunuè) è una versione a fumetti di alcune delle storie più famose e dense di umorismo nero dello scrittore praghese. E le immagini del fumettista riescono a catturare tutta la claustrofobia dei racconti di Kafka.

Cosplayer – Le storie della Paranza di Roberto Saviano

Dopo I teschi dei ladri, prosegue la serie di storie inedite (e autoconclusive) create da Roberto Saviano con gli stessi eroi (e controeroi) dei romanzi La paranza dei bambini e Bacio feroce. In Cosplayer (in uscita per Feltrinelli a febbraio), un Nicolas sempre più leader dei “paranzini” deve portare a termine uno scambio di merce che scotta, trovando inattesi (e pericolosi) alleati fra gli ultras di un’odiata squadra avversaria. Un piano “perfetto”, che fatalmente si inceppa…

Super Easy di Khaby Lame

A gennaio per Mondadori esce il fumetto di uno dei fenomeno mondiali di TikTok: Khaby Lame, influencer nato in Senegal e cresciuto in Italia, diventato celebre per i brevi spettacoli comici in cui imita sarcasticamente le persone che complicano irragionevolmente compiti facili. In Super Easy (sceneggiatura firmata da Giulio D’Antona e disegni di Pietro B. Zemelo) ci presenta un supereroe pronto a semplificarci la vita e a farci ridere con un semplice gesto delle mani.

Blame! di Tsutomu Nihei

A inizio gennaio per Planet Manga esce Blame!, il cofanetto della serie di culto del mangaka Tsutomu Nihei. Quasi duemiladuecento pagine di fumetto, all’insegna della fantascienza estrema. Nel 2017 Netflix ha proposto il lungometraggio tratto dal suo manga più noto.

KAIJU No. 8 n. 1 di Naoya Matsumoto

Arriva anche in Italia a marzo per Star Comics uno dei fenomeni-manga più attesi (su Netflix sono già disponibili ben 5 live action ispirati all’opera di Matsumoto). Chi sono i Kaiju? Mostri giganteschi che improvvisamente appaiono portando morte e distruzione lungo la loro strada. Il Giappone ne è pieno, al punto che i membri delle Squadre di Difesa Speciali istituite per combatterli vengono considerati autentici eroi nazionali. Questa è la storia, firmata dal fumettista giapponese classe ’82 Naoya Matsumoto, di chi cerca di combatterli e di chi vorrebbe farlo, ma ne rimane vittima…

Rurouni Kenshin Perfect Edition n.1 di Nobuhiro Watsuki

Sempre a marzo, e ancora per Star Comics, è il turno della perfect edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi: ambientata nel diciannovesimo secolo e popolata da personaggi indimenticabili, è una narrazione avventurosa che si svolge sullo sfondo di un paese che cambia e che si dirige a ritmo spedito verso la modernità. Nobuhiro Watsuki, autore di Rurouni Kenshin Perfect Edition n.1, fumettista giapponese classe ’70, che deve la sua popolarità di mangaka a Kenshin Samurai vagabondo.

Demon Slave 1 di Takahiro e Yohei Takemura

Sempre a proposito di manga, Panini Comics ha annunciato l’uscita a febbraio di Demon Slave 1 di Takahiro (autore del manga shōnen Akame ga Kill!) e Yohei Takemura. La trama? Solo le ragazze possono mangiare i Momo e sviluppare incredibili poteri. Yuki si è dunque rassegnato, finché non incontra Kyoka: diventando suo schiavo, potrà affrontare i mostruosi Shuki…

One Piece n. 100 di Eiichiro Oda

I fan di One Piece, manga dei record di Eiichiro Oda, edito in Italia da StarComics, dovranno attendere aprile per leggere il numero 100, presentato in occasione di Comicon, in programma dal 22 al 25 aprile 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Parliamo di un bestseller, che ha raggiunto una tiratura di oltre 400 milioni di copie in circolazione solo in Giappone, a cui si sommano gli oltre 80 milioni di volumi in circolazione all’estero.

LIBRI DA LEGGERE NEL 2022: BAMBINI E RAGAZZI

Il ragazzo che non c’era di Ben Brooks

A gennaio torna per Salani Ben Brooks, l’autore di Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici e Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo. Il ragazzo che non c’era racconta la storia di Sebastian Cole, un bambino diverso dagli altri e chi si comporta in modo strano. Ma soprattutto, Sebastian non è reale… O almeno è quello che pensano Emma e Oleg, dato che Sebastian non è altro che un prodotto della loro immaginazione nato per far fronte alla noia e alle difficoltà che affliggono le vite dei due amici. Insieme verranno catapultati in una serie di avventure inaspettate, tra pupazzi di neve parlanti, capre impazzite a piede libero nella scuola e un esercito di minacciose figure mascherate da corvo alle calcagna…

Ribellarsi con filosofia di Matteo Saudino

Kant è utile per riparare la ruota di una bicicletta? Studiare Anassimandro aiuta a postare una foto su Instagram? Conoscere Ipazia contribuisce a compilare un curriculum vitae? Insomma, a cosa serve la filosofia? La risposta è: a cambiare la vita. Perché fare filosofia non è solo un atto di ribellione contro l’utilitarismo della nostra società, ma anche uno strumento per costruire un pensiero autonomo che può condurci a realizzare molto di più… Torna in libreria per Vallardi Matteo Saudino, in uscita il 10 febbraio con Ribellarsi con filosofia – Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare. L’autore, nato a Torino nel 1974, insegna Filosofia e Storia da vent’anni nei licei. Saudino ha curato per Pearson Paravia manuali di educazione civica e storia, partecipa regolarmente a festival e tiene conferenze e seminari. Tra le altre cose, è l’ideatore del popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica “BarbaSophia”, e nel 2020 ha pubblicato con Vallardi La filosofia non è una barba.

Il guardiano dei mondi di Stef & Phere

A inizio febbraio arriva in libreria per Magazzini Salani il nuovo atteso progetto di Stef & Phere (i protagonisti dei canali Two PlayersOne Console, TPOC Plays e, ovviamente, Stef & Phere) dopo il successo della saga Timeport. Per la prima volta Stef e Phere diventano i protagonisti nel primo romanzo di una nuova serie di avventure, con un’ambientazione dark in stile Minecraft, dal titolo Il guardiano dei mondi…

La bambina che parlava ai libri di Stefano Benni





La storia di una bambina ribelle e sognatrice animata dal ricordo di Inge Feltrinelli e dal suo amore per i libri. La racconta Stefano Benni (autore di Bar Sport e di tanti altri apprezzati romanzi) ne La bambina che parlava ai libri, volume illustrato da Gianluca Folì, in uscita a febbraio da Feltrinelli.

Coraline di Neil Gaiman

In casa di Coraline c’è una porta che dà su un muro di mattoni. Un giorno, la porta rivela un corridoio scuro che conduce a una casa identica alla sua e a una donna molto gentile, dall’aspetto uguale a sua madre, ma con due lucidi bottoni al posto degli occhi. Ben presto Coraline scoprirà che dietro a quell’apparente idillio si nasconde una realtà straordinariamente pericolosa… In occasione del ventesimo anniversario, il 18 gennaio Mondadori Ragazzi pubblica un’edizione illustrata di Coraline (diventato un film d’animazione candidato all’Oscar) di Neil Gaiman. Dello stesso autore, in uscita anche un nuovo albo per piccoli, La zuppa pirata (illustrazioni di Chris Riddell).

La libreria magica di Poppy di Mindy Thompson

Un inno alle librerie, luoghi speciali che fanno sognare: è quello firmato da Mindy Thompson, autrice di storie fantastiche per i giovani lettori, e di cui Garzanti il 20 gennaio propone La libreria magica di Poppy (traduzione di Federica Merati).

Questo libro ha un gran cervello

Nord Sud Edizioni a metà gennaio propone Questo libro non ha un cervello – La mente spiegata ai ragazzi, progetto di The Little House of Science, un volume per ragazzi che è un tour guidato nel centro di comando di tutti gli esseri viventi…

Super team di Lebron James

Considerato uno dei migliori giocatori di basket del mondo, Lebron James firma il libro per ragazzi Super team, in uscita a febbraio per il Castoro. Il campione è da sempre molto impegnato con la sua fondazione, LeBron James Family Foundation, a sostenere i ragazzi in difficoltà. E con l’aiuto di Andrea Williams propone un romanzo di formazione ambientato nel mondo del basket, in cui si parla di amicizia e del “fare squadra”.

La bambina più forte del mondo di Silvia Salis

L’obiettivo della piccola Stella, esile e mingherlina all’apparenza, è quello di diventare una martellista provetta. Peccato che l’allenatore non sia d’accordo: il lancio del martello è uno sport da maschi, le dice. Con La bambina più forte del mondo, in uscita a gennaio per Salani, la campionessa olimpionica e ora vicedirettrice del CONI Silvia Salis racconta una storia di coraggio e determinazione, un manifesto sulla parità di genere nello sport che affronta temi fondamentali come l’uguaglianza e l’abbattimento degli stereotipi.

Il bambino dei miracoli di Ulf Stark

Ancora un’avventura per il piccolo Ulf, che si dovrà confrontare con la più facile delle infrazioni: disobbedire al papà. A febbraio esce per Iperborea Il bambino dei miracoli (traduzione di Laura Cangemi), sul personaggio nato dalla penna del pluripremiato scrittore Ulf Stark, che con il sorriso affronta il tema del diventare grandi.

Nel modo in cui cade la neve di Erin Doom

Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane autrice italiana. Ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading, con il nickname DreamsEater, e in poco tempo le sue storie hanno raggiunto migliaia di lettrici e lettori. A metà gennaio Magazzini Salani pubblica Nel modo in cui cade la neve, il nuovo romanzo dell’autrice di Fabbricante di lacrime.

Jo e la fuoriclasse di Martina Wildner

Dopo il successo di La regina del trampolino (La Nuova Frontiera), con il quale ha vinto il Deutscher Jugendliteraturpreis nel 2014, l’autrice tedesca Martina Wildner scrive un nuovo romanzo, sempre edito da La Nuova Frontiera nella traduzione di Anna Patrucco Becchi, che racconta di pregiudizi e stereotipi di genere, di sport e ambizioni ma, soprattutto, racconta in prima persona la storia di una ragazza appassionata e combattiva per la quale tutto è in gioco in una calda estate. Jolanda, detta Jo, gioca a calcio e ha un sogno: diventare la miglior giocatrice di sempre. Tuttavia l’ostacolo più grande è la sua insicurezza di adolescente, che solo lei può superare.

Catalogo ragionatissimo di tutti i sorrisi di Roberta Angeletti

Il sorriso è l’espressione che più ci avvicina a chi ci sta intorno, ma non sempre si riesce a coglierne immediatamente segreti e differenze, a rivelarne l’autenticità… e infine a immaginare il mondo che lo ha generato. Sospeso tra l’immaginario di Tim Burton e la grammatica della fantasia di Gianni Rodari, esce a fine gennaio per Quinto Quarto Edizioni Catalogo ragionatissimo di tutti i sorrisi dell’illustratrice Roberta Angeletti (ideatrice della rassegna Pagine a colori – Festival di Letteratura per Ragazzi e delle Arti Visive, che si svolge a Tarquinia dal 2005).

Salviamo il signor Uh di Helen Stephens

In un albero, dietro casa di Ben, abita un gufo. Ben ha deciso di chiamarlo Signor Uh. Ogni sera Ben lo chiama, e il Signor Uh gli risponde: “Uh!-Uuh!”. Ma quando i grandi vogliono abbattere l’albero, il Signor Uh si trova in pericolo. Riuscirà Bensi Ben ad agire in fretta per salvarlo? Salviamo il signor Uh (Nord-Sud) di Helen Stephens è una storia che scalda il cuore e diverte, e che insegna a proteggere la vita degli animali selvatici intorno a noi.

La casa del contrabbandiere di Annet Huizing

Per Ole il passato rivive quando va con il padre a casa del nonno al confine tra Olanda e Belgio. È proprio in questa casa abbandonata dove lui e il padre si troveranno a vivere, nell’attesa di poterla vendere, che Ole scopre che suo nonno è stato un contrabbandiere di burro negli anni ’50 e ’60 e, a poco a poco, arriva a conoscere questa figura misteriosa e capisce perché suo padre non aveva mai voluto parlargliene. La casa del contrabbandiere (in libreria per La nuova Frontiera con la traduzione di Anna Patrucco Becchi) è il nuovo romanzo di Annet Huizing, consulente letterario e scrittrice di libri educativi e di non-fiction per ragazzi.

Fai il bagno, piccione! di Mo Willems

A gennaio torna per il Castoro l’illustratore e cartoonist americano Mo Willems, considerato l’erede di Dr. Seuss e Charles M. Schulz, e lo fa con un nuovo albo illustrato (dai 3 anni di età) della “serie del piccione”, il suo personaggio più amato: Fai il bagno, piccione! è un volume che punta a convincere con ironia i bambini a fare il bagnetto…

Saremo tutti robot? – Siamo macchine perfette?

Prosegue il progetto “Le 15 domande” della casa editrice Il Castoro. Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia, i due curatori, hanno ideato un’enciclopedia per i ragazzi di oggi, pensata per il tempo presente e per i temi della contemporaneità. Nei primi mesi del nuovo anno Massimo Temporelli e Roberta Villa curano rispettivamente il volume dedicato alla tecnologia (Saremo tutti robot?) e quello dedicato al corpo (Siamo macchine perfette?).

L’isola dell’orso di Matthew Cordell

L’isola dell’orso di Matthew Cordell, in uscita a fine gennaio per Clichy nella traduzione di Maria Pia Secciani, parla di guarigione e rinascita dopo una perdita: l’incontro con l’altro è di nuovo al centro della narrazione di Cordell, vincitore della prestigiosa medaglia Caldecott con Un lupo nella neve.

Benvenuto al mondo di Lucy Tapper Steve Wilson

Lucy Tapper, che ha iniziato a creare libri illustrati da autodidatta, e suo marito Steve Wilson, che completava i progetti della moglie scrivendo i testi, senza alcun supporto economico o editoriale, hanno cominciato a proporre le loro creazioni tramite il selfpublishing. Benvenuto al mondo! (pubblicato in Italia da Gribaudo) è un inno all’infanzia, il modo perfetto per dare il benvenuto a un nuovo nato.

Il ladro gourmet di Laura Orsolini

Laura Orsolini, libraia della libreria Millestorie di Fagnano Olona e Tradate, a Varese, è anche scout, editor, docente di scrittura creativa e responsabile di incontri e laboratori di scrittura all’Experience Summer Camp. Per De Agostini firma l’avventuroso romanzo per ragazzi (dai 9 anni) Il ladro gourmet, che ha per protagonista il mondo della cucina e Gustavo Strano, uno chef stellato…

La buona strada di Alice Rohrwacher

C’era una volta una strada molto molto piccola e inesperta. Una strada che non sapeva proprio dove andare al punto di perdere anche se stessa. Ma con l’aiuto di un bambino trova finalmente la sua via, in un percorso non necessariamente dritto e definito dagli altri, perché si può anche sbandare un po’… Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice, debutta nella scrittura per bambini (dai 6 anni) pubblicando a marzo, con Mondadori, l’albo La buona strada, illustrato da Lida Ziruffo.