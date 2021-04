“Bella di papà”: i padri di oggi in un saggio che fa incontrare femminismo e psicanalisi

“Ma se in questo gran parlare di patriarcato, il femminismo si fosse scordato dei padri?”. A queste e altre domande risponde il saggio di Katherine Angel “Bella di papà”, in cui non mancano riferimenti ai padri gelosi e iperprotettivi delle commedie romantiche, alle teorie della psicanalisi, alla letteratura e all’attualità – L’approfondimento