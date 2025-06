Harry Potter-mania: in attesa della serie tv, arriva la mostra…

In attesa della serie tv targata HBO (è stato appena svelato il cast), dal 19 settembre al 6 gennaio, a Milano, sarà visitabile la mostra interattiva “Harry Potter: The Exhibition”, con oggetti e costumi di scena provenienti dai set, la ricostruzione dei luoghi più celebri della saga-bestseller ed elementi multimediali interattivi – I particolari

Harry Potter: The Exhibition, la mostra internazionale dedicata alla saga di Harry Potter, dopo un giro del mondo (si è già tenuta, infatti, a Barcellona, Parigi, San Paolo, Macao, Boston e New York, ed è in corso lo svolgimento a Salt Lake City e Melbourne), è pronta per arrivare in Italia: un’unica tappa, Milano, nella quale la mostra si fermerà dal 19 settembre al 6 gennaio.

Il fenomeno Harry Potter (e la serie tv in arrivo)

A distanza di oltre vent’anni, il magico mondo di Hogwarts continua ad attrarre nuovi e nuove fan, grazie ai suoi temi universali – come l’amicizia e la lotta contro il male -, gli elementi magici e i suoi personaggi unici. Non è un caso, dunque, l’arrivo di questa mostra, ma anche la nuova trasposizione dei romanzi di JK Rowling.

Se da qualche tempo, infatti, si parla della serie tv targata HBO, è molto più recente la notizia relativa al cast: sono stati annunciati i nomi dei nuovi interpreti di Harry, Hermione e Ron, rispettivamente Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout.

I giovani attori si uniranno dunque a John Lithgow (nei panni di Albus Silente), Janet McTeer (con il ruolo di Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (che sarà Severus Piton) e Nick Frost (che interpreterà Rubeus Hagrid).

Inoltre, sono da poco tornati in libreria, sempre per Salani, i sette volumi della saga con una nuova veste grafica arricchita con i bordi colorati e le copertine francesi.

Prima di descrivere nel dettaglio la mostra, vi ricordiamo che proprio ai romanzi (pubblicati da Salani) e ai film della saga, tra l’altro, abbiamo dedicato tanti test e quiz con i quali mettersi alla prova e giocare.

La mostra in arrivo a Milano

La mostra Harry Potter: The Exhibition sarà visitabile presso il The Mall in Piazza Lina Bo Bardi e permetterà agli appassionati e alle appassionate di entrare nei luoghi più celebri della saga, ma anche di guardare da vicino oggetti e costumi di scena provenienti dai set cinematografici.

Ambienti come la Capanna di Hagrid, il sottoscala di casa Dursley e le Sale del Castello saranno ricostruiti in maniera fedele e arricchiti da elementi multimediali (come la Mappa del Malandrino con scritto il proprio nome), così da rendere ancora più immersiva l’esperienza, insieme agli oggetti di scena come i mantelli e le bacchette.

E, parlando di immersione, i fan e le fan del maghetto potranno esplorare la mostra cercando i medaglioni del Boccino d’Oro e raccogliere punti per propria casa di Hogwarts (a proposito, scoprite a quale appartenete con il nostro test!) completando alcune attività, come preparare pozioni, lanciare incantesimi e sconfiggere il Molliccio (proprio come nel libro e nel film).

Gli orari e le informazioni sui biglietti

La mostra aprirà venerdì 19 settembre e sarà visitabile fino al 6 gennaio: sarà visitabile da lunedì a venerdì, dalle ore 12 alle 20; e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle 10 alle 20.

I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale e hanno costi diversi a seconda dell’esperienza offerta (si parte da 29,60 euro).

Fotografia header: Harry Potter: The Exhibition (immagine proveniente dal sito ufficiale della mostra)