Libri per bambini: ecco il vincitore del SuperPremio Andersen 2026

A vincere il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2026 è “La nottataccia” di Bruno Zocca, un albo illustrato “che celebra il nostro diritto alle storie, e sceglie di farlo in chiave umoristica” – I particolari

Palazzo Ducale, a Genova, ha ospitato la cerimonia ufficiale del Premio Andersen 2026 (qui i 36 finalisti e qui i vincitori delle diverse categorie). A vincere il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2026, riconoscimento intitolato alla memoria del fondatore della rivista e del premio, è La nottataccia di Bruno Zocca (LupoGuido), già vincitore del Premio come Miglior libro 3/6 anni.

Qui la notivazione: “Un albo illustrato che celebra il potere delle storie e la forza dirompente dell’immaginazione infantile, che abita ogni spazio della casa. Per l’umorismo che traspare dalle espressioni dei personaggi e per la cura che l’autore riserva ai dettagli, disseminando il libro di indizi che contribuiscono alla dialogicità”.

Il volume è stato scelto come “libro dell’anno” da una giuria allargata di oltre duecentocinquanta esperti ed esperte.

La nottataccia è un albo illustrato “che celebra il nostro diritto alle storie, e sceglie di farlo in chiave umoristica, veicolando la forza del messaggio grazie alle irresistibili espressioni facciali dei suoi personaggi: la giovane protagonista insonne si domanda perché sia tanto difficile addormentarsi e affronta un viaggio notturno (dentro e fuori casa) nel corso del quale scopre il potere delle storie: quando viene a mancare questa condivisione, non riusciamo a soddisfare nemmeno un bisogno fondamentale qual è il sonno”.

L’autore, Bruno Zocca, veronese, ha studiato illustrazione e grafica all’ISIA di Urbino. Nel 2014 i suoi lavori sono stati selezionati alla Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair, dove ha vinto l’Ars In Fabula Grant Award. Ha illustrato copertine di libri e ha contribuito con illustrazioni al New York Times. Nel 2023 è stato inoltre invitato in America dalla Sendak Fellowship per una delle più importanti residenze d’artista dedicate agli autori di picture book.

Il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2026 a La nottataccia diventa così “celebrazione del linguaggio dell’albo illustrato, della condivisione di narrazioni e immagini, del potere della lettura”.