Libri per bambini e ragazzi: ecco i 36 finalisti del Premio Andersen 2026

Dalla Bologna Children’s Book Fair arrivano dati confortanti sul settore dell’editoria per bambini e ragazzi, e arriva anche l’annuncio dei finalisti della 45esima edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia – scelti dalla redazione della rivista Andersen (il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale per l’infanzia) insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di letture e confronto.

Nel mese di maggio verranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria e saranno annunciati i premi dedicati ai migliori autori dell’anno, alle collane, ai progetti editoriali.

Saranno inoltre assegnati il premio alla libreria per ragazzi dell’anno – intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen – e il Premio “Flora Bonetti” alla Miglior Traduzione, promosso da Strade-Sindacato Traduttori Editoriali e rivista Andersen.

Sabato 23 maggio, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori e sarà svelato il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.

L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI

Le categorie del “Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale”.

MIGLIOR LIBRO 0/3 ANNI

Più grande più piccolo di Tana Hoban, Camelozampa

Ancora un tuffo di Isabelle Ricq, La Margherita

Sogni d’oro, piccolo coccodrillo di Eva Montanari, Babalibri

MIGLIOR LIBRO 3/6 ANNI

Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa di Silvia Borando, Minibombo

Indovina chi viene a merenda? di Laura Mucha, illustrazioni di Marc Boutavant, traduzione di Sara Ragusa, Terre di Mezzo

La nottataccia di Bruno Zocca, LupoGuido

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Piovono maiali di Shiro Yadama, traduzione di Roberta Tiberi, Kira Kira

Un buco è per scavare di Ruth Krauss, illustrazione di Maurice Sendak, traduzione di Sergio Ruzzier, Adelphi

Nonnilda di Justyna Bednarek, illustrazioni di Daniel de Latour, traduzione di Raffaella Belletti, Salani

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Lotte Pelomatto di Lena Frolander-Ulf, traduzione di Laura Cangemi, Iperborea

Lo spacciatore di noci di Valentina Misgur, Bompiani

Troppo lunga di Nikola Huppertz, traduzione di Claudia Valentini, Emons

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

La bestia di Waltanna di Nicola Cinquetti, Pelledoca

Adele di Anna Vivarelli, Sinnos

Dimmi che sei felice di Elisa Puricelli Guerra, Mondadori

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

Le nostre vite sottosopra di Jandy Nelson, traduzione di Emma Celi Grassilli, Rizzoli

Il ragazzo che amo di William Hussey, traduzione di Paolo Maria Bonora, Giunti

Ugly girls. L’account di Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck e Sara Ohlsson, traduzione di Samanta K. Milton Knowles, Beisler

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Noi viviamo qui. Che cos’è il paesaggio? di Maciej Michno, illustrazioni di Valentina Gottardi, Cocai

Meccanica illustrata di Marina Montero, traduzione di Maura Romeo, Quinto Quarto

Cromosomi di Fabian Negrin, illustrazioni di Kalina Muhova, Edizioni Corsare

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Ci sono dei mostri nella mia camera di Fanny Pageaud, traduzione di Camilla Diaz, Fatatrac

Oh, quanta strada farai! di Jérôme Ruillier, traduzione di Angela Dal Gobbo, Il Leone Verde Piccoli

Boing di Katsumi Komagata, Topipittori

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Nessuno tranne me di Sara Lundberg, traduzione di Maria Valeria D’Avino Orecchio Acerbo

Il re e il mare di Heinz Janisch, illustrazioni di Wolf Erlbruch, traduzione di Angela Ricci, Gallucci

Sta dormendo? di Olivier Tallec, traduzione di Tommaso Gurrieri, Clichy

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

L’aringa rossa di Gonzalo Moure, illustrazioni di Alicia Varela, traduzione di Chiara Carminati, Timpetill

Solo una notte di Andrea Antinori, Corraini

Il pettirosso di Mania Eghrarian, Carthusia

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

Il bosco segreto di Kengo Kurimoto, traduzione di Alessandro Zontini, Il Castoro

Metamorfosi verde di Marion Besançon e Patrick Lacan, traduzione di Stefano Andrea Cresti, Tunué

Bestie a babordo di Stefano Ascari e Enrico Macchiavello, MS edizioni

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

L’isola dei delfini blu di Scott O’Dell, traduzione di Susanna Mattiangeli, Il Barbagianni

Il mio mondo è celeste di Timothée de Fombelle, traduzione di Maria Bastanzetti, Mondadori

Scegli la tua avventura di Edward Packard, R. A. Montgomery, D. Terman, BD