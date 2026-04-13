Libri per bambini e ragazzi: ecco i 36 finalisti del Premio Andersen 2026

Alla Bologna Children’s Book Fair arriva l’annuncio dei finalisti della 45esima edizione del Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia. Ecco le terzine finaliste in tutte le categorie…
Dalla Bologna Children’s Book Fair arrivano dati confortanti sul settore dell’editoria per bambini e ragazzi, e arriva anche l’annuncio dei finalisti della 45esima edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia – scelti dalla redazione della rivista Andersen (il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale per l’infanzia) insieme agli altri componenti della giuria dopo un anno di letture e confronto.
Nel mese di maggio verranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria e saranno annunciati i premi dedicati ai migliori autori dell’anno, alle collane, ai progetti editoriali.
Saranno inoltre assegnati il premio alla libreria per ragazzi dell’anno – intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen – e il Premio “Flora Bonetti” alla Miglior Traduzione, promosso da Strade-Sindacato Traduttori Editoriali e rivista Andersen.
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Sabato 23 maggio, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori e sarà svelato il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.
L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI
Le categorie del “Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale”.
MIGLIOR LIBRO 0/3 ANNI
Più grande più piccolo di Tana Hoban, Camelozampa
Ancora un tuffo di Isabelle Ricq, La Margherita
Sogni d’oro, piccolo coccodrillo di Eva Montanari, Babalibri
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MIGLIOR LIBRO 3/6 ANNI
Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa di Silvia Borando, Minibombo
Indovina chi viene a merenda? di Laura Mucha, illustrazioni di Marc Boutavant, traduzione di Sara Ragusa, Terre di Mezzo
La nottataccia di Bruno Zocca, LupoGuido
MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI
Piovono maiali di Shiro Yadama, traduzione di Roberta Tiberi, Kira Kira
Un buco è per scavare di Ruth Krauss, illustrazione di Maurice Sendak, traduzione di Sergio Ruzzier, Adelphi
Nonnilda di Justyna Bednarek, illustrazioni di Daniel de Latour, traduzione di Raffaella Belletti, Salani
MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI
Lotte Pelomatto di Lena Frolander-Ulf, traduzione di Laura Cangemi, Iperborea
Lo spacciatore di noci di Valentina Misgur, Bompiani
Troppo lunga di Nikola Huppertz, traduzione di Claudia Valentini, Emons
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MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI
La bestia di Waltanna di Nicola Cinquetti, Pelledoca
Adele di Anna Vivarelli, Sinnos
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Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.
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Noi viviamo qui. Che cos’è il paesaggio? di Maciej Michno, illustrazioni di Valentina Gottardi, Cocai
Meccanica illustrata di Marina Montero, traduzione di Maura Romeo, Quinto Quarto
Cromosomi di Fabian Negrin, illustrazioni di Kalina Muhova, Edizioni Corsare
MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE
Ci sono dei mostri nella mia camera di Fanny Pageaud, traduzione di Camilla Diaz, Fatatrac
Oh, quanta strada farai! di Jérôme Ruillier, traduzione di Angela Dal Gobbo, Il Leone Verde Piccoli
Boing di Katsumi Komagata, Topipittori
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MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE
L’aringa rossa di Gonzalo Moure, illustrazioni di Alicia Varela, traduzione di Chiara Carminati, Timpetill
Solo una notte di Andrea Antinori, Corraini
Il pettirosso di Mania Eghrarian, Carthusia
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