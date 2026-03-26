Quali sono i migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2026 da leggere, consigliare e regalare? Nella nostra speciale guida, costantemente aggiornata, troverete una selezione delle novità da non perdere: storie di formazione e romanzi d’avventura, ma anche fantasy, horror e gialli, oltre a saggi e manuali pensati per incuriosire e sorprendere gli adolescenti di oggi…

Siete alla ricerca dei migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2026? Allora non perdete il nostro speciale, costantemente aggiornato, con alcune delle più interessanti nuove uscite in arrivo in libreria.

Sì perché, considerata la quantità di novità pubblicate, non è affatto semplice districarsi e scegliere quali nuovi libri consigliare o regalare agli adolescenti di oggi. E, rivolgendoci alle giovani lettrici e i giovani lettori, quali titoli scegliere liberamente di leggere lontani dai pregiudizi o dalle “imposizioni”.

A proposito del gran numero di pubblicazioni, si avvicina la 63esima edizione di Bologna Children’s Book Fair (dal 13 al 16 aprile – qui il programma) e le ultime uscite inevitabilmente si accavallano, in un settore in costante evoluzione come quello dell’editoria per ragazzi (l’unico che in Italia ha fatto registrare il segno “+” l’anno scorso), tra storie di formazione, romanzi d’avventura, fantasy, horror, gialli, romance, romantasy, libri-game, fumetti e graphic novel per ragazzi e ragazze, oltre a saggi e opere storiche o biografiche.

Nella nostra lista, dedicata al meglio della produzione editoriale del 2026 (che non ha la pretesa di essere esaustiva, e non segue un criterio di importanza), abbiamo cercato di selezionare alcuni tra i più interessanti nuovi libri del 2026 consigliati a ragazzi e ragazze. Si tratta di opere con trame che portano nel passato, nel presente e nel futuro e che, in diversi casi, affrontano tematiche delicate e attuali.

A proposito di consigli di lettura per le nuove generazioni, ricordiamo inoltre che da anni portiamo avanti il progetto Il Libraio Scuola, destinato alle studentesse e agli studenti – e ai docenti – delle scuole superiori.

Il progetto può contare su una sezione del sito e su una newsletter dedicata, oltre ai periodici appuntamenti con la guida digitale gratuita Leggere il mondo, ricca di spunti e approfondimenti.

Un’ulteriore breve parentesi per specificare che, oltre ai tanti spazi per le novità, su ilLibraio.it da anni riserviamo una particolare attenzione ai classici della letteratura per ragazze e ragazzi: ad esempio, qui trovate un ampio speciale dedicato, con ben 150 opere dei decenni scorsi da leggere (e rileggere) nella vita. E invece qui è poi disponibile un focus per appassionate e appassionati del genere fantasy.

Ora, però, è davvero il momento di iniziare un viaggio alla ricerca delle migliori novità editoriali per ragazzi del 2026 (abbiamo anche preparato una selezione parallela con le più interessanti opere per bambine e bambini del nuovo anno…).

La bussola d’oro – Queste oscure materie. Edizione speciale 30 anni

Per celebrare i 30 anni dall’uscita in Italia del romanzo, Salani propone un’edizione celebrativa di un grande classico fantasy per ragazze e ragazzi: La bussola d’oro (nella traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino), primo volume della trilogia di Queste oscure materie. Firmato dallo scrittore inglese Philip Pullman – vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali la Carnegie Medal e il Guardian Children’s Fiction Prize – il romanzo porta in una Oxford parallela, dove la giovane Lyla si trova al centro di una serie di intrighi. Quando intuisce segreti pericolosi e inquietanti, decide di andare alla ricerca della verità grazie anche all’aiuto di una sorta di bussola d’oro, che serve appunto a misurarla, quella verità… Il romanzo è consigliato a partire dai 13 anni.

La pescatrice

La pescatrice, l’ultimo libro di Giuseppe Festa, – scrittore, sceneggiatore e musicista – edito da Salani, è un racconto ambientato in Sicilia, a Marettimo per la precisione, che porta lettrici e lettori sulla barca della quattordicenne Scilla, una feluca ereditata dal padre. Un giorno la ragazza riesce a catturare il pesce spada più grande della sua vita e, quando tra le sue branchie trova un ciondolo d’oro con una foto, le si apre davanti una grande avventura e un segreto riaffiora dal passato…

L’avventura sull’albero fantastico

Proseguiamo il nostro percorso dedicato ad alcuni tra i più interessanti libri per ragazze e ragazzi del 2026 con L’avventura sull’albero fantastico di Anna James – autrice, tra gli altri, della nota serie di Tilly. Edito da Garzanti, con la traduzione di Linda Cibati, il volume vede protagonisti Milo e Tilly, impegnati in una missione: quella di proteggere i libri. Un’avventura da cui usciranno consapevoli che è sempre possibile scegliere di cambiare. Consigliato a partire dagli 11 anni.

Volevo avere le ali

Tra le nuove uscite del 2026 anche una storia toccante, dedicata a ragazze e ragazzi, firmata dello scrittore, giornalista e insegnante Francesco D’Adamo: Gabriele non esce da un anno dalla sua camera, Jasmine vive in una tenda accampata sulla spiaggia, in un paese in cui c’è la guerra. A collegare i due ragazzi una crepa nel muro nella stanza di Gabriele, da cui entra odore di mare e i messaggi che si scambiano attraverso un computer. Volevo avere le ali (Giunti) racconta la storia di due giovani alle prese con le proprie difficoltà: lui, prigioniero volontario che potrebbe scappare ma non vuole, e lei, prigioniera involontaria che vorrebbe scappare ma non può.

Il ragazzo con l’abito nero

Proseguiamo questo viaggio tra le novità per ragazzi del 2026 con Il ragazzo con l’abito nero (DeAgostini), selezionato dai librai inglesi tra i migliori libri per ragazzi della scorsa annata. Racconta del giovane Solo Walker, che nella sua vita “ha visto più funerali che compleanni”. Tratteggiato dallo scrittore James Fox – che è arrivato finalista a diversi premi ed esordisce con questo romanzo – il personaggio di Solo ha passato la sua vita a imbucarsi con la madre ai funerali di sconosciuti per poter mangiare. Ma un giorno tutto va storto quando, durante un funerale sbagliato (o forse quello giusto?), emerge una verità che non può essere più nascosta…

7 minuti

Chiara Cacco – che insegna e scrive, esordendo con L’emporio della paura – firma 7 minuti (Pelledoca editori), una storia che, in un certo senso, si svolge in soli 420 secondi. Infatti, questo libro consigliato per ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni, ruota attorno a Cleo, agli ultimi minuti prima della sua morte. Lei è in piscina e all’improvviso qualcuno la spinge sott’acqua. Quando riapre gli occhi, però, scopre di trovarsi nell’aula di scienze del suo liceo. Sospesa tra la vita e la morte, come in un limbo, la protagonista ha l’occasione irripetibile di rivivere la sua vita, per trovare indizi su chi le vuole fare del male, certo, ma anche per “capire chi è davvero e scegliere chi vuole diventare”.

CountDawn – Il libro di neve Vol. 1

Tra le ultime uscite per ragazzi da non mancare segnaliamo poi il primo volume di una nuova serie, CountDawn – Il libro di neve, firmato per Piemme da Pierdomenico Baccalario e Marco Magnone (qui la loro riflessione per il nostro sito, dal titolo Leggere oggi il futuro, per modificare quello che si leggerà nel futuro) e suggerito a partire dai 13 anni. Un romanzo che porta nel futuro, nel 2069 per la precisione, quando una forma di vita sconosciuta, ma in grado di sottomettere tutte le altre, minaccia l’umanità, dopo essere riuscita a infiltrarsi in ogni supporto tecnologico. Il secondo volume di questa serie distopica, che tocca tematiche attuali (e che “fonde riflessioni etiche sui rapporti tra libertà e sicurezza, e tra tecnologia, ricerca e democrazia”), è in uscita nell’autunno 2026.

Può succedere ancora

In Può succedere ancora? (Uovonero, con la traduzione di Samanta K. Milton Knowles) l’autore svedese Jesper Lundqvist parte da questa domanda complessa per accompagnare ragazzi e ragazzi in un percorso illustrato che descrive cos’è accaduto durante la Seconda guerra mondiale e l’Olocausto, con l’obiettivo di aiutare a capire come sia potuto esistere qualcosa di così terribile. Consigliato a partire dai 9 anni.

I ragazzi del tempo

Scritto a quattro mani dall’autrice bestseller Ann Brashares – autrice della saga Quattro amiche e un paio di jeans – e dal fratello Ben, I ragazzi del tempo (Rizzoli) è un what if ambientato durante la Seconda guerra mondiale: tre ragazzi americani si ritrovano catapultati in una società governata dai nazisti, con la Germania che ha vinto la Guerra. Come uscire da questo incubo e come riportare il mondo sui binari della Storia? La chiave, forse, è in una vecchia radio… Consigliato a partire dagli 11 anni, il libro è stato tradotto da Bérénice Capatti.

Max nella casa delle spie

Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi anche un thriller storico, firmato da Adam Gidwitz, autore finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo. Parliamo di Max nella casa delle spie (Giuntina, con la traduzione di Marina Morpurgo) che, ambientato nella Berlino degli anni ’30, vede protagonista Max Bretzfeld, un ragazzo di 11 anni fuori dal comune, che scopre di riuscire a costruire, smontare e modificare apparecchi radio con grande velocità. Costretto, come tanti bambini, a lasciare la Germania in direzione dell’Inghilterra, Max non riesce a rassegnarsi e così decide di affrontare un viaggio che lo porterà molto più lontano di quanto avesse previsto…

Tobia – L’ombra delle cime

Continuiamo questo percorso di consigli sui nuovi volumi del 2026 per ragazze e ragazzi con Tobia – L’ombra delle cime (Terre di Mezzo), il secondo capitolo della storia del giovane protagonista nato dalla penna dell’autore francese Timothée de Fombelle. La trama del romanzo, consigliato a partire dai 9 anni, segue le avventure del ragazzo all’ombra di una grande quercia, ferita a morte da un cratere scavato nel legno. Intanto, il vecchio amico di Tobia, Leo Blue, ormai domina le cime e ha imprigionato Elisha…

Il mio mondo è celeste

Celeste arriva in classe una mattina, ma poi non ritorna più. Dov’è? E cos’era quella macchiolina che aveva sulla fronte, quel segno scuro a forma di cuore smangiato? Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi proponiamo un altro titolo di Timothée De Fombelle: Il mio mondo è celeste (Mondadori, consigliato a partire dai 12 anni), una storia – che torna in una nuova edizione – ambientata in un futuro non troppo lontano, dove la Terra è così inquinata che le persone non escono quasi più di casa, se non per lavorare e andare a scuola…

La lista di Violetta

Questo simpatico albo illustrato dedicato a ragazze e ragazzi (consigliato a partire dai 10 anni), è un resoconto sempre più inverosimile delle giornate di Violetta che, a partire da un suggerimento della sua psicologa, si propone di incontrare più persone e decide di giocare almeno una volta con ciascuno dei suoi compagni di classe. E così, di volta in volta, si assistono alle storie che la protagonista racconta con grande spontaneità, storie che, via via sempre più curiose, arriveranno a diventare inverosimili. La lista di Violetta (La Nuova Frontiera Junior, con la traduzione di Olga Amagliani e le illustrazioni di Yoko Heiligers), vede al centro il tema della paura e il suo superamento. A firmarlo è David Vliestra, scrittore e insegnante in una scuola elementare.

La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social

Dopo aver fatto molto parlare con La generazione ansiosa, lo psicologo statunitense Jonathan Haidt ha scritto con la giornalista scientifica Catherine Price il libro La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social (Rizzoli, traduzione di Rosa Prencipe): un manuale che si rivolge a ragazze e ragazzi, e che contiene consigli e storie vere, accompagnato da illustrazioni e da alcune pagine di un graphic novel, che mostra ai giovani lettori i danni che continuano a causare smartphone e social media.

Il mio corpo è la mia casa

“Il corpo è la prima casa che abitiamo”. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, spiega cosa si intende con quest’affermazione in Il mio corpo è la mia casa (Salani, consigliato a partire dai 10 anni). Una novità del 2026 per ragazze e ragazzi che si presenta come un progetto educativo che coinvolge famiglia e scuola, offrendo “una bussola sicura” per navigare temi come i confini corporei, emotivi e i rischi del mondo virtuale.

Mentre cadono le stelle

Barbara Tamborini, psicoterapeuta e autrice (anche insieme al marito Alberto Pellai), firma con Maryna Boshtoha Mentre cadono le stelle (Salani), un romanzo “che è una dichiarazione d’amore alla tenacia umana”: siamo in Ucraina, dove serpeggia la guerra. Nonostante la tragedia del conflitto, Max, Alex, Sophia, la bisnonna Alina e Caterina provano a vivere la loro vita, una vita dove la speranza non è un sentimento: è apparecchiare per i morti e per i vivi, preparare due Natali per non perdere nessuno, vendere mazzetti di fiori al mercato e tornare a casa con le tasche piene…

A voi, ragazze e ragazzi – Lettera agli adulti di domani

Barbara Tamborini firma anche quest’altra novità per ragazze e ragazzi: A voi, ragazze e ragazzi – Lettera agli adulti di domani (DeAgostini, consigliata a partire dagli 11 anni). Attraverso storie vere, testimonianze e riflessioni, questo libro offre alle giovani lettrici e ai giovani lettori “uno spazio sicuro in cui fermarsi, riflettere e sentirsi compreso”; si tratta di uno strumento che nasce con l’intento di guidare i giovani nel percorso per scoprire chi possono diventare, aiutarli a cercare il loro posto nel mondo, ma anche a imparare come prendersi cura degli altri.

Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi

Riconoscere le proprie emozioni è tra le sfide più importanti da affrontare durante il percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. Ecco perché tra i libri consigliati del 2026 figura Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi (Feltrinelli, con le illustrazioni di Alessandra De Cristofaro), un titolo che si propone di “educare i ragazzi alla conoscenza e alla cura delle proprie emozioni, in modo che queste non si impossessino di loro”. Il testo è scritto a quattro mani dal noto filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti (autore, tra gli altri, di libri come Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi e Filosofia per giovani menti) e da Anna Vivarelli, (finalista al Premio Strega e autrice per Feltrinelli Kids di Una capra tibetana in giardino e La casa delle meraviglie).

Dentro l’uragano – Sentire, pensare, agire

Passiamo adesso a un’altra novità edita da Il Castoro (in libreria dall’8 aprile): Dentro l’uragano – Sentire, pensare, agire (con le illustrazioni di Ilaria Perversi) “una bussola dentro l’uragano delle emozioni per capire noi stessi e gli altri, a partire dalla vita quotidiana dei ragazzi”. Firmato da Luigi Ballerini – autore di libri per ragazzi e terapeuta apprezzato da genitori ed educatori – e sua figlia Anna M. – psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva e autrice per la collana di libri Parole di famiglia (San Paolo) – il volume si propone come un manuale di scoperta e riflessione a uso dei ragazzi (e degli adulti) per capire da dove arrivano le emozioni e le reazioni che rischiano di travolgerli.

Illumina i tuoi sogni – L’arte di capire chi vuoi diventare

Secondo la teoria del Daimon, ogni giovane nasce con una guida che parla al suo cuore e lo indirizza: una forza etica, mentale e creativa. In Illumina i tuoi sogni – L’arte di capire chi vuoi diventare (Feltrinelli), Stefano Rossi – noto psicopedagogista, attivo su più di ottocento scuole e seguito sui social da una community di oltre 250mila genitori – si propone di portare con mano ragazze e ragazzi alla ricerca del proprio Daimon, attraverso l’esempio di personaggi celebri e illustri, accompagnati da alcuni aforismi, che “hanno ascoltato la voce del loro cuore trovando così la propria strada nel mondo”. Tra le personalità citate nel libro, Martin Luther King jr, Albert Einstein e Simone Biles.

Che cosa mi succede?

I cambiamenti portati dalla pubertà possono scombussolare, per questo Usborne dedica due volumi al tema, consigliati a partire dai 9 anni (con la traduzione a cura di Dina Ostuni e Mario Pennacchio): Che cosa mi succede (con la versione dedicata alle ragazze e quella ai ragazzi) di Micaela Tapsell e Alex Frith e, guide accompagnate dalle illustrazioni di Sr. Sánchez.

Capitana

Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi anche Capitana, esordio di Cassandra James, autrice di origini colombiane laureata in scrittura creativa a Princeton. La scrittrice presenta Ximena Reale, un’eroina che naviga controvento a caccia del pirata più leggendario della storia. Pronta a salpare i mari, la ragazza si è allenata duramente per diventare una dei cazadores, l’élite dei cacciatori di pirati che minacciano l’Impero di Luza. Quando il fuorilegge torna dall’oblio, la protagonista vorrebbe mettersi in gioco, se non fosse che c’è un solo posto disponibile e l’altro candidato è Dante de León, privilegiato, orgoglioso e maledettamente bello…

Il mio pazzo amore che brucia

Prosegue, attraverso l’amore e con un tocco di umorismo, la ricerca di sé di Sigge, il giovane protagonista della trilogia che Jenny Jägerfeld – psicologa e nota scrittrice svedese per ragazze e ragazzi, autrice, tra gli altri, di Grande, bro! (vincitore del Premio Andersen 2024) – dedica all’adolescenza. Il mio pazzo amore che brucia (edito, come tutti i libri di Jägerfeld, da Iperborea e con la traduzione di Laura Cangemi) è “un romanzo sull’amore come scoperta e libera espressione di sé”. La vita di Sigge sembra essere cambiata da quando si è trasferito a Skärblacka. Ora ha dei veri amici, con cui gli sembra di poter essere se stesso. Sembra, sì, perché anche se si è perdutamente innamorato di Adrian ha troppa paura di dichiararsi… In libreria dall’1 aprile.

La strada che ci porta a casa

Susanna Tamaro – celebre autrice di Va’ dove ti porta il cuore (Baldini e Castoldi) e, tra i libri per ragazze e ragazzi, di Cuore di ciccia (Piemme), Il cerchio magico (Giunti), Tobia e l’angelo (Piemme) – firma La strada che ci porta a casa (Piemme, consigliato a partire dai 10 anni) che ci porta a incontrare Sam che, abbandonato dai suoi genitori, scopre di essere un membro della Confraternita dei Cigni Bianchi, nato per salvare la bellezza del mondo minacciata dai Cigni Neri, esseri spregevoli e violenti. Tra addestramenti con Mattia, ex compagno della madre, e consigli da parte di un rospo di peluche “di inaspettata saggezza”, Sam riuscirà a superare anche le prove più difficili…

L’incredibile storia di come diventai un mago

Eldøen Mats – attore e improvvisatore che ha lavorato anche a diverse serie tv per bambini per l’emittente nazionale norvegese – firma L’incredibile storia di come diventai un mago (La Nuova Frontiera Junior, con la traduzione di Giovanna Paterniti), un romanzo per ragazze e ragazzi da non perdere. Protagonista del libro (consigliato a partire dai 10 anni) è il dodicenne Einar, che ha una passione smisurata per i fantasy e la magia. Un giorno, tre gnomi stravaganti si presentano a casa sua per comunicargli ciò che ha sempre sognato di sentirsi dire: è il prescelto, l’unico capace di sconfiggere la temibile organizzazione segreta Sistema dell’Ordine che controlla il mondo intero. Ma il suo entusiasmo si raffredda quando scopre che studiare magia è incredibilmente noioso…

Il sentiero di pietre blu

Continuiamo questa carrellata di novità del 2026 consigliate per ragazze e ragazzi parlando di Il sentiero di pietre blu (Piemme, consigliato a partire dai 10 anni), scritto da Simone Calderoni – che ha esordito nel 2024 con il suo primo romanzo fantasy, Avventure dei cinque regni (Giunti) – e Lia Levi – prolifica autrice sia per ragazzi sia per adulti, vincitrice del Premio Strega Giovani (edizioni e/o) con il Questa sera è già domani -. Si tratta di un libro che “incrocia epoche, generi e stili per ricordarci che solo la memoria e l’unione tra i popoli ci possono salvare”. La trama ruota attorno a un magico sentiero di pietre blu che, in epoche diverse – nel 1938, durante le leggi razziali fasciste e durante un tempo lontano fatto di tribù e invasori – verrà percorso da diversi ragazzi per andare incontro alla libertà…

Terra rossa

Passiamo adesso a una proposta particolare, consigliata a ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni. Si tratta del romanzo Terra rossa (Ippocampo) dello scrittore Jean-François Chabas, già autore di volumi come La Furia di Banshee, Fenrìs, Il canto della Felicità e Lo scrigno incantato (editi da Gallucci). Il romanzo segue le vicende di due alieni che, approdati sulla Terra sotto forma di semi, hanno il compito, una volta “sbocciati” in due esseri umani (un ragazzo e una ragazza), di studiare l’ambiente e le forme di vita presenti e preparare la Terra per l’arrivo della loro specie. L’epoca è il XVII secolo e i due si trovano tra le genti Yamaji et Noongar, popolazione aborigena che sta per assistere “all’approdo dei Bianchi a bordo di imponenti navi dai minacciosi cannoni”…

Salamandra

Europa Anguissola è una giovane pittrice della Cremona del ‘500, sorella della forse più nota Sofonisba. In Salamadra (Uovonero, consigliato a partire dai 10 anni), Guido Quarzo – scrittore di libri per bambini e ragazzi, vincitore del premio Andersen come miglior autore dell’anno nel ’95 – ci racconta la sua storia, tra pennelli, giochi e draghi nascosti. Infatti, in un tranquillo giorno di autunno, durante una scampagnata nel bosco con le sue sorelle, Europa scorge una creatura che somiglia a un piccolo drago: si tratta di una salamandra. La bambina rimane affascinata da questo curioso animale, il quale diventa compagno immaginario delle sue giornate.

Calcio Academy – L’inizio

Passiamo adesso allo sport: tra le letture del 2026 da non perdere dedicate a ragazze e ragazzi c’è anche Calcio Academy – L’inizio, il primo volume della serie che segue le imprese di Leo per diventare calciatore professionista. Notato da uno scout dei London Dragons, dopo un viaggio dagli Stati Uniti a Londra, potrà mettersi in gioco tanto in campo, quanto nella vita. Consigliato a partire dai 10 anni, il libro, edito da Il Castoro, è firmato da T. Z. Layton nella traduzione di Sara Monti.

Yuzuru – Il volo dei samurai

Segnaliamo un’altra novità legata allo sport dei primi mesi del 2026, Yuzuru – Il volo dei samurai, libro per ragazze e ragazzi edito da Giunti e dedicato al pattinaggio. A firmarlo è la giornalista e scrittrice Costanza Rizzacasa D’orsogna (anche autrice della serie Storia di Milo, edita da Guanda). Un viaggio all’interno della vita di Yuzuru Hanyū, unico pattinatore del singolo maschile ad aver vinto, dal 1952, l’oro in due Olimpiadi consecutive. Dopo aver battuto un record dopo l’altro, il protagonista, sopravvissuto al terremoto del Tōhoku, ha scelto di dedicare parte della sua vita a sensibilizzare e ad aiutare.

Meta – La stagione dei tornei

Ancora sport tra le letture dedicate a ragazze e ragazzi: passiamo al rugby con il secondo volume della serie firmata da Francesco Gungui, noto per la trilogia fantascientifica di Inferno, Purgatorio e Paradiso (pubblicata da Rizzoli) e i romanzi realistici per giovani adulti, come Mi piaci così e L’importante è adesso (entrambi editi da Mondadori). Meta – La stagione dei tornei (Il Castoro), riprende le vicende di Tommy, Achille e Viola, che tornano sul campo per giocare nuove partite e per formare una nuova squadra, tutta al femminile. Il primo volume della serie ha vinto il Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura 2025, sezione “Fuoriclasse”. Consigliato a partire dai 10 anni.

Voices – Voci

Tra i nuovi romanzi per ragazze e ragazzi del 2026 da non perdere troviamo anche un classico, Voices – Voci (Mondadori), secondo capitolo della trilogia iniziata con Gifts – Doni, firmato dalla celebre Ursula K. Le Guin (1929-2018), tra le principali autrici di fantascienza: “una storia di crescita e resistenza”, che porta in un mondo in cui l’atto della lettura e quello della scrittura sono vietati, resi punibili con la morte: gli Ald, popolo conquistatore della splendida città di Ansul, credono infatti che nelle parole si nascondano demoni terribili. Ma il Mastrodivia, l’ultimo custode della memoria collettiva che fu imprigionato e torturato per anni, non è stato annientato: la sua vita ha ancora uno scopo…

I doni di Ananke

Nel Regno di Ananke, quattro oracoli possono vedere il futuro, l’anima, i legami e la morte di chi li consulta. Queste le premesse di I doni di Ananke (Tunuè, consigliato a partire dai 17 anni) firmato da Sabrina Gabrielli, illustratrice, designer e poster artist, già autrice di Colori Invisibili. La trama porta ragazze e ragazzi in un viaggio compiuto dagli oracoli per sfuggire alle loro Visioni e il loro destino. Ma nel Regno di Ananke, sfidare le Visioni significa infrangere la legge e opporsi ad Ananke stessa, la dea del Destino e creatrice degli oracoli…

L’ultimo drago blu

Ancora fantasy tra i libri consigliati per ragazze e ragazzi: Marta Palazzesi – scrittrice, traduttrice e vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Nebbia (Il Castoro) – firma L’ultimo drago blu (Mondadori, in arrivo a fine marzo). Il romanzo trasporta lettrici e lettori in atmosfere medievali, tra famiglie nobili, castelli e draghi. Protagonista di questa storia è Leone Salinguerra, erede di una nobile stirpe, che è cresciuto circondato dalle creature sputafuoco. Quando è costretto a fuggire dal suo castello, messo a ferro e fuoco dalla famiglia rivale confinante, i Malaspina, ancora non sa che un incontro straordinario lo attende…

La foresta

La foresta (Piemme, in libreria dal 31 marzo) firmato da Granville, porta ragazze e ragazzi all’interno della Tana, dove tutti sono in attea dell’Estrazione: cento piccoli topi verranno scelti per partire e unirsi alla Sacra Famiglia, un gruppo di canarini che un tempo erano i favoriti degli Antichi Dei. Questo il nome degli esseri umani che, scomparsi dalla Terra, sono adorati come divinità dagli animali.

Magia per Marigold

Bompiani riporta in libreria un classico della letteratura per ragazze e ragazzi: Magia per Marigold (nella traduzione di Marta Baronea), nato dalla penna della memorabile autrice di Anna dai capelli rossi, Lucy Maud Montgomery. Il romanzo segue le avventure di Marigold, una ragazzina ” piena di immaginazione” assieme all’amica immaginaria Sylvia. Ma quando incontrerà Budge, un ragazzo vero, il legame che instaurerà con lui la spingerà a crescere.

Keeper of the lost cities – La rivelazione

Tra i nuovi libri per ragazze e ragazzi consigliati c’è poi Keeper of the lost cities – La rivelazione (Rizzoli), primo volume di una serie americana, di cui Warner Bros ha acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica. Nato dalla penna della scrittrice statunitense Shannon Messenger, nella traduzione di Sara Reggiani, la saga – bestseller negli Stati Uniti – narra di Sophie, una ragazza dalla mente fuori dal comune, che nasconde un segreto: avverte i pensieri delle persone che la circondano come se le parlassero ad alta voce. Quando incontra Fitz, un ragazzo che condivide il suo stesso dono, scopre di non appartenere al mondo degli umani, ma a quello degli elfi…

Out of the blue – Dal cielo all’improvviso

Passiamo adesso all’autrice scozzese Sophie Cameron, che esordisce in Italia con il suo romanzo Out of the blue – Dal cielo all’improvviso (Terre di Mezzo, con la traduzione di Luigi Cojazzi), nominato per la Carnegie Medal, premio scozzese dedicato a scrittori per l’infanzia. Un romanzo che “parla dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo”: all’improvviso creature simili ad angeli cominciano a cadere dal cielo, schiantandosi esanimi al suolo. Si scatena così il caos, tra scienziati che li sezionano nei laboratori e chi vende a caro prezzo il loro sangue dorato. Per Jaya il mondo già è crollato dieci giorni prima, quando sua madre è morta in un incidente di cui lei si sente responsabile e la ragazza che ama, Leah, è scomparsa senza dirle una parola. Ma quando un angelo le precipita davanti, ferito a un’ala, per la ragazza è il momento di mettersi in gioco, nascondendolo e curandolo, insieme ai suoi amici Allie e Calum, prendendo una direzione che potrebbe cambiarle la vita…

Erba cattiva

“Azione ed enigmi da risolvere” in questa novità per ragazze e ragazzi, consigliata a partire dai 10 anni. Firmato da Carlotta Marricco – narratrice e filmmaker che ha vinto nel 2024 il talent letterario Incipit Offres -, Erba cattiva (Pelledoca) ci porta a Rhêmes, un villaggio tra le valli alpine. Qui Rémi indaga sulla scomparsa della sua migliore amica, Edera, scavando nel marcio che si nasconde sotto la superfice del villaggio…

Redwall – Mattimeo

“Un universo ricco di avventure, misteri e battaglie, dove proprio chiunque può compiere imprese prodigiose”: è questo il mondo in cui possono immergersi ragazze e ragazzi con il terzo capitolo della saga dello scrittore inglese Brian Jacques (1939 – 2011). Redwall – Mattimeo (Mondadori) segue l’inseguimento di Matthias il Guerriero (e dei suoi compagni) di un gruppo di acrobati viandanti che, con l’inganno, ha rapito i giovani dell’abbazia, tra cui Mattimeo, il figlio del Guerriero. Consigliato a partire dai 12 anni.

Vespe nella testa

Tra i romanzi per ragazze e ragazzi da non perdere nel 2026 anche Vespe nella testa (Einaudi Ragazzi, consigliato a partire dagli 11 anni), una storia “che parla di emozioni, identità e riscatto”. Firmato da Daniele Nicastro – autore, tra gli altri, di Vengo io da te, Stalker, Grande e Cinque giorni per non dirti addio (tutti editi da Einaudi Ragazzi) – e illustrato da Alida Pintus, il libro racconta di Gemma, una ragazza scossa da una profonda rabbia per chi non la capisce. Scoperto di poter controllare uno sciame di vespe pericolose, decide di farsi giustizia da sola. Ma, anche se trae giovamento ogni volta che fa male a qualcuno, Gemma dovrà presto fare i conti con se stessa e ciò che sta diventando…