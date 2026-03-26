Quali sono i migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2026 da leggere, consigliare e regalare? Nella nostra speciale guida, costantemente aggiornata, troverete una selezione delle novità da non perdere: storie di formazione e romanzi d’avventura, ma anche fantasy, horror e gialli, oltre a saggi e manuali pensati per incuriosire e sorprendere gli adolescenti di oggi…
Siete alla ricerca dei migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2026? Allora non perdete il nostro speciale, costantemente aggiornato, con alcune delle più interessanti nuove uscite in arrivo in libreria.
Sì perché, considerata la quantità di novità pubblicate, non è affatto semplice districarsi e scegliere quali nuovi libri consigliare o regalare agli adolescenti di oggi. E, rivolgendoci alle giovani lettrici e i giovani lettori, quali titoli scegliere liberamente di leggere lontani dai pregiudizi o dalle “imposizioni”.
A proposito del gran numero di pubblicazioni, si avvicina la 63esima edizione di Bologna Children’s Book Fair (dal 13 al 16 aprile – qui il programma) e le ultime uscite inevitabilmente si accavallano, in un settore in costante evoluzione come quello dell’editoria per ragazzi (l’unico che in Italia ha fatto registrare il segno “+” l’anno scorso), tra storie di formazione, romanzi d’avventura, fantasy, horror, gialli, romance, romantasy, libri-game, fumetti e graphic novel per ragazzi e ragazze, oltre a saggi e opere storiche o biografiche.
Nella nostra lista, dedicata al meglio della produzione editoriale del 2026 (che non ha la pretesa di essere esaustiva, e non segue un criterio di importanza), abbiamo cercato di selezionare alcuni tra i più interessanti nuovi libri del 2026 consigliati a ragazzi e ragazze. Si tratta di opere con trame che portano nel passato, nel presente e nel futuro e che, in diversi casi, affrontano tematiche delicate e attuali.
A proposito di consigli di lettura per le nuove generazioni, ricordiamo inoltre che da anni portiamo avanti il progetto Il Libraio Scuola, destinato alle studentesse e agli studenti – e ai docenti – delle scuole superiori.
Il progetto può contare su una sezione del sito e su una newsletter dedicata, oltre ai periodici appuntamenti con la guida digitale gratuita Leggere il mondo, ricca di spunti e approfondimenti.
Un’ulteriore breve parentesi per specificare che, oltre ai tanti spazi per le novità, su ilLibraio.it da anni riserviamo una particolare attenzione ai classici della letteratura per ragazze e ragazzi: ad esempio, qui trovate un ampio speciale dedicato, con ben 150 opere dei decenni scorsi da leggere (e rileggere) nella vita. E invece qui è poi disponibile un focus per appassionate e appassionati del genere fantasy.
Ora, però, è davvero il momento di iniziare un viaggio alla ricerca delle migliori novità editoriali per ragazzi del 2026 (abbiamo anche preparato una selezione parallela con le più interessanti opere per bambine e bambini del nuovo anno…).
Qui vi proponiamo una selezione di articoli dedicati ai libri per ragazze e ragazzi (e non solo) a cui ci siamo dedicati negli ultimi anni:
La bussola d’oro – Queste oscure materie. Edizione speciale 30 anni
Per celebrare i 30 anni dall’uscita in Italia del romanzo, Salani propone un’edizione celebrativa di un grande classico fantasy per ragazze e ragazzi: La bussola d’oro (nella traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino), primo volume della trilogia di Queste oscure materie. Firmato dallo scrittore inglese Philip Pullman – vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali la Carnegie Medal e il Guardian Children’s Fiction Prize – il romanzo porta in una Oxford parallela, dove la giovane Lyla si trova al centro di una serie di intrighi. Quando intuisce segreti pericolosi e inquietanti, decide di andare alla ricerca della verità grazie anche all’aiuto di una sorta di bussola d’oro, che serve appunto a misurarla, quella verità… Il romanzo è consigliato a partire dai 13 anni.
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La pescatrice
La pescatrice, l’ultimo libro di Giuseppe Festa, – scrittore, sceneggiatore e musicista – edito da Salani, è un racconto ambientato in Sicilia, a Marettimo per la precisione, che porta lettrici e lettori sulla barca della quattordicenne Scilla, una feluca ereditata dal padre. Un giorno la ragazza riesce a catturare il pesce spada più grande della sua vita e, quando tra le sue branchie trova un ciondolo d’oro con una foto, le si apre davanti una grande avventura e un segreto riaffiora dal passato…
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L’avventura sull’albero fantastico
Proseguiamo il nostro percorso dedicato ad alcuni tra i più interessanti libri per ragazze e ragazzi del 2026 con L’avventura sull’albero fantastico di Anna James – autrice, tra gli altri, della nota serie di Tilly. Edito da Garzanti, con la traduzione di Linda Cibati, il volume vede protagonisti Milo e Tilly, impegnati in una missione: quella di proteggere i libri. Un’avventura da cui usciranno consapevoli che è sempre possibile scegliere di cambiare. Consigliato a partire dagli 11 anni.
Volevo avere le ali
Tra le nuove uscite del 2026 anche una storia toccante, dedicata a ragazze e ragazzi, firmata dello scrittore, giornalista e insegnante Francesco D’Adamo: Gabriele non esce da un anno dalla sua camera, Jasmine vive in una tenda accampata sulla spiaggia, in un paese in cui c’è la guerra. A collegare i due ragazzi una crepa nel muro nella stanza di Gabriele, da cui entra odore di mare e i messaggi che si scambiano attraverso un computer. Volevo avere le ali (Giunti) racconta la storia di due giovani alle prese con le proprie difficoltà: lui, prigioniero volontario che potrebbe scappare ma non vuole, e lei, prigioniera involontaria che vorrebbe scappare ma non può.
Il ragazzo con l’abito nero
Proseguiamo questo viaggio tra le novità per ragazzi del 2026 con Il ragazzo con l’abito nero (DeAgostini), selezionato dai librai inglesi tra i migliori libri per ragazzi della scorsa annata. Racconta del giovane Solo Walker, che nella sua vita “ha visto più funerali che compleanni”. Tratteggiato dallo scrittore James Fox – che è arrivato finalista a diversi premi ed esordisce con questo romanzo – il personaggio di Solo ha passato la sua vita a imbucarsi con la madre ai funerali di sconosciuti per poter mangiare. Ma un giorno tutto va storto quando, durante un funerale sbagliato (o forse quello giusto?), emerge una verità che non può essere più nascosta…
7 minuti
Chiara Cacco – che insegna e scrive, esordendo con L’emporio della paura – firma 7 minuti (Pelledoca editori), una storia che, in un certo senso, si svolge in soli 420 secondi. Infatti, questo libro consigliato per ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni, ruota attorno a Cleo, agli ultimi minuti prima della sua morte. Lei è in piscina e all’improvviso qualcuno la spinge sott’acqua. Quando riapre gli occhi, però, scopre di trovarsi nell’aula di scienze del suo liceo. Sospesa tra la vita e la morte, come in un limbo, la protagonista ha l’occasione irripetibile di rivivere la sua vita, per trovare indizi su chi le vuole fare del male, certo, ma anche per “capire chi è davvero e scegliere chi vuole diventare”.
CountDawn – Il libro di neve Vol. 1
Tra le ultime uscite per ragazzi da non mancare segnaliamo poi il primo volume di una nuova serie, CountDawn – Il libro di neve, firmato per Piemme da Pierdomenico Baccalario e Marco Magnone (qui la loro riflessione per il nostro sito, dal titolo Leggere oggi il futuro, per modificare quello che si leggerà nel futuro) e suggerito a partire dai 13 anni. Un romanzo che porta nel futuro, nel 2069 per la precisione, quando una forma di vita sconosciuta, ma in grado di sottomettere tutte le altre, minaccia l’umanità, dopo essere riuscita a infiltrarsi in ogni supporto tecnologico. Il secondo volume di questa serie distopica, che tocca tematiche attuali (e che “fonde riflessioni etiche sui rapporti tra libertà e sicurezza, e tra tecnologia, ricerca e democrazia”), è in uscita nell’autunno 2026.
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Può succedere ancora
In Può succedere ancora? (Uovonero, con la traduzione di Samanta K. Milton Knowles) l’autore svedese Jesper Lundqvist parte da questa domanda complessa per accompagnare ragazzi e ragazzi in un percorso illustrato che descrive cos’è accaduto durante la Seconda guerra mondiale e l’Olocausto, con l’obiettivo di aiutare a capire come sia potuto esistere qualcosa di così terribile. Consigliato a partire dai 9 anni.
I ragazzi del tempo
Scritto a quattro mani dall’autrice bestseller Ann Brashares – autrice della saga Quattro amiche e un paio di jeans – e dal fratello Ben, I ragazzi del tempo (Rizzoli) è un what if ambientato durante la Seconda guerra mondiale: tre ragazzi americani si ritrovano catapultati in una società governata dai nazisti, con la Germania che ha vinto la Guerra. Come uscire da questo incubo e come riportare il mondo sui binari della Storia? La chiave, forse, è in una vecchia radio… Consigliato a partire dagli 11 anni, il libro è stato tradotto da Bérénice Capatti.
Max nella casa delle spie
Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi anche un thriller storico, firmato da Adam Gidwitz, autore finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo. Parliamo di Max nella casa delle spie (Giuntina, con la traduzione di Marina Morpurgo) che, ambientato nella Berlino degli anni ’30, vede protagonista Max Bretzfeld, un ragazzo di 11 anni fuori dal comune, che scopre di riuscire a costruire, smontare e modificare apparecchi radio con grande velocità. Costretto, come tanti bambini, a lasciare la Germania in direzione dell’Inghilterra, Max non riesce a rassegnarsi e così decide di affrontare un viaggio che lo porterà molto più lontano di quanto avesse previsto…
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Tobia – L’ombra delle cime
Continuiamo questo percorso di consigli sui nuovi volumi del 2026 per ragazze e ragazzi con Tobia – L’ombra delle cime (Terre di Mezzo), il secondo capitolo della storia del giovane protagonista nato dalla penna dell’autore francese Timothée de Fombelle. La trama del romanzo, consigliato a partire dai 9 anni, segue le avventure del ragazzo all’ombra di una grande quercia, ferita a morte da un cratere scavato nel legno. Intanto, il vecchio amico di Tobia, Leo Blue, ormai domina le cime e ha imprigionato Elisha…
Il mio mondo è celeste
Celeste arriva in classe una mattina, ma poi non ritorna più. Dov’è? E cos’era quella macchiolina che aveva sulla fronte, quel segno scuro a forma di cuore smangiato? Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi proponiamo un altro titolo di Timothée De Fombelle: Il mio mondo è celeste (Mondadori, consigliato a partire dai 12 anni), una storia – che torna in una nuova edizione – ambientata in un futuro non troppo lontano, dove la Terra è così inquinata che le persone non escono quasi più di casa, se non per lavorare e andare a scuola…
La lista di Violetta
Questo simpatico albo illustrato dedicato a ragazze e ragazzi (consigliato a partire dai 10 anni), è un resoconto sempre più inverosimile delle giornate di Violetta che, a partire da un suggerimento della sua psicologa, si propone di incontrare più persone e decide di giocare almeno una volta con ciascuno dei suoi compagni di classe. E così, di volta in volta, si assistono alle storie che la protagonista racconta con grande spontaneità, storie che, via via sempre più curiose, arriveranno a diventare inverosimili. La lista di Violetta (La Nuova Frontiera Junior, con la traduzione di Olga Amagliani e le illustrazioni di Yoko Heiligers), vede al centro il tema della paura e il suo superamento. A firmarlo è David Vliestra, scrittore e insegnante in una scuola elementare.
La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social
Dopo aver fatto molto parlare con La generazione ansiosa, lo psicologo statunitense Jonathan Haidt ha scritto con la giornalista scientifica Catherine Price il libro La generazione fantastica – Come i nostri figli possono crescere felici senza i social (Rizzoli, traduzione di Rosa Prencipe): un manuale che si rivolge a ragazze e ragazzi, e che contiene consigli e storie vere, accompagnato da illustrazioni e da alcune pagine di un graphic novel, che mostra ai giovani lettori i danni che continuano a causare smartphone e social media.
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Il mio corpo è la mia casa
“Il corpo è la prima casa che abitiamo”. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, spiega cosa si intende con quest’affermazione in Il mio corpo è la mia casa (Salani, consigliato a partire dai 10 anni). Una novità del 2026 per ragazze e ragazzi che si presenta come un progetto educativo che coinvolge famiglia e scuola, offrendo “una bussola sicura” per navigare temi come i confini corporei, emotivi e i rischi del mondo virtuale.
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Mentre cadono le stelle
Barbara Tamborini, psicoterapeuta e autrice (anche insieme al marito Alberto Pellai), firma con Maryna Boshtoha Mentre cadono le stelle (Salani), un romanzo “che è una dichiarazione d’amore alla tenacia umana”: siamo in Ucraina, dove serpeggia la guerra. Nonostante la tragedia del conflitto, Max, Alex, Sophia, la bisnonna Alina e Caterina provano a vivere la loro vita, una vita dove la speranza non è un sentimento: è apparecchiare per i morti e per i vivi, preparare due Natali per non perdere nessuno, vendere mazzetti di fiori al mercato e tornare a casa con le tasche piene…
A voi, ragazze e ragazzi – Lettera agli adulti di domani
Barbara Tamborini firma anche quest’altra novità per ragazze e ragazzi: A voi, ragazze e ragazzi – Lettera agli adulti di domani (DeAgostini, consigliata a partire dagli 11 anni). Attraverso storie vere, testimonianze e riflessioni, questo libro offre alle giovani lettrici e ai giovani lettori “uno spazio sicuro in cui fermarsi, riflettere e sentirsi compreso”; si tratta di uno strumento che nasce con l’intento di guidare i giovani nel percorso per scoprire chi possono diventare, aiutarli a cercare il loro posto nel mondo, ma anche a imparare come prendersi cura degli altri.
Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi
Riconoscere le proprie emozioni è tra le sfide più importanti da affrontare durante il percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. Ecco perché tra i libri consigliati del 2026 figura Che tempesta! – 50 emozioni raccontate ai ragazzi (Feltrinelli, con le illustrazioni di Alessandra De Cristofaro), un titolo che si propone di “educare i ragazzi alla conoscenza e alla cura delle proprie emozioni, in modo che queste non si impossessino di loro”. Il testo è scritto a quattro mani dal noto filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti (autore, tra gli altri, di libri come Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi e Filosofia per giovani menti) e da Anna Vivarelli, (finalista al Premio Strega e autrice per Feltrinelli Kids di Una capra tibetana in giardino e La casa delle meraviglie).
Dentro l’uragano – Sentire, pensare, agire
Passiamo adesso a un’altra novità edita da Il Castoro (in libreria dall’8 aprile): Dentro l’uragano – Sentire, pensare, agire (con le illustrazioni di Ilaria Perversi) “una bussola dentro l’uragano delle emozioni per capire noi stessi e gli altri, a partire dalla vita quotidiana dei ragazzi”. Firmato da Luigi Ballerini – autore di libri per ragazzi e terapeuta apprezzato da genitori ed educatori – e sua figlia Anna M. – psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva e autrice per la collana di libri Parole di famiglia (San Paolo) – il volume si propone come un manuale di scoperta e riflessione a uso dei ragazzi (e degli adulti) per capire da dove arrivano le emozioni e le reazioni che rischiano di travolgerli.
Illumina i tuoi sogni – L’arte di capire chi vuoi diventare
Secondo la teoria del Daimon, ogni giovane nasce con una guida che parla al suo cuore e lo indirizza: una forza etica, mentale e creativa. In Illumina i tuoi sogni – L’arte di capire chi vuoi diventare (Feltrinelli), Stefano Rossi – noto psicopedagogista, attivo su più di ottocento scuole e seguito sui social da una community di oltre 250mila genitori – si propone di portare con mano ragazze e ragazzi alla ricerca del proprio Daimon, attraverso l’esempio di personaggi celebri e illustri, accompagnati da alcuni aforismi, che “hanno ascoltato la voce del loro cuore trovando così la propria strada nel mondo”. Tra le personalità citate nel libro, Martin Luther King jr, Albert Einstein e Simone Biles.
Che cosa mi succede?
I cambiamenti portati dalla pubertà possono scombussolare, per questo Usborne dedica due volumi al tema, consigliati a partire dai 9 anni (con la traduzione a cura di Dina Ostuni e Mario Pennacchio): Che cosa mi succede (con la versione dedicata alle ragazze e quella ai ragazzi) di Micaela Tapsell e Alex Frith e, guide accompagnate dalle illustrazioni di Sr. Sánchez.
Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.
Capitana
Tra le novità del 2026 per ragazze e ragazzi anche Capitana, esordio di Cassandra James, autrice di origini colombiane laureata in scrittura creativa a Princeton. La scrittrice presenta Ximena Reale, un’eroina che naviga controvento a caccia del pirata più leggendario della storia. Pronta a salpare i mari, la ragazza si è allenata duramente per diventare una dei cazadores, l’élite dei cacciatori di pirati che minacciano l’Impero di Luza. Quando il fuorilegge torna dall’oblio, la protagonista vorrebbe mettersi in gioco, se non fosse che c’è un solo posto disponibile e l’altro candidato è Dante de León, privilegiato, orgoglioso e maledettamente bello…
Il mio pazzo amore che brucia
Prosegue, attraverso l’amore e con un tocco di umorismo, la ricerca di sé di Sigge, il giovane protagonista della trilogia che Jenny Jägerfeld – psicologa e nota scrittrice svedese per ragazze e ragazzi, autrice, tra gli altri, di Grande, bro! (vincitore del Premio Andersen 2024) – dedica all’adolescenza. Il mio pazzo amore che brucia (edito, come tutti i libri di Jägerfeld, da Iperborea e con la traduzione di Laura Cangemi) è “un romanzo sull’amore come scoperta e libera espressione di sé”. La vita di Sigge sembra essere cambiata da quando si è trasferito a Skärblacka. Ora ha dei veri amici, con cui gli sembra di poter essere se stesso. Sembra, sì, perché anche se si è perdutamente innamorato di Adrian ha troppa paura di dichiararsi… In libreria dall’1 aprile.
La strada che ci porta a casa
Susanna Tamaro – celebre autrice di Va’ dove ti porta il cuore (Baldini e Castoldi) e, tra i libri per ragazze e ragazzi, di Cuore di ciccia (Piemme), Il cerchio magico (Giunti), Tobia e l’angelo (Piemme) – firma La strada che ci porta a casa (Piemme, consigliato a partire dai 10 anni) che ci porta a incontrare Sam che, abbandonato dai suoi genitori, scopre di essere un membro della Confraternita dei Cigni Bianchi, nato per salvare la bellezza del mondo minacciata dai Cigni Neri, esseri spregevoli e violenti. Tra addestramenti con Mattia, ex compagno della madre, e consigli da parte di un rospo di peluche “di inaspettata saggezza”, Sam riuscirà a superare anche le prove più difficili…
L’incredibile storia di come diventai un mago
Eldøen Mats – attore e improvvisatore che ha lavorato anche a diverse serie tv per bambini per l’emittente nazionale norvegese – firma L’incredibile storia di come diventai un mago (La Nuova Frontiera Junior, con la traduzione di Giovanna Paterniti), un romanzo per ragazze e ragazzi da non perdere. Protagonista del libro (consigliato a partire dai 10 anni) è il dodicenne Einar, che ha una passione smisurata per i fantasy e la magia. Un giorno, tre gnomi stravaganti si presentano a casa sua per comunicargli ciò che ha sempre sognato di sentirsi dire: è il prescelto, l’unico capace di sconfiggere la temibile organizzazione segreta Sistema dell’Ordine che controlla il mondo intero. Ma il suo entusiasmo si raffredda quando scopre che studiare magia è incredibilmente noioso…
Il sentiero di pietre blu
Continuiamo questa carrellata di novità del 2026 consigliate per ragazze e ragazzi parlando di Il sentiero di pietre blu (Piemme, consigliato a partire dai 10 anni), scritto da Simone Calderoni – che ha esordito nel 2024 con il suo primo romanzo fantasy, Avventure dei cinque regni (Giunti) – e Lia Levi – prolifica autrice sia per ragazzi sia per adulti, vincitrice del Premio Strega Giovani (edizioni e/o) con il Questa sera è già domani -. Si tratta di un libro che “incrocia epoche, generi e stili per ricordarci che solo la memoria e l’unione tra i popoli ci possono salvare”. La trama ruota attorno a un magico sentiero di pietre blu che, in epoche diverse – nel 1938, durante le leggi razziali fasciste e durante un tempo lontano fatto di tribù e invasori – verrà percorso da diversi ragazzi per andare incontro alla libertà…
Terra rossa
Passiamo adesso a una proposta particolare, consigliata a ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni. Si tratta del romanzo Terra rossa (Ippocampo) dello scrittore Jean-François Chabas, già autore di volumi come La Furia di Banshee, Fenrìs, Il canto della Felicità e Lo scrigno incantato (editi da Gallucci). Il romanzo segue le vicende di due alieni che, approdati sulla Terra sotto forma di semi, hanno il compito, una volta “sbocciati” in due esseri umani (un ragazzo e una ragazza), di studiare l’ambiente e le forme di vita presenti e preparare la Terra per l’arrivo della loro specie. L’epoca è il XVII secolo e i due si trovano tra le genti Yamaji et Noongar, popolazione aborigena che sta per assistere “all’approdo dei Bianchi a bordo di imponenti navi dai minacciosi cannoni”…
Salamandra
Europa Anguissola è una giovane pittrice della Cremona del ‘500, sorella della forse più nota Sofonisba. In Salamadra (Uovonero, consigliato a partire dai 10 anni), Guido Quarzo – scrittore di libri per bambini e ragazzi, vincitore del premio Andersen come miglior autore dell’anno nel ’95 – ci racconta la sua storia, tra pennelli, giochi e draghi nascosti. Infatti, in un tranquillo giorno di autunno, durante una scampagnata nel bosco con le sue sorelle, Europa scorge una creatura che somiglia a un piccolo drago: si tratta di una salamandra. La bambina rimane affascinata da questo curioso animale, il quale diventa compagno immaginario delle sue giornate.
Calcio Academy – L’inizio
Passiamo adesso allo sport: tra le letture del 2026 da non perdere dedicate a ragazze e ragazzi c’è anche Calcio Academy – L’inizio, il primo volume della serie che segue le imprese di Leo per diventare calciatore professionista. Notato da uno scout dei London Dragons, dopo un viaggio dagli Stati Uniti a Londra, potrà mettersi in gioco tanto in campo, quanto nella vita. Consigliato a partire dai 10 anni, il libro, edito da Il Castoro, è firmato da T. Z. Layton nella traduzione di Sara Monti.
Yuzuru – Il volo dei samurai
Segnaliamo un’altra novità legata allo sport dei primi mesi del 2026, Yuzuru – Il volo dei samurai, libro per ragazze e ragazzi edito da Giunti e dedicato al pattinaggio. A firmarlo è la giornalista e scrittrice Costanza Rizzacasa D’orsogna (anche autrice della serie Storia di Milo, edita da Guanda). Un viaggio all’interno della vita di Yuzuru Hanyū, unico pattinatore del singolo maschile ad aver vinto, dal 1952, l’oro in due Olimpiadi consecutive. Dopo aver battuto un record dopo l’altro, il protagonista, sopravvissuto al terremoto del Tōhoku, ha scelto di dedicare parte della sua vita a sensibilizzare e ad aiutare.
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Meta – La stagione dei tornei
Ancora sport tra le letture dedicate a ragazze e ragazzi: passiamo al rugby con il secondo volume della serie firmata da Francesco Gungui, noto per la trilogia fantascientifica di Inferno, Purgatorio e Paradiso (pubblicata da Rizzoli) e i romanzi realistici per giovani adulti, come Mi piaci così e L’importante è adesso (entrambi editi da Mondadori). Meta – La stagione dei tornei (Il Castoro), riprende le vicende di Tommy, Achille e Viola, che tornano sul campo per giocare nuove partite e per formare una nuova squadra, tutta al femminile. Il primo volume della serie ha vinto il Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura 2025, sezione “Fuoriclasse”. Consigliato a partire dai 10 anni.
Voices – Voci
Tra i nuovi romanzi per ragazze e ragazzi del 2026 da non perdere troviamo anche un classico, Voices – Voci (Mondadori), secondo capitolo della trilogia iniziata con Gifts – Doni, firmato dalla celebre Ursula K. Le Guin (1929-2018), tra le principali autrici di fantascienza: “una storia di crescita e resistenza”, che porta in un mondo in cui l’atto della lettura e quello della scrittura sono vietati, resi punibili con la morte: gli Ald, popolo conquistatore della splendida città di Ansul, credono infatti che nelle parole si nascondano demoni terribili. Ma il Mastrodivia, l’ultimo custode della memoria collettiva che fu imprigionato e torturato per anni, non è stato annientato: la sua vita ha ancora uno scopo…
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Nel Regno di Ananke, quattro oracoli possono vedere il futuro, l’anima, i legami e la morte di chi li consulta. Queste le premesse di I doni di Ananke (Tunuè, consigliato a partire dai 17 anni) firmato da Sabrina Gabrielli, illustratrice, designer e poster artist, già autrice di Colori Invisibili. La trama porta ragazze e ragazzi in un viaggio compiuto dagli oracoli per sfuggire alle loro Visioni e il loro destino. Ma nel Regno di Ananke, sfidare le Visioni significa infrangere la legge e opporsi ad Ananke stessa, la dea del Destino e creatrice degli oracoli…
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Ancora fantasy tra i libri consigliati per ragazze e ragazzi: Marta Palazzesi – scrittrice, traduttrice e vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Nebbia (Il Castoro) – firma L’ultimo drago blu (Mondadori, in arrivo a fine marzo). Il romanzo trasporta lettrici e lettori in atmosfere medievali, tra famiglie nobili, castelli e draghi. Protagonista di questa storia è Leone Salinguerra, erede di una nobile stirpe, che è cresciuto circondato dalle creature sputafuoco. Quando è costretto a fuggire dal suo castello, messo a ferro e fuoco dalla famiglia rivale confinante, i Malaspina, ancora non sa che un incontro straordinario lo attende…
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Vespe nella testa
Tra i romanzi per ragazze e ragazzi da non perdere nel 2026 anche Vespe nella testa (Einaudi Ragazzi, consigliato a partire dagli 11 anni), una storia “che parla di emozioni, identità e riscatto”. Firmato da Daniele Nicastro – autore, tra gli altri, di Vengo io da te, Stalker, Grande e Cinque giorni per non dirti addio (tutti editi da Einaudi Ragazzi) – e illustrato da Alida Pintus, il libro racconta di Gemma, una ragazza scossa da una profonda rabbia per chi non la capisce. Scoperto di poter controllare uno sciame di vespe pericolose, decide di farsi giustizia da sola. Ma, anche se trae giovamento ogni volta che fa male a qualcuno, Gemma dovrà presto fare i conti con se stessa e ciò che sta diventando…
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Inferno freddo
Giuliana Facchini, prolifica autrice per ragazzi e vincitrice di diversi premi letterari, porta lettrici e lettori a monte della stazione sciistica di Montagna Regina con questa novità dedicata a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni. Inferno freddo (Pelledoca editore), infatti, racconta la storia di tre uomini incappucciati che minacciano la sindaca di Sottomontagna di voler scatenare una valanga. Con loro, come ostaggi, ci sono Theodora e Alberto, due tredicenni. Rudi e Giulia, il fratello e la sorella dei rapiti, indagano e seguono una traccia che li condurrà vicini alla verità, ma la salvezza dei giovani dipenderà soprattutto da loro e “sarà appesa alla saggezza e alle gambe di un vecchio montanaro e del suo cane”…
I guardiani della memoria
Continuiamo con le proposte dedicate a ragazze e ragazzi con il secondo e ultimo volume di I guardiani della memoria (Gribaudo), firmato da Nicola Lucchi, autore di libri per adulti e per giovani e sceneggiatore per il cinema e la televisione; con Gribaudo ha già pubblicato la saga di Daniel Ghost. Il romanzo porta a termine la storia di Luna, una ragazzina orfana cresciuta in un circo alle prese con la scomparsa del suo fratellino. A complicare le cose, il fatto che chiunque la circondi afferma che lei non abbia fratelli. E così Luna si imbarca nella ricerca tutta sola, in un viaggio attraverso varie città europee. La sua ricerca si intreccerà con alcune rivelazioni sul suo passato, con l’incontro degli Mnemonisti, persone in grado di modificare la memoria e i ricordi delle persone e con Argo, anche lui alla ricerca di sua sorella.
Cronache di una lucertola qualunque – Un cappello molto importante
Patrick Ness – autore, tra gli altri, della trilogia Chaos: La fuga, Il nemico, La guerra (Mondadori) – firma Cronache di una lucertola qualunque – Un cappello molto importante (Mondadori, traduzione di Giuseppe Iacobaci), il nuovo capitolo sulle avventure di Zeke, la lucertola qualunque, alle prese con nuove avventure insieme ai suoi immancabili amici. Il volume è illustrato da Tim Miller ed è consigliato a partire dai 9 anni.
Il ragazzo alla finestra
Tra le novità consigliate per ragazze e ragazzi anche “una storia dal sapore gotico ambientata nella campagna inglese tra la fine dell’800 e l’inizio del 900”. Hugo, il protagonista, è certo di aver visto un fantasma alla sua finestra, anche se la gente dice che è solo la nebbia che gioca brutti scherzi. Ma Hugo ne è sicuro, gli occhi vuoti di quel ragazzo lo perseguitano. Cosa succederebbe se lo lasciasse entrare? Consigliato a partire dai 9 anni, Il ragazzo alla finestra (Einaudi Ragazzi, nella traduzione di Alessia Donin) è firmato dalla scrittrice per l’infanzia Lucy Strange e illustrato da Rohan Eason.
Kitsune – Il potere della volpe
Ci spostiamo in Giappone con questa nuova uscita per ragazze e ragazzi, in libreria ad aprile: Kitsune – Il potere della volpe (Gribaudo). Si tratta di un romanzo ispirato alla mitologia giapponese, che vede protagonisti Chiaro, un giovane adolescente in cui rivive lo spirito di una kitsune – uno yokai che ha le sembianze di una volpe – e Momo, una giovane principessa-guerriera che deve difendere il suo regno. L’opera nasce dalla penna di Cecilia Randall, nota scrittrice fantasy italiana, autrice, tra gli altri della saga di Hyperversum (Giunti).
Le ossa sotto la pelle
Un grande ritorno tra le novità per ragazze e ragazzi: parliamo dello scrittore americano TJ Klune, tra i più apprezzati della narrativa fantastica contemporanea e noto per i suoi personaggi appartenenti alla comunità LGBTQ+. Autore (tra gli altri) di La casa sul mare celeste (edito da Mondadori), Klune torna, sempre pubblicato dalla casa editrice milanese, con il titolo Le ossa sotto la pelle (nella traduzione di Claudia Milani) “un viaggio soprannaturale ricco di azione” che vede protagonisti una ragazza “che non è esattamente ciò che sembra” e suoi due “improbabili” protettori.
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Hoka Hey!
Anche western tra le novità 2026 per ragazze e ragazzi. Parliamo di Hoka Hey! (Tunuè, consigliato a partire dai 17 anni), firmato da Neyef, cresciuto in Germania e autore di storie brevi per DoggyBags e Midnight Tales; ha realizzato i disegni di Puta Madre, uno spin-off nell’universo di Mutafukaz su sceneggiatura di Run. Con questo albo entriamo in una “storia di formazione che tocca temi universali come l’incontro-scontro tra culture e la discriminazione delle minoranze”.
Futuro
Diversi esordi tra le novità dedicate a ragazze e ragazzi, tra cui Futuro (Einaudi Ragazzi) di Irene Rossi. Si tratta di un romanzo che presenta “una riscoperta profonda della fratellanza, al di là dei legami di sangue, e della cura come gesto salvifico capace di sanare un mondo ferito”. Ad Accalamaro la guerra va avanti da due anni e la speranza sembra essersi estinta. È qui che il destino di quattro ragazzi si intreccia con quello di un neonato misterioso, ritrovato una notte tra le rovine di una casa abbandonata. Quello stesso neonato diventerà un simbolo di pace, fratellanza e rinascita, capace di restituire umanità anche a chi credeva di averla perduta…
Alleati Internazionali
Anche intelligenza artificiale tra i temi trattati nelle novità per ragazze e ragazzi. È il caso di Alleati Internazionali (Piemme, in libreria il 31 marzo) scritto da Alessia Cruciani, giornalista e scrittrice di libri per ragazzi tra cui La guerra dei like e Invasione di campo, entrambi editi da Piemme. Consigliato a partire dagli 11 anni, questo romanzo racconta di due ragazze e due ragazzi ai quattro angoli del mondo che non potrebbero essere più diversi, tutti membri della stessa squadra di un contest internazionale, AI@school, a cui partecipano studenti e studentesse di tutto il globo, che ha l’obiettivo di pensare a come l’AI potrebbe migliorare la vita delle persone. Ma con l’inizio della gara cominciano a comparire in chat delle scritte inquietanti…
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E se il mondo salta in aria
Un libro “in formato WhatsApp” che, come in una vivace partita di ping pong, racconta l’avvicinamento e la nascita dell’amicizia tra due adolescenti confinati nelle loro stanze: in arrivo a fine aprile E se il mondo salta in aria (Iperborea), tra le novità consigliate per ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni. Firmato da Sarah Jäger, giovane scrittrice tedesca, il romanzo ha vinto il Deutscher Jugendliteraturpreis 2025, il più importante riconoscimento tedesco per la letteratura per ragazzi. Con le illustrazioni di Sarah Maus, si tratta di “un romanzo epistolare tenero e spontaneo che va dritto al cuore dei giovani lettori e delle giovani lettrici”.
Il mondo che non c’è – Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso?
Passiamo adesso a un esordio di un autore amante delle “fantasticherie”: si parla di Lorenzo Piccolo, attore e sceneggiatore teatrale, vincitore del premio Pier Vittorio Tondelli per la migliore opera di drammaturgia under 30. Con Il mondo che non c’è – Che cosa faresti se potessi incontrare te stesso? (Feltrinelli), Piccolo esplora mondi paralleli attraverso i protagonisti Fiore e il suo doppio Flor, incontrato oltre lo schermo di un portatile. I due, affascinati e un po’ intimoriti, decidono di scambiarsi le esistenze, ma saranno messi a dura prova quando il loro fratellino Davide scompare… Il libro, consigliato a partire dai 12 anni, sarà in libreria dal 14 aprile.
Figli della foresta – Due vite africane rapite dal colonialismo italiano
Igiaba Scego – scrittrice italiana/somala – dopo un lavoro di ricerca storica durato anni, firma un graphic novel sul colonialismo italiano: Figli della foresta – Due vite africane rapite dal colonialismo italiano (Beccogiallo), illustrato da Chiara Abastanotti e consigliato dai 12 anni. Le vignette seguono la “deportazione” di due bambini in Europa solo per essere osservati, classificati e analizzati: “una storia vera di colonialismo, razzismo e rimozione”.
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La Costituzione allo specchio – I principi fondamentali e le sfide del mondo di oggi
Pensato per le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, accompagnati dai loro insegnanti, La Costituzione allo specchio – I principi fondamentali e le sfide del mondo di oggi si presenta come una guida per osservare da vicino i principi che informano la nostra Repubblica e scoprire da dove veniamo, dove siamo arrivati e quanta strada c’è ancora da fare. Firmato da Andrea Franzoso – autore di Ero un bullo – La vera storia di Daniel Zaccaro (De Agostini, da cui sono stati tratti l’omonimo spettacolo teatrale e un graphic novel) ed edito da Salani. Il libro è consigliato a partire dai 13 anni, ed esce nell’anno dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica.
Accendere i fuochi – Manuale di lotta e gentilezza
Tra le novità per ragazze e ragazzi 2026 troviamo anche la firma di Gianrico Carofiglio, tra gli autori più apprezzati di giallo e legal thriller, che si cimenta per la prima volta in un libro per ragazzi: Accendere i fuochi – Manuale di lotta e gentilezza (Mondadori, consigliato a partire dagli 11 anni) racconta la forza delle parole e delle azioni. In questo manuale, arricchito dalle illustrazioni di Chiara Brambilla, l’autore pugliese si interroga sulle “giuste domande” da porsi per poter praticare i diritti di cittadine e cittadini: Cos’è il potere e chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere?
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La più bella del mondo – La costituzione raccontata a ragazze e ragazzi
Parliamo ora di La più bella del mondo – La costituzione raccontata a ragazze e ragazzi (Feltrinelli), un libro firmato a quattro mani da Walter Veltroni – ex vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma e segretario del Partito democratico e autore di diversi libri, anche per ragazze e ragazzi, tra cui Tana libera tutti e I fratelli che volevano cambiare il mondo editi sempre da Feltrinelli – e Francesco Clementi – professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato e consulente per istituzioni italiane ed europee. Un volume – consigliato a partire dai 12 anni – che nasce come strumento per l’educazione civica da portare nelle scuole, e che raccoglie racconti di ragazze e ragazzi legati ai 12 principi fondamentali della Costituzione.
Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi
Arnoldo Mosca Mondadori, Cristina Castelli e Anna Pozzi firmano Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi (Piemme, consigliato a partire dagli 11 anni) che raccoglie le testimonianze di bambine e bambini colpiti dalle guerre ed è parte di “un movimento di resistenza apolitico che non si fermerà finché non cesseranno le guerre in tutto il mondo”. Il volume contiene anche materiali e approfondimenti dedicati agli insegnanti, educatrici e educatori.
Borgomaggio
Veniamo a un’altra nuova uscita dedicata a ragazze e ragazzi in vista dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica. Borgomaggio (DeAgostini, consigliato a partire dai 10 anni), firmato da Lia Celi, blogger, traduttrice, autrice per radio e televisione e scrittrice di serie e romanzi per ragazzi come Tre dee alla scuola media (Il Battello a Vapore, 2018) e Dopo Tuffo al cuore per DeAgostini. Il libro porta nel 1946, alle soglie delle votazioni per scegliere tra monarchia e repubblica. A Borgomaggio i soldati sono tornati a casa, tutti tranne il papà di Elisa. Ma, anche se tutti dicono che non farà più ritorno, la giovane è determinata a raccogliere indizi per scoprire dov’è suo padre. Forse la stramba veggente che ha predetto il ritorno di tanti soldati saprà aiutarla?
Giovani liberi partigiani
La storica Michela Ponzani, autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali qui alle prese con il suo primo libro per l’infanzia, accompagna ragazze e ragazzi in un viaggio dentro la Resistenza italiana: Giovani liberi partigiani (DeAgostini, consigliato a partire dagli 11 anni) porta a conoscere “le vite straordinarie di sei protagonisti della lotta partigiana che, quando tutto sembrava perduto, hanno deciso di ‘disobbedire’ e prendere in mano il proprio e altrui destino”.
Wolf – Cane partigiano
Un testo ispirato a una storia vera tra le novità per ragazze e ragazzi: Wolf – Cane partigiano (Einaudi Ragazzi, in arrivo ad aprile) firmato da Rosario Esposito La Rossa, primo libraio a Scampia e direttore delle case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore. La trama racconta di Wolf, un pastore tedesco addestrato dalle SS. Durante un’imboscata, un gruppo di partigiani assalta una camionetta nazista: tra i soldati feriti c’è anche il cane. La camionetta precipita in un burrone e Gino, un partigiano appena diciottenne, scende nella scarpata per salvarlo. Da quel momento, tra il ragazzo e il cane nasce un legame indissolubile…
Repubblica
Ancora storia tra gli argomenti di queste proposte dedicate a ragazze e ragazzi: Claudio Stassi – autore palermitano attualmente con base a Barcellona, in libreria sia con editori italiani sia esteri – trasporta chi legge nella Spagna della Seconda Repubblica e del dopoguerra. Qui un bambino di dieci anni, Manolo, affida al suo diario momenti di vita quotidiana e le difficoltà di chi vive sotto la repressione. Le vicende del bambino, che trova in una soffitta una pellicola nascosta, che riporta alla luce storie di coraggio, resistenza e speranza, sono narrate in Repubblica (Tunuè, con la traduzione di Sara Ragusa), in libreria dal 16 aprile.
Rospi – Una storia di bambini briganti
Daniela Carucci, già autrice di Ruggiti, Nullo – Il bambino quasi invisibile (entrambi editi da Sinnos) e Dentro me cosa c’è? (Terre di Mezzo), porta lettrici e lettori nel Sud Italia a metà Ottocento con il suo nuovo romanzo per ragazze e ragazzi, Rospi – Una storia di bambini briganti, edito da Sinnos (consigliato a partire dai 10 anni). La protagonista si chiama Battaglia e, come dice il nome, è combattiva, coraggiosa e forte. Lei e la sua banda di amici “si muovono in un mondo che li chiama briganti”. Durante una delle loro avventure incontrano Luciano, che invece fa parte dell’esercito del re e si trova in una situazione ancora più complicata…
La masca Micilina
Un’altra uscita interessante dedicata a ragazze e ragazzi è La masca Micilina (Topipittori), scritto da Annamaria Gozzi e con le illustrazioni di Pia Valentinis. Si tratta di una fiaba rielaborata dalla tradizione piemontese: la storia della figura della Masca Micilina, una donna “capace di grandi magie, perché sa guarire, anche se in paese tutti la temono e su di lei girano voci”. Un libro per “andare oltre dicerie e pregiudizi”.
Petrov – L’uomo che salvò il mondo
È in libreria la storia vera del tenente colonnello Stanisláv Evgráfovič Petróv, che nel 1983 salvò il mondo da una guerra nucleare. La vicenda è raccontata in una versione consigliata a ragazze e ragazzi a partire dai 17 anni, dal titolo Petrov – L’uomo che salvò il mondo (Tunuè), firmata da Bruno Olivieri, che si occupa di illustrazioni di libri per ragazzi, di satira politica e di costume, disegnando per alcune note testate giornalistiche cartacee e online tra le quali La Lettura del Corriere della Sera.
Non sarà una rosa, ma un fantastico girasole – Noi, amici quasi fratelli
Ermanno Curti e Gianmarco Lepre sono noti sui social come @distributori_di_felicita, un progetto che si occupa di “regalare sorrisi e positività, promuovendo l’accettazione di sé e la felicità nelle piccole cose quotidiane”. Non sarà una rosa, ma un fantastico girasole – Noi, amici quasi fratelli (DeAgostini) racconta di come Ermanno e Gianmarco si sono conosciuti, della diagnosi di sindrome di Down di Ermanno, del dolore per la perdita del padre ma anche della possibilità di rinascere attraverso l’amicizia.
Kalle Blomkvist
E passiamo adesso ai gialli. Dall’autrice di Pippi Calzelunghe, una novità irresistibile per chi ha amato (e ama ancora) le avventure della bambina dalle grosse trecce rosse, nata dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren (1907-2002): SOS per Kalle Blomkvist e Kalle Blomkvist il Grande Detective (Salani, con la traduzione di Laura Cangemi). Consigliati per ragazze e ragazzi a partire dai 10 anni, i romanzi ci raccontano le avventure di Kalle Blomkvist che, anche se vive in una piccola città svedese, sogna di diventare un detective come quelli che bazzicano nei bassifondi di Londra o di Chicago. E, in effetti, ha tutte le carte in regola per diveltarlo.
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I misteri di Lady Grace
Misteri e intrighi tra le tante uscite consigliate per ragazze e ragazzi: Mondadori porta in libreria una nuova serie che vede come protagonista una giovane detective che sfida il pericolo. Si tratta della saga I misteri di Lady Grace (consigliata a partire dai 10 anni, con la traduzione a cura di Alessandra Guidoni e Gianna Guidoni), nata dalla penna della scrittrice Grace Cavendish, in libreria con i primi due titoli: Assassinio e Tradimento (con le illustrazioni di Benedetta Claudia Vialli). La storia segue le vicende di Lady Grace, giovane investigatrice segreta della Regina Elisabetta I, tra assassini, tradimenti e balli di corte.
La torre dei Senzaluna
Definito “un giallo chiuso alla Agatha Christie”, La torre dei Senzaluna (Pelledoca, consigliato a partire dagli 11 anni), porta le giovani lettrici e i giovani lettori all’interno del Palazzo dei Senzaluna, durante la festa di pensionamento di Tellurio Delcorvo, professore di astronomia, che si sente male proprio durante i festeggiamenti. Pietro, Marnie e Michelino non sono convinti che il malore sia casuale e decidono di indagare, dubitando di tutti pur di scoprire la verità. Questa novità per ragazze e ragazzi e firmata da Silvia Bernardi, che ha esordito nel ’24 con Il Segreto del Carillon, pubblicato da Mondadori.
Il Medioevo dalla A alla Zazzera
La storia può essere difficile da approcciare se si è adolescenti; per questo Manlio Castagna – regista e scrittore, collaboratore da vent’anni del Giffoni Film Festival, dedica proprio a loro Il Medioevo dalla A alla Zazzera (Il Castoro), un abecedario dedicato al Medioevo, tra brividi, leggende e storie avvincenti, dalla A di Animali alla Z di Zazzera. Con le illustrazioni di Alice Guidi, l’opera ha un taglio consigliato a partire dagli 11 anni.
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Storia di Lia – Lia Pipitone, la ragazza che si ribellò alla mafia
Siamo nella Palermo del 1970 in questa nuova uscita consigliata per ragazze e ragazzi, che parla della storia di “una lotta silenziosa eppure tenace, il ritratto non solo di una vittima, ma di una donna forte e gentile”. Storia di Lia – Lia Pipitone, la ragazza che si ribellò alla mafia (Mondadori, consigliato a partire dagli 11 anni) racconta della dodicenne Lia, figlia del boss Nino Pipitone. Il suo futuro, fatto di matrimonio, figli e piatti da lavare, sembra già scritto, eppure la ragazza non è disposta a piegarsi a un destino deciso da altri. Daniele Aristarco – autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai giovani, tra cui Shakespeare in shorts – Dieci storie di William Shakespeare (Einaudi Ragazzi, 2016) – racconta la vita di una protagonista che “vuole perdersi, sbagliare, infrangere i divieti, decidere per se stessa”, anche se alla fine sarà costretta a pagare la sua libertà a caro prezzo…
Donne contro la mafia – Voci che sfidano la mafia
Un saggio narrativo pensato per ragazze e ragazzi, per parlare di criminalità organizzata “senza retorica, mettendo al centro il coraggio quotidiano, la responsabilità civile e la possibilità concreta di scegliere da che parte stare”. In arrivo ad aprile, Donne contro la mafia – Voci che sfidano la mafia (Becco Giallo, con le illustrazioni di Alma Velletri) racconta storie vere di donne che, in modi diversi, hanno scelto di stare dalla parte della giustizia e di contrastare la criminalità organizzata. Ogni capitolo presenta una storia breve, accompagnata da un’illustrazione, per offrire uno sguardo chiaro e accessibile su esperienze diverse, distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia. Il volume è firmato da Valeria Scafetta e Giulia Migneco, che avevano già collaborato per Donne e antimafia – Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia.
Come radici – Una storia sulle seconde possibilità
Come rompere con il passato e abbracciare una seconda possibilità? È questo l’interrogativo alla base della trama di Come radici – Una storia sulle seconde possibilità (Mondadori, consigliato a partire dagli 11 anni), firmato dal magistrato e saggista Nicola Gratteri e dal saggista esperto di ‘ndrangheta Antonio Nicaso. Protagonista di questa novità per ragazze e ragazzi è Cesare, figlio di un boss locale e con un reato grave alle spalle che, incrociando la sua strada con Carlo Marino, scoprirà che “dietro ogni singolo frutto c’è il lavoro”, iniziando ad aiutare il magistrato nei lavori di campagna.
Io dico no!
Tra le novità consigliate per ragazze e ragazzi anche una serie di libri che tocca un tema importante: quello della libertà. Daniele Aristarco – autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai giovani e candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Le avventure di Alessandro Mignolo (Einaudi Ragazzi) – insieme a Sara Menetti – illustratrice e autrice di fumetti – affrontano il tema attraverso quattro volumi: Io dico no ai razzismi, Io dico no alle dittature, Io dico no alle discriminazioni e Io dico no alle ingiustizie, editi da Einaudi Ragazzi e consigliati a partire dai 10 anni; un modo per dare “voce a grandi uomini e grandi donne che hanno lottato per la libertà e la giustizia, trasformando la rabbia in impegno, la solitudine in parola, la speranza in azione”.
Quando si accesero le stelle – Un grande scienziato ti racconta la nascita dell’universo
Tra le ultime uscite troviamo poi una guida per ragazze e ragazzi che si propone come “un viaggio nel tempo e nello spazio per scoprire come è nato l’universo”: Quando si accesero le stelle – Un grande scienziato ti racconta la nascita dell’universo (Feltrinelli Kids), accompagnata dalle illustrazioni di Matteo Berton, è scritta da Guido Tonelli (fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa, tra gli scienziati che hanno scoperto il bosone di Higgs) e dal divulgatore e autore Sergio Rossi, di formazione fisico.
Operazione abissi
Immergiamoci nelle profondità del mare con Operazione Abissi (Il Battello a Vapore), tra avventure sottomarine, segreti nascosti nelle profondità e creature che parlano, ma solo a chi sa ascoltare davvero. Roberto Danovaro, ecologo e docente all’Università Politecnica delle Marche, e Claudia Facchinetti, autrice di libri per ragazze e ragazzi a tema natura e animali, scrivono a quattro mani questo romanzo, consigliato a partire dai 9 anni, su due amiche che creano Blue Star, una pagina social che vuole riunire i giovani appassionati che in tutto il mondo lottano per salvare gli oceani.
Foxlight
Tra i nuovi albi illustrati per ragazze e ragazzi anche Foxlight (Einaudi Ragazzi con le illustrazioni di Barry Falls e consigliato a partire dagli 11 anni). Katya Balen, autrice di Ottobre, Ottobre, narra “un’avventura selvaggia che esalta l’amore per la vita”: la storia di due sorelle in cerca della loro madre e la scoperta dell’amore anche nei luoghi più inaspettati…
Le parole affilate
Giulio Zambon, professore di lettere e poeta su Instagram (la sua pagina conta più di 100mila follower), pubblica il suo primo libro, Le parole affilate (Piemme). Tra Dante Alighieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, un libro per ragazze e ragazzi che “farà innamorare della letteratura”.
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Come diventare grandi lettori (o almeno provarci!)
A volte approcciarsi alla lettura può essere arduo per ragazze e ragazzi. Ma non secondo Alice Bigli: per lei “lettori si diventa”: per questo si dedica alla formazione di “allenatori di lettura” che accompagnano bambini, ragazzi e adulti a diventare “lettori per la vita”. Nel suo libro Come diventare grandi lettori (o almeno provarci!) (Mondadori, consigliato a partire dai 9 anni), svela i trucchi per migliorare il proprio rapporto con i libri, attraverso la storia di due fratellini: Tommy, a cui piace leggere, e Cloe, che invece ai libri non pensa proprio…
Nebula
Passando invece agli albi illustrati per ragazze e ragazzi, è in libreria per Tunuè, Nebula di Valeria Moccia, Beatrice Bassoli e Bianca Alessi: la storia di Gioia, una ragazza come tante, tranne che per il fatto che riesce a vedere i fantasmi. Dovrà imparare, però, ad accettare questo suo dono, soprattutto perché la dea dell’oscurità, Acli, minaccia di conquistare la sua isola e poi il mondo intero. Il libro è consigliato a partire dai 10 anni.
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Tra le novità a fumetti per ragazze e ragazzi del 2026 anche Del buio non ho paura (Il Castoro), firmato dalla coppia artistica Silvia Vecchini – Sualzo, già autori del graphic novel Le parole possono tutto. Il libro, in uscita a fine marzo e consigliato a partire dai 12 anni, porta in scena la storia di Leonard, ragazzo vissuto in un casa famiglia, che nel tempo ha visto gli altri andare via, mentre lui era destinato a restare. Adesso che è diventato grande, sente dentro di sé un nodo da sciogliere anche se, per fortuna, ci sono la scuola, gli amici e Stella. Ma quando Leonard sente parlare in tv di una ragazza scomparsa, qualcosa in lui si incrina…
Jane negli abissi
Tra le novità a fumetti per ragazze e ragazzi del 2026 anche Jane negli abissi (Terre di Mezzo, con la traduzione di Sara Ragusa), della fumettista russa Vera Brosgol, già autrice di Anya e il suo fantasma, edito da Bao Publishing. In questo nuovo albo, la scrittrice introduce a lettrici e lettori Jane, una ragazzi sminuita e umiliata da tutti per il suo aspetto fisico. Quando, dalla morte dei suoi genitori, scopre che una legge le impedisce di ricevere l’eredità a meno che non si sposi, decide di dichiararsi a un giovane del villaggio, di cui è innamorata. Questi la rifiuta e, irretito da una bellissima sirena, si fa trascinare negli abissi. Jane si imbarca così in un’avventura per salvarlo, dove scoprirà che nella vita quello che conta davvero è la bellezza che hai nel cuore. Consigliato a partire dai 10 anni.
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Tra le nuove uscite da non mancare anche il quinto volume della serie di I manga di Roby – Agenzia tradimenti (Fabbri Editori, dai 10 anni): Roby è finalmente pronta a rimettere in pista la sua Agenzia Tradimenti proprio durante il Festival del Solstizio d’Estate, dove – tra bancarelle e fan impazziti per la band del momento – finirà in un turbine di musica, amore e gelosia…
Il fuoco di Vinny – Villa Ombrosa Vol. 3
Tra le novità per ragazze e ragazzi anche il terzo volume di Il fuoco di Vinny – Villa Ombrosa (Piemme, consigliato a partire dai 9 anni) firmato da Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, già autrice di libri come Io so chi sei, Il ritornante e L’ ultimo ospite (tutti editi da Piemme). Nel terzo capitolo della saga, Vinny deve tenere a bada l’agitazione per il primo giorno di scuola, mentre il bagno di Villa Ombrosa ribolle di lava e i lapilli che schizzano ovunque rischiano di incendiare tutta la casa…
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