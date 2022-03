Una ricca selezione di nuovi libri per ragazzi e ragazze pubblicati nei primi mesi del 2022: tanti titoli in grado di emozionare, strappare un sorriso o far riflettere. Narrazioni, molto diverse tra loro, firmate da autrici e autori italiani e internazionali, che spesso affrontano problematiche delicate e discusse

Quali sono i migliori libri per ragazzi e ragazze in uscita nel 2022? E quindi, quali i nuovi titoli da leggere e regalare? E ancora: quali letture consigliare ai giovani dai 10 anni ai 16 anni?

Tante domande, a cui non è facile rispondere, visti anche i numerosissimi volumi destinati agli adolescenti in arrivo in libreria in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2022, la più importante fiera internazionale dell’editoria per bambini e ragazzi, quest’anno in programma dal 21 al 24 marzo.

Abbiamo dunque provato a selezionare alcuni tra i più interessanti nuovi libri consigliati per ragazzi e ragazze tra quelli pubblicati nei primi mesi del 2022. Il risultato è una lista di letture (che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) inevitabilmente eterogenea, in cui trovano spazio storie e trame che portano nel passato, nel presente o nel futuro. Libri per ragazzi e ragazze in grado di emozionare, strappare un sorriso o far riflettere. Narrazioni, molto diverse tra loro, firmate da autrici e autori italiani e internazionali, che spesso affrontano problematiche delicate e discusse.

Consapevoli del ruolo che la lettura di libri più svolgere in particolare in tempi di pandemia, in cui sono tanti gli adolescenti a vivere momenti difficili, ecco quindi il nostro modo per rispondere a chi chiede quali libri per ragazzi del 2022 leggere e suggerire (anche a scuola, magari).

Con una premessa fondamentale: per far appassionare gli adolescenti alla lettura è importante che a scegliere se, cosa e quando leggere siano direttamente loro. Per fortuna, l’offerta di proposte, come vedrete, nelle nostre librerie è davvero ampia (e di qualità)…

Quando si pensa all’evoluzione umana, la prima immagine che viene in mente è quella presente in quasi tutti i testi scolastici: un primate che poco per volta si trasforma fino ad assumere le fattezze dell’uomo così come lo conosciamo oggi. E quando diciamo “uomo” intendiamo maschio. Ma accanto ai maschi c’erano anche le donne che davano il loro, fondamentale, contributo. Perché la storia dell’evoluzione umana è proprio questo: una storia corale in cui uomini e donne hanno camminato gli uni accanto alle altre, mettendo al servizio della specie capacità, intuizioni e intelligenza. Ne parlano Carolina Capria e Mariella Martucci in Storia delle donne (Salani). Le due autrici sono nate, rispettivamente, a Cosenza e a Napoli, e per oltre vent’anni hanno vissuto senza sapere nulla l’una dell’altra. Poi, nel 2007, si sono ritrovate coinquiline, hanno frequentato insieme la scuola di scrittura Holden a Torino, dove sono diventate amiche e socie di scrittura. Da allora, lavorano insieme come autrici di libri per l’infanzia e sceneggiatrici per la televisione.

Mio zio fa il muratore

Zio Guido costruisce case per gli altri, giorno e notte. Le sue mani lavorano veloci, ma la sua immaginazione corre anche di più. Nei suoi pensieri c’è una donna che diventa sua moglie: è una “Riempitrice di case” che ha bisogno di tanto, tantissimo spazio, per le cose che va ammucchiando. Diventa ogni giorno più grande, e con lei anche la casa che deve contenere la montagna di oggetti. La casa che Guido ha costruito per loro alla fine esplode, ma lui ne costruisce un’altra, e poi ancora una, spianando pezzi di collina, cementando fiumi, fino a costruire per il suo sconfinato amore una casa che occupa l’intero mondo. E quando anche questa esploderà? Esce a marzo per OrecchioAcerbo Mio zio Guido fa il muratore di Sgaldramuni (illustrazioni di Irene Volpiano).

Book Rebels

A Banalia, una monotona cittadina di mare, c’è uno strano divieto: i ragazzi non possono leggere libri! L’unica libreria del paese è gestita dal sindaco, il perfido Caligola, che taglia le prime e le ultime pagine dei libri e tortura i bambini che cercano di impossessarsi di un volume. Il piccolo Pierluigi, tra sfide sempre più difficili, furti improvvisati e indagini di polizia, scoprirà che non tutto è come sembra… In questa selezione di libri per ragazzi del 2022 non poteva mancare Book Rebels (Salani), un romanzo di avventura e mistery, scritto da due grandi dell’editoria: lo scrittore e sceneggiatore Pierdomenico Baccalario e Luigi Spagnol, che prima della sua prematura morte avvenuta nel 2020 è stato editore e presidente della Salani, e nella sua carriera ha sempre messo la letteratura per ragazzi al centro della sua attenzione.

Super Team

Lebron James, considerato tra i migliori giocatore di basket del mondo, è anche molto impegnato con la sua fondazione, LeBron James Family Foundation, per sostenere i ragazzi in difficoltà attraverso progetti di istruzione. E ora arriva in libreria per il Castoro con Super Team, scritto con Andrea Williams e tradotto da Maria Laura Capobianco: un romanzo di formazione sul senso dello sport, il basket questo caso, ma certamente e forse ancora di più sull’importanza dell’amicizia, del fare squadra.

La bambina con la valigia

La bambina con la valigia (Piemme) è uno dei primi libri per ragazzi a tema foibe: Egea Haffner, simbolo della tragedia dell’esodo istriano-dalmata, nata a Pola nel 1941, con Gigliola Alvisi, autrice premiata, racconta il suo viaggio tra i ricordi di esule. La donna, che oggi vive con il marito Giovanni a Rovereto, circondata dall’affetto delle due figlie e delle sei nipoti, è la potagonista della fotografia (in copertina) divenuta simbolo di quel dramma.

Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane autrice italiana. Ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading, con il nickname DreamsEater, e in poco tempo le sue storie hanno raggiunto migliaia di lettrici e lettori. Magazzini Salani ha pubblicato Nel modo in cui cade la neve, dopo il succcesso di Fabbricante di lacrime.

La grande storia della scrittura

Con Vitali Konstantinov, per L’Ippocampo, La grande storia della scrittura – Dal cuneiforme alle emoji: sfruttando in maniera divertente le potenzialità del graphic novel, il volume segue lo sviluppo di oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai geroglifici dell’antico Egitto all’alfabeto greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue inventate come il klingon. L’illustratore Konstantinov, nato in Ucraina, vive in Germania, ed è stato nominato per il German Children’s Literature Award e per The White Ravens Award.

Magazzini Salani propone il nuovo atteso progetto di Stef & Phere (i protagonisti dei canali Two PlayersOne Console, TPOC Plays e, ovviamente, Stef & Phere) dopo il successo della saga Timeport. Per la prima volta Stef e Phere diventano i protagonisti nel primo romanzo di una nuova serie di avventure, con un’ambientazione dark in stile Minecraft, dal titolo Il guardiano dei mondi…

Hell – Guida illustrata agli inferi

Che sia luogo reale, costrutto umano, idea o superstizione, l’inferno occupa un posto d’onore nelle culture e nelle religioni di tutti i tempi. Chi volesse avventurarsi in un pericoloso viaggio oltre i cancelli dell’oltretomba troverà la sua guida nei due autori e grafici Steven Heller e Seymour Chwast. Hell (Corraini) è un libro per scoprire quanti di questi luoghi di dannazione esistono o sono esistiti nei mondi extra-dimensionali e inter-spirituali che tanto influenzano mente e corpo.

Un cappello pieno di stelle

Tradotto in trentasette Paesi, Terry Pratchett, venuto a mancare nel marzo 2015, è uno degli scrittori più letti e premiati, che di certo non poteva non essere incluso in questa lista di libri per ragazzi del 2022. Votato secondo più grande scrittore vivente del Regno Unito dopo J.K. Rowling, nominato Ufficiale dell’Impero Britannico per meriti letterari, vanta un primato: i suoi libri sono i più rubati in assoluto nelle biblioteche della Gran Bretagna. Salani porta in libreria Un cappello pieno di stelle: una vera strega sa scagliare incantesimi e preparare pozioni e non soffre di “mal di scopa”. Ma, soprattutto, non salta fuori dal proprio corpo lasciandolo incustodito, solo per vedere come le sta un cappello…

Il fiume al contrario

Conosci il fiume Qjar? Quello che scorre al contrario, le cui acque rendono immortali chi ne beve anche solo una goccia? Dal vincitore del premio Astrid Lindgren 2021, il francese Jean Claude Mourlevat, Il fiume al contrario (Rizzoli), un racconto sospeso tra fiaba e filosofia, un’avventura emozionante.

Io non ho i pidocchi

Continuiamo la nostra selezione di libri per ragazzi del 2022 con un volume scritto da Luca Cognolato e illustrato da Giorgia Castiglioni, Io non ho i pidocchi (Marietti Junior). Nei capelli del protagonista, Hugo, si agitano intelligenze aliene, sbarcate sul suo cranio non si sa bene perché. Ovviamente, lui è l’unico a saperlo, anche perché comunicano solo con lui. Ora, la vita di Hugo era già abbastanza difficile prima, ma adesso che ha un intero equipaggio di minuscoli, invadenti, belligeranti alieni che comunica con lui telepaticamente, è tutto ancora più complicato. O forse… no?

In libreria per Tre60 Kids una nuova serie di romanzi per ragazze e ragazzi che hanno a cuore il pianeta e la sua sopravvivenza: Carola Benedetto e Luciana Ciliento firmano I viaggi di Mia – Le meraviglie della terra (con le illustrazioni di Marco Albiero), che punta a ispirare nei giovani lettori una visione più consapevole e ricca di speranza sul tema uomo-natura.

Non è colpa della nebbia

Ed ecco un altro libro per ragazzi del 2022 davvero importante. Non è colpa della nebbia.La tragedia di Linate narrata ai ragazzi, pubblicato da Gribaudo con le illustrazioni di Matteo Mancini, è un volume che racconta un episodio doloroso della storia recente per aiutare le giovani generazioni a comprendere e per offrire loro solidi modelli culturali di riferimento. Ispirandosi a quel tragico evento, l’autrice Francesca La Mantia, docente di italiano e latino, sceneggiatrice e regista cinematografica e teatrale, narra la storia di Marta, sedici anni, che quel giorno maledetto ha perso il suo papà, anche se ignora le circostanze in cui è avvenuto l’incidente.

Fuori dal branco

“Mi passo una mano sugli occhi e rivedo quello che è successo. Sono rimasto immobile, cercando di non far trapelare dagli occhi quello che ho sentito premere sullo stomaco e sul cuore”. Basta un attimo a spezzare una vita, o a cambiarla per sempre: è quello che impara Elia, protagonista di Fuori dal branco (Pelledoca) di Sara Magnoli, quando scopre che dalle scelte essenziali della vita è molto difficile tornare indietro.

Funeral Party

Il vecchio Sfortunato Forte è appena morto (a 100 anni!) e nella sua ricca villa di campagna un gruppo di personaggi strampalati si riunisce per mettere le mani sull’eredità. Ma il segreto di Sfortunato, quello che nessuno di loro conosce, sarà rivelato solo alla fine… Funeral Party (Piemme) di Guido Sgardoli (vincitore del Premio Andersen nel 2009, nel 2015 e nel 2018) è una biografia rocambolesca che ripercorre a ritroso la storia del Novecento.

Alive

Due adolescenti, un colpo di fulmine sulle rive dell’Isola D’Elba, giorni passati a scriversi in chat, un appuntamento mancato, poi più niente. Sono passati sei mesi dal loro ultimo incontro, quando Alice scrive a Giulio sostenendo di essere in pericolo e pregandolo di tornare sull’isola per aiutarla. Il ragazzo decide di assecondarla ma, appena sbarca, inizia a capire che sta succedendo davvero qualcosa di strano e che lei potrebbe non essere la sola in pericolo. Cosa è accaduto davvero la notte del loro ultimo appuntamento? È in quel dubbio che si cela la risposta, la chiave di tutto. In libreria per Pelledoca Editore il thriller per ragazzi Alive di Alessandro Pasquinucci.

Sognando il gatto

Massafra, Puglia, anni Sessanta. Il cavone, un fiume ormai secco circondato da rocce e caverne, significa casa per tutti i bambini che non hanno un altro posto dove andare. È qui che vive Cicalino, la testa popolata da sogni e fantasie; solo Pepe e Diavolo, i suoi amici, e Spinetta, il suo vero amore, hanno orecchie pronte ad ascoltarlo e il cuore giusto per capirlo. E quando, con il suo affascinante inferno di macchinari e modernità, in paese arriva una troupe cinematografica che girerà un film di Pier Paolo Pasolini, i bambini non possono certo immaginare che a farne parte c’è anche Gatto, l’unico adulto capace di vedere il mondo con i loro occhi. E che insegnerà a Cicalino a essere se stesso. In Sognando il gatto (Mondadori Ragazzi) Mario Desiati, autore di Spatriati e di numerosi altri romanzi, nel centenario della nascita, omaggia Pasolini portando i giovani lettori in un mondo rurale ormai dimenticato, dove realtà e magia si confondono.

L’accademia per creature magiche di Ophelia Bloom

Andiamo avanti con la selezione di libri per ragazzi del 2022 con L’accademia per creature magiche di Ophelia Bloom, volume di Elisa Binda e Mattia Perego, due pubblicitari, in libreria per Mondadori Ragazzi con le illustrazioni di Teresa Cherubini. L’accademia di Ophelia Bloom è un posto in cui vanno a studiare le creature magiche che non si sono sentite accolte nelle scuole più tradizionali e competitive. Un luogo frequentato da personaggi strani – tra cui la giovane protagonista, Tea, una strega dislessica – ma in grado di tirare fuori il potenziale di ogni studente, con corsi di meditazione e teatro accanto alle lezioni di magia.

VeLo Spiego

Tasnim ALI, nata ad Arezzo da genitori egiziani, ha conquistato centinaia di migliaia di persone postando video su TikTok che insegnano l’inclusione e raccontano, con schiettezza e ironia, la religione e la cultura islamica lontano dai luoghi comuni. In VeLo Spiego (DeAgostini, dagli 11 anni) scherza (molto seriamente) con gli stereotipi, a partire dalle domande che le fanno tutti: “Ah, ma parli italiano?”, “Ti puoi innamorare di chi vuoi?”, “Ti fai la doccia con il velo?”.

La paura del leone

Chiara Morosinotto è una biologa ricercatrice. Dal 2007 vive fra Finlandia e Svezia, dove studia sul campo il comportamento dei gufi e di altri rapaci. È un’esperta di modelli preda-predatore nel mondo animale. Davide Morosinotto è un autore e giornalista premiato e tradotto in 23 lingue. Insieme firmano per Rizzoli La paura del leone, volume che illumina sul sentimento che più di tutti gli altri domina il mondo animale, la paura.

Miss Dicembre e il Clan di luna

Miss Dicembre è in cerca di un lavoro, ma tutte le precedenti esperienze sono finite in maniera fallimentare pochissimo tempo dopo l’ingaggio. Quando risponde all’annuncio per la ricerca di una bambinaia, con sua enorme sorpresa scopre che il datore di lavoro altri non è che l’Uomo Nero in persona. Tra i libri per ragazzi del 2022 da non perdere c’è anche Miss Dicembre e il Clan di luna (Bompiani con le illustrazioni dell’autrice), il primo romanzo di Antonia Murgo, una giornalista con la passione del disegno che si occupa di cinema, serie e film d’animazione e che si è recentemente diplomata alla alla Scuola Holden di Torino.

Lo scarabeo vola al tramonto

Ispirato alla filosofia romantica di Schelling, alla scrittura e all’immaginario di Edgar Allan Poe e alle sorelle Brontë, Lo scarabeo vola al tramonto (a marzo per Iperborea nella traduzione di Laura Cangemi) è un libro per ragazzi dal ritmo serrato. L’autrice, la svedese Maria Gripe (1923-2007), ha scritto libri per bambini e per ragazzi spesso ambientati in mondi fantastici e di magia. E veniamo alla trama: una casa disabitata. Tre amici con tutta l’estate davanti che si offrono di andare ad annaffiare le piante nella tenuta di una signora del posto. Un cofanetto e antiche lettere che raccontano di un mistero e di una terribile maledizione. Una partita a scacchi in cui c’è molto in gioco. E degli scarabei, che appaiono nei luoghi più insospettabili. Forse, dopo tanto tempo, è arrivato il momento di risolvere l’enigma che si nasconde dietro la villa di campagna Selander…

La lettera perduta

Cosa vuol dire ricordare? E quanto può essere doloroso? Il paese di Montequadrato è infestato da un fantasma che solo la giovanissima Emma (e il suo gatto Malpelo) riescono a vedere: è Pietro, un ex soldato della Seconda guerra mondiale che non trova pace. Ricorda poche cose della sua vita e tra queste c’è una lettera che non era mai riuscito a consegnare alla donna che amava… In libreria per Bao Publishing La Lettera perduta, graphic novel di Manuela Santoni, sull’importanza della memoria.

Beniamina Wood e il mistero del diamantosso

Ecco il secondo volume della serie di avventure di Beniamina Wood, l’influencer più influencer di tutta Bauville, già protagonista di E il concorso ingarbugliato: a firmare Beniamina Wood e il mistero del diamantosso (Tre60) è lo scrittore e regista Federico Moccia, autore di bestseller come Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te.

Il casello magico

Norton Juster, popolare autore per ragazzi statunitense, in libreria per Giunti con l’edizione tascabile del suo libro più noto, Castello magico (dai 10 anni), un racconto di fantasia e insieme un romanzo di formazione: Milo è un ragazzino annoiato, che non trova mai nulla che lo diverta. Un bel giorno compare magicamente in camera sua un casello autostradale. Sopraffatto dalla curiosità decide di attraversarlo finendo per ritrovarsi nel fantastico mondo di Oltremondo…

Tra i libri per ragazzi del 2022, ecco un inno alle librerie, luoghi speciali che fanno sognare: è il volume firmato da Mindy Thompson, autrice di storie fantastiche per i giovani lettori, e di cui Garzanti propone La libreria magica di Poppy (traduzione di Federica Merati).

Dai un morso

Riecco Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński, in libreria per L’Ippocampo con Dai un morso – Ghiotte storie sui cibi del mondo: da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in Norvegia? Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Questo libro per ragazzi è un giro del mondo fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti…

Indomite

Pénélope Bagieu, star del fumetto francese, in libreria per Bao Publishing con l’edizione integrale di Indomite, che raccoglie i due volumi usciti rispettivamente nel 2018 e 2019: biografie di donne celebri per le battaglie che hanno condotto. Dalla creatrice dei Mumin a Joséphine Baker, dalla prima donna transgender all’inventrice del moderno costume da bagno…

L’Aquilone di Noah

È il 1939 e i tedeschi hanno appena invaso la Polonia. L’Aquilone di Noah (uovonero, con la traduzione di Daria Podestà e la revisione di Sante Bandirali) di Rafael Salmerón racconta la storia di Noah, il figlio più piccolo dell’orologiaio ebreo Leopold Baumann e di sua moglie Dora, è un bambino diverso dagli altri: vive nel suo mondo, non parla e non sembra ascoltare. La sua sola passione è far volare il suo aquilone nei cieli di Cracovia. Molti temono per la loro vita, altri pensano che staranno meglio sotto il governo tedesco. Il susseguirsi di divieti, violenze, persecuzioni rende evidenti i piani dei nazisti…

Ed ecco un altro titolo tra i libri per ragazzi del 2022. Torna per Salani Ben Brooks, l’autore di Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici e Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo. Il ragazzo che non c’era racconta la storia di Sebastian Cole, un bambino diverso dagli altri e chi si comporta in modo strano. Ma soprattutto, Sebastian non è reale…

Il pinguino senza frac e altri racconti

In libreria a metà marzo per Bompiani (a cura di Roberto Carnero) Il pinguino senza frac e altri racconti di Silvio D’Arzo (1920-1952), pseudonimo di Ezio Comparoni, figura atipica e solitaria nel panorama letterario italiano del Novecento, e autore del libro cult Case d’altri. Illustrato da Franco Matticchio, il volume si apre con il racconto che per protagonista un pinguino che nasce tutto bianco. Spazio anche a due lavori incompiuti, L’uomo che camminava per le strade e Un ragazzo d’altri tempi, e alla giovanissima raccolta Maschere, chiaramente ispirata al crudo verismo di Verga e D’Annunzio.

L’incredibile caso del bambino che non c’è

Dopo L’imprevedibile caso del bambino alla finestra, i personaggi del romanzo di Lisa Thompson tornano in un nuovo mistery, L’incredibile caso del bambino che non c’è (De Agostini). Continuano, dunque, le avventure di Matthew e Melody, ambientate a Chestnut Close. Che questa volta portano nel cimitero…

La biblioteca infinita

Tra i libri per ragazzi del 2022 arriva in Italia per il Castoro, nella traduzione di Simona Brogli, La biblioteca infinita di Zeno Alexandre, primo volume di una serie fantasy che mescola avventura, magia e con al centro la passione per i libri e il sapere. Una biblioteca può essere polverosa e noiosa, ma solo se non ci si entra davvero. Ed è proprio l’edificio misterioso e immenso di una biblioteca con tutti i suoi scaffali e labirintici corridoi, l’universo al centro di questo romanzo, che è un vero vortice di personaggi ed eventi fantastici, nel tempo e nello spazio.

La noia dei pomeriggi senza fine

“La noia dei miei pomeriggi d’infanzia era un viaggio in cui il tempo mi apparteneva, uno spazio in cui ho costruito sogni immensi, un mondo senza inizio né fine, come una frase che si conclude con tre puntini di sospensione…”. La noia dei pomeriggi senza fine è un verso bellissimo, ed è anche il titolo di una canzone di Gaël Faye, autore, compositore e interprete classe ’82, che con Bompiani ha pubblicato romanzo Piccolo paese, in cui racconta la storia di un’infanzia nel suo Burundi durante la guerra civile. Pili pili sur un croissant au beurre, l’album da cui è tratta questa canzone, che diventa testo di un libro illustrato (grazie alla partecipazione di Hyppolite, classe ’76, autore di fumetti-reportage), è del 2013, e si può ascoltare come sottofondo leggendo e sfogliando questo libro che parla delle gioie della noia. Uno dei libri per ragazzi del 2022 assolutamente da non perdere.

Certe notti ti guardo dormire

Certe notti ti guardo dormire, edito da Rizzoli, è il racconto di un padre adottivo che non ha paura di raccontare tutto, ma proprio tutto, sull’ingresso rivoluzionario del figlio Enock nella sua vita. Dal Burundi a Padova, tra emozioni, domande e risate, per un’incredibile viaggio. Antonio Paciletti, l’autore del romanzo, è cofondatore e vicepresidente di 4INZU, una onlus che raccoglie fondi per donare una casa agli orfani del Burundi. Il ricavato di questo libro verrà interamente devoluto all’associazione.

Buoni Cattivi propositi

Un romanzo per ragazzi e ragazze dagli 11 anni appassionati di misteri ed emozioni. Parliamo di Buoni Cattivi propositi di Carlotta Cubeddu e Caterina Guagni (EL), che propongono una storia sull’amicizia vera, che lascia liberi; sulla solitudine, pur gremita di follower; sulla solidità delle relazioni che si costruiscono mettendosi nei panni dell’altro.

Cacio & Pepe

Il critico gastronomico Luca Iaccarino è in libreria per Mondadori con Cacio & Pepe – Due detective al ristorante, un “giallo culinario” che ha per protagonisti due vivaci gemelli che decidono di indagare quando la loro mamma, temuta critica gastronomica, viene avvelenata e perde il senso del gusto.