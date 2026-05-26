Quali nuovi libri leggere nell’estate 2026? Quali sono alcuni dei più interessanti romanzi, saggi e fumetti da portare in vacanza? Nel nostro speciale, ricco di novità consigliate, spazio a decine di ultime uscite per tutti i gusti e le età: dai gialli alle saghe, dai romanzi storici al fantasy, dai thriller alle storie d’avventura, dal romance alla letteratura più sperimentale, senza dimenticare la poesia, le storie Young Adult, e poi ancora fumetti e graphic novel, manga, guide, manuali e (auto)biografie, oltre ad alcuni testi per ragazze e ragazzi, e bambine e bambini

Tra giugno e settembre, si sa, solitamente lettrici e lettori di ogni età hanno più tempo da dedicare alla lettura. Ecco perché anche quest’anno abbiamo preparato un ampio speciale dedicato ai libri da leggere nel corso dell’estate 2026, con una vasta selezione di ultime uscite da non perdere, per tutti i gusti e le età.

Quella che troverete qui di seguito è inevitabilmente una lista lunga ma che, al tempo stesso, non pretende di essere esaustiva. E che tenta di rispondere a domande come: quali sono le novità più interessanti da leggere da qui alla fine dell’estate? Quali alcuni tra i migliori nuovi romanzi e saggi da regalarsi e, perché no, da regalare o consigliare? Quali i grandi nomi in libreria con le loro nuove uscite, e quali le sorprese e le nuove voci da scoprire?

Certo, siamo consapevoli che per tante lettrici e lettori quelli estivi sono anche i mesi ideali per recuperare i libri acquistati nei mesi precedenti, o per (ri)leggere i classici della letteratura di ieri e di oggi (a proposito, d’estate preferite il cartaceo, o la comodità dell’ebook? Oppure optate per gli audiolibri?).

Nel corso di questo speciale vi proporremo non solo molti dei nostri percorsi di lettura legati ai classici di ieri e di oggi (ad esempio, qui potete trovare una selezione dedicata ai “libri di ieri e di oggi per chi d’estate resta in città…”), ma ci concentreremo soprattutto sulle uscite delle ultime settimane (in particolare, abbiamo limitato il raggio d’azione ai libri pubblicati tra maggio e fine luglio 2026).

Quali sono, dunque, le novità da non perdere, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e libri per bambini e ragazzi? Quali grandi autrici e autori italiani e in traduzione scegliere? Quali i bestseller annunciati da non farsi scappare, e quali le chicche da cui farsi sorprendere? Quali, in generale, i libri consigliati del 2026, quelli “da leggere”?

Nel percorso di lettura qui di seguito troverete (proposti non in ordine di importanza) circa 300 nuovi libri: si parte con la narrativa, a seguire la saggistica e la varia, quindi la poesia, i fumetti, i manga e i graphic novel. Tra l’altro, come abbiamo raccontato dati alla mano in occasione del Salone del libro di Torino, il 2026 è cominciato all’insegna del segno più per il mercato librario, anche grazie al successo di alcune uscite, a partire dal ritorno di Stefania Auci con il terzo capitolo della saga dei Florio (L’alba dei Leoni è stato il libro più venduto in Italia tra gennaio e aprile di quest’anno).

E, se questi consigli non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che potete scaricare gratuitamente il numero della primavera della nostra rivista gratuita, Il Libraio, con decine di suggerimenti di lettura perfetti per l’estate.

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Sempre in relazione alla nostra rivista, è in arrivo anche il numero estivo, scaricabile a sua volta in pdf o epub (sempre gratuitamente), con all’interno una guida speciale.

Qui, invece, abbiamo raccolto le novità più interessanti dei primissimi mesi del 2026. E, restando in tema di libri pubblicati finora quest’anno, qui trovate una selezione delle principali pubblicazioni tra fine marzo e inizio maggio.

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Se invece siete in cerca di nuovi libri per bambine e bambini, non perdete il nostro speciale, in costante aggiornamento, con il meglio delle uscite in arrivo nel corso del 2026. Alcune le troverete nell’ultima parte dell’articolo.

Al tempo stesso, qui trovate alcuni dei più stimolanti titoli da suggerire a ragazze e ragazzi, selezionati tra le novità dell’annata editoriale in corso, pensate per incuriosire gli e le adolescenti di oggi.

Ma ora è davvero tempo di iniziare il nostro viaggio tra i libri per l’estate 2026…

Indice

Libri da leggere per l’estate 2026: romanzi, racconti ed epistolari

Gli anni in bianco e nero

Iniziamo questa selezione di novità con una delle uscite più attese dell’annata editoriale. Parliamo infatti del ritorno della scrittrice salentina Francesca Giannone, autrice di romanzi bestseller come La portalettere e Domani, domani: Gli anni in bianco e nero, edito da Nord, narra “una storia di donne alla ricerca del proprio destino in un’Italia che guarda al futuro con occhi nuovi”. Le protagoniste del nuovo libro della scrittrice sono le quattro sorelle Elia, che vivono nel Salento degli anni ’60. Mentre tutt’intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche, e si formano i primi gruppi femministi, dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa: nelle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire… Come la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e, soprattutto, la sete di immagini di Mimì, la più giovane. La ragazza filma tutto, non alla ricerca di bellezza, ma di verità. E con forbici e determinazione, realizza un film che nessuno le ha chiesto di girare. Perché “raccontando si può cambiare la vita, la propria ma anche quella degli altri”.

La sicurezza della nazione ungherese

Parliamo ora di un’altra delle novità più attese, il nuovo libro del Premio Nobel per la Letteratura 2025 László Krasznahorkai. L’autore ungherese, infatti, torna con La sicurezza della nazione ungherese, edito da Bompiani: László Krasznahorkai, scrittore interessato a scoprire “perché la vita vuole vivere”, chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sembri poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l’uomo… Sarà il primo passo verso un’insolita amicizia.

Ed è un poco la notte e un poco l’alba

Cambiamo atmosfera e torniamo in Italia. Tra le novità più rilevanti dell’estate 2026 c’è poi il nuovo romanzo dell’autrice friulana Ilaria Tuti (qui gli articoli scritti dall’autrice per il nostro sito), ideatrice del personaggio di Teresa Battaglia e autrice di romanzi come Come vento cucito alla terra e Risplendo non brucio. A metà giugno, è in arrivo per Longanesi Ed è un poco la notte e un poco l’alba: la storia di un incontro tra due popoli che “dovevano sottomettere e soccombere, e che infine hanno imparato a conoscersi”, in quel luogo di confine che è la Carnia. E così tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti e danze sconosciute, e Serafina, che da sempre vive all’ombra, decide di “farsi luce, per trovare l’alba”…

La cura

Veniamo a un’altra uscita importante, che affronta tematiche delicate. La scrittrice e giornalista Concita De Gregorio, storica firma di la Repubblica e direttrice del quotidiano l’Unità dal 2008 al 2011 – recentemente in libreria con l’autobiografico Di madre in figlia – è ora sugli scaffali con La cura (Einaudi Stile Libero), che racconta la storia di una donna che, durante un giorno d’agosto, si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Come, ad esempio, i doposci: non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare… Le pagine di questo libro non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in questo libro sono infatti le voci degli altri…

Arkansas – Storia di mia figlia

Passiamo adesso al memoir, destinato a far parlare, di Chiara Tagliaferri, autrice, tra gli altri, di Morgana (ispirato dall’omonimo podcast e scritto a quattro mani con Michela Murgia), e Strega comanda colore. Arkansas – Storia di mia figlia racconta di una vicenda personale della scrittrice: arrivata a 40 anni, complici una diagnosi di menopausa precoce e “un amore capace di farle immaginare il futuro”, si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Inizia così una “dolorosa discesa nel labirinto delle cliniche per la fertilità”, per poi passare alla “ferrovia sotterranea” della gestazione per altri. Il libro racconta un percorso “spogliato da ogni idealizzazione, un’odissea lunga sette anni piena di incognite e colpi di scena” che vede come meta finale l’Arkansas, nel Sud degli Stati Uniti. Qui potete trovare la nostra recensione.

Io sono Adele



Dopo l’esordio (di grande successo) nella narrativa con La governante, Csaba dalla Zorza, noto personaggio tv, torna con il sequel Io sono Adele (Marsilio), un mix di autobiografia e immaginazione, in cui riparte da dove si era interrotta. Adele ha 60 anni ed è moglie e madre di figli ormai grandi. Il suo lavoro è pieno di soddisfazioni e riconoscimenti, e i tradimenti del marito hanno smesso di farle male. Eppure non è felice, vorrebbe ricominciare da capo, per scoprire se può ancora lasciarsi amare ed essere se stessa. Trova, così, un lavoro da governante in Provenza; qui, pian piano, entra nell’intimità della famiglia Colbert, offrendo attenzione e rispetto. Tra ferite che riemergono dal passato e il peso di un segreto custodito a lungo, Io sono Adele “è un racconto sulla necessità di rileggere la propria storia e di credere che anche dopo i sessant’anni sia possibile cambiare, scegliere, ricominciare”.

Domenica

Veniamo a un inedito di un autore amatissimo, “padre” del commissario Maigret. Nell’estate 1958, il celebre scrittore belga Georges Simenon scrive un racconto ambientato in Costa Azzurra, che indaga la psiche umana e descrive il dramma di un uomo giunto alle mosse finali di una “partita che va avanti ormai da anni”. Ora Adelphi, nel corso della pubblicazione dell’opera del creatore di Maigret, porta in libreria per la prima volta Domenica (traduzione di Daniela Salomoni, disponibile dal 9 giugno), permettendo a lettrici e lettori di entrare nella vita di Émile, sposato con una donna che ha rifiutato l’accordo prematrimoniale e gli “impedisce di vivere da uomo”, più volte infedele e da tempo impegnato in una relazione “viscerale” con la domestica…

È scritto – Narrazioni di destini

Proponiamo ora È scritto – Narrazioni di destini (Bollati Boringhieri), dello scrittore e critico Hans Tuzzi (qui potete trovare i suoi articoli per il nostro sito), autore di numerosi romanzi (tra cui i gialli che hanno come protagonista il commissario, poi vicequestore, Norberto Melis). Questa nuova uscita si presenta come una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui “si riconosce l’ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto e ciascuno incontra la propria più vera natura”. Qui una lunga intervista a Tuzzi realizzata per l’occasione, dal titolo “Sono un ciabattino…”.

Caducità – Tutti i racconti

Nella nostra selezione delle novità dell’estate 2026 non può mancare un’altra raccolta d’autore, Caducità (La nave di Teseo), che contiene i racconti (compresi alcuni inediti) di uno dei più apprezzati scrittori italiani contemporanei, Sandro Veronesi, due volte Premio Strega con i romanzi Caos Calmo (2006, Bompiani) e Il colibrì (2019, La nave di Teseo). Gli affetti familiari, le conquiste e le perdite, le sfumature dell’amore, lo sport, la musica e le passioni letterarie si rincorrono tra le pagine di questo libro, che raccoglie 32 testi “fulminanti, legati tra loro come i capitoli di un romanzo che unisce generazioni di lettori”.

Almanacco dei viventi

Continuando a parlare di scrittori italiani contemporanei, segnaliamo Almanacco dei viventi (Feltrinelli) di Maurizio Maggiani, autore di numerosi libri, tra cui Il Romanzo della Nazione (con cui ha vinto i premi Elsa Morante e Anthia) e L’ultima estate coi dischi volanti (2024). Anche in questo caso si tratta di una raccolta, molto particolare. Nel suo nuovo lavoro, Maggiani mette insieme fotografie disperse, realizzando una collezione di dettagli, di miti, di opere dell’uomo e della natura: “Cinquant’anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato”. Una serie di immagini accompagnate da poche righe, per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano.

Il finimondo

Per gli amanti dei racconti visionari, tra i libri in arrivo nell’estate 2026 c’è poi Il finimondo (Nutrimenti) di Antonio Moresco, scrittore classe 1947. All’autore di Canti del caos viene affidato il compito di recarsi nella città dei morti per incontrare personaggi della Storia, con l’obiettivo di intervistarli per un giornale. Nel corso del suo viaggio, Moresco incontra figure leggendarie come Maradona, Dante, Freud, ma anche figure del presente, come Trump e Musk. Come si legge nella presentazione, Moresco “diventa così testimone, cronista e complice, attraversando il confine tra mondo dei vivi e quello dei morti per raccontare lo scompiglio del presente”.

Prima dell’incendio

Nella nostra selezione delle novità dell’estate 2026 proponiamo adesso Prima dell’incendio (Playground) dello scrittore Emidio Clementi, fondatore del gruppo rock Massimo Volume. La storia, ambientata nell’estate del 1993, vede come protagonista Livia, studentessa universitaria che ha invitato nella villa dei genitori un gruppo di artisti e musicisti che frequenta a Bologna. Tra questi c’è Guido, attore con una carriera già avviata, per il quale Livia nutre sentimenti contrastanti. Nei giorni trascorsi insieme emergono così le diverse personalità degli amici, “programmaticamente eccentrici”, mentre insieme cercano di comprendere la vita e immaginare il futuro che li aspetta.

Se non ho nessuno accanto il mondo si fa tenebra

Passiamo ora a Se non ho nessuno accanto il mondo si fa tenebra (Guanda, tradotto, come sempre, da Bruno Arpaia), nuovo libro dell’apprezzato poeta e narratore spagnolo Manuel Vilas, autore, fra gli altri, dell’acclamato In tutto c’è stata bellezza e di opere come La gioia, all’improvviso (finalista al Premio Planeta 2019 in Spagna e al premio Jean Monnet di letteratura europea in Francia), I baci, Amor costante (Premio Nadal de Novela 2023) e, nel 2025, di Il miglior libro del mondo. La trama del nuovo libro (autobiografico)? Dopo una relazione di undici anni e cinque mesi, Ada pone fine a tutto: “Non sono più innamorata di te”, dice. Tra l’incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Vilas affronta il delicato tema della fine dell’amore, trasportando lettrici e lettori “nella propria intimità senza lasciare indifferente nessuno”.

La casa dimenticata

Dopo il debutto con La notte sopra Teheran (2024), Pegah Moshir Pour firma La casa dimenticata (Garzanti). L’autrice, attivista iraniana per i diritti umani, spesso ospite di giornali e tv, racconta la storia di Farah, una ragazza di Teheran. La madre vuole che lasci la città per costruirsi un futuro, come ha fatto il nonno. Ma Farah vuole restare, proprio per scoprire cosa aveva spinto il nonno, anni addietro, a partire. Ma anche perché immagina un Iran libero, diverso. Decide così di disobbedire alla madre e scavare nel passato, sentendo di avere finalmente uno scopo. Ciò che la aspetta è la chiave di una casa dimenticata e un segreto pericoloso, che sovrasta persino la violenza della polizia e delle esplosioni. L’autrice del romanzo, nata in Iran nel 1990, si è trasferita in Italia con la famiglia quando aveva nove anni. Da segnalare anche il nuovo podcast (targato Storielibere.fm) Diritti al futuro, con Pegah Moshir Pour ed Elisa del Mese.

Lei è Ales

Veniamo ora al Premio Nobel per la Letteratura 2023 Jon Fosse, prolifico scrittore e drammaturgo norvegese. Il 23 giugno arriva in Italia Lei è Ales (La nave di Teseo, traduzione di Margherita Podestà), da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale che in Italia è stato messo in scena al Piccolo Teatro di Milano. Al centro del libro, davanti alla finestra di una casa affacciata sul mare, Signe attende il marito Asle, uscito in barca e mai più tornato. I due ripercorrono a distanza frammenti della loro esistenza, mentre l’assenza si fa sempre più concreta. “Fosse racconta il dolore e l’amore con una scrittura musicale, in cui anche i silenzi e le variazioni impercettibili toccano le nostre corde più profonde”.

Rimani ancora

Per lettrici e lettori che fanno parte degli inguaribili romantici, tra le novità citiamo poi Rimani ancora (Sperling & Kupfer, nella traduzione di Alessandra Petrelli), il nuovo libro scritto da un’icona nella narrativa sentimentale, Nicholas Sparks (che ha pubblicato circa 30 romanzi, come Le pagine della nostra vita e Come un uragano, trasposti anche sul grande schermo), in collaborazione con il regista e sceneggiatore americano M. Night Shyamalan. La nuova storia vede come protagonista Tate Donovan: un architetto di New York che, mentre affronta il dolore per la perdita della sorella, conosce l’affascinante e misteriosa Wren. Ma, come insegnano tutte le storie di Sparks, l’amore non è sempre facile, e il protagonista deve mettere in discussione tutto per proteggere il legame con Wren.

Principio metà fine

Una Sicilia scossa da venti impetuosi e brontolii di vulcani. Questa è l’ambientazione racchiusa tra le pagine di Principio metà fine (Einaudi Stile Libero, con la traduzione di Tommaso Pincio), il nuovo romanzo della scrittrice messicana Valeria Luiselli, già apprezzata in Italia per romanzi come Dimmi come va a finire e Archivio dei bambini perduti (entrambi editi da La Nuova Frontiera). Le protagoniste sono una madre e una figlia adolescente, che si trovano sull’isola per lasciarsi alle spalle il dolore provocato dal fallimento di un matrimonio e la difficile separazione da un fratello. Per entrambe, il soggiorno rappresenta un nuovo inizio e un’occasione per riscoprire la storia familiare. Il romanzo si presenta a lettrici e lettori come un viaggio alle origini di una famiglia attraverso quattro generazioni di donne, tra istantanee dalla contemporaneità e memorie destinate a sbiadire. Qui la nostra intervista all’autrice.

Interno indiano

Tra le uscite più interessanti non manca Interno indiano, raccolta di racconti che ha vinto l’International Booker Prize 2025 e che segna il “nuovo corso editoriale” della casa editrice Frassinelli – che festeggia 95 anni. Il libro, firmato dalla scrittrice, giornalista e attivista Banu Mushtaq, racconta la quotidianità “di bambine che osservano tutto, nonne audaci, madri che resistono ai propri sentimenti e uomini disorientati”. Un testo che per la prima volta viene tradotto all’estero, scritto in lingua kannada e che rappresenta una forma di protesta contro le disuguaglianze sociali.

Dottie

Premio Nobel per la Letteratura nel 2021, Abdulrazak Gurnah arriva in libreria il 16 giugno con il romanzo Dottie (La nave di Teseo, traduzione di Alberto Cristofori). L’autore (fra gli altri, suo è Paradiso) narra la storia di Dottie Badoura Fatma Balfour, cresciuta tra povertà e degrado. Quando i suoi genitori vengono a mancare, la protagonista si assume la responsabilità dei fratelli minori: Sophie, che però si allontana e rimane incinta, e Hudson, che entra in contatto con un giro di prostituzione e muore. Aiutando la sorella e accudendo suo nipote, Dottie finisce per mettere in discussione i suoi pregiudizi e innamorarsi.

La solitudine di Sonia e Sunny

Selezionato come uno dei 10 migliori libri del 2025 secondo il New York Times, arriva in Italia La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi, traduzione di Giuseppina Oneto). Il romanzo di Kiran Desai, scrittrice nata a Nuova Delhi e vincitrice del Booker Prize (con Eredi della sconfitta), racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, “in bilico fra due mondi” e sospesi tra la voglia di andare avanti e l’impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni…

Maggie, o un uomo e una donna entrano in un bar

Veniamo a un romanzo d’esordio, in arrivo il 2 giugno, che ha già conquistato la critica d’oltreoceano. In Maggie, o un uomo e una donna entrano in un bar (Bollati Boringhieri, con la traduzione di Benedetta Gallo), Katie Yee “trasforma un momento di difficoltà in una commedia ribelle spiazzante”. Al centro del libro, una coppia che entra in un bar per trascorrere una serata piacevole. Le cose, però, non vanno come previsto. La donna viene infatti a sapere che il marito la tradisce con una certa Maggie; sconsolata e con il cuore spezzato, inizia a sentire un dolore al petto, collegandolo al triste stato d’animo. Scopre, invece, di avere un cancro al seno, che decide di chiamare Maggie. Durante la fase di cura, la donna si dedica alla stesura di una “Guida per mio marito: manuale d’uso”, destinata all’amante, per farle conoscere meglio le stranezze dell’ex…

Il sole nelle pozzanghere

“Ogni oggetto custodisce una storia. Ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo, a volte, ce ne sbarazziamo. Ma c’è un signore capace di ascoltarli”. È lui il protagonista del nuovo romanzo di Matteo Bussola, autore e fumettista veronese classe ’71: Il sole nelle pozzanghere esce per Einaudi Stile Libero. Qui il nostro speciale su tutti i libri di Bussola (manga inclusi).

Shock Induction

Cambiamo decisamente atmosfera e tema con il nuovo libro di uno scrittore americano di culto, l’autore di Fight Club (da cui è stato tratto il film del regista David Fincher) Chuck Palahniuk, che firma per Mondadori Shock Induction, in cui narra l’inquietante storia di un liceo americano dove, dietro apparenti suicidi degli studenti, si nasconde in realtà un servizio online che li sorveglia da quando sono nati. I migliori talenti riceveranno un’offerta imperdibile, trovandosi a scegliere tra i propri sogni e la sicurezza del denaro (sacrificando però la propria vita come servi della più ricca élite mondiale).

Dj Bambi

Con Einaudi un nuovo romanzo di Auður Ava Ólafsdóttir, DJ Bambi (traduzione di Stefano Rosatti): Logn, protagonista della storia, aspetta una chiamata da tempo, quella per la convocazione per l’intervento che le permetterà di affermare completamente la sua femminilità. Un percorso difficile l’ha portata fino a qui, perché Logn è nata nel corpo sbagliato, un corpo maschile che l’ha costretta a interpretare tanti ruoli diversi – figlio, marito, padre – ma nessuno che le appartenesse davvero… L’autrice islandese, classe ’58, ha insegnato Storia dell’arte ed è stata direttrice del Museo dell’Università d’Islanda. Da noi si è fatta apprezzare per libri come Rosa candida, Hotel Silence e Miss Islanda, per citarne solo tre.

Contare i passi verso casa

Debutta con il romanzo Contare i passi verso casa (Salani, in libreria dal 9 giugno) Laura Ceccacci, fondatrice di una nota agenzia letteraria romana. La storia vede protagonista Alba, che dopo aver cambiato nome e città, lavora ora come custode in uno zoo. Di giorno si occupa degli animali e di notte disegna storie che non firma, mentre protegge un segreto che riguarda una casa sul fiume e una scelta sbagliata. Poi, un giorno allo zoo arriva un uomo che chiede di lei, rompendo il suo isolamento. Alba si trova così costretta a scegliere se continuare a mentire o aprire quella pagina chiusa del suo passato.

C’è ancora domani

Nel 2023 usciva nelle sale cinematografiche C’è ancora domani, il premiato film (David di Donatello e del Nastro d’Argento per la migliore sceneggiatura) diretto dalla regista romana Paola Cortellesi (che interpretava anche la protagonista, ne abbiamo parlato qui). Adesso è in libreria l’omonimo romanzo, che raccoglie la storia di Delia, moglie di Ivano e madre di tre figli, ambientata in una Roma degli anni ’40 divisa tra la spinta ottimistica della Liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Il romanzo, edito da Feltrinelli, è firmato dalla stessa Cortellesi, assieme agli sceneggiatori Giulia Calenda (Il più bel giorno della mia vita – Globo d’Oro e Nastro d’Argento – Acciaio, tra gli altri) e Furio Andreotti (tra cui Scusate se esisto!, Gli ultimi saranno ultimi).

Paura non abbiamo – Le donne che hanno fatto la Repubblica

Continuiamo con un’altra autrice (e conduttrice televisiva) apprezzata: parliamo di Serena Dandini (Cronache dal Paradiso, La vendetta delle muse e C’era la luna tra i suoi libri più recenti), che torna in libreria con Paura non abbiamo – Le donne che hanno fatto la Repubblica (Einaudi Stile Libero). Nell’anno dell’80esimo della Repubblica, Dandini scrive l’avventura delle Madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento, riportandole alla luce in un libro che “coniuga impegno civile e ironia”. Un’”affettuosa genealogia”, in cui trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. Qui una nostra intervista a Serena Dandini, dal titolo “I diritti, quando ce li hai, non li vedi. Alle nuove generazioni dico: ‘Siate vigili’…”

Il tempo del la la la

Veniamo a un altro libro pubblicato da un noto personaggio dello spettacolo. La comica e attrice torinese Luciana Littizzetto (già autrice di diverse opere comiche di successo) è arrivata in libreria (e nei piani alti della classifica di vendita) con il suo primo romanzo, Il tempo del la la la (Mondadori), ovvero il racconto di “un tempo, nella vita di ogni donna, friabile e vivo”. La trama segue la storia di tre donne, un baretto di fiducia e una chat che non conosce tregua: sullo sfondo di una Torino vibrante “che si fa complice silenziosa”, Lola, Maura e Ida si trovano davanti a ciò che sono state e a quello che potrebbero ancora essere, in equilibrio tra rimpianti e slanci, paure e improvvise aperture, “mentre riaffiora, forte, la sensazione di essere vive”. Segnaliamo anche una recente, intima intervista rilasciata al Corriere della Sera.

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Il bar di Cinecittà

Nel 2027, Cinecittà, luogo simbolo di Roma e del cinema italiano, compirà 90 anni. In vista della ricorrenza, Walter Veltroni, giornalista, scrittore e politico, oltre che appassionato di cinema (è anche regista di film e documentari), sceglie di raccontare parte della sua storia attraverso Giovanni Diotallevi, barista e poi testimone dell’ascesa della “Hollywood sul Tevere”… Tra la Guerra e la ricostruzione, il boom economico e l’amicizia con Federico Fellini e Marcello Mastroianni, Il bar di Cinecittà – primo libro dell’ex sindaco della Capitale con HarperCollins Italia – racconta la normalità della vita di un uomo accanto alla magia del grande schermo.

Misericordia

Tra le uscite di quest’estate segnaliamo anche il romanzo Misericordia (Voland, con la traduzione di Daniele Petruccioli, in libreria dal 12 giugno), della scrittrice portoghese Lídia Jorge, che ambienta la storia in una casa di riposo. Qui dona Alberti, fisicamente non più autonoma ma a suo modo ancora lucida, trascorre le sue giornate nella struttura, in un arco temporale di un anno, dall’aprile 2019 all’aprile 2020, fino all’imminenza della catastrofe sanitaria scatenata dal Covid. Tra uscite in giardino, musica suonata al pianoforte, un’infestazione di formiche, la visita di un fotografo, l’arrivo di nuovo personale, i piccoli furti e gli amori nascenti, l’anziana annota tutto a voce nel suo registratore: un racconto che viene poi trascritto dalla figlia.

La secondina

Tra le novità più interessanti in libreria per l’estate 2026 suggeriamo ora La secondina (Gramma, traduzione di Maurizio De Rosa) dello scrittore, poeta e critico letterario Nikos Davvetas. L’autore greco (poeta e critico letterario nato ad Atene nel ’60) racconta l’Alzheimer della madre che, decisa ad andarsene come vuole lei e non come vogliono i medici, ha sabotato puntualmente ogni terapia. Ma quando arrivano “le tenebre e il caos”, Davvetas sceglie di diventare il biografo di sua madre, che ormai ricorda soltanto il suo lontano passato di secondina in un carcere della Grecia dei colonnelli. Infatti, rimasta vedova prematuramente, la donna accettò il primo lavoro che le capitava: guardia penitenziaria nel carcere femminile di Averof. Adesso nomi, gemiti, grida e sospiri di anime assetate di giustizia riaffiorano dalla memoria della protagonista che, inerme e malata, rievoca il destino delle prigioniere di Averof al figlio, la cui infanzia era stata segnata dalla vergogna per il lavoro della madre. Una vergogna che si dissolve “per lasciare il posto alla struggente ricostruzione di una vita”.

La vera storia di Raja il credulone (e di sua madre)

Vincitore del National Book Award 2025, tra le novità di questi mesi anche La vera storia di Raja il credulone (e di sua madre) (La nave di Teseo, traduzione di Licia Vighi, in libreria dal 2 giugno) dell’autore libanese-statunitense Rabih Alameddine. Il protagonista della storia è Raja, un riservato professore di filosofia poco più che sessantenne, che vive con la madre, Zalfa, a Beirut. Un giorno, Raja riceve un misterioso invito presso un’illustre fondazione americana che desidera premiarlo per i suoi presunti successi letterari. Le ragioni dell’invito però sono ben altre, e Raja si ritrova costretto a rivivere vicende e tradimenti che hanno segnato il suo passato.

Il nuovo nome della felicità

Tra le uscite che segnaliamo in vista dell’estate 2026 c’è Il nuovo nome della felicità (Corbaccio): il primo romanzo della scrittrice australiana Anna Johnston che, tra l’altro, diventerà presto anche una serie tv Netflix. La trama porta lettrici e lettori nella vita di Hannah, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice: “mai fidarsi di nessuno”. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l’unica cosa per lei certa è che non vuole diventare come il genitore che ha avuto. Altrove, un senzatetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c’è una scatola rossa che contiene le “poche tracce di una vita interrotta” che lo collegano ad Hannah. Quando la donna trova nella posta una busta senza mittente e un piccolo dono, non riesce a darsi una spiegazione, ma capisce che, da qualche parte, qualcuno la sta scegliendo.

Leggere le onde

Dopo l’acclamato La cronologia dell’acqua, la scrittrice e docente statunitense Lidia Yuknavitch – che è stata inserita nella lista dei “100 migliori libri” del 2017 del New York Times con Il libro di Joan (Einaudi) – torna a indagare i traumi che l’hanno segnata con il romanzo Leggere le onde (nottetempo, nella traduzione di Alessandra Castellazzi), che sarà in libreria dal 12 giugno. Scavando nel suo passato – gli abusi subiti dal padre, la complessa dinamica con la madre disabile, la morte di un figlio e il sesso, con donne e uomini – e nell’esperienza di scrittrice e insegnante, Yuknavitch ha imparato che la letteratura e la narrazione hanno il potere di riconfigurare i ricordi e allentare le catene che impediscono la crescita emotiva. “La mia intenzione è chiedere se esiste un modo per leggere il mio passato in modo diverso, usando ciò che ho appreso dalla letteratura: le storie si ripetono e riverberano e ci liberano dalla tirannia dei nostri sbagli, dei nostri traumi e dalle nostre confusioni”.

Miracolo a Sant’Anna

Dopo il successo di Il diacono King Kong e di L’emporio del cielo e della terra (che abbiamo raccontato qui), Fazi pubblica Miracolo a Sant’Anna (traduzione di Adria Tissoni) di James McBride (vincitore del National Book Award per la narrativa): il commovente romanzo – da cui è tratto l’omonimo film di Spike Lee con Pierfrancesco Favino – che affronta l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Il libro, che già nel 2002 era stato pubblicato in Italia, ma da Rizzoli, racconta dell’incontro tra quattro soldati afroamericani e la popolazione del piccolo paese toscano (nel dicembre del 1944), tra razzismo, incomprensioni e una sorprendente umanità…

L’apprendista dei fiori

Per gli amanti della letteratura giapponese, arriva in libreria il romanzo L’apprendista dei fiori (Garzanti, traduzione di Laura Solimando), con cui Yukihisa Yamamoto, classe 1966, debutta in Italia. La protagonista della storia è Kikuko, il cui nome significa “crisantemo”. La ragazza vive nell’ansia di soddisfare le aspettative della madre, ma un giorno incontra Rita, un’elegante fioraia, che le offre di lavorare come sua apprendista. E così Kikuko ritrova nei fiori un modo per esprimersi, scoprendo che tre girasoli possono essere una dichiarazione d’amore, o che il mughetto è una promessa di felicità. Tra un bouquet e l’altro realizzato per i clienti, la protagonista combatte, però, con una ferita ancora aperta, sentendosi schiacciata dal giudizio degli altri…

La casa del dormiveglia

Passiamo adesso a un romanzo “dall’atmosfera lynchana”: La casa del dormiveglia (Einaudi) dello scrittore Sandro Campani, già autore di Il giro del miele, I passi nel bosco e Alzarsi presto – Il libro dei funghi (e di mio fratello), noto per i suoi personaggi che si muovono nell’Appennino tosco-emiliano, luogo d’origine dell’autore, che ora vive in provincia di Reggio Emilia. Nel suo nuovo libro, lo scrittore “rinnova la tradizione italiana dei romanzi sul lavoro”, raccontando di un uomo, Toschi, il cui mondo inizia e finisce nell’azienda di ceramiche di cui è proprietario. Ha poco tempo da dedicare alla famiglia, che porta nei fine settimana nella casa in montagna. Di notte, le mura di quella casa lo proiettano in una dimensione dove ogni sua scelta sembra chiedergli il conto… Proprio in quel limbo tra sonno e veglia, il protagonista si avvicinerà a una rivelazione imprevedibile.

Bambina con zainetto

Tra le nuove uscite in vista dell’estate consigliamo Bambina con zainetto (Crocetti editore, con la traduzione di Roberta Gozzi), esordio della scrittrice basca Eztizen Artola Iturrate. Il libro ha per protagonista una bambina cresciuta con lo zainetto sempre in spalla, in viaggio ogni settimana verso carceri lontane per incontrare il padre, militante dell’ETA condannato a oltre ventisette anni di detenzione. Quella che all’inizio sembra solo la storia di una figlia è, in realtà, la vicenda condivisa da un’intera comunità…

La memoria del fuoco

Ancora un debutto narrativo in uscita quest’estate: parliamo dell’autrice canadese Janika Oza e del suo La memoria del fuoco, (astoria, traduzione di Simona Garavelli), che sarà in libreria a partire dal 19 giugno. Si tratta di un romanzo familiare che si muove tra i decenni e i continenti. La vicenda si apre in India, nel 1898: Pirbhai, un giovane molto povero, viene strappato con l’inganno dal suo villaggio natale e imbarcato su una nave diretta in Africa, dove viene costretto dagli inglesi a lavorare alla costruzione di una ferrovia che collegherà l’Uganda all’oceano Indiano. Un giorno gli viene ordinato di appiccare un incendio in un villaggio per poter liberare spazio per i binari, e lui non può fare altro che obbedire… 70 anni dopo, i suoi discendenti, in fuga dal regime sanguinoso del dittatore Amin Dada, cercano rifugio in Canada. Lì la “casta ugandese”, come vengono chiamati con disprezzo i discendenti dei lavoratori indiani deportati in Africa dagli inglesi, è tenuta a distanza da tutti…

Madre e figlia

Parliamo ora di una riscoperta letteraria. La casa editrice nottetempo (ri)porta in libreria Madre e figlia della scrittrice e giornalista italiana Francesca Sanvitale, uscito nel 1980 per Einaudi. Al centro della vicenda ci sono due donne: Marianna, aristocratica in rovina, e sua figlia Sonia, non riconosciuta dal padre e segnata dall’assenza. Il loro è un legame “viscerale e contraddittorio”, tanto salvezza quanto prigione, capace di rendere la complessità della famiglia. Allo stesso modo, il romanzo è la vita di una donna che ha perso la sua ricchezza, osservata attraverso gli occhi della figlia, e riflette i sogni e i drammi della Storia… Con questo libro, l’autrice fu finalista del Premio Strega nel 1980.

Storia della mia colombaia

Lo scrittore sovietico Isaak Babel’ (1894-1940) caratterizza la sua prosa con un motivo autobiografico, filtrato però da esperienze che diventano universali. Ciò si può riscontrare anche in Storia della mia colombaia (Quodlibet), una raccolta di otto racconti, connessi come in un romanzo che va dai sei ai diciott’anni, che ripercorre l’infanzia e l’adolescenza di Babel’, piccolo ebreo di una famiglia sgangherata, prima a Nikolaev, poi a Odessa, poi a Kiev. Si tratta di racconti scritti dopo la Rivoluzione, negli anni ’20 e ’30, quando Babel’ era già famoso per L’Armata a cavallo e I racconti di Odessa.

Una nuova casa editrice, O⅃O

A proposito di riscoperte, è nata una nuova casa editrice, O⅃O, “con la convinzione che i classici non siano mai finiti”. Per questo il marchio O⅃O (con sede legale a Viareggio) li raccoglie in trilogie tematiche, “mettendo in dialogo tre opere di epoche e tradizioni diverse per far emergere risonanze inattese”. La fondatrice e direttrice editoriale, Manuela Bertuccelli, ha iniziato puntando sulle seguenti trilogie: ASSEMBLATI (Frankenstein – Le avventure di Pinocchio – Eva Futura); DERIVE (La linea d’ombra – I solitari dell’oceano – Benito Cereno); DISFATTE (Le mie prigioni – Il padrone sono me – Una nobile follia). E sono di prossima uscita: STRANIAMORI (Elias Portolu – Sciogli la treccia, Maria Maddalena – Giovanni Episcopo); ANIMALIA (La fattoria degli animali – Cuore di cane – Con gli occhi chiusi). Accanto a recuperi e nuove traduzioni (con prefazioni originali), avranno spazio anche autrici e autori moderni e contemporanei, insieme ad aperture alla saggistica e a forme ibride.

Giorni futuri

Proseguiamo con le proposte da leggere per l’estate 2026 con Giorni futuri (Einaudi) di Gabriella Dal Lago, che nel 2022 ha esordito con Uto e Gesso, e ha poi pubblicato Estate caldissima (entrambi editi da 66thand2nd). Giorni futuri è un romanzo che si muove avanti e indietro per l’Europa, con Torino come punto di partenza, e si sposta lungo un arco temporale di vent’anni. Al centro di tutto Irene e Ottavia, due amiche che non si parlano da due anni e i cui punti di vista si alternano nella narrazione. Il testo tiene insieme molte questioni centrali del contemporaneo come il precariato culturale e la pressione performativa, i ritorni e le partenze degli expat…

Se la felicità

Passiamo adesso al nuovo libro di Chiara Parenti, autrice (tra gli altri) di Per lanciarsi dalle stelle (Garzanti), da cui è stato tratto l’omonimo film Netflix. Se la felicità (SEM, disponibile dal 9 giugno) racconta “il viaggio di una donna che deve imparare a lasciare andare l’idea di chi dovrebbe essere, per scoprire che la vera svolta dipende dal coraggio di rispondere al mondo in modo nuovo”. La protagonista è Matilde che, in piena crisi dei trent’anni, si trova a dover scegliere tra un barista-psicologo, Alessandro, e l’inaffidabile Davide.

Stare al gioco

Tra le uscite recenti anche il nuovo romanzo della scrittrice francese di origine algerina Fatima Daas. L’autrice, classe ’95, dopo La più piccola torna in libreria con Stare al gioco (edito da Fandango): Kayden è una studentessa brillante, il cui talento per la scrittura sembra essere un lasciapassare per un futuro migliore, ma dietro le promesse della sua insegnante di letteratura si cela un “rapporto ambiguo e pericoloso”, di manipolazione e seduzione. Ed è proprio tramite le parole della giovane che lettrici e lettori entrano in queste dinamiche di potere, in un sistema educativo rigido, in cui la meritocrazia è un mito lontano…

Sorridere nella tempesta

Veniamo a Sorridere nella tempesta (Garzanti, nella traduzione di Alessandro Mola) dell’autrice francese Laure Manel. Ambientato in Bretagna, il libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa, scoprendo che è più facile aprirsi con uno sconosciuto. Finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più.

Se potessi parlarti ancora una volta

Passiamo adesso all’esordio dell’autrice tedesca Sybil Volks, Se potessi parlarti ancora una volta (tre60, traduzione di Maria Carla Dallavalle). La trama ci porta al cimitero di Dorotheenstadt, a Berlino, dove il custode Kristof ha aperto il “Caffè dei ricordi”: qui chi ha perso una persona cara può condividere ricordi e trovare conforto. A raccontare le loro storie attorno al tavolo del Caffè ci sono Matthias, che soffre di nascosto per la morte dell’amante; Lizzie, che dopo 77 anni di matrimonio è rimasta vedova; Jonas, un giovane dj che ha perso il padre. Con loro tanti altri, che insieme creano una “compagnia degli affetti perduti”. Attraverso le toccanti storie dei protagonisti, Volks racconta come il lutto possa essere anche un percorso fatto di nuove possibilità e scoperte, e come, condividendo le proprie ferite, si possa tornare a vivere.

Non chiamateci figlie

Contiuiamo a parlare di esordi con Non chiamateci figlie (Garzanti, traduzione di Valeria Bastia), della scrittrice canadese Emma Knight, collaboratrice di testate come Literary Hub, Vogue e The New York Times. Il romanzo, arrivato finalista al Giller Prize, racconta la storia di Pen, arrivata dal Canada a Edimburgo per il primo anno di università. Alle sue spalle un mistero a cui non riesce a dare una spiegazione: i suoi genitori si amavano profondamente, ma poi, qualcosa si è spezzato. Tra colline verdeggianti e scogliere a picco sul mare, la sua ricerca la conduce a Lord Lennox, un amico d’infanzia di suo padre, che la invita a trascorrere un weekend nel suo castello. Mentre affronta la vita universitaria e i primi drammi d’amore e d’amicizia, Pen torna più volte all’antico maniero, dove comincia a intuire l’esistenza di un segreto che la riguarda più da vicino di quanto creda…

Donne di sabbia e di mare

Continuiamo a parlare dei libri in arrivo nel corso dell’estate 2026, e veniamo a Donne di sabbia e di mare (astoria, nella traduzione di Maria Laura Vanorio) dell’autore francese Christian Astolfi. Nel romanzo, lo scrittore si ispira alla storia della nonna materna, e racconta di Rose: sedicenne orfana e già sposata con una figlia, la protagonista è costretta dal marito a lasciare Tolone e trasferirsi in Corsica. Infelice di questo cambiamento, una mattina Rose inciampa e cade; ad aiutarla è Farida, una donna algerina alla ricerca di una vita migliore. Tra le due nasce un’amicizia destinata a cambiare il corso della loro esistenza, sfidando convenzioni sociali e discriminazioni di genere.

Memorie del diluvio

Tra le novità da leggere durante l’estate 2026 anche Memorie del diluvio (E/O, in libreria dal 1 luglio), firmato da Saleem Haddad, di madre iracheno-tedesca e padre palestinese-libanese, che ha esordito nel 2017 con Ultimo giro al Guapa, vincitore del Polari Prize. Con il nuovo romanzo, Haddad racconta di 3 sorelle anglo-irachene che si ritrovano nell’estate del 2014. A riunirle, la scoperta dei dipinti, da tempo perduti, del padre defunto. Attraversando continenti e decenni, dalla Baghdad degli anni 50 alla Londra contemporanea, dal fiume Tigre fino ai campi profughi yemeniti, Memorie del diluvio è al tempo stesso “un dramma familiare intimo e, per la sua portata, un’epopea moderna”.

La memoria delle foglie

Quando Lorenzo capita per caso nel vivaio in cui ha trascorso l’infanzia, un luogo sospeso nell’ex periferia industriale di Napoli, la sua vita sembra un inventario di ciò che ha perduto: il padre, la moglie Arianna che lo ha lasciato con i figli ancora piccoli, il lavoro, la giovinezza… La memoria delle foglie (Einaudi) è il nuovo romanzo di Gianni Solla. Ancora una volta, i suoi personaggi sono pieni di “una malinconia bella, di una grazia discreta. Soprattutto hanno la tenacia di coltivare lì dove tutti dicono che non crescerà mai nulla”.

Il mio vero nome è Elisabeth

Tra le novità del mese di giugno una storia personale e al tempo stesso capace di fare luce sulla pratica medica e psichiatrica negli anni ’50. In Il mio vero nome è Elisabeth (Neri Pozza, traduzione di Sonia Folin, disponibile dal 9 giugno) Adèle Yon, ricercatrice in studi cinematografici classe ’94, ricostruisce le vicende che hanno coinvolto sua nonna, tra le prime donne francesi a essere sottoposte a lobotomia dopo una diagnosi di schizofrenia. Nonostante i molti silenzi e la volontà di parte della famiglia di non parlarne, l’autrice riesce a recuperare la sua vita, il matrimonio con un uomo autoritario, gli elettroshock e i diciassette anni di reclusione in un istituto psichiatrico…

La cacciatrice di comete

Tra le storie di donne straordinarie che riescono a farsi valere c’è anche quella narrata in La cacciatrice di comete (tre60, nella traduzione di Federica Garlaschelli), romanzo dell’autrice sudafricana Penny Haw. Ambientato nell’Inghilterra di fine ‘700 e ispirato a una storia vera, il libro vede protagonista Caroline Herschel, che cresce in una famiglia rigida. Ultima di numerosi figli e con una quotidianità fatta di lavori domestici, tutto cambia quando il fratello William viene nominato Astronomo del Re, alla corte di Giorgio III, e le offre di fargli da assistente. Così, trasferitasi a Windsor, Caroline entra in un mondo nuovo, trovando la libertà che ha sempre inseguito. Grazie alla sua intelligenza e determinazione, la protagonista individua la sua prima cometa, diventando così una delle più grandi astronome della storia, nonché la prima donna a ottenere un riconoscimento ufficiale nell’astronomia moderna.

Un cane andò in cucina

Nella nostra selezione delle novità dell’estate 2026, poi, Un cane andò in cucina (Keller, traduzione di Sonia Sulzer), firmato dallo scrittore, insegnante e redattore altoatesino Sepp Mall (Ai margini della ferita, Stanze berlinesi). Il romanzo esplora un momento poco noto della storia italiana del ‘900, quello delle Opzioni altoatesine, attraverso il racconto di un’infanzia vissuta in tempi di guerra. Il protagonista, Ludi, ha 11 anni e si sta preparando a lasciare l’Italia e a emigrare nel Reich tedesco, assieme alla sua famiglia. A Innsbruck, durante la visita a cui vengono sottoposti tutti i migranti, Hanno, il fratellino con deficit fisici e cognitivi, viene portato via e internato nell’istituto Sankt Josef. La famiglia prosegue il suo viaggio verso l’Alta Austria: il padre deve partire, inviato al fronte con la divisa della Wehrmacht. Un giorno una lettera dall’istituto di cura li informa della morte improvvisa del figlio minore…

Indietro nel tempo

Continuiamo a parlare delle novità dell’estate 2026 raccontando di un memoir che porta lettrici e lettori negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. Indietro nel tempo (L’Orma, in uscita il 10 luglio) di Judith Hermann è un lungo cammino nel passato del nonno dell’autrice, membro delle SS in Polonia e testimone degli “orrori del passato”… Dalla provincia polacca a Berlino, passando per Napoli, la narrazione riflette sul potere della memoria, sul desiderio di scoprire ciò che è stato ma anche sul voler dimenticare quel che è successo. Non manca poi il tema della colpa in questa storia definitiva “profondamente evocativa”.

Nel cuore del gatto

“Un viaggio nel cuore dell’Iran attraverso tre generazioni di donne della stessa famiglia. Un romanzo politico e poetico che si interroga sul significato più profondo di identità, emancipazione, libertà”. Parliamo di Nel cuore del gatto (Iperborea, nella traduzione di Silvia Albesano) l’esordio di Jina Khayyer, nata in Germania da una famiglia di origini iraniane e autrice per diverse testate internazionali. La protagonista di questa storia si chiama Jina, nome che condivide con Jina Mahsa Amini, assassinata dalla polizia morale nel 2022, vicenda che fa scoppiare in Iran la prima rivoluzione al mondo guidata da donne. Jina, di origini iraniane ma nata e cresciuta in Europa, si immerge nei ricordi della prima volta che è stata nel Paese, ripercorrendo i destini delle donne della sua famiglia all’ombra della dittatura degli ayatollah.

Donne di nessuno

“La storia di uno sradicamento violento…”: così viene definito dalla casa editrice Neri Pozza il nuovo romanzo di Shobha Rao, scrittrice di origine indiana e che da anni vive negli Stati Uniti. Donne di nessuno (traduzione di Raffaella Vitangeli) è un romanzo storico che comincia il 14 agosto 1947, quando India e Pakistan vengono ufficialmente definite due nazioni separate. Una decisione politica che travolge milioni di vite e che si riverbera di generazione in generazione. Al centro di questa recente uscita, infatti, c’è un’esule trapiantata a New York e smarrita, una moglie che cerca di ricostruire il proprio matrimonio, una donna che vende il proprio corpo per sopravvivere…

Cuore di mandorla

Tra le storie più toccanti dell’estate 2026 troviamo Cuore di mandorla (Sellerio, nella traduzione di Marina di Leo, in libreria dal 14 luglio) dell’algerino Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohamed Moulessehoul, che per anni ha nascosto la propria identità maschile: l’autore, membro dell’esercito algerino, aveva suscitato la disapprovazione dei suoi superiori con i primi libri pubblicati, e perciò ha continuato usando come pseudonimo il nome della moglie. Dopo vari romanzi di successo (tra cui Il sale dell’oblio), questa volta il protagonista è Nestor Landiras, abbandonato alla nascita dalla madre e cresciuto con amore dalla nonna Bernadette, che (tra le altre cose) gli ha trasmesso la passione per la scrittura e la letteratura. Lì a Montmartre, dove vive, i suoi amici lo chiamano Cuore di mandorla; grazie a loro, e a un incontro inaspettato, Nestor non si troverà solo quando la nonna si ammala, riscoprendo quella fiducia in se stesso che proprio lei gli aveva insegnato ad avere.

La sera in cui Bobby non scese a giocare

I ricordi della dittatura cubana, la vita di uno dei più grandi scacchisti di sempre – Bobby Fischer – e due amori mancati mentre sullo sfondo avviene la rivoluzione… Tutto questo compone il nuovo romanzo della scrittrice cubana classe ’52 Mayra Montero, La sera in cui Bobby non scese a giocare (edito da Guanda e tradotto da Roberta Bovaia). Un libro che inizia nel 1966, quando Fischer è un giovane talento che si trova a L’Avana per un torneo… E termina quarant’anni dopo, nel gennaio 2008, con il protagonista in un ospedale islandese poco prima della morte.

La casa dei salici

Spostiamoci nei Paesi Baschi con La casa dei salici (Nord, in uscita il 16 giugno, con la traduzione di Camilla Falsetti) della scrittrice Juana Cortés Amunarriz, che con questo romanzo esordisce in Italia. È il 1943 e il villaggio di Fuenterrabía sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Miren Mendiola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità assieme alla madre, alle due figlie adolescenti e alla cognata, anche lei senza marito. Ma dietro una facciata di normalità le donne della famiglia Mendiola celano un segreto: da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Adesso l’arrivo del Generalissimo potrebbe mettere tutto a repentaglio. E con lui potrebbe rappresentare una pericolosa minaccia anche Manuel Montes, antica ferita mai rimarginata… Quella settimana cruciale lascerà dietro di sé un silenzio “denso come la nebbia”, che graverà sulla Casa dei Salici per oltre settant’anni. Fino al giorno in cui qualcuno busserà di nuovo a quella porta, in cerca di ciò che la guerra ha tentato di cancellare per sempre.

L’influsso dei fagiani

Tra le novità in uscita nel corso dell’estate 2026 abbiamo selezionato anche L’influsso dei fagiani (Voland, con la traduzione di Cristina Vezzaro, in libreria dal 10 luglio), della scrittrice tedesca Antje Rávik Strubel (Donna blu, vincitore del Deutscher Buchpreis). Il romanzo si presenta come un ritratto dell’ambiente culturale contemporaneo, che descrive i meccanismi dei rapporti di forza all’interno della società: Hella Karl è la caporedattrice dell’inserto culturale di un quotidiano berlinese. Quando scopre che uno stimato direttore di un teatro, con cui era piuttosto legata, ma che però poi ha accusato di aver fatto pressioni su un’attrice per convincerla ad abortire e non pregiudicare così la carriera, si è tolto la vita. Perché nessuno gliel’ha comunicato? Ben presto molti la ritengono in parte responsabile del gesto del direttore e diventa bersaglio di astio e di minacce, fino ad arrivare a vedersi rimossa dal suo incarico.

Un amuleto per i giorni felici

Veniamo a una novità che porta lettrici e lettori nell’America rurale della prima metà ‘900: Un amuleto per i giorni felici (La Nuova Frontiera, traduzione di Raffaella Vitangeli). Charlie Kate, levatrice e guaritrice, sua figlia, la ribelle Sophia, e Margaret, la giovane narratrice, vivono insieme in una campagna nel Nord Carolina. Le tre protagoniste affrontano insieme gli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Grande Depressione, tra gioia, amori, lutti e piccoli miracoli. A raccontare la storia è la nota scrittrice americana Kaye Gibbons – autrice anche del romanzo autobiografico Ellen Foster (1991) e vincitrice di numerosi premi, tra cui il Sue Kaufman Prize for First Fiction -, che torna nelle librerie italiane con un romanzo sulla solidarietà femminile e sui legami familiari.

I benefattori

L’autrice di racconti Wendy Erskine (Dolce casa) debutta nel romanzo con I benefattori (Atlantide), già candidato a numerosi premi letterari. Ambientato in una Belfast “segreta”, il libro offre una panoramica di ragazzi e ragazze troppo ricchi o troppo poveri, con desideri e ferite invisibili agli altri. Nelle vite di Misty, Chris, Lyness e Rami convivono bellezza e violenza, tra le ipocrisie e le paure dei loro genitori. Erskine ritrae una città che porta ancora i segni delle tragedie della guerra civile nordirlandese, scavando “nel profondo dei legami intimi”.

Le voci del fiume

In occasione del 90esimo anniversario della Guerra Civile Spagnola, a giugno 2026 torna in libreria Le voci del fiume (La Nuova Frontiera, traduzione di Stefania Maria Ciminelli) di Jaume Cabré, 78enne autore e sceneggiatore catalano. Il libro è ambientato nell’inverno del 1944. Cabré narra la storia del giovane maestro Oriol Fontelles che, ignaro delle vicende che avrebbero sconvolto la sua vita, si trasferisce con la moglie a Torena. Qui, a distanza di 60 anni, la maestra Tina Bros trova dei quaderni, nascosti dietro la lavagna della stessa scuola in cui insegnava Oriol, contenenti le confessioni che lui aveva scritto per la figlia. Così, tra odio e segreti, Cabré costruisce un romanzo in cui il ricordo e la memoria appaiono come unica fonte di salvezza, passando per rancori, amori e tradimenti.

Anita de Monte ride per ultima

Tra le novità da leggere durante l’estate 2026 anche Anita de Monte ride per ultima (Fazi, dal 19 giugno in libreria), il secondo romanzo di Xochitl Gonzalez, scrittrice nata negli Stati Uniti di origine messicana, già autrice di Olga muore sognando. Il libro, da cui verrà tratto un film con la regia di Eva Longoria, racconta la storia di Raquel, studentessa portoricana di Storia dell’arte in un college prestigioso, che scopre il geniale lavoro di un’artista dimenticata decenni dopo la sua morte sospetta.

L’alleggerimento delle vernici

L’alleggerimento delle vernici (Barta) trasporta lettrici e lettori tra le sale del Louvre e le colline toscane. Paul Saint Bris – direttore artistico, fotografo e regista, proveniente da una famiglia radicata nel mondo dell’arte – esordisce con questo romanzo, “che mette in scena il cortocircuito tra conservazione e spettacolarizzazione”. Aurélien, il protagonista, è il direttore del dipartimento di Pittura del Louvre. Abituato ad una visione sacrale del museo e dell’arte (“uno spazio di silenzio e contemplazione”), dovrà intraprendere un viaggio alla ricerca di un restauratore: la nuova presidente, Daphné, ha proposto un restauro della Gioconda innovativo, per restituirle i colori originari e trasformare l’intervento in un evento mediatico globale.

Storia di una fuga

E veniamo ora a una storia d’amore nata tra le difficoltà della Germania divisa del 1965. Tra la paura, i controlli e la presenza minacciosa del Muro, una studentessa della DDR e un ragazzo svizzero si incontrano e innamorano… A narrare questa vicenda è Thomas Strässle, scrittore nato in Svizzera nel 1972, che unisce ciò che hanno veramente vissuto i suoi genitori ai documenti dell’epoca e il tentativo di scappare verso la libertà, tra memoria e spy-story. Il romanzo Storia di una fuga è edito da L’Orma e tradotto da Eusebio Trabucchi.

Gente di Timor

Restiamo a parlare di narrativa internazionale. Tra le novità consigliate citiamo infatti Gente di Timor (Utopia, traduzione di Elena Ricchitelli), dell’autore indonesiano Felix Nesi, che con questo romanzo si è affermato nel panorama anglofono. Il libro si presenta come un viaggio nella storia dell’isola di Timor: le varie colonizzazioni straniere, gli scontri tra l’esercito indonesiano e la resistenza indipendentista di Timor Est e le proteste studentesche contro il regime di Suharto.

I taccuini del coccodrillo

Ci spostiamo nella Taipei di fine anni ’80 con I taccuini del coccodrillo (add) di Qiu Miaojin (1969-1995), scrittrice taiwanese e figura centrale della letteratura queer, autrice di Ultime lettere di Montmartre (Calabuig). All’indomani della revoca della legge marziale, Lali, una studentessa universitaria alle prese con la scoperta di sé in una società ancora attraversata da omofobia, controllo e alienazione, si trova trascinata da un’attrazione intensa per Shui Ling, una donna più grande di lei. Tra diari, vignette, biglietti d’amore, aforismi e satira, il romanzo racconta il percorso di formazione di una donna che scopre l’amicizia, l’amore e la propria identità.

La vecchia nuvola fluttuante

Tra i libri dell’estate 2026 segnaliamo anche La vecchia nuvola fluttuante (Utopia, traduzione di Maria Rita Masci) della scrittrice cinese Can Xue, tra le voci più acclamate della letteratura cinese contemporanea. Dopo La strada di fango giallo, l’autrice nata a Changsha nel 1953 si addentra nelle vite di due coppie di coniugi che vivono da anni l’una vicina all’altra, attorno a un albero di gelso. Un adulterio, però, scombina ogni esistenza, e il buon vicinato si trasforma in un rapporto disastroso…

I ciliegi fioriscono anche di notte

Per gli amanti dell’Asia e della storia (come Garance Solveg), menzioniamo I ciliegi fioriscono anche di notte (astoria, nella traduzione di Claudine Turla), con cui l’autrice francese ha vinto il Grand Prix du Romanesque e il Prix des Auteurs Inconnus. E veniamo alla trama di questa “storia di madri che scompaiono, di figlie che cercano risposte” e “del sangue come filo che lega generazioni e continenti, guerre e speranze”. Mentre nel 1944 infuria la guerra tra Cina e Giappone, Hiromi lavora come giornalista ad Harbin, sposata con Hajime Takeshi ma innamorata di un uomo che non può avere. Parallelamente, nella Kyoto di qualche anno più tardi (1993), la dottoressa Yuna trova come paziente la sorella, che necessita di un trapianto urgente; scopre, però, di non poter essere lei la donatrice, in quanto Ama, la sorella, è stata adottata.

Ziyan



Proseguendo con la rassegna delle novità in arrivo in libreria in vista dell’estate 2026, non può mancare Ziyan (Marcos y Marcos, in libreria dal 15 luglio) dello scrittore turco classe ’76 Hakan Günday, “voce forte dell’Europa che cambia” e autore (fra gli altri) di Zamir e Ancóra, con cui si è aggiudicato il prestigioso Prix Médicis. Azil, il protagonista ventenne del nuovo romanzo, fa il militare nei territori a Est della Turchia, tra turni devastanti e un inverno freddo. Qui l’esercito combatte i ribelli e il contrabbando, tenendo a bada le popolazioni curde. Finché, una notte, un uomo compare dal nulla. Si presenta come Ziya Hurşit, che in realtà dovrebbe essere morto: si tratta infatti di un cospiratore che fu impiccato per il tentato omicidio di Mustafa Kemal, nel 1926. L’uomo comincia a raccontare del suo ruolo per liberare il Paese e dell’incontro con Mustafa Kemal, ma può essere veramente questa la verità? O è solo l’ipotermia che provoca brutti effetti?

Il libro dei ricordi

In uscita per 66thand2nd (con la traduzione di Anna Tagliavini), Il libro dei ricordi porta lettrici e lettori in un luogo fatto di tempo, punto di sosta per i migranti, chiamato Il Mare: lì, racconta la scrittrice canadese Madeline Thien, la giovane Lina si ritrova a pensare alla vita, al mondo che la circonda e a come il futuro di ognuno sia determinato dalle circostanze. Con lei alcuni personaggi d’eccezione: uno studioso ebreo del XVII secolo, un filosofo della Germania degli anni ’30, e un poeta della Cina della dinastia Tang…

Un breve soggiorno all’inferno

Veniamo poi a un romanzo che viene associato alle opere di Jorge Luis Borges e Carlos Ruiz Zafón: Un breve soggiorno all’inferno (Blackie Edizioni) dello scrittore e biologo evoluzionista statunitense Steven L. Peck. In un aldilà che ha assunto la forma di una biblioteca infinita, l’appena deceduto Soren Johanssen dovrà trovare il libro che “racconta perfettamente la sua vita” se vuole ottenere la libertà… La ricerca, sempre più difficile e lunga, diventa l’espediente per una riflessione sul tempo, sulla conoscenza e sul significato dell’esistenza.

Ritorno a Bug Hollow

In una baita di montagna nascosta tra i boschi e la costa della California, Bug Hollow, prende forma il sesto romanzo della scrittrice e giornalista statunitense Michelle Huneven: stiamo parlando di Ritorno a Bug Hollow (Sur, traduzione di Dario Diofebi). La trama segue le vicende dei Samuelson, una famiglia come tante, per raccontare “la profondità dei legami umani e l’imprevedibilità del destino”: intorno alla metà degli anni ’70, Ellis muore per un’assurda fatalità a Bug Hollow; circa vent’anni dopo, la figlia che non lo ha mai conosciuto, Eva, torna per spargere le ceneri…

Un secolo di nebbia

Tra ultime uscite di rilievo suggeriamo ora Un secolo di nebbia (Voland, con la traduzione di Mauro Barindi), romanzo dello scrittore e drammaturgo rumeno Matei Vișniec, autore (tra gli altri) di Sindrome da panico nella Città dei Lumi e Il venditore di incipit per romanzi (vincitore del Premio per la letteratura europea Jean Monnet 2016). Il libro esplora “il potenziale letale delle ideologie che si insinuano in modo profondo e distruttivo anche nelle menti più sottili e negli animi più generosi”. Qui il ‘900, secolo delle ideologie che hanno sconvolto il mondo, viene raccontato attraverso i membri della famiglia di Vișniec e gli abitanti del villaggio di Zariștea e della città di Rădăuţi prima; dalle figure dell’intellighenzia francese e dell’esilio romeno poi.

Ragazze squattrinate

“Un ticchettio minaccioso e anticipatorio” risuona tra le pagine di Ragazze squattrinate (Adelphi, traduzione di Monica Pareschi), firmato dalla scrittrice scozzese Muriel Spark (1918-2006). L’ambientazione è quella di una residenza eduardiana “che ha visto tempi migliori”, dove un gruppo di ragazze è ansioso di “tuffarsi nelle delizie e nelle trappole della vita adulta”, in una metropoli appena uscita dalla guerra. Ma tra gli echi degli ordigni sganciati su Hiroshima e Nagasaki e altri presagi nefasti – reali e letterari – l’autrice sembra suggerire la presenza di forze oscure in agguato, che accompagnano un evento che segnerà per sempre la vita delle ragazze e di chi gravita loro intorno.

Molto felice per te

È un libro sui legami femminili quello pubblicato da Heloola, il progetto editoriale nato nel 2019 come bookclub online (ne abbiamo scritto qui). Parliamo di Molto felice per te, della scrittrice statunitense Holly Bourne. Protagonista di questo romanzo è un gruppo di amiche dai tempi dell’università che, superati i 30, si sono inevitabilmente separate. Ma quando Charlotte decide di organizzare un baby shower per Nicki, le donne si riuniscono di nuovo per una festa che cambierà le sorti della loro amicizia. La tensione durante l’incontro è palpabile e sfocia in un incendio nella casa: tutte sono sospettate. Un libro, questo, che tocca “i diversi volti dell’esistenza femminile e rivela come la maternità, in tutte le sue forme, incida sulle amicizie tra donne”.

Quello che ti meriti

Tra le autrici al debutto nell’estate 2026 troviamo Charlotte Runcie, firma scozzese di testate come il Guardian e il Times, che il 24 giugno arriva in libreria con Quello che ti meriti (Bompiani, traduzione di Chiara Manfrinato). Al centro della storia, Alex Lyons, un giovane critico noto per i suoi articoli e i suoi commenti spietati. Inviato al Fringe Festival di Edimburgo, Alex conferma la sua vena velenosa con un articolo sul confuso monologo femminista di Hayley Sinclair. La sera stessa, i due finiscono per passare la notte insieme. Ma lei non conosce la vera identità di lui. Una commedia a sfondo teatrale in cui l’autrice dimostra così che ogni storia è sempre caratterizzata da due facce, e che nella vita (vera) tutto è più complicato di quel che sembra.

Max, Mischa e l’offensiva del Tet

Un dramma familiare, ma anche il racconto della trasformazione politica, così viene presentato il romanzo Max, Mischa e l’offensiva del Tet (Sellerio, traduzione di Sara Culeddu e Maria Valeria Davino) dello scrittore e autore di teatro norvegese Johan Harstad. Al centro della trama di questo “mattone” (il libro è infatti composto da oltre 1000 pagine) lettrici e lettori trovano Max, neanche tredicenne e costretto a trasferirsi con la famiglia dalla Norvegia a Long Island (New York). Nuove strade, nuovi spazi e soprattutto nuove amicizie che gli faranno compagnia mentre a casa i rapporti si incrinano.

Vita sommersa

Passiamo adesso a un romanzo che mescola temi come il lutto e l’amicizia a una riflessione profonda sul cambiamento climatico: Vita sommersa (Feltrinelli Gramma, con la traduzione di Clara Nubile), esordio della docente di letteratura a Harvard Tara Menon. Le vicende di questo libro sono fortemente legate al mare, a partire dal nome della protagonista: Marissa, che viene battezzata così dalla madre – venuta poi a mancare quando lei ha appena 6 anni – in onore di quel mare che ama tanto. La ragazza trascorre la sua infanzia in un’isola delle Andamane, dove impara a conoscere il mare, insieme a Arielle, con cui instaurerà il legame più profondo della sua vita. Un giorno, però, uno spaventoso tsunami si abbatte sull’isola. Un’onda possente travolge le due ragazze: Marissa si salva, Arielle no. Otto anni più tardi, a New York, smarrita e tormentata dal ricordo di Arielle, Marissa collabora stancamente a una rivista di viaggio per ricchi e passa da una relazione occasionale all’altra. Quando però l’uragano Sandy incombe sulla città e il passato “torna come l’alta marea”, comprende che è giunta l’ora per lei di trovare un equilibrio “nel suo e nel nostro fragile mondo”.

Le canzoni di New York

Liz Moore, autrice di titoli di successo come I cieli di Philadelphia e del bestseller Il dio dei boschi, torna in Italia: la casa editrice NNE pubblica, infatti, l’esordio dell’autrice Le canzoni di New York, tradotto da Ada Arduini. Siamo nella New York degli anni 2000: Jax è la direttrice della famosa etichetta Titan Records, che gestisce in maniera inflessibile e competitiva, costantemente a caccia di nuovi cantanti da mettere sotto contratto. Ma le mode cambiano e bisogna sempre essere pronti ad intercettare i gusti del pubblico. E così, sullo sfondo della città dei sogni, si alternano le canzoni e le voci di protagonisti e comprimari, rivelando a lettrici e lettori il lato nascosto dell’industria musicale.

Sotto la città – Romanzo di una fuga

Tra le novità dell’estate 2026 da non mancare c’è Sotto la città – Romanzo di una fuga (Feltrinelli, in libreria dal 2 giugno) di Andrew Vittorio Donadio, che ha cominciato a scrivere il diario che poi sarebbe diventato questo libro quando aveva 12 anni, mentre nella sua città, Kyiv, era iniziata la guerra. Il libro si legge come un romanzo di formazione: la storia di un ragazzo con una vita normale, almeno fino al 23 febbraio 2022. Una storia in cui “la voce di un ragazzo restituisce al tempo stesso la forza e la fragilità di chi è costretto – per colpa delle guerre degli adulti – a diventare grande troppo presto”.

Il trucco del diavolo

Tra le novità da prendere in considerazione citiamo poi Il trucco del diavolo (Longanesi), firmato dal modenese Fabiano Massimi, vincitore del Premio Asti d’Appello in Italia e del Prix Polar in Francia. Al centro di questo nuovo thriller storico c’è il codice Voynich, scoperto da Wilfrid Michael Voynich. Si tratta del “libro più misterioso del mondo”, caratterizzato da un alfabeto sconosciuto e da tavole impossibili da classificare. Allegato ad esso, Wilfrid trova un altro manoscritto, le memorie di Xavier Galant, contenente la verità sull’indecifrabile codice. Fra porte simboliche, libri perduti e figure leggendarie, Massimi (qui i suoi articoli per il nostro sito) si chiede fino a che punto siamo disposti a spingerci per possedere una conoscenza in grado di cambiare il mondo.

La vendetta dei Leoni di Venezia

Cambiamo atmosfera. Negli ultimi anni, lo scrittore padovano Matteo Strukul ha abituato lettrici e lettori a romanzi storici intricati, in cui le vicende personali dei personaggi si mischiano alla grande Storia, dalla saga di successo sui Medici ai libri ambientati nella Firenze del ‘200 e nella Venezia del ‘600. Ora Strukul torna in libreria con una nuova avventura ambientata proprio tra i canali della Serenissima: complotti, tradimenti e sanguinose battaglie animano il thriller storico La vendetta dei Leoni di Venezia (edito da Newton Compton).

Exit Strategy

Perfetto per chi ama i thriller e la narrativa d’azione, il 30 giugno arriva in Italia il trentesimo capitolo della serie letteraria firmata da Lee Child e suo fratello Andrew, Exit Strategy (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni). Jack Reacher, ex militare e uomo abituato a muoversi senza lasciare tracce, si trova a Baltimora, nel Maryland. La giornata inizia come molte altre ma, dopo un incontro fortuito, l’uomo si accorge di avere nella tasca un biglietto in cui qualcuno chiede il suo aiuto. Incuriosito dal messaggio, Reacher decide così quale sarà la sua prossima missione. Per scoprire la storia di uno degli investigatori più famosi della letteratura statunitense e le sue avventure ecco l’articolo dedicato.

Il sussurro del fuoco

Passiamo adesso a un altro nome spagnolo molto apprezzato: Javier Castillo, autore (tra gli altri) di thriller bestseller come La ragazza di neve, da cui è stata tratta anche una serie Netflix. Il sussurro del fuoco (Salani, in libreria dal 7 luglio) porta lettrici e lettori nell’isola di Tenerife. È il 2019 e i fratelli Mario e Laura Ardoz visitano per la prima volta le Isole Canarie: lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia, lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare dopo tutto quello che hanno passato. Appena arrivati, Mario ha una ricaduta e viene ricoverato. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa: il suo cellulare la localizza in un luogo in mezzo al nulla, che è stato completamente sepolto dalla lava…

L’incertezza del domani

Veniamo a uno dei noir italiani più attesi dell’estate 2026, L’incertezza del domani (Guanda, in libreria dal 2 giugno) del savonese classe 1964 Gian Andrea Cerone, autore dell’apprezzata serie che vede in azione la squadra investigativa dell’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano: Le notti senza sonno, Il trattamento del silenzio (entrambi finalisti al Premio Scerbanenco e vincitori del Premio Franco Fedeli dedicato alla narrativa poliziesca) e Le conseguenze del male. Al centro del nuovo libro, un killer che colpisce personalità del mondo dei social e di internet. Questa volta le vittime sono Daniela Dessì e Nicole Tacciaroli, note podcaster femministe che abitano nel Bosco Verticale, grattacielo che fa da sfondo nel romanzo. Alla ricerca del misterioso assassino c’è il Commissario Mandelli, che durante le indagini viene colpito da un colpo di pistola… Mentre i due casi procedono paralleli, Cerone guida lettrici e lettori verso “l’amara consapevolezza che spesso il nemico è più vicino di quanto si pensi”.

I tramezzini di Rocco

Veniamo a uno dei personaggi più amati del giallo italiano. Antonio Manzini firma una serie di nuove avventure per Rocco Schiavone… Sì, perché Sellerio pubblica I tramezzini di Rocco: una raccolta di racconti inediti che si muovono tra Roma e Aosta, tra l’infanzia e la maturità. Molti i temi presenti e che i lettori e le lettrici del celebre commissario (interpretato da Marco Giallini nell’omonima serie tv) potranno scoprire, dall’incontro con la futura moglie Marina ai segreti di famiglia, passando per casi difficili e verità da scoprire.

Le Terme dell’Indirizzo

Per chi ama il giallo italiano, tra le nuove uscite di quest’estate troviamo anche il nuovo libro dell’apprezzata autrice Cristina Cassar Scalia, arrivata all’undicesimo romanzo della serie che vede protagonista Vanina Guarrasi, vicequestore a capo della sezione Reati contro la persona della Mobile di Catania, da cui è stata tratta una serie tv per Canale 5. Le pagine di Le Terme dell’Indirizzo (Einaudi Stile Libero) racchiudono una nuova indagine che porta Vanina a fare luce su una sparizione avvenuta anni prima. Tutto parte dal ritrovamento del corpo senza vita di un clochard rinvenuto tra i resti del calidarium delle Terme dell’Indirizzo…

Il tempo dell’orologiaio

Tra le novità in vista dell’estate anche l’atteso seguito di L’orologiaio di Brest: il popolare e prolifico scrittore e sceneggiatore napoletano (creatore della serie del Commissario Ricciardi) Maurizio de Giovanni torna in libreria con Il tempo dell’orologiaio (Feltrinelli), un “racconto di colpe non espiabili, dolorosi tormenti e verità insepolte”. La giornalista Vera Coen è scomparsa senza lasciare indizi e tocca al latitante Carlo Malavasi e a suo figlio Andrea salvarla, cercando indizi nel pericoloso e polveroso passato… Sullo sfondo, l’eliminazione di un giudice a inizio anni ’80, il servizio segreto della Santa Sede e un compagno d’armi traditore.

Delitto in cornice – Un caso per Manrico Spinori

Il nuovo noir di Giancarlo De Cataldo (Delitto in cornice – Un caso per Manrico Spinori, Einaudi Stile Libero) è ambientato nel mondo dell’arte contemporanea romano, sconvolto dall’inquietante morte di una sua controversa protagonista, Verena Rex, provocatoria artista esperta in scarificazione, che viene rinvenuta senza vita nel capannone dove filmava le sue performance… A Manrico Spinori, abituato a risolvere situazioni intricate, il compito di risolvere il caso. Con lui una squadra tutta al femminile.

Il discepolo

Il torinese Giovanni Ferrero, presidente della Ferrero, è uno degli imprenditori più importanti al mondo, ed è anche autore di diversi romanzi. Il suo nuovo libro, Il discepolo, esce per Salani. Dal “ritmo avvolgente”, si addentra nelle zone grigie dell’arte, della fede e dei sentimenti, “interrogandosi sul desiderio dell’uomo di misurarsi con la verità, e sulla bellezza, ma anche il sacrificio, di restarle fedele”. Il protagonista, Ernest Hamilton, si trova in una galleria d’arte a Roma. Qui si blocca, ammaliato davanti a Tatiana, donna dall’eleganza discreta e dalla bellezza spiazzante. Nel mentre, in concomitanza con l’allestimento di una mostra voluta dal Papa, riemerge dal passato un dipinto attribuito a Caravaggio. Ma poiché nulla accade per caso, la tela incrocia la traiettoria di Ernest, finendo per ridisegnare la sua vita…

La danza del lupo

Per lettrici e lettori amanti della suspense tipica dei thriller, il 2 giugno arriva in libreria La danza del lupo (Longanesi) di Giuseppe Festa, autore anche di Una trappola d’aria e di diversi libri per ragazzi. Al centro del romanzo, il cadavere di una giovane biologa che viene trovato nella tana di un lupo, tra i boschi dei Monti Sibillini. Il caso è affidato alla poliziotta Alma Rovere, in grado di ricordare con precisione ogni gesto o particolare per una rara anomalia neurologica, l’ipertimesia. Grazie a un dettaglio venuto fuori dall’autopsia, Alma comprende che forse la chiave dell’indagine non è nella foresta, ma nella sua mente.

Allegro

Il pluripremiato scrittore argentino Ariel Dorfman, autore del celebre dramma La morte e la fanciulla (da cui è stato fatto l’omonimo film) torna con un nuovo libro, Allegro (Guanda, traduzione di Luisa Nera). La storia presenta a lettrici e lettori un Mozart in vesti di detective, in cerca di un segno per scoprire la verità sulla morte di Johann Sebastian Bach: il celebre musicista è stato davvero accecato e ucciso dal chirurgo John Taylor? Da quando il figlio del presunto assassino, Jack Taylor, si è presentato a Mozart in cerca di aiuto per riscattare l’immagine del padre, il protagonista è tormentato dal mistero. Dorfman ritrae un Mozart che apre il suo cuore, confidando paure e difficoltà, in un’epoca fervente di reazione e rivoluzione.

I killer non mangiano la pizza ai funghi

Per gli appassionati di romanzi gialli e thriller, il 16 giugno arriva in libreria I killer non mangiano la pizza ai funghi (Sellerio) dello scrittore fiorentino Francesco Recami (1956-2025), che ha esordito come autore per ragazzi per poi dedicarsi al noir. Veniamo alla trama del libro, inedito, che esce postumo. Dopo le sconvolgenti vicende di Treviso del 2015, Walter Galati, un impiegato Inps ma, soprattutto, un killer professionista, è scomparso nel nulla. L’Agenzia per cui lavora gli aveva commissionato un ultimo omicidio, ma Walter ormai è a fine carriera, e dunque conosce troppi dettagli; sa, perciò, che l’incarico è probabilmente una trappola. A cercarlo, tra l’altro, è il killer più temuto dai professionisti del settore, la Colomba. Nel mentre, l’Agenzia di Londra è ormai in guerra aperta con la concorrenza parigina, e Galati è costretto a tornare in scena…

Senza dire addio

Senza dire addio (Longanesi, con la traduzione di Federica Garlaschelli), nasce dal sodalizio di penna del noto scrittore Harlan Coben – autore di romanzi come Fuga, The Stranger e Un inganno di troppo – e l’attrice Premio Oscar Reese Witherspoon, fondatrice di uno dei più seguiti book club americani: il Reese’s Book Club. Insieme firmano un thriller che intreccia suspense, riflessioni sull’etica medica e la responsabilità individuale. La protagonista di questo libro è una brillante chirurga militare, caduta in rovina. Ma tutto sembra poter cambiare quando un ex collega le propone un incarico misterioso: assistere un paziente segreto in un’isolata clinica di lusso dall’altra parte del mondo. Circondata da opulenza, segreti e tecnologie all’avanguardia, tutto sembra andare a rotoli quando il paziente scompare nel nulla mentre è sotto la sua responsabilità. Accusata di un crimine che non ha commesso, la donna dovrà risolvere il mistero per salvarsi e rimanere in vita.

True crime

Di recente, su Prime Video è arrivata la serie tv Scarpetta, con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, ispirata al medico legale Kay Scarpetta, la protagonista di tanti bestseller firmati dalla scrittrice Patricia Cornwell che ora torna con un nuovo libro, il memoir True Crime (Mondadori, con la traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso). L’autrice racconta la sua infanzia traumatica, tra l’abbandono del padre nel giorno di Natale, i ricoveri della madre in un istituto e il tempo passato con una famiglia affidataria abusiva. Al centro dell’autobiografia, l’esperienza come giornalista di cronaca nera, percorso che ha portato Cornwell a frequentare scene di delitti e obitori, di ispirazione per il suo celebre personaggio.

Morte al White Hart

Tra i libri gialli e mistery in uscita in vista dell’estate 2026 non possiamo scordare il romanzo d’esordio dello sceneggiatore e produttore televisivo Chris Chibnall (sua la serie Broadchurch). Morte al White Hart (edito da Bollati Boringhieri) porta lettrici e lettori nella pittoresca cittadina di Fleetcombe, dove tutti si conoscono ed è stato trovato il cadavere del proprietario del pub cittadino, legato a una sedia, in mezzo alla strada e con delle corna di cervo sul capo… A indagare sono la detective Nicola Bridge, cresciuta tra queste strade e decisa a ottenere un po’ di fama, e Harry Ward, giovane detective determinato a svelare i segreti dei cittadini.

Il bosco obliquo

Veniamo a una novità dell’estate 2026 per lettrici e lettori che apprezzano i thriller italiani: Il bosco obliquo (Corbaccio) di Alice Bassoli. Dopo La ninnananna degli alberi (arrivato tra i cinque finalisti del concorso Amazon Storyteller 2022 e vincitore del Premio GialloCamaiore Opera Prima 2024), l’autrice questa volta racconta la storia di Rochelle, un paesino emiliano sconvolto da un omicidio raccapricciante: un giovane spacciatore, Francesco, viene trovato decapitato nel bosco, con la testa di una bambola al posto della sua. Pagina dopo pagina, Bassoli disegna una comunità in cui nessuno è innocente, disposta a qualsiasi cosa pur di proteggere i propri segreti.

L’ultimo giro di bozze

Dopo il successo del libro-gioco Bozze non corrette, in cui Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini sfidavano lettrici e lettori a trovare gli errori (e gli indizi relativi alla morte di Niccolò Errante), i due enigmisti e autori tornano in libreria con una nuova avventura. Nel giallo a enigma L’ultimo giro di bozze (edito, come il precedente, da Mondadori) si nasconde un “segreto sconvolgente” ma solo chi riuscirà a scavare tra queste pagine, armato di matita e quaderno, potrà conoscerlo…

L’uomo che non doveva tornare

Veniamo al nuovo libro di Giuseppe Genna, autore di numerosi romanzi, tra cui Dies Irae, Nel nome di Ishmael, Hitler, Reality e Assalto a un tempo devastato e vile – Versione 4.0. L’autore torna al noir con L’uomo che non doveva tornare (Feltrinelli), ambientato nel dicembre 2024. L’Occidente è al collasso, e continua la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Ma il vero fronte è a Milano: qui, un uomo che non dovrebbe più esistere, esce dal buio. Si tratta dell’ispettore Guido Lopez, “reliquia ambulante della guerra fredda ricomparsa per errore di sistema. Un fantasma che rifiuta di trovare pace”. Genna scrive “un romanzo che va oltre il tempo, fitto di mistero tra ombre del passato”, criminali e intermediari corrotti, mentre “tutti giocano la loro partita”.

L’appuntamento

Uscito per la prima volta nel 2014, L’appuntamento è uno dei libri più noti e apprezzati dello scrittore sardo Piergiorgio Pulixi (recentemente in libreria con Il nido del corvo, edito da Feltrinelli). Il thriller psicologico ritornerà in libreria con SEM il 9 giugno, finalmente di nuovo disponibile: “Quello che si è creato intorno a questo libro, negli ultimi anni, è qualcosa di incredibile”, commenta l’autore. Il libro, infatti, era diventato molto difficile da trovare, con copie vedute fino a 500 euro. Adesso “tutte le persone che non hanno avuto l’occasione di comprarlo e leggerlo potranno finalmente averlo nella propria collezione”.

Mi chiedono di tornare

Tra le novità dell’estate 2026 c’è inoltre Mi chiedono di tornare (Guanda, in libreria dal 26 giugno con la traduzione di Roberta Bovaia) un romanzo di spionaggio dell’autore spagnolo Andrés Trapiello, poeta e saggista di grande fama, che nel 2003 ha vinto il Premio Nadal. La storia, ambientata verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, vede protagonista Benjamin Smith. I servizi segreti americani gli hanno chiesto di tornare in Spagna, dove non mette piede da oltre dieci anni. Si ritrova, così, davanti a una Madrid cambiata e cupa, dove convivono vincitori e vinti. A sconvolgere la vita di Smith è l’arrivo di una giovane donna, che si trasforma in ostacolo e motore della sua missione. “Il ritratto di una città in cui il conflitto va avanti anche dopo la sua fine, assumendo nuove forme”.

L’enigma dell’assassino

A chi ama le narrazioni ricche di suspense (e, al tempo stesso, ama essere coinvolto dalle storie) consigliamo L’enigma dell’assassino (Longanesi, in libreria dal 9 giugno con la traduzione di Paolo Lucca) di Hazell Ward, autrice del Galles, al debutto con questo romanzo. Questa volta dovete abbandonare il vostro ruolo di lettrici e lettori e diventare dei detective: una dimora londinese, nota per un misterioso omicidio avvenuto 50 anni fa, riapre le porte per tredici invitati, tutti collegati a quel tragico episodio. È compito di chi legge stabilire, però, se sono coinvolti come testimoni o come sospettati, e arrivare alla verità. Un romanzo interattivo in cui è fondamentale collegare gli indizi, e in cui non basta un verdetto per svelare il mistero.

Assassinio a World’s End

Ross Montgomery, autore inglese noto soprattutto grazie ai suoi libri per ragazzi – tra cui Rebel (Piemme, 2025) -, debutta nella narrativa per adulti con Assassinio a World’s End (Longanesi), “una brillante indagine colma di sorprese, animata da personaggi incantevoli e pervasa da uno squisito sense of humour”. Ambientato in Cornovaglia nel 1910, il libro racconta di una profezia, secondo cui il passaggio della cometa di Halley sta per causare un’immane catastrofe. Il visconte di World’s End, spaventato, decide di barricarsi dentro la sua villa con tutti gli ospiti. La mattina dopo tutti stanno bene, a eccezione del visconte: il suo cadavere viene trovato nello studio, con il volto trafitto da una freccia. Stephen Pike, ultimo arrivato appena uscito dal riformatorio, viene indicato come colpevole, mentre l’unica persona a credere nella sua innocenza è Miss Decina, prozia del visconte…

Un tranquillo delitto in campagna

Spostiamoci adesso a Littleton Cotterell, un tranquillo villaggio nella campagna inglese dove tutti si conoscono e i segreti “dovrebbero essere impossibili da nascondere”. È qui che T.E. Kinsey – scrittore inglese che, dopo aver lavorato per diverse riviste e collaborato al sito cinematografico IMDb, si dedica alla scrittura a tempo pieno – ambienta Un tranquillo delitto in campagna (astoria). Le due protagoniste Lady Emily Hardcastle e la sua cameriera Florence, che di recente si sono trasferite nel villaggio, non impiegano molto a capire che, dietro le facciate rispettabili, si celano misteri su misteri su cui le due non resistono alla tentazione di indagare.

Lo spiedo e la rosa

Continuiamo a parlare dei libri in arrivo nel corso dell’estate 2026 e veniamo a Lo spiedo e la rosa (La nave di Teseo, in libreria dal 16 giugno) di Salvatore Niffoi (suoi sono, fra gli altri, La vedova scalza e Il venditore di metafore). L’autore sardo questa volta si dedica a un romanzo noir: ambientato in una Sardegna dove tradizioni e ombre si incrociano nel silenzio, l’ispettore Bobo Sirboni e la commissaria Lella Camandula trovano il corpo di una donna trafitto da uno spiedo, con una rosa rossa tra le mani e versi di Shakespeare a suggellarne la morte. A questa seguono altre vittime, rivelando un rituale oscuro che porta a un nome, un volto rispettato dietro il quale si cela l’orrore. Intrecciati da un rapporto di passione e complicità, Bobo e Lella si muovono in un’indagine che li conduce tra segreti e ossessioni personali.

Il dolore degli altri

Tra i romanzi in uscita in vista dell’estate 2026 troviamo anche Il dolore degli altri (Keller, traduzione di Pietro Taravacci). Miguel Ángel Hernández – autore di saggi, raccolte di racconti, diari e romanzi (tra questi Tentativi di fuga edito da E/O) – porta lettrici e lettori a scoprire un pezzetto del suo passato: è il giorno della vigilia di Natale del ’95 e, in un piccolo borgo della campagna di Murcia, un suo amico uccide la sorella per poi togliersi la vita. Nessuno ha mai scoperto il perché. Vent’anni dopo Hernández decide di tornare in quei luoghi, per provare a ricostruire “la tragica notte che ha segnato la fine della sua adolescenza”, attraverso un’indagine che “risveglierà fantasmi che credeva di essersi lasciato alle spalle”…

Miami Purity

A luglio 2026 è (anche) tempo di noir al femminile: Blackie Edizioni, infatti, ha deciso di ripubblicare Miami Purity della scrittrice statunitense Vicki Hendricks, uscito originariamente nel 1995 e subito di successo in un genere narrativo solitamente, dominato da autori maschi. Al centro della trama un’ex spogliarellista, Sherri, che cerca di rifarsi una vita dopo aver ucciso il fidanzato violento. Ma il lavoro presso una lavanderia della Magic City farà finire la donna in una spirale di violenza, sesso e criminalità.

Le madri – Il nuovo caso dell’ispettrice Elena Blanco

Ancora un thriller internazionale da non perdere. Proseguiamo infatti il viaggio tra i libri dell’estate 2026 con il nuovo libro di Carmen Mola, pseudonimo dietro il quale si celano tre scrittori e sceneggiatori spagnoli, un “noir torbido” dal titolo Le madri (Salani, traduzione di Laura Bortoluzzi). Come ricordato nel sottotitolo, al centro del romanzo torna Elena Blanco, ispettrice capo della Brigada de Análisis de Casos, alle prese con una serie di omicidi rituali raccapriccianti che coinvolgono un tossicodipendente, un consulente fiscale e un architetto. Sullo sfondo la relazione di Blanco e dell’agente Zárate si complica e un’organizzazione misteriosa manovra i fili…

La spia

Scrittore e sceneggiatore spagnolo, autore della serie di successo Hospital Center e noto soprattutto in quanto membro del terzetto di autori che si cela dietro al nome di Carmen Mola, Jorge Díaz torna con il suo quinto romanzo, La spia (Ponte alle Grazie). La trama porta nel 1952, quando il cadavere di un uomo viene trovato su una spiaggia dell’Andalusia, brutalmente assassinato. La vittima è il barone Ino von Rolland, ricco e misterioso uomo d’affari tedesco ritiratosi nella cittadina spagnola. Ma chi è veramente? Potrebbe essere un nazista sfuggito dalla giustizia, o magari un ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento. Díaz prova a colmare i vuoti lasciati dalla storia, facendo un salto nella Barcellona del 1917, passando per Berlino, Portogallo e Argentina, con un’emozionante avventura di mezzo secolo e di mezzo mondo.

La colpevole

Agli amanti dei thriller psicologici consigliamo La colpevole (Nord, traduzione di Veronica Sibilla Ghiorzi, in arrivo il 9 giugno), della scrittrice inglese B.A. Paris, già autrice del bestseller La coppia perfetta. Nell Masters, la protagonista di questo romanzo “claustrofobico”, è convinta di essere osservata e controllata, qualunque cosa lei faccia. E, in effetti, ha tutte le ragioni per guardarsi alle spalle. Quattordici anni prima la donna aveva assistito dalla sua finestra a una scena inquietante: una ragazza apparentemente costretta a salire su un’auto da un uomo adulto. E, poche ore dopo, quella stessa ragazza era stata trovata morta. All’epoca nessuno le aveva creduto… E se adesso la colpa del passato fosse tornata a reclamare il suo prezzo? O è tutto frutto della fantasia di Nell?

Fox

Fox (La nave di Teseo, traduzione di Chiara Spaziani, in libreria dal 23 giugno) è il nuovo romanzo della celebre scrittrice, poetessa e drammaturga americana Joyce Carol Oates. Il libro segue l’arrivo nella prestigiosa scuola Langhorne Academy, del carismatico insegnante di inglese Francis Fox, capace di conquistare tutti. Eppure, dietro il fascino e l’intelligenza, nasconde un passato pieno di ombre. La sua auto viene ritrovata semi-affondata in uno stagno, mentre nei boschi vicini vengono scoperti resti umani. L’indagine che si apre non si limita a ricostruire una sparizione e una possibile morte, ma costringe tutti a chiedersi chi, realmente, fosse quel professore, e tutto ciò che ha nascosto.

La gemella silenziosa

Per gli appassionati di thriller, da segnare La gemella silenziosa (Newton Compton) dell’autrice bestseller Lucinda Berry, psicologa e ricercatrice nel campo dei traumi infantili. Nel nuovo romanzo, la scrittrice racconta l’infanzia difficile di Emily ed Elizabeth, due gemelle. Terrorizzate da una madre alcolizzata che spariva per giorni, vengono salvate da una famiglia decisa a diventare il loro porto sicuro. Un giorno, però, Elizabeth si sveglia in ospedale, incapace di muoversi o parlare. L’ultimo ricordo che ha è il corpo della sorella nel bagno. Cercando di ricostruire cosa è successo e perché Emily è morta, Elizabeth scopre segreti sconvolgenti, ricostruendo il suo passato tra percosse, sangue e “amici speciali”.

Tutta colpa di una lumaca

Parliamo ora di una novità nell’ambito del noir italiano. Arriva infatti una nuova indagine del commissario Bruno Ligabue. Stiamo parlando di Tutta colpa di una lumaca (Bollati Boringhieri), della sceneggiatrice Silvia Napolitano. Nel suo nuovo lavoro riaffiorano i personaggi del precedente romanzo Quel confine sottile, con cui Napolitano è arrivata finalista al Premio Dora Nera nel 2025. La storia parte dalla morte di Denny, un bambino affogato anni prima in una piscina per un incidente. Ma Danny è convinto che qualcuno lo abbia ucciso, come riferisce a Zac, un ragazzino schizofrenico che ha per amici solo bambini morti. Ligabue, agitato da un istinto irrazionale, decide di credere a Denny e Zac, riaprendo un’indagine complessa in cui razionalità e mistero sono divisi da una linea sottile.

Cemento e sangue

Parlando di romanzi d’azione, veniamo a un noir politico-ambientale: si tratta di Cemento e sangue (Marsilio) del palermitano Carlo Calabrò, bioingegnere, sceneggiatore e attore che ora vive a New York, già autore del thriller d’esordio Meccanica di un addio. Ambientato a San Paolo, in Brasile, il nuovo libro vede protagonista il cronista 32enne Everton Barros. Un giorno, tra le acque del rio Pinheiros, Everton trova il cadavere dell’amico ed eco-attivista Flavio Bloch. Poco dopo viene ucciso anche Leonad Zappavigna, mentre l’ingegnere Florian Kauffman scompare. A collegare le tre storie sembra esserci Donato Abreu, politico neoliberale che vuole fare dei senzatetto e dell’edilizia popolare un affare. Everton inizia a indagare con pochi amici e due gelatai, comprendendo però che ogni rivelazione produce ulteriore violenza.

Giallo come lo zolfo

Tra le novità in vista dell’estate ecco Giallo come lo zolfo, presentato all’interno della nuova collana Black di HarperCollins Italia, dedicata a thriller e noir. Sulla spiaggia di Vulcano, il cronista di nera Leo Salinas, già protagonista di I cinque canti di Palermo, scopre il cadavere di un fotografo conosciuto qualche tempo prima. La sua indagine lo porta a scontrarsi non solo con il presente frammentato, ma anche col passato misterioso dell’isola che, a fine Ottocento, venne acquistata da un eccentrico scozzese… Torna così in libreria lo scrittore e giornalista Giuseppe Di Piazza, e con lui il celebre personaggio “Occhi di sonno”.

La controra del Barolo

Veniamo a un’altra novità per chi apprezza il crime italiano. Scrittore, poeta e sceneggiatore, Orso Tosco continua la serie Le indagini del commissario Bova con un nuovo misterioso caso: quello di La controra del Barolo (Rizzoli). Per Gualtiero Bova, il protagonista, soprannominato il Pinguino, tutto cambia in seguito alla telefonata di un prete: un cadavere è infatti stato rubato. La provincia Granda diventa così palcoscenico di killer, torturatori e antichi rituali, mentre Gualtiero, affiancato dalla sua bassotta e da una squadra bizzarra, è costretto a confrontarsi con il male, addentrandosi nelle zone più torbide dell’animo umano…

E così per non morire

Per chi ama i gialli, in libreria il nuovo libro di Paolo Roversi, E così per non morire (edito da SEM). Lo scrittore e giornalista torna con il personaggio di Gaia Virgili, talentuosa profiler ora in forze all’Europol: quando a Milano tre donne vengono brutalmente assassinate, il suo vecchio capo all’Unità di analisi del crimine violento la richiama per scoprire se si tratti di un emulatore, oppure se il Mostro di Milano sia tornato in attività… Nel frattempo, sulle pagine dei giornali si parla di un virus proveniente dalla Cina, e la Milano del boom economico del post-Expo sembra dialogare, in un drammatico gioco di specchi, con quella degli anni di piombo.

Diventare bestia

Tra le uscite in vista dell’estate 2026 E/O propone Diventare bestia, firmato da Sacha Naspini, autore di diversi racconti e romanzi, tra cui Le case del malcontento, Ossigeno e La voce di Robert Wright. Lo scrittore firma un thriller esistenziale che esplora “quel momento in cui l’infanzia smette di essere un rifugio e l’ordine delle cose si spezza”: Giacomo è alle prese con l’adolescenza, con il caos emotivo e con un corpo che si trasforma in un luogo estraneo vittima di gesti incontrollabili. In questo contesto, un segreto di famiglia viene alla luce “con un ruggito primordiale”…

Le stelle del cane

Passiamo adesso alla nuova edizione di Le stelle del cane (Bompiani, in libreria dall’8 luglio nella traduzione di Francesco Graziosi), nato dalla penna di Peter Heller. Si tratta di un romanzo distopico che arriverà presto anche sul grande schermo, con la regia di Ridley Scott e interpretato da Jacob Elordi e Margaret Qualley. Il racconto si svolge in un mondo devastato da una pandemia che ha cancellato quasi tutta l’umanità. Il protagonista, Higg, vive i suoi giorni assieme a Bangler, difendendo il territorio da sopravvissuti infetti e predoni. Ma non si rassegna alla violenza e, tormentato dai ricordi di quello che ha perduto, si affida al cielo, volando a bordo di un Cessna del 1965 e superando il punto di non ritorno, oltrepassato il quale non avrà più carburante per tornare a casa…

L’internato

Per chi è alla ricerca di un thriller psicologico ad alta tensione, tra le novità estive ecco L’internato (Fazi, traduzione di Sveva Lizza) dello scrittore tedesco Sebastian Fitzek. Dopo un anno dalla scomparsa di suo figlio Max, e senza nessuna traccia da seguire, Till Berkhoff decide di parlare con l’unica persona che forse può sapere qualcosa. In una clinica psichiatrica di massima sicurezza, infatti, è recluso un uomo che ha confessato due infanticidi… Che sia responsabile anche della fine del piccolo Max? Per scoprire la verità, un padre ormai disperato decide di entrare in un luogo in cui il confine tra verità e follia è molto sottile.

Dark



Blair Harbour è una pediatra con una vita perfetta, che viene improvvisamente sconvolta. È questo l’inizio del nuovo thriller di Candice Fox, Dark (Marcos y Marcos, con la traduzione di Paola Molica), in libreria dal 17 giugno. Con l’accusa di aver ucciso un vicino di casa, la protagonista viene portata in prigione, dove trascorre dieci anni. Una volta uscita, ha ormai perso tutto: l’iscrizione all’ordine dei medici e il figlio, che è stato affidato ad altri e ora ha paura di lei. Trova lavoro in un’area di servizio, faticando ad arrivare a fine mese, finché l’ex compagna di cella, Sneak Lawlor (a cui deve molto), le chiede di aiutarla a ritrovare la figlia, Dayly. Insieme all’aiuto della poliziotta che l’ha mandata in prigione, Blair rischia tutto per salvare Dayly da fragilità e strade sbagliate…

Rosso Panarea

Sempre parlando di gialli, non manca il nuovo romanzo di Francesco Musolino (giornalista e autore messinese classe 1981) che, dopo la storia vera di Mare mosso e il mistero di Giallo Lipari, porta lettrici e lettori a Panarea (“isola simbolo del lusso mediterraneo” appartenente all’arcipelago delle Eolie). Sì, perché questa volta l’ispettore Giorgio Garbo (già presente proprio in Giallo Lipari) e la vice ispettrice Milena Russo sono alle prese con un cadavere ritrovato in spiaggia. Si tratta di una giovane modella, Amodie, e la scena del delitto fa subito pensare a un “macabro rituale”. Mentre l’isola è protagonista di sfilate e regate veliche, i due investigatori si addentrano nel mondo dei forum online in cui regna la misoginia… Rosso Panarea è edito da E/O e disponibile dal 17 giugno.

I malviventi

Comico (in ascesa, anche a livello internazionale) e conduttore al debutto nella narrativa, Francesco de Carlo arriva in libreria con un “crime travolgente”, I malviventi (Rizzoli): il mondo è pieno di malviventi, e tra questi ci sono Vito e Carolina. Lui è cresciuto bullizzato in un quartiere difficile di Roma, deriso e dimenticato da tutti. A 40 anni, dopo un’operazione alle cornee, vede il mondo con una luce diversa e si innamora di Carolina, figlia squilibrata del proprietario della banca in cui lavora. Vito si ritrova, però, in una spirale di violenze, compagnie pericolose e omicidi, finendo per nascondere cadaveri e maneggiare pistole. “Una trama in bilico continuo tra comicità e tragedia”, in cui “anche lo scemo del quartiere per sopravvivere deve farsi furbo”.

Mosaicum

Tra le novità estive più oscure e misteriose, che mescola scienza e fede, simboli e profezie, c’è il thriller storico Mosaicum (Salani) di Emanuela Taschini, autrice televisiva e sceneggiatrice che ha collaborato, tra le altre, alla trasmissione Chi l’ha visto?. In Mosaicum, Taschini riporta lettrici e lettori nel 1922, a Hidronto, dove navi cariche di spezie e cavalli da guerra attraccano nel porto sotto le mura. Protagonista della storia è Allon, a cui viene ordinato di scortare un rabbino di fiducia dell’imperatore in una missione. Tra una morte vera e una simulata, monaci che nascondono codici vietati e informazioni comprate in una taverna, Allon segue la traccia di un manoscritto e di un ciondolo a forma di pavone: l’unico indizio di un enigma che lega il mosaico al cielo sopra l’Adriatico. Nel 2022, un ricercatore di biologia molecolare, Gabriel, arriva a Otranto, trovandosi davanti allo stesso mosaico. Intanto, un segreto aspetta da 800 anni di essere svelato, mentre il destino di due uomini lontani nel tempo finisce per incrociarsi…

Morte e miracolo del numero 3

Tra i libri in uscita a giugno anche un romanzo che unisce lettrici e lettori di noir e chi preferisce le storie di sport. Franco Vanni, giornalista di Repubblica e cronista di nera (e sport), trasforma l’esperienza maturata sul campo per raccontare una vicenda oscura che si sviluppa tra le squadre di calcio della provincia milanese, gli alberghi dove lavorano procuratori senza scrupoli e le case di famiglie che vedono nello sport l’occasione di un riscatto. In Morte e miracolo del numero 3 (Baldini & Castoldi), tutto comincia con la morte di un giovane calciatore, investito da un’auto: per Steno Molteni, già protagonista dei due romanzi precedenti di Vanni, e l’amico Raffaele Cinà è subito chiaro che si tratti di un omicidio…

Omicidio a Villapedrosa

Tra le novità di quest’estate suggeriamo poi Omicidio a Villapedrosa (Bompiani, in libreria il 22 luglio), un giallo ambientato in un paese come tanti della costa ovest della Sardegna, firmato da Flavio Soriga (vincitore del Premio Italo Calvino per inediti con I diavoli di Nuraiò). La trama si tesse attorno all’omicidio di Antonio Maria Monni, quarant’anni, marito della barista del Paese. A indagare è Martino Crissanti, ufficiale dei carabinieri e antropologo mancato, ma a raccontarci questa storia è la giornalista romana Alessandra Lombardi, che in Sardegna torna ogni tanto per ragioni di famiglia e per Martino. “Amici, amanti, complici, condividono il disincanto, l’amore per un’isola attraente d’estate e non facile da vivere il resto dell’anno”…

L’alba di San Nicola

Per gli appassionati di legal thriller, c’è anche L’alba di San Nicola (Solferino) di Michele Emiliano, magistrato ed ex Presidente della Regione Puglia. La storia prende forma a Bari, il giorno dopo la festa di San Nicola, nel maggio 1911. Su una spiaggia viene ritrovato il corpo di una ragazza, accoltellata al cuore e con in mano un bottone militare con il monogramma del re. Tutti i sospetti portano a Sabino Lepore, amico d’infanzia della vittima e, soprattutto, innamorato di lei. Il maresciallo Michelangelo Piemontese, però, non cede a questa ipotesi precostituita, e chiede aiuto a Maria, un’avvocatessa amica di Anna…

La notte sapeva tutto

Autrice bestseller del New York Times, specializzata nel thriller mystery, l’autrice statunitense Laura Dave torna in libreria con un nuovo romanzo: La notte sapeva tutto (Piemme, con la traduzione di Francesca Pellas). Cinque anni prima Owen è scomparso, lasciando a Hannah una sola indicazione: “Proteggila”. Da quel momento, lei e Bailey si sono costruite una nuova vita, finché Owen non è riapparso. Riemergono così verità e pericoli, dando il via a una corsa contro il tempo per proteggere Bailey. Hannah si trova davanti a un enigma da risolvere, e mentre cerca di capire se esiste ancora un futuro con Owen, si rende conto di non averlo mai conosciuto veramente.

Un caso di omicidio e di storie rubate

Tra le novità suggerite in vista dell’estate 2026 troviamo anche un cozy mistery: Un caso di omicidio e di storie rubate (Nord), esordio narrativo di Sally Smith che, dopo aver praticato la professione forense tra le mura dell’Inner Temple, si è dedicata alla scrittura. Il romanzo porta lettrici e lettori proprio nel cuore della Inn of court: è il 1901, e la cittadella regolata da consuetudini e tradizioni secolari – dove giudici e avvocati amministrano la giustizia lontani dalla confusione del mondo esterno – è stata scossa da un omicidio. Si tratta del cadavere del primo giudice d’Inghilterra, vestito da sera e con un coltello nel petto. La polizia non ha alcun potere in quel santuario, così le indagini vengono affidate a Sir Gabriel Ward, un avvocato scrupoloso che conosce meglio di chiunque altro il Temple e le sue regole. Lui vorrebbe concentrarsi sul caso di un’autrice anonima di un libro per bambini con protagonista un topolino, che è diventato un fenomeno editoriale, ma suo malgrado deve accettare anche quell’incarico, sapendo che, dietro la facciata impeccabile, quel luogo cela ambizioni, risentimenti e segreti inconfessabili.

Atto di famiglia

Continuiamo a parlare delle ultime uscite in vista dell’estate 2026. Alessandra Carati – editor, scrittrice e sceneggiatrice brianzola, che nel 2022 è stata finalista al Premio Strega con E poi saremo salvi (Mondadori) – torna in libreria con Atto di famiglia (Neri Pozza), romanzo che al centro ha un padre “presente e insicuro”, una madre “eccentrica” e una figlia contesa… Ogni personaggio racconta la propria storia e la propria verità su come il loro mondo sia crollato. E così alla normalità di una famiglia come tante si mischiano i silenzi, i disaccordi e le sofferenze della bambina.

Il tempo dei chissà

Con Il tempo dei chissà (Einaudi), Elena Loewenthal, narratrice e studiosa di storia e letteratura ebraica, “interroga la memoria per mostrare come funziona l’oblio”. Il risultato è un romanzo sui modi in cui conviviamo con ciò che è stato, con ciò che continua ad abitare le nostre case, le nostre parole, le nostre vite. “Anche quando ci ostiniamo a chiamarlo passato, a chiamarlo Storia”.

Il santo degli assetati

Il santo degli assetati (NNE) è il nuovo libro di Omar Di Monopoli (qui potete trovare i suoi articoli per il nostro sito), autore di diversi romanzi, tra cui, i più recenti, Nella perfida terra di Dio (Adelphi) e In principio era la Bestia (Feltrinelli). In quest’ultimo, descritto come “una tragedia contemporanea”, lo scrittore trasporta chi legge in “un Sud arcaico e ferito, governato dalla sete d’acqua e di redenzione”. Ci troviamo, infatti, nel Salento degli anni ’90. Alberto è un tecnico idrico della Regione in viaggio fra Taranto e Brindisi con suo figlio Nicola per convincere gli abitanti a cedere alcuni terreni per la costruzione di un dissalatore (necessario per il trasporto di acqua potabile). Ma questi vedono l’esproprio come l’ennesima promessa tradita dallo Stato. Mentre emergono connivenze e interessi tra polizia, mafia e Chiesa, Alberto viene rapito e Nicola, braccato, si ritrova a stringere un’insolita alleanza con la figlia del boss…

Verso casa

Ancora esordi tra le novità in uscita durante l’estate 2026. In questo caso parliamo di Portia Elan, laureata alla Stanford University e attualmente bibliotecaria per ragazzi in California: Verso casa (E/O, in libreria dall’1 luglio) intreccia 5 vite e 600 anni. Si parte nel 1983, Becks vorrebbe andarsene da Cincinnati: suo zio, l’unico che la capiva e comprendeva il suo amore per la sua migliore amica, è appena morto, lasciandole, in eredità, un videogioco da completare. Tutto il suo dolore e la sua rabbia sarà incanalato in quest’impresa. Il risultato “echeggerà nel lontano futuro, plasmando le vite di una disperata capitana pirata, un’astronauta, e un’IA alla ricerca di qualcuno che appartiene al suo passato”…

Innocenza

Tra le novità da leggere quest’estate proponiamo anche Innocenza di Andrea Esposito (già autore di Voragine e Dominio, pubblicati da Il Saggiatore). Il libro, “un viaggio iniziatico alle radici del male”, vede come protagonista Caterina che lascia Roma e torna nel paese dove è nata, attorniato dalla Sila. Suo padre è scomparso e con lui un bambino: per dimostrarne l’innocenza o “confrontarsi con l’orrore”, la donna si addentra nella montagna assoluta, dove il silenzio diventa voce…

Nelle case degli altri

Al numero 78 di via Geras, una ragazza appunta sulla sua agendina tutti i dettagli che le saltano all’occhio di un antico palazzo. Nel romanzo Nelle case degli altri (Garzanti, in libreria dal 2 giugno), Valeria Usala, autrice di La rinnegata, interseca le esistenze di questo palazzo, dimenticate da tutti. Ma non dalla ragazza con la Moleskine bianca: al primo piano, insieme al suo merlo indiano Pepito, vive Luciano, fedele solo alle parole crociate e tormentato dai rimorsi. Al secondo piano c’è invece Ugo, uno scorbutico orologiaio con ferite ancora aperte. Man mano che si salgono le scale, si incontrano porte chiuse e volti rugosi: l’unica a custodire ciò che resta di quelle vite dimenticate è la ragazza con l’agenda.

Sono d’acqua i nostri pensieri

Parliamo ora di una novità letteraria che porta lettrici e lettori nel cuore nebbioso del Polesine: Sono d’acqua i nostri pensieri (Guanda, in libreria dal 23 giugno) di Loretta Franceschin. L’autrice padovana, classe 1951, ha già partecipato al Premio Calvino con altre opere, quasi tutte segnalate, tra cui Una storia da bruciare e Bella e di lunghi capelli, nelle quali scandaglia l’universo umano della provincia veneta. Nel nuovo romanzo racconta la storia della piccola Elena, che viene a sapere dell’esistenza di un fratello scomparso. Da qui, la famiglia inizia a sgretolarsi, e la protagonista rimane sospesa e piena di domande, “nell’incertezza dei genitori che continuano ad andarsene e fare ritorno”.

L’acqua amara

Passiamo ora a una novità che porta lettrici e lettori tra le stanze di un Vittoriale “dai fasti sbiaditi e crepuscolari”: si tratta di L’acqua amara (astoria, in libreria dal 23 giugno), esordio letterario di Maria Costanza Di Croce. La protagonista del romanzo, Nina, si trova costretta a lavorare come domestica nella labirintica villa di Gabriele D’Annunzio. Ma del poeta-soldato è rimasta solo l’ombra: cieco da un occhio, appesantito dall’età e dalle delusioni, D’Annunzio è “un dio in rovina”, ma la ragazza ne è molto affascinata. Il poeta ricambia il suo interesse, notando l’intelligenza e la caparbietà della ragazza, e decidendo di impartirle personalmente un’educazione letteraria. E così Nina si trasforma a poco a poco in una donna sicura di sé. Tuttavia, accanto al “torbido ed enigmatico” Vate, niente è come sembra e nessun gesto è davvero altruista…

Soltanto il giorno

Tra le novità da leggere durante l’estate 2026 segnaliamo anche Soltanto il giorno (Giunti), esordio di Santina Cosetta, insegnante di Lettere, che inaugura la nuova collana MILLELUCI con una storia ispirata a quella della sua bisnonna. È il 1885 ad Avola quando Marianna viene messa al mondo, senza che nessuno l’abbia cercata né voluta. Viene così affidata a Lisetta, la stria del paese che le insegna una verità preziosa: “il cibo non serve solo a nutrire”. Quando Lisetta parte per l’America, la ragazza viene mandata a servizio all’Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Qui, nelle grandi cucine, comincerà a non sentirsi più sola e a scoprire “un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine”.

Teresa Papavero e le verità nascoste

Cambiamo decisamente atmosfera. Un nuovo capitolo della saga di Teresa Papavero arriva infatti in libreria: si tratta di Teresa Papavero e le verità nascoste (Giunti) di Chiara Moscardelli. Teresa è stata trascinata al Rifugio dei cinque sensi dall’amica Gigia, ma non riesce a distrarsi dalla scoperta che suo nonno è un boss mafioso e che qualcuno vuole ucciderla. Ad attirare la sua attenzione nel rifugio è una famosa giornalista, Guendalina Corazza; ma quella notte, Teresa e Gigia la trovano morta in piscina. Si apre, così, un’indagine dove niente è come sembra, mentre la protagonista cerca di scoprire cosa è realmente successo a sua madre, trovandosi a fare i conti con il passato.

Veneri deformi

Yasmina Pani – insegnante e divulgatrice, in particolare di argomenti che riguardano il linguaggio inclusivo (su cui ha scritto il libro Schwa: una soluzione senza problema, edito da Ediuni) – consegna a lettrici e lettori “una confessione dura e sincera, che parla del suo corpo, delle sue ossessioni, delle sue paure”. È così che nasce Veneri deformi (Neo Edizioni), un racconto “crudo, ma anche ironico” di un’esperienza di disturbo alimentare, che non vuole offrire consigli o messaggi di crescita e speranza: vuole riportare “la verità come la vive l’autrice”.

La casa turca

Tra i libri da leggere quest’estate consigliamo anche il romanzo d’esordio di Açelya Yönaç, scrittrice di origini turche, che ha vissuto per diverso tempo in Italia, che si confronta con i temi dell’identità e della patria. La casa turca (Neri Pozza) segue la storia di Asena, cresciuta lontana dalle sue radici e autrice di romanzi su donne straordinarie dell’Impero Ottomano, che viene invitata a Istanbul per un premio e un’intervista in tv. Accetta di ritornare dopo anni, spinta dal desiderio di cercare il fratello giornalista svanito nel nulla. Il dialogo con la giornalista Azra, che porta il velo, fa emergere “le contraddizioni millenarie tra Oriente e Occidente e la frattura apparentemente insanabile fra due immagini della donna”. In seguito, Asena prova a visitare un Paese che fatica a chiamare casa e quando scopre la verità sul fratello, la vita sembra perdere di senso…

La tigre nel giardino

Continuiamo a parlare dei libri in arrivo in vista dell’estate 2026, soffermandoci adesso su La tigre nel giardino (Mondadori) di Anna Katharina Fröhlich – ex moglie di Roberto Calasso (a cui lo scorso anno ha dedicato il memoir La trama dell’invisibile) e membro del Consiglio di amministrazione della casa editrice Adelphi. La protagonista del nuovo libro, che si muove tra l’Europa e l’India, decide di abbandonare gli studi e trasferirsi nel sud della Francia, a casa degli zii. Il desiderio di una vita più piena conduce poi zia e nipote in India, da un clan sikh ricchissimo. Nasce così un tentativo di integrazione destinato però a fallire, sia in India sia in Europa, in seguito alla morte dello zio, Lord Leslie. Questo muro aristocratico porta le due protagoniste ad attraversare l’immenso Paese, venendo finalmente a contatto con una felicità più autentica, dopo aver lasciato il mondo chiuso dell’aristocrazia europea e quello dei super-ricchi indiani.

L’equilibrio di una cosa che cade

Continuiamo a parlare dei libri in arrivo nell’estate 2026, e veniamo a L’equilibrio di una cosa che cade (Garzanti) della scrittrice romana Silvia Celani, autrice, fra gli altri, di I guardiani dei mondi futuri e Quello che si salva. Al centro del nuovo romanzo c’è Nico, una ragazza che ha tutto ciò che potrebbe desiderare, ma che passa il tempo a guardare le stelle nella sua stanza. Poi nella sua vita entra Damiano, un ragazzo che il padre di Nico ha deciso di prendere in affido, e che nasconde una sofferenza simile alla sua. “Ma il dolore serve solo a dimostrarci che siamo vivi. E trovare con chi condividerlo può alleggerirne il peso”…

L’imprudenza

Dopo il successo di La negligenza (premio Selezione Campiello 1997), il torinese Enrico Pellegrini torna con L’imprudenza (La nave di Teseo). Al centro del libro, una storia d’amore che attraversa India, Italia e Stati Uniti. Rosso, il protagonista, è un prigioniero del passato che accumula fallimenti e che alterna lavori incerti, dal cameriere alla comparsa in film a luci rosse. Inetto e imbranato, si innamora della bellissima Chloé. Ma non è l’unico a desiderare il cuore della fanciulla: c’è anche Franz, il suo rivale, che a differenza sua sembra aver costruito la vita perfetta, con un lavoro a Wall Street. Rosso però ha un’idea geniale, riuscendo a riscattarsi e liberarsi da quello che sembrava un ineluttabile destino.

Saraswati

Passiamo adesso al romanzo d’esordio di Gurnaik Johal, scrittore britannico di origine indiana. Saraswati (Neri Pozza, traduzione di Luigi Maria Sponzilli) racconta di un fiume sacro che improvvisamente ricomincia a scorrere. Secondo le leggende, infatti, secoli fa il sacro fiume Saraswati attraversava quella che oggi è la regione del Punjab. Quando Satnam ritorna per il funerale della nonna e scopre dell’acqua nel pozzo dietro la casa di famiglia, quella vecchia storia non appare più tanto improbabile. La scoperta innesca un controverso progetto governativo deciso a riportare alla luce il fiume perduto, mentre il romanzo prosegue attraverso le vite di sette personaggi le cui storie affiorano assieme a quell’antico fiume.

L’amore o l’arte di manutenzione della bicicletta

L’amore o l’arte di manutenzione della bicicletta (Bompiani, in libreria dal 17 giugno) è l’esordio narrativo dell’educatore Andrea Genzone (già autore di Funamboli della strada, per il laboratorio Sensibili alle foglie, e del podcast per Il Post M49, che ha anche condotto). Genzone scrive di Vic, un 40enne che lavora in una ciclofficina che fugge “da quando ha imparato a pedalare”. Ma quando la donna che frequenta, Chiara, resta incinta e decide di “liberarlo” sparendo, l’uomo capisce che non può più scappare: si avventura, così, in un viaggio in camper con Filippo, il fratello maggiore affetto da sindrome di Down, durante il quale dovrà affrontare ciò da cui realmente sta scappando: un segreto che riguarda suo fratello…

La sorella maggiore

Con La sorella maggiore (Piemme), un romanzo ambientato nella Napoli della Seconda Guerra Mondiale, la giornalista Giulia Vittoria Francomacaro debutta nel romanzo. La storia prende forma nel 1942, mentre le bombe continuano a cadere e la città non è più un posto sicuro, specialmente per i bambini. Così, insieme a Nicola, Salvo e Nello, Lidia raggiunge Roccasanta, ai piedi della Maiella, nella speranza (o nell’illusione) che la montagna possa proteggerli. Nicola, Salvo e Nello saltellano tra i sentieri, mentre Lidia scopre l’amicizia, il coraggio e l’amore, facendo da sorella maggiore e madre insieme. Francomacaro scrive un libro sulla fantasia dei bambini e sulle donne, pronte a sacrificare tutto tranne la libertà, con la guerra e la Resistenza sullo sfondo.

Nel nome tuo

Passiamo adesso a un libro arrivato finalista alla 27esima edizione del Premio Italo Calvino: Nel nome tuo (Ventanas), della scrittrice napoletana Maria La Tela, che ha esordito scrivendo racconti su diverse riviste e siti letterari. Il romanzo esplora il concetto del senso di colpa: Teresa, ogni volta che fa del male, vede puntati su di lei gli occhi di un uomo che non esiste. Del resto, lei è una cattiva ragazza, detesta la sorella Amelia che accusa della morte della madre dopo il parto e odia il padre per il suo desiderio di rifarsi una vita. L’autrice guida lettrici e lettori lungo la vita della protagonista, a partire dagli anno ’20, poi ’30 e infine ’40, con una guerra che prima scoppia e poi finisce, “anche in un paesino del sud, anche nel cuore dei suoi abitanti”.

Il segreto della marmellata di lamponi

Libro di culto in Bosnia ed Erzegovina, Il segreto della marmellata di lamponi (Racconti edizioni) arriva in Italia grazie alla traduzione di Enrico Davanzo e Dino Huseljić. L’autore è il bosniaco Karim Zaimović (1971-1995), giornalista per Radio Sarajevo e legato alle vicende di Radio Zid, in particolare con la conduzione della trasmissione Giuseppe e i suoi fratelli durante l’assedio di Sarajevo, in cui il conduttore recitava i suoi racconti per gli assediati: “storie assurde, biografie impossibili à la Borges, inchieste fittizie dove la città diventava centro di un mondo altro, di una storia reinventata”. Questo libro è il testamento di quell’esperienza letteraria.

Minerva

Proseguendo con la rassegna estiva del 2026, arriviamo a un altro romanzo italiano d’esordio, Minerva (effequ, disponibile dal 17 giugno), firmato dalla giornalista sarda Raffaela Ulgheri, con cui è arrivata finalista alla 38esima edizione del Premio Italo Calvino. Il libro è ambientato nella Sardegna del 1968: un uomo muore improvvisamente, generando dicerie e supposizioni prive di prove. Intanto, il vero processo ha luogo nelle cucine, nelle scuole, sulle soglie delle case, mentre le donne parlano e gli uomini confermano, arrivando a una verità condivisa che rende impossibile distinguere ciò che è accaduto da ciò che viene raccontato. Una storia in cui “il privato diventa politico ed è il paese a decidere, silenziosamente, chi può restare e chi deve essere escluso”.

Il canto dell’anguilla – Un’estate irlandese

Dopo Sognai talmente forte (Mondadori) e Rapsodia delle terre basse (Neri Pozza), il cantautore Massimo Bubola torna in libreria con Il canto dell’anguilla – Un’estate irlandese (Neri Pozza), raccontando la storia di una delle più amate canzoni italiane e, allo stesso tempo, il racconto di un picaresco viaggio attraverso l’Irlanda. Parliamo di Il cielo d’Irlanda, che fu scritta durante un lungo viaggio in auto fatto più di quarant’anni fa nel Paese.

Hanno vinto loro

A proposito di esordi narrativi, non manca poi un romanzo di formazione “rovesciato”, fotografia di un intero Paese, l’Italia, colpito dai grandi eventi della Storia – come il G8 di Genova, l’attentato dell’11 settembre e la fine del comunismo. A firmare Hanno vinto loro (recente pubblicazione di Frassinelli) è Giulio Silvano, che ripercorre i primi anni 2000 grazie al suo protagonista, un ragazzino durante le vacanze estive, che ascolta la vita “eccezionale e disordinata” di un cinquantenne incontrato per caso. Un “magnifico cattivo maestro”, dal passato sfuggente, ma coinvolto nella storia nazionale…

Fast Forward

Tra gli esordi dell’estate 2026 c’è anche Fast Forward (Racconti edizioni) di Emanuele Muscolino, impegnato nel settore cinema e audiovisivo. Immerso in un mondo “troppo grande per lui”, Fabrizio non ama il suo lavoro, non si sente all’altezza di Chiara e passa troppe ore a giocare online. Egli è un “profeta dell’accelerazione”, che vuole attraversare il presente il più velocemente possibile per andare a vedere cosa succede dall’altra parte, mentre continua a trasferirsi di casa in casa, soverchiato dallo spazio che lo circonda. A modo suo, ogni personaggio di Fast Forward gli assomiglia: Marco deve ancora capire chi è, mentre Misha deve attraversare mesi di addestramento, con un Paese in guerra e una moglie incinta…

Chiudi gli occhi e cercami

Tra le ultime uscite consigliate c’è poi Chiudi gli occhi e cercami (Vallardi) della fotografa e storyteller italiana Sara Melotti. La protagonista del libro è Sara, costantemente in viaggio alla ricerca delle storie degli ultimi, divisa tra la bellezza e l’orrore del mondo. A un passo dal crollo e desiderosa di scoprire chi è davvero, la ragazza percorre tutto il Cammino di Santiago, poi viaggia in Thailandia e a Calcutta, fino a comprendere che per capirsi davvero serve uno specchio. E quello specchio sono gli altri: pellegrini, asceti, amici incontrati sulla strada.

Cartilagine

Continuiamo con un altro romanzo italiano d’esordio, firmato da Giulio Iovine e vincitore del premio InediTo. Cartilagine (edito da Accento) unisce realtà e surrealtà raccontando una storia di formazione, in cui si indaga il tema delle relazioni manipolatorie e si denuncia l’inquinamento dei mari. Il protagonista è Zanna, chiamato così per il celebre personaggio del fumettista Andrea Pazienza, che inizia una complessa relazione con una donna molto più grande di lui e incinta… Onoria, questo il nome della donna, però non è umana, bensì una femmina di squalo costretta ad assumere quelle sembianze per portare a termine la gravidanza. E mentre il rapporto prosegue, con il ragazzo sempre più affascinato dalla “donna”, lei non riesce a frenare i suoi istinti predatori…

Marla

Veniamo a un altro esordio narrativo, Marla (Pidgin Edizioni), della padovana Ilaria Padovan, classe 1990. La storia raccontata è quella di due ragazzi che si sono conosciuti in una periferia, accomunati dalla rabbia e da vite difficili e precarie. Lui vive in una casa famiglia, e il suo più grande desiderio è avere un giubbotto che lo tenga al caldo. Marla, invece, cava gli occhi alle bambole, e vive con una madre che pretende di curarla affogandola. Anni dopo, i due si ritrovano: mentre lui lavora per una ditta di sgomberi, senza una casa sua, lei ritorna per rinfacciargli le promesse infrante…

Lupo giù per terra

Veniamo ora al romanzo d’esordio di Barbara d’Acierno, Lupo giù per terra (Bompiani). L’autrice racconta la storia di Francesca, nata coperta di peli neri sulle montagne della Campania (la regione della scrittrice al debutto). Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabilmente. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un’acuta intelligenza. Una volta finito il liceo, la protagonista si trasferisce a Roma; qui, tra scoperte e dolori, crea la sua nuova famiglia, andando alla ricerca della propria libertà.

Ti prego, non dirmi bugie

Tra gli esordi dell’estate 2026, Ti prego, non dirmi bugie (Newton Compton), della conduttrice e inviata televisiva Veronica Ruggeri, volto del programma Le Iene e di Pensavo fosse amore. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l’attore di successo Pablo Lunardi, rimanendo incredula quando, il giorno dopo, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente, che ben presto si trasforma, però, in tossica: Pablo inizia a sminuirla e controllarla, almeno fino al momento in cui Linda si rende conto che lui non è l’amore della sua vita, ma solo una grande illusione. Inizia così un lungo percorso per riscoprire se stessa, riprendendo le redini della sua vita.

L’amuleto

Cambiamo ancora atmosfera. Tra le novità più attese anche un horror come L’amuleto (traduzione di Elena Cantoni), con cui la casa editrice Neri Pozza prosegue la pubblicazione delle opere dello scrittore e sceneggiatore Michael McDowell (1950 – 1999), famoso per la serie Blackwater e per Gli aghi d’oro. Con questo volume – una storia di odio e vendetta, che sfocia nel paranormale – lettrici e lettori si troveranno in Alabama, negli anni ’60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l’intera città di Pine Cone.

Strane case

Veniamo a una novità per lettrici e lettori che apprezzano l’horror contemporaneo. Dopo il successo mondiale di Strani disegni, Einaudi Stile Libero porta in libreria un nuovo “terrorizzante” romanzo dell’autore senza volto Uketsu, scrittore dall’identità sconosciuta (che appare nei video con una maschera bianca): Strane case (traduzione di Stefano Lo Cigno) racconta di un appartamento di Tōkyō che nasconde dei segreti…

Latte acido

Debutta con il romanzo Latte acido (Mercurio, traduzione di Milena Sanfilippo) la scrittrice e ricercatrice londinese Avery Curran, specializzata in studi vittoriani e pratiche spiritiche dell’800. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, la storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet, avvenuta nel giorno del suo 18esimo compleanno. Le ipotesi parlano di un tragico incidente, e le sue compagne, tra gelosia, paura e ossessione, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano, tuttavia, davanti a un buio oscuro che si infiltra nel cuore di Briarley School, mentre il cibo marcisce e l’inquietudine cresce. “Latte acido riscrive il romanzo di formazione come ghost story: un racconto luminoso e perfido su desiderio, colpa e vendetta”.

Qualcuno cammina sulla tua tomba

Passiamo adesso a un nome molto apprezzato tra le lettrici e i lettori di narrativa horror e gotica (ma non solo): stiamo parlando di Mariana Enriquez (Le cose che abbiamo perso nel fuoco, Un luogo soleggiato per gente ombrosa, entrambi editi da Marsilio) che torna sugli scaffali con Qualcuno cammina sulla tua tomba, in una nuova edizione riveduta e ampliata, edita da gran vía. Il libro, che è stato inserito tra i 100 libri da leggere del 2025 dal Time Magazine, si presenta come una cronaca di viaggio in giro per i cimiteri di tutto il mondo, dai famosi e ricchi di storia, come quello di Montparnasse a Parigi e quello di Highgate a Londra, fino ai fatiscenti, remoti o “segretamente belli e strani”, come quello dell’Isola Martín García in Argentina. E così, tra tombe di personaggi famosi, epitaffi stravaganti, sculture e angeli, si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell’autrice.

Il treno di Mezzanotte

Il 17 giugno lettrici e lettori che hanno amato La Biblioteca di Mezzanotte potranno tornare nel mondo creato dall’inglese Matt Haig grazie all’uscita di Il treno di Mezzanotte (sempre pubblicato da E/O, traduzione di Paola Novarese). Vicino alla morte, Wilbur ha la possibilità di viaggiare nel tempo e rivivere i momenti più belli… Ma anche di scoprire quante cose avrebbe voluto fare diversamente. Attimo dopo attimo, l’uomo vede il suo passato scorrere davanti agli occhi e…

L’anello di Salomone – Vol. 4

Tra le recenti uscite fantasy anche il quarto volume della saga di Bartimeus che ha reso celebre l’inglese Jonathan Stroud (ex editor e scrittore), L’anello di Salomone (Salani). Dopo le recenti ripubblicazioni di L’amuleto di Samarcanda, L’occhio del Golem e La porta di Tolomeo tocca al volume conclusivo della tetralogia dedicata al Jinn millenario, noto per la sua ironia e il suo ego… Bartimeus si trova nella Gerusalemme del 950 a.C., costretto a servire un padrone crudele, quando il suo destino incrocerà quello di Asmira, un soldato al servizio della regina di Saba con il compito di uccidere il famigerato Re Salomone…

Assoluzione

E tra le novità di quest’estate non possiamo non includere anche un ritorno che farà felici gli appassionati di fantasy e fantascienza. Parliamo del nuovo romanzo di un autore di culto, Jeff VanderMeer, che si presenta contemporaneamente come un prequel e un sequel dell’apprezzata Trilogia dell’Area X, opera bestseller, vincitrice di diversi premi e alla base di un adattamento cinematografico. Con Assoluzione (Einaudi, nella traduzione di Cristiana Mennella), si risolvono vecchi misteri e, al contempo, se ne aprono di nuovi. Il libro è ambientato venti anni prima dell’Area X, quando un gruppo di biologi deve liberare quattro enormi alligatori e studiarne gli spostamenti attraverso la palude. Ma qualcosa va storto e cominciano a verificarsi eventi inspiegabili…

I novizi di Lerna

Passiamo adesso a un romanzo particolare, I novizi di Lerna, che esce in una nuova edizione e traduzione (a cura di Raul Schenardi) per i tipi di Safarà. Firmato da Ángel Bonomini (1929 – 1994) – scrittore, poeta, traduttore e critico d’arte, tra i maestri del fantastico argentino – il libro segue le vicende dell’avvocato privo di ambizioni Ramón Beltra. Questi riceve un’allettante e misteriosa borsa di studio presso la fantomatica Università di Lerna, in Svizzera, a patto di sottostare al complesso iter burocratico che richiede diverse pagine di fotografie e misurazioni dettagliate di tutto il suo corpo. Giunto nella deserta città universitaria, l’avvocato si ritrova circondato da altri 23 novizi, tutti suoi sosia… “Ángel Bonomini possedeva quel senso dell’umorismo ironico ed erudito che associavo a Borges più che a qualsiasi altro, e durante innumerevoli pause caffè mi spiegò come scrivere un articolo, comporre un necrologio e condurre un’intervista…”, ha scritto Alberto Manguel.

Le vite di Narses

Tra le ultime uscite in vista dell’estate 2026, anche una storia d’amore, di magia e di guerra: stiamo parlando di Le vite di Narses (Fazi Editore) di Fiore Manni, autrice di romanzi per ragazzi che ha esordito con Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (con il quale ha vinto il Premio Asti d’Appello Junior e il Premio Castello) e ha condotto il programma Camilla Store su Super! – e Michele Monteleone – sceneggiatore romano di fumetti (tra questi, John Joe). Nel nuovo romanzo a quattro mani, Manni e Monteleone raccontano la storia dell’arcipelago di Talassia, dove Narses (costretto a servire il re Doukas) viene mandato a uccidere Aetherios, affascinante principe destinato, secondo la profezia, a diventare il primo imperatore di Talassia. Narses finisce però per innamorarsi di Aetherios, il quale gli salva la vita, dando vita a un legame che si evolve da patto d’onore a qualcosa di molto più profondo.

The ballad of falling dragons – L’ultima canzone dei draghi

Per gli amanti del genere fantasy c’è poi The ballad of falling dragons – L’ultima canzone dei draghi (Il Castoro, con segnalibro incluso) dell’autrice neozelandese Sarah A. Parker (ha firmato, tra gli altri, anche Fiore di cristallo – HarperCollins Italia, 2023 – e When the Moon Hatched – Il Castoro, 2024). Tra i personaggi principali del nuovo romanzo c’è Raeve, che continua a bruciare d’amore per Kan, unico punto fermo del passato che non ha il coraggio di affrontare. Ma ora quest’ultimo deve cercare di salvare il suo regno dalla più devastante caduta di lune mai vista. I messaggi che ha provato a inviare ad amici e familiari dispersi restano senza risposta, mentre i nuovi amici continuano ad avanzare. Ma nel suo passato si annidano segreti, un qualcosa che cambierà tutto…

Una mamma per amica – Cuore in bilico

Dopo il successo di Una mamma per amica, diventata una delle serie tv più apprezzate in tutto il mondo, le ragazze Gilmore di Autumn Danes tornano in un nuovo capitolo, con il romanzo Una mamma per amica – Cuore in bilico (Magazzini Salani). È l’ultimo anno alla Chilton, e tra il rapporto complicato sia con Jess che con Dean, Rory si rifugia tra i libri, mentre gli esami di fine anno si avvicinano, insieme a decisioni importanti da prendere. Intanto, la vita di Lorelai viene ancora una volta stravolta, tra guai all’Independence Inn e il rapporto travagliato con i genitori. In mezzo a tutte queste incertezze, madre e figlia restano l’una il porto sicuro dell’altra, e un viaggio in Europa si trasforma nella promessa di un nuovo inizio.

È colpa vostra

Parliamo di un’attesa nuova uscita romance. Dopo il grande successo di È colpa mia? (2021), È colpa tua? (2023), È colpa nostra (2024), da cui sono stati tratti gli omonimi film (fonte di altrettanto successo), arriva il nuovo libro di Mercedes Ron, È colpa vostra (Salani), sequel dei precedenti. L’autrice argentina – nata su Wattpad, dove conta più di 500mila follower – torna infatti con un nuovo capitolo della storia d’amore di Nick e Noah. Da poco diventati genitori, i due protagonisti vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato: Nick riceve una terribile accusa, e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e ad autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stata il “noi”.

Tears on my pen drive

Per lettrici e lettori amanti del romance contemporaneo, Karim B. – pseudonimo di un’amatissima scrittrice italiana partita da Wattpad, autrice della serie Limitless – torna con una nuova storia d’amore travagliata, Tears on my pen drive (Sperling & Kupfer). La protagonista questa volta è Dya Corner, 19enne con le cuffie sempre nelle orecchie e nessuna voglia di proseguire gli studi al college. E poi c’è Kade Nox, misterioso ballerino hip hop che un giorno le ruba la borsa a Beacon Hill. Tra dispetti, disegni segreti e sfide a colpi di playlist anni ’80, il rapporto ostile tra Dya e Kade si trasforma in una incredibile sinfonia. Ma c’è un conto alla rovescia che Dya nasconde… e quando il tempo scadrà, l’amore sarà sufficiente?

Labentia Signa – Desiderio

Tra le ultime uscite romance c’è poi Labentia Signa – Desiderio, firmato dalla scrittrice italiana sotto pseudonimo Ribes Halley, autrice anche di Unrepentaint – Impenitenti e Unrepentaint – Redenti. Ambientata ad Alderwick, la storia vede protagonista Toy Springen, figlia di un potente magnate della sanità, e cresciuta per diventare lo stesso. Quando si trasferisce alla Winter Hill University, grazie al giornale studentesco Toy può finalmente dedicarsi alla sua vera passione: scrivere. Ma un giorno, un professore viene ucciso brutalmente da un assassino che trasforma i cadaveri in opere d’arte. Indagando tra feste e locali clandestini, Toy incontra Regan Warker, figlio del grande rivale del padre, e se ne innamora. Scopre, però, che l’ostilità esistente tra le due famiglie affonda le radici in una misteriosa società segreta, i Labentia Signa, e che loro potrebbero essere le prossime vittime.

Love Storm – Amore e tempesta

Ancora una novità in ambito romance. Dopo il successo della trilogia Ci volevamo noi: Chained, Cursed e Claimed, Hellen Ligios, pseudonimo di un’altra autrice italiana che ha esordito su Wattpad, torna con Love Storm – Amore e tempesta (Magazzini Salani). La protagonista di questo romanzo si chiama Mildred Quincey, la classica ragazza nerd, con occhiali spessi e per niente integrata con i compagni del liceo. E poi c’è Marcus Storm, per tutti “Thunderstorm”, il capitano della squadra di hockey, bello e arrogante. Amici quando erano bambini, Marcus e Mildred ora si evitano, litigano, cercando di resistere a una reciproca attrazione. La tempesta che hanno cercato di ignorare, però, esplode, portandoli ad ammettere che l’unico riparo che è rimasto è stare insieme, uno accanto all’altra.

Caro numero sconosciuto

Tra le autrici più amate del BookTok (suoi sono Mai come nei film, Provaci ancora e Meglio che nei film), Lynn Painter torna in libreria il 9 giugno con il nuovo romanzo, Caro numero sconosciuto (Magazzini Salani). Olivia Marshall è la “regina delle sfighe”, considerata tale anche dalla sua famiglia. Tutto cambia quando un messaggio ricevuto per sbaglio si trasforma in una relazione (anonima) eccitante e divertente. Dietro lo schermo c’è Colin Beck, il migliore amico del fratello di Olivia, che l’ha sempre considerata come la fastidiosa sorella del suo amico. Sebbene ora inizi a trovarla attraente, Colin è sicuro di poter mantenere le distanze, almeno fino a quando scopre che è lei l’irresistibile sconosciuta.

La sposa di villa Balbianello

Dopo Il segreto di villa Carlotta, Silvia Montemurro (scrittrice classe ’87, laureata in criminologia) prosegue la saga ambientata sul Lago di Como con La sposa di villa Balbianello (Giunti). Il romanzo si apre nell’estate del 1849, quando il nobile Filippo Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio d’interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo: tra vendette, inganni e piani orchestrati da Parigi, l’arrivo della musicista Clémence de Grandval incrina ogni certezza. Sullo sfondo del lago, tra atmosfere romantiche e tensioni emotive, prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano, mettendo in discussione il destino stesso dei protagonisti.

Il reading journal

La nota booktoker e creator Valentina Ghetti – autrice, tra gli altri, di Aura – Vento di fuoco, edito da Mondadori – torna in libreria con Il Reading Journal (Il Castoro), un diario di lettura e scrittura: accanto alle tipiche sfide di lettura dei reading journal, l’autrice ha inserito anche esercizi di scrittura, per tutte le lettrici e i lettori che vorrebbero cimentarsi in quest’attività. Tra le pagine si trovano le citazioni più amate, recap dei migliori libri divisi per categoria, gender tracker e molto altro. Ad accompagnare il tutto le illustrazioni di Giulia Rosa.

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Libri da leggere per l’estate 2026: saggi, manuali, reportage narrativi e biografie

Vivi e morti – Incontri, riflessioni, ritratti

Proseguiamo con una delle voci più significative della letteratura contemporanea, quella della scrittrice e saggista Zadie Smith, autrice di libri di culto come Denti bianchi e L’impostore (editi da Mondadori). Smith torna con il volume Vivi e morti (pubblicato da SUR, con la traduzione di Martina Testa), che raccoglie incontri, riflessioni e ritratti (come recita il sottotitolo) scritti tra il 2018 e oggi. Molti i temi affrontati in questi saggi: dal multiculturalismo alla misoginia, dall’ambientalismo alla letteratura… La scrittrice, nata a Londra, racconta il suo pensiero e la sua vita (da madre cinquantenne), e omaggia scrittori e scrittrici che l’hanno ispirata, su tutti Joan Didion, Martin Amis e Toni Morrison.

Le stagioni della Repubblica

Non manca quest’estate un volume sulla storia della Repubblica Italiana, a quasi 80 anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Scritto dall’ex presidente del Consiglio e più volte ministro Giuliano Amato e dal docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze Giovanni Tarli Barbieri, Le stagioni della Repubblica (Il Mulino) ripercorre il “lungo e difficile cammino verso la piena democrazia”, evidenziando mutamenti e sfide, sforzi e contraddizioni che hanno permesso all’Italia di diventare la nazione che è oggi. Attenzione particolare alla “fragilità strutturale” della nostra politica: la stabilità dei governi…

La democrazia è antiquata

La democrazia è antiquata: questo è il titolo del nuovo saggio di Marco Revelli (edito da Laterza) e, soprattutto, l’affermazione di alcune personalità vicine all’amministrazione Trump. Ma la democrazia è veramente qualcosa di superato? Professore emerito di Scienza della politica, saggista e analista del mutamento sociale, Revelli riflette intorno a questo tema, “dissezionando” ciò che non va e che viene costantemente criticato… Dall’astensionismo alle democrazie sempre più oligarchiche, dai mercati sempre più determinanti nelle questioni politiche al Parlamento che viene “sostituito con l’efficienza del leader”…

Contro l’oligarchia

Parliamo ora di politica estera e di contemporaneità con il nuovo saggio del senatore statunitense Bernie Sanders. Pubblicato da Chiarelettere (con la traduzione di Davide Martirani), Contro l’oligarchia affronta il tema delle disuguaglianze negli Stati Uniti, tra finanziamenti privati che mostrano l’influenza di “un manipolo di ultraricchi” sulla presidenza Trump e l’autoritarismo sempre più evidente. Ma non solo, Sanders esorta ad agire, a impegnarsi nella pratica politica e costruire una “società più equa”.

Dopo Trump – Il futuro della globalizzazione

E veniamo a un titolo pensato per chi è alla ricerca di saggi sull’attualità (in particolare statunitense). Innocenzo Cipolletta – economista, manager e dal 2023 presidente dell’Associazione Italiana Editori – ha firmato per Laterza il volume Dopo Trump – Il futuro della globalizzazione. Tra queste pagine, l’ex direttore generale di Confindustria riflette sui recenti cambiamenti economici, sulla “decisa inversione di rotta” e il “proliferare di governi sovranisti e xenofobi”.

Il corpo della politica

Rimanendo nell’ambito della saggistica, la casa editrice Bollati Boringhieri inaugura una nuova collana, interamente dedicata alle opere di Giorgio Agamben, con il saggio Il corpo della politica. Tra i filosofi italiani più influenti, autore di molti testi e articoli, Agamben torna “ai suoi temi essenziali” come il corpo e, in particolare, la sua dimensione politica, rifacendosi alle teorie di grandi nomi quali Thomas Hobbes, Isaac Newton e Dante… Tutto questo con uno sguardo sull’Europa attuale, “un organismo che, non essendo altro che un patto fra Stati, manca necessariamente di un corpo politico unitario…”.

La nuova collana Inneschi di Mimesis

“Innescare è portare scompiglio, frantumare ciò che è statico, scontato”. La nuova collana “Inneschi” di Mimesis nasce “come casa per il pensiero in trasformazione”. Libri in formato tascabile per dar spazio a voci “che sono state – e che sono ancora oggi – necessarie per il cambiamento”. Tra le prime uscite, Adolescenti intelligenti dello psicoterapeuti Gustavo Pietropolli Charmet, una lettura “non patologizzante dell’adolescenza contemporanea, in cui fluidità, amicizia, scuola e nuovi ruoli genitoriali diventano segnali della trasformazione culturale in atto”, e Michel Foucault come io l’immagino di Maurice Blanchot, in cui il filosofo francese traccia il profilo di un pensatore “in pericolo”.

The Freedom Manifesto – La mia lotta per la libertà

Dopo la pubblicazione ad aprile negli Stati Uniti, a metà giugno The Freedom Manifesto – La mia lotta per la libertà di María Corina Machado (Premio Nobel per la Pace e politica venezuelana) arriva in Italia pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. Biografia, testimonianze personali e riflessioni politiche confluiscono in questo volume in cui l’ex deputata dell’Assemblea nazionale, da un lato, racconta le difficoltà politiche (e non solo) del suo Paese e, dall’altro, ripercorre il proprio percorso, dai primi passi nella politica alle sfide ai regimi di Chávez e Maduro.

Parlare di Dio – Un dialogo con Simone Weil

In uscita anche il nuovo saggio del prolifico filosofo di origine sudcoreana Byung-Chul Han. Questa volta, nel volume Parlare di Dio – Un dialogo con Simone Weil (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi), l’autore si confronta con il pensiero di Simone Weil per affrontare il tema dell’assenza di Dio – e di trascendenza – nella società dei consumi e della produzione. Weil, infatti, “ci insegna che in ultima analisi è Dio a donarci una beata pienezza dell’essere”…

Giocare alla guerra – Come l’industria ludica militarizza le nostre menti

Arriva nelle librerie un saggio che racconta lo stretto rapporto tra i videogiochi e le guerre contemporanee. A fare luce sull’argomento Dario Bassani, responsabile editoriale e autore di Lucy sui mondi, che tra le pagine di Giocare alla guerra – Come l’industria ludica militarizza le nostre menti (nottetempo) ripercorre la storia militare e quella ludica, dai giochi di ruolo a quelli militari ottocenteschi, passando per i videogame e il pilotare droni… Uno sguardo sul passato e sul presente che apre a nuovi scenari, in cui anche l’attività del gioco diventa propaganda.

Divieto di protestare

La giornalista e autrice Annalisa Camilli, autrice per Internazionale e di diversi libri, tra cui Un giorno senza fine – Storie dall’Ucraina in guerra (Ponte alle Grazie), firma Divieto di protestare (Einaudi), un saggio che esplora le dinamiche delle proteste degli ultimi anni, a partire da quelle per Gaza, che hanno illuminato nuovi modi di manifestare, più reticolari e orizzontali rispetto al passato. Il libro, inoltre, riflette sulle norme che sono nate a seguito di queste contestazioni, norme che sembrano legate a “un’ondata repressiva e nuove leggi che criminalizzano il dissenso”.

Animali narrativi – Perché non possiamo smettere di credere alle storie

Tra i saggi in uscita in vista dell’estate 2026 anche Animali narrativi – Perché non possiamo smettere di credere alle storie (Marsilio) della filosofa, scrittrice e co-fondatrice di TLON Maura Gancitano. Viviamo “l’epoca della più grande proliferazione narrativa dell’umanità” e, allo stesso tempo, le narrazioni che ci circondano “sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso”… L’autrice parte da questa contraddizione e si interroga sui cambiamenti che sta vivendo la società contemporanea, tra meccanismi inceppati e il desiderio degli individui di “essere narrati”.

Open to work

I leader di LinkedIn Ryan Roslansky (amministratore delegato) e Aneesh Raman (Chief Economic Opportunity Officer) arrivano in libreria con Open to work (Limina, disponibile dal 26 maggio): si tratta di una guida per aiutare lettrici e lettori a trovare il percorso giusto, offrendo consigli pratici e un piano d’azione per trovare la propria carriera. Gli autori insegnano a sfruttare l’intelligenza artificiale senza rinunciare alla propria unicità, con l’obiettivo di costruire una carriera dinamica e convertire le novità in opportunità. “Perché quando cambiano le regole del lavoro, cambiano anche le strade del successo. Open to Work ci mostra come trovarle”.

Lo splendore e la polvere – Interviste e dialoghi

Da non perdere, per chi ha amato i precedenti saggi dello psicoanalista Massimo Recalcati, il nuovo volume Lo splendore e la polvere (Feltrinelli), che raccoglie interviste e dialoghi. Docente allo IULM di Milano e membro della Società milanese di psicoanalisi, l’autore riunisce qui alcuni degli incontri più decisivi che ha avuto negli ultimi venticinque anni, e affronta i grandi temi che già hanno caratterizzato la sua produzione: dai legami familiari al rapporto con l’arte, dalla pratica psicoanalitica ai disagi della contemporaneità, senza dimenticare l’esperienza televisiva e il confronto costante con “alcuni maestri decisivi”, tra cui Sigmund Freud, Jacques Lacan e Pier Paolo Pasolini…

Latin lover – Come una lingua di duemila anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo

Daniele Michienzi – docente di latino e creatore di Loquendum (seguita pagina Instagram sulla divulgazione ironica e pop della cultura classica) – debutta in libreria con Latin Lover – Come una lingua di duemila anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo (Blackie edizioni), un viaggio “pop e appassionato” tra declinazioni, citazioni e meme, per scoprire che il latino non è un relitto del passato ma una chiave per capire il presente. Qui una riflessione dell’autore.

L’amore tra le righe

Tra le novità dell’estate 2026 c’è poi L’amore tra le righe – Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta (Longanesi) di Rebecca Fierro, autrice classe 2001 conosciuta sui social come @Fiorebecca, che debutta con questo libro. Fierro esplora il tema dell’amore, visto come risultato di modelli culturali (da Platone a Dostoevskij, da Kafka a Calvino) che plasmano la nostra concezione del sentimento. La scrittrice invita così a riflettere sull’origine dei nostri sentimenti, per comprendere che ognuno di essi nasce anche dalla sua narrazione.

Come l’amore

Veniamo a un’opera che oscilla fra teoria critica, letteratura, cultura pop e arti visive. In arrivo infatti una raccolta di saggi, riflessioni e conversazioni della scrittrice e poetessa statunitense Maggie Nelson, che hanno plasmato la sua vita e che descrivono l’incontro con “l’altro”. Si tratta di Come l’amore (Il Saggiatore, traduzione di Alessandra Castellazzi e Francesca Massarenti), in cui l’autrice, classe 1973, si racconta attraverso personaggi come Prince, Carolee Schneemann e Björk. Nelson si muove dall’adolescenza all’età adulta, soffermandosi su concetti per lei fondamentali come la maternità, la perversione e la violenza, e invita lettrici e lettori ad accogliere la diversità del mondo circostante. “Perché non si può comprendere del tutto senza amare. E non si può amare senza trasformarsi completamente”.

Le femministe t’incoraggiano

Tra i saggi in arrivo anche Le femministe t’incoraggiano (Fandango, traduzione di Giulia Ansaldo) dell’autrice, poetessa e performer Alex Tamécylia. Si tratta di un manuale ispirato da una citazione del televangelista americano di destra Pat Robertson: partendo da questa, Tamécylia capovolge le critiche rivolte al movimento femminista e se ne riappropria. Tra giochi tipografici, rime e proposte di scrittura inclusiva, l’autrice riflette sulle dinamiche di potere nelle coppie eterosessuali, la violenza sessista, sessuale ed economica subita dalle donne e dalle minoranze di genere.

Gli Apache mi diedero il nome “colui che va diritto all’obbiettivo” – Le rivolte sociali e ambientali dagli anni ’70 ai giorni nostri

Proseguiamo con un testo importante, che racconta oltre cinquant’anni di impegno sociale, operaio e ambientale, dal titolo Gli Apache mi diedero il nome “colui che va diritto all’obbiettivo” – Le rivolte sociali e ambientali dagli anni ’70 ai giorni nostri (edito da Mimesis). In questo testo, Francesco Casarolli, per anni operaio all’Ansaldo di Sesto San Giovanni, segretario nazionale del sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà ed ex consigliere comunale di Cinisello Balsamo, ripercorre le lotte per i diritti dei lavoratori e le mobilitazioni nel corso degli ultimi decenni, un modo per osservare ciò che è stato ma anche ispirare le nuove generazioni.

Mappe di Palestina

Passiamo dunque a parlare di un libro che analizza e approfondisce un tema molto attuale come quello della Palestina attraverso l’uso delle mappe geografiche. Lo scrittore e antropologo Matteo Meschiari, infatti, si concentra sulle diverse rappresentazioni che sono state fatte di quella che viene definita un “mosaico di terre”, decostruendo oltre 40 carte ed evidenziando che non esiste luogo senza le persone che lo abitano. Dopo il successo di Terre che non sono la mia, il 5 giugno arriva in libreria Mappe di Palestina (Bollati Boringhieri).

Nulla da invidiare – Vite normali in Corea del Nord

Tra le ultime uscite consigliate anche Nulla da invidiare – Vite normali in Corea del Nord (Iperborea, traduzione di Valentina Ricci), della scrittrice e giornalista americana Barbara Demick (I mangiatori di Buddha). Il saggio si propone come “un ritratto veritiero e sconvolgente del paese meno ordinario che c’è, la Corea del Nord, attraverso le vite ordinarie di chi è riuscito a sopravvivergli”.

Degenerati al potere

Psichiatra tedesco di origini ebraiche (fuggito successivamente in Unione Sovietica) e cofondatore dell’Istituto di Sessuologia di Berlino, Arthur Kronfeld (1886-1941) fu premiato per il suo valore durante la Prima Guerra Mondiale. A giugno arriva in libreria la prima edizione in lingua occidentale del suo libro Degenerati al potere (Bollati Boringhieri, a cura di Luciano Mecacci), pubblicato per la prima volta in russo. Al suo interno, Kronfeld riporta le perversioni sessuali di numerosi pilastri del regime nazista, da Hitler a Goebbels, mostrando come, per esempio, l’omosessualità fosse ampiamente diffusa all’epoca (seppure considerata una devianza).

La caffettiera di Kant

Parliamo ora di filosofia, e in particolare del pensiero del tedesco Immanuel Kant, attraverso il nuovo libro del divulgatore Eugenio Radin, già autore, nel 2024, di Argomentare, Watson! Come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico (2024). Le pagine di La caffettiera di Kant (Ponte alle Grazie) sono un’introduzione alla filosofia kantiana, ma anche un cambio di paradigma: non più nozioni da imparare a memoria, bensì uno strumento vivo che dialoga con chi legge, che abbia già provato a leggere la Critica della ragion pura o non abbia ancora trovato il coraggio di affrontare questo classico del sapere…

Perché succederà ieri?

A lettrici e lettori che vogliono orientarsi nell’epoca attuale, tra crisi globali, guerre e cambiamenti geopolitici, suggeriamo Perché succederà ieri? (Salani, illustrazioni a cura di Boban Pesov) di Giacomo Panozzo. Divulgatore scientifico trentino – dal 2020 volto noto anche sui social -, l’autore procede a ritroso, cercando le radici del passato che hanno portato alla situazione geopolitica attuale. “Taiwan, Trump, la Brexit… non come titoli di giornale, ma come storie che hanno preso la rincorsa molto prima che noi iniziassimo a parlarne. Come se qualcuno finalmente ti facesse vedere le ‘puntate precedenti’ di quello che stai guardando adesso”, scrive Enrico Galiano nella prefazione.

Chiedetevi sempre perché

Tra le novità in ambito saggistico troviamo anche Chiedetevi sempre perché (Mondadori) del compianto divulgatore scientifico Piero Angela (1928-2022). Partendo da quella domanda che “accende lo sguardo di ogni bambino davanti al mondo” – perché – il libro affronta i quesiti universali, ma anche quelli più quotidiani e personali che da sempre accompagnano l’esperienza umana. Il volume – arricchito da quattro tavole illustrate di Marcello Crescenzi dedicate all’Universo, all’Evoluzione, all’Uomo e alla Scienza – raccoglie storie, aneddoti e riflessioni selezionati da Massimo Polidoro, amico e stretto collaboratore di Piero Angela e autore di diversi libri, tra cui La meraviglia del tutto, scritto sempre con Angela.

L’Italia tra le righe

Per aiutare lettrici e lettori a comprendere meglio il mondo economico c’è L’Italia tra le righe (Marietti) di Luigino Bruno, economista, saggista e giornalista. Nel libro, l’autore ripercorre le opere di Ignazio Silone, Carlo Levi e Giovannino Guareschi, raccontando la storia attraverso le analisi economiche. Bruno “va alla ricerca di categorie universali e di lunga durata che sappiano fare, con la letteratura, i conti in tasca al mondo”, per scoprire se le crisi della nostra epoca hanno ancora un “lessico comune” con le opere dei tre autori.

Chiedilo agli alberi – Spiritualità, cura e natura

Proseguiamo ora con un libro dalla forte spiritualità. Padre Guidalberto Bormolini, ex falegname e liutaio, monaco cattolico e maestro di meditazione, riflette sul ruolo della natura: non un “semplice arredo del nostro mondo”, bensì l’asse dell’esistenza umana. Tra le pagine di Chiedilo agli alberi – Spiritualità, cura e natura (edito, come i precedenti libri, da Ponte alle Grazie) l’invito a ritrovare “il contatto con la natura” e accoglierla, perché, come evidenzia il neuroscienziato Stefano Mancuso (curatore della prefazione), quando entriamo in un bosco “sentiamo, con certezza, di essere tornati a casa”.

Gli anelli della vita – La storia del mondo scritta dagli alberi

Per gli amanti della natura e dei suoi misteri, tra le ultime uscite segnaliamo una nuova edizione di Gli anelli della vita – La storia del mondo scritta dagli alberi (Bollati Boringhieri, nella traduzione di Bianca Bertola) della belga Valerie Trouet, una delle maggiori esperte al mondo di dendrocronologia (la branca che studia gli anelli degli alberi). Il libro – con cui ha vinto vari premi, fra cui il Jan Wolkers Prize 2020 per la sezione Natura – costituisce una guida dai remoti villaggi della Tanzania all’immensa taiga siberiana, mostrando a lettrici e lettori come gli alberi possano spiegare il crollo di civiltà del passato o i misteri nascosti nel bottino dei pirati. Trouet vuole così dimostrare che solo affidandoci alla scienza e alle lezioni del passato potremo affrontare le sfide climatiche del nostro presente.

Fare insieme, con la natura – Storia di un bosco che diventa comunità

Proseguendo con la rassegna delle uscite estive, veniamo a Fare insieme, con la natura – Storia di un bosco che diventa comunità (Laterza), scritto a quattro mani da Stefano Mancuso – prolifico e apprezzato saggista, direttore dell’International Laboratory of Plant Neurobiology (LINV) e coordinatore di PNAT (team che ricerca soluzioni sostenibili per lo sviluppo urbano) – e Daniela Mori – dal 2014 Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze. Al centro del libro, il progetto del bosco di Montopoli, caratterizzato da degrado e sterilità a causa dello sfruttamento intensivo di un allevamento di bovini. I due autori, osservando la cooperazione nel mondo vegetale e animale, nella loro trattazione propongono varie azioni che i cittadini possono intraprendere per il bene comune, rispondendo a una responsabilità sociale.

Il mare da dove nascono i miti

Quando si parla di Giuseppe Berto (1914-1978), spesso lo si fa con in mente i suoi romanzi più celebri, dall’inquieto Il male oscuro all’innovativo La fantarca (entrambi ripubblicati negli anni scorsi da Neri Pozza). Ora invece Edizioni Settecolori porta in libreria Il mare da dove nascono i miti in cui sono raccolti i viaggi dello scrittore e drammaturgo nel Sud Italia. Un reportage di luoghi, voci, gesti che si muove tra la Calabria, la Basilicata e la Puglia e restituisce a chi legge le trasformazioni degli anni ’60 e ’70. All’ultimo Salone di Torino la casa editrice ha annunciato il progetto pluriennale per riportare progressivamente in libreria i romanzi dell’autore veneto, insieme a testi rari, racconti, materiali dispersi e nuove curatele critiche.

Mediterraneo

La casa editrice Giulio Perrone ha deciso di festeggiare il traguardo del numero 100 della loro collana Passaggi di dogana, dedicando il volume al Mediterraneo, “spazio di visione e culla di pensiero, luogo dell’anima e della creazione”. Il libro raccoglie i testi di cinque scrittrici e di cinque scrittori: Anna Giurikcovic Dato, Maura Gancitano, Gabriella Genisi, Carmen Pellegrino, Rosella Postorino, Errico Buonanno, Paolo Di Paolo, Lorenzo Marone, Agostino Spataro, Dario Voltolini.

Kafka in Italia – I viaggi e l’eredità culturale

Benjamin Balint, pluripremiato autore israeliano e grande esperto di Franz Kafka, firma Kafka in Italia – I viaggi e l’eredità culturale (wetlands, con la traduzione di Fabio Pedone), che porta lettrici e lettori a conoscere un aspetto poco noto della vita del celebre scrittore: la sua relazione con l’Italia. Balint ripercorre gli itinerari dei 4 viaggi fatti da Kafka in Italia fra il 1909 e il 1920, anche attraverso le sue lettere e i suoi scritti, sottolineando “l’influenza che il paesaggio e il clima del nostro Paese hanno avuto sulla sua scrittura”.

Non siamo stati bravi – Lettere 1958-1972

Veniamo ora a una corrispondenza tra due dei più importanti intellettuali di lingua tedesca del secolo scorso, Ingeborg Bachmann (1926-1973) e Max Frisch (1911-1991), raccolta nel libro Non siamo stati bravi – Lettere 1958-1972 (Feltrinelli, in libreria dal 23 giugno). Nella primavera del 1958, Bachmann ha 32 anni e ha vinto il premio del Gruppo 47 con il suo radiodramma Il buon Dio di Manhattan. Frisch, romanziere e drammaturgo di successo, le scrive esprimendo entusiasmo per la sua opera. Inizia così una corrispondenza fatta di circa 300 lettere, che testimoniano la vita, l’amore e la sofferenza della coppia, mentre sullo sfondo viene evocato l’ambiente artistico tedesco e italiano del secondo dopoguerra.

Ritratto di Flannery O’Connor

Passiamo adesso al nuovo lavoro di Benedetta Centovalli (saggista, curatrice editoriale e autrice anche di Nella stanza di Emily, pubblicato da La Tartaruga), che firma Il cielo e la polvere – Ritratto di Flannery O’Connor (Mimesis), un ritratto critico a tutto campo di Flannery O’Connor (1925-1964), la voce che ha fuso il gotico sudista con una teologia spietata, nonché una delle scrittrici più radicali del Novecento. “Un’umanità deformata e visionaria” prende vita nei suoi racconti, disegnando un mondo sacro, degradato e feroce in cui spiccano i temi della fede, della violenza e della redenzione. In questo volume, studiosi italiani e internazionali, insieme a editori, editor e scrittori rileggono l’opera di O’Connor illuminandone i nuclei tematici essenziali.

I segreti di Stephen King

Maestro della letteratura dell’orrore e non solo, Stephen King continua ad affascinare lettrici e lettori generazione dopo generazione. Ma cosa rende la sua scrittura così accattivante e i suoi libri dei successi mondiali? A rispondere è Caroline Bicks, docente di Letteratura presso l’Università del Maine, che tra le pagine di I segreti di Stephen King (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco) ha scelto di analizzare cinque grandi romanzi dello scrittore statunitense (Shining, Carrie, Pet Sematary, Le notti di Salem e A volte ritornano). A rendere unico questo percorso interviste e ricerche, note a margine e revisioni, finali alternativi e commenti che hanno reso i romanzi di King dei bestseller.

Lucy 4 – Gratitudine

Segnaliamo anche il quarto numero della rivista Lucy, nata dalla collaborazione tra Lucy – piattaforma multimediale dedicata alla cultura, alle arti e all’attualità, con la direzione di Nicola Lagioia – e add editore (ne abbiamo parlato qui). Il nuovo volume, dal titolo Gratitudine, “vuole essere un invito, e insieme un’esortazione, a vivere la gratitudine come pratica quotidiana e gesto rivoluzionario”. Hanno partecipato a questo numero: Marco Aime, Edoardo Camurri, Eleonora Dragotto, Roberto Ferrari, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Giuseppe Sansonna e Nadeesha Uyangoda.

Steve Jobs – L’esilio

Nel 2026 ricorrono due anniversari importanti per quanto riguarda la celebre Apple: da un lato i 50 anni dell’azienda e dall’altro i 15 dalla scomparsa di Steve Jobs (1955-2011), figura ormai di culto che fu tra i fondatori nel lontano 1976. E allora non può mancare tra le recenti novità un libro che racconta un capitolo troppo spesso dimenticato della vita di Jobs e che ha gettato le basi per le invenzioni successive: parliamo del difficile periodo 1985-1997 in cui si avvicinò spesso alla bancarotta con la sua impresa NeXT. Attraverso materiali inediti e interviste, il giornalista Geoffrey Cain affronta questo “tassello mancante” in Steve Jobs – L’esilio (EGEA – con un saggio di Diego Piacentini).

L’arte di nuotare – Dell’acqua e del respiro

In libreria anche L’arte di nuotare – Dell’acqua e del respiro di Carola Barbero. In questo saggio edito da Il Mulino, la docente di Filosofia del linguaggio all’Università di Torino riflette sui diversi significati che assume il nuoto all’interno dell’esperienza umana. Se, infatti, per qualcuno è una pratica per tenersi in forma, e per qualcun altro è una sana abitudine, nuotare significa anche “ricordarsi di essere vivi” e immergersi, tuffarsi in acqua: il primo passo per allontanare i rumori del mondo e “diventare pensiero liquido”…

La scimmia antropomorfa

Per gli appassionati di psicologia, tra i nuovi saggi in arrivo c’è La scimmia antropomorfa (Solferino) della neuropsichiatra e psicoterapeuta Olivia Ninotti, autrice anche di Sembrava un British invece era un Merdish. Nel nuovo libro, Ninotti ripercorre la storia (dell’uomo) dall’Homo sapiens all’era attuale, analizzando l’evoluzione della psiche umana dal punto di vista storico, antropologico e culturale, e lo fa con una nota provocatoria. La neuropsichiatra mostra come il punto di arrivo di questo processo sia un forte disagio collettivo, causato dalla solitudine e da un continuo confronto sui social network. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione a questa condizione e di riuscire a capire meglio noi stessi.

Se potessimo fare un bel gioco – Dal Paese di Giocagiò a Tandem

Continuiamo a parlare di saggistica. Tra le ultime uscite anche un libro perfetto per chi ha voglia di scoprire (o riscoprire) la storia della televisione italiana, in particolar modo quella per ragazzi. Manni, infatti, ha pubblicato Se potessimo fare un bel gioco – Dal Paese di Giocagiò a Tandem in cui Marco Dané, autore e conduttore di trasmissioni ormai storiche come Paese di Giocagiò (con Gianni Rodari), Tandem (con Fabrizio Frizzi) e Paroliamo, ripercorre la “magia” di quegli anni, dei bizzarri personaggi che abitavano la tv e di quei programmi che hanno segnato intere generazioni. Una “finestra” emozionante e nostalgica su una delle grandi epoche della televisione italiana.

Malefiche – Storia della caccia alle streghe in Italia

Com’è noto, tra il 300 e il 700, un’ondata di violenza colpì l’Europa, e in particolar modo le donne che conoscevano le erbe, interpretavano la natura e assistevano le nascite, accusate di stregoneria e bruciate sul rogo. Nel corso degli ultimi anni sono stati condotti diversi studi e scritti diversi saggi, e ora è in uscita per Ponte alle Grazie il volume Malefiche – Storia della caccia alle streghe in Italia. L’autrice, Giovanna Potenza (addottorata in Scienze filosofiche e socia della Società delle Storiche italiane ), si concentra sui casi italiani, dai primi processi medievali alle persecuzioni del 700, basandosi su fonti d’archivio, testi demonologici e documenti che testimoniano come queste figure femminili fossero una minaccia all’ordine costituito e per questo molto pericolose…

Misticismo

Simon Critchley – filosofo e scrittore britannico che si interessa di storia antica, teoria politica e letteratura – firma Misticismo (add, con la traduzione di Gianluca Didino): un saggio che ripercorre la storia e la pratica del misticismo dalle sue radici religiose, attraverso l’esplorazione di alcune figure di mistiche e mistici medievali, fino al modernismo estatico di T.S. Eliot, alla scrittura di Anne Carson e alla musica di Nick Cave. In Italia sono stati già tradotti alcuni testi del saggista, come A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio (Einaudi), A lezione dagli antichi (Mondadori) e Note sul suicidio (Carbonio editore).

Il pensiero suicida

Restiamo nell’ambito della saggistica. Quest’estate, a luglio, sarà in libreria Il pensiero suicida dello scrittore e ricercatore Claudio Kulesko (pubblicato da Timeo). Un libro in cui l’autore (scrittore, studioso di filosofia e traduttore per Nero di alcuni testi), ricordando quanto proposto dal filosofo britannico Simon Critchley con i suoi esercizi di autocoscienza, suggerisce di “affrontare e abbracciare i pensieri più oscuri” con lo scopo di meditare e trovare la forza per cambiare il nostro mondo.

La missione del bibliotecario

Recentemente la casa editrice elliot ha pubblicato un interessante saggio del filosofo e sociologo spagnolo José Ortega y Gasset (1883-1955), dal titolo La missione del bibliotecario (traduzione di Antonio Castronuovo, che ne cura anche un testo introduttivo). Un “appello appassionato” a rendere la biblioteca un organismo vivo, e non un semplice luogo in cui raccogliere libri e scaffali, attuale e “visionario” nonostante sia datato 1935…

La capitale dell’anima – Perché Napoli è un’eccezione

Marino Niola, antropologo della contemporaneità ed editorialista di La Repubblica, già autore di Anime – Il purgatorio a Napoli (Meltemi, 2022), firma La capitale dell’anima – Perché Napoli è un’eccezione (Raffaello Cortina Editore). L’autore invita lettrici e lettori a esplorare una Napoli che non è solo una città, ma un rifugio per l’anima. Un luogo ricco di tradizioni che superano i confini fisici, trafiggendo il cuore. Come si legge nella presentazione, il racconto di Niola vuole far esplorare il lato più intimo del capoluogo campano, “che ha il disincanto negli occhi e l’iperbole sulle labbra, la misura nella mente e la trafittura nel cuore. La tana perfetta di un popolo che ha l’esagerazione nel genoma”.

A Bologna con Francesco Guccini – Geografia poetica all’ombra delle Torri

Per la collana Passaggi di dogana di Giulio Perrone editore è in arrivo un nuovo viaggio: A Bologna con Francesco Guccini – Geografia poetica all’ombra delle torri. A tracciare la via è Matteo Chiavarone, che porta lettrici e lettori tra le strade e i luoghi simbolo di un’intera città, ispiratori e protagonisti di molte canzoni del cantautore (ricche, altresì, di riferimenti letterari). Si crea così una mappa “poetica e nostalgica”, tra memoria e presente, che parte nel capoluogo emiliano e termina a Pavana, borgo dell’Appennino dove Guccini vive attualmente.

È sempre Parigi – Guida illustrata agli indirizzi più autentici divisa per arrondissement

Tra le recenti uscite, per chi ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, ecco È sempre Parigi, la Guida illustrata agli indirizzi più autentici divisa per arrondissement realizzata da Marin Montagut e pubblicata da L’Ippocampo. Appare così una Ville Lumière intima e segreta, a tratti stupefacente, in cui si alternano piccole vie nascoste al turismo di massa e bellezze a cielo aperto, mercatini, musei e giardini…

La filosofia di One Piece

Dopo la riproposizione di I Simpson e la filosofia, Blackie Edizioni pubblica, a cura di Phedra Derycke (libraio e divulgatore culturale, specializzato in manga e cultura pop), La filosofia di One Piece. Dietro a pirati, tesori e strambe avventure, infatti, l’opera manga di Eiichiro Oda – da cui sono nate anche diverse trasposizioni – tratta il tema della libertà e del potere, dell’autorità e della rivoluzione.

Il capitale musicale

Timeo pubblica il primo saggio di Alberto Bebo Guidetti, ex membro dei Lo Stato Sociale e autore di un romanzo (Per rabbia e per amore, Sem) e di spettacoli teatrali. Il capitale musicale riflette sulle nuove dinamiche che dominano il mondo dell’arte, sempre più guidato dagli interessi di piattaforme come Spotify e iTunes, e si domanda cosa accadrà quando “gli stessi meccanismi si replicheranno ovunque”, dai cinema di proprietà di Netflix ai supermercati in cui i prezzi variano costantemente… Ricordiamo che tra l’altro, proprio sulle piattaforme di streaming, Guidetti è autore insieme a Jambo Praticò del podcast il Capitale Musicale.

Luca non parlava mai

Alle appassionate e agli appassionati di musica italiana farà piacere sapere che tra le novità in uscita in vista dell’estate 2026 c’è anche il primo libro del cantautore bolognese Luca Carboni. Dopo quarant’anni di carriera e (nel 2024) la malattia, il musicista classe ’62 scrive un’autobiografia fatta di luoghi “che ispirano, che si sfiorano e si attraversano…”. Luca non parlava mai (SEM) è dunque una sorta di mappa intima e artistica, da Bologna a Milano, da Berlino a Roma, che racconta i palchi, gli amici, i successi e, soprattutto, la musica.

Canzoni sul lettino – Come fare psicoterapia con i FASK

Lo psicologo Andrea Montesano arriva in libreria con il saggio Canzoni sul lettino – Come fare psicoterapia con i FASK (Àncora Editrice). L’autore parla del potere delle canzoni, in particolare quelle dei FASK (Fast Animals and Slow Kids), di rispecchiare il nostro stato d’animo e comprenderlo, fungendo da strumento profondamente curativo. Attraverso temi di crescita personale e trasformazione del sé, il libro nasce con l’obiettivo di valorizzare specifiche canzoni. “Io non so dire se la musica di oggi sia bella o brutta; però è veloce. Allora scegli la musica che ti fa bene, quella che ti cura. E se non sai da dove iniziare, clicca play e comincia dalla carta d’identità musicale della tua vita”.

Luce nell’oscurità

Calciatore tra i più amati, simbolo della Nazionale e vincitore del Pallone d’oro nel 1993, Roberto Baggio ancora oggi è riconosciuto come una bandiera del nostro calcio. Torna in libreria (dopo la pubblicazione della sua autobiografia Una porta nel cielo, TEA) con Luce nell’oscurità, scritto insieme alla figlia Valentina Baggio e aMatteo Marani (giornalista e attuale presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) e pubblicato da Rizzoli. Un volume in cui il Divin codino racconta e ricorda la sua carriera ma, soprattutto, si concentra sul suo percorso spirituale e sulla serenità raggiunta grazie alla fede buddista. Da non perdere l’intervista al campione al Corriere della Sera per l’uscita del volume.

Gracias a la vida – Un’autobiografia

Per gli appassionati di sport (e non solo), Feltrinelli pubblica l’autobiografia di Julio Velasco, leggendario allenatore di pallavolo, ora in carica come CT della nazionale italiana femminile. Tra le pagine di Gracias a la vida, Velasco si racconta a tutto tondo, dall’infanzia in Argentina agli anni della dittatura, dall’arrivo nel nostro Paese alle sfide con la squadra di Modena e della nazionale maschile negli anni ’90. Al centro, i concetti di responsabilità condivisa, intelligenza applicata e del rigore come libertà, nello sport come nella vita quotidiana…

Gli ultimi campioni

A vent’anni dalla storica vittoria dell’Italia ai mondiali del 2006, Luigi Garlando, autore per ragazzi di successo e firma della Gazzetta dello Sport, scrive Gli ultimi campioni – Il romanzo dei mondiali 2006 (Utet). All’epoca inviato in Germania al seguito della nazionale, l’autore ripercorre la partenza degli azzurri per la Germania, inseguiti dai fantasmi dello scandalo Calciopoli, fino a quell’ultimo rigore, nella finale stregata all’Olympiastadion di Berlino. Garlando ha visto le partite, ma soprattutto quello che in televisione non si può captare: i malumori, le crisi negli spogliatoi, ma anche i momenti di leggerezza ed emozione.