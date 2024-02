Oltre 80 biografie, autobiografie e storie vere da leggere

Le biografie e le autobiografie sono un genere molto amato da lettrici e lettori. Le diverse personalità storiche, notevoli o celebri a cui questi libri sono dedicati sono solitamente esponenti di una grande varietà di discipline, come lo sport e la musica, la politica e la cucina, l’arte e la storia, la scienza e la tecnologia, l’economia e l’attivismo, e i rispettivi appassionati tramite le biografie possono così scoprire il percorso che li ha portati a eccellere in questi campi. Ecco quindi un percorso di lettura pensato per chi vuole addentrarsi nel mondo delle biografie, delle autobiografie e delle storie vere di persone che, a modo loro, hanno lasciato il segno…

Tra le numerose ragioni che avvicinano gli amanti dei libri al genere biografico e autobiografico ci sono anche la curiosità verso le storie vere, la voglia di lasciarsi ispirare da personaggi che si ammirano, e quella di imparare qualcosa di nuovo da chi ha saputo approfondire più di altri un aspetto della vita o del lavoro umano.

Le ragioni per cui una biografia viene scritta poi ne influenzano il tono, gli avvenimenti narrati e il livello di accuratezza: le narrazioni infatti possono avere un valore prevalentemente storico, divulgativo o letterario. Si tratta quindi di un genere molto vasto, che a volte può incrociarsi con filoni come il memoir, il diario, l’autofiction, così come sfociare nel romanzo.

Ma qual è la differenza tra biografia e autobiografia ?

La biografia è un libro che racconta la storia di un personaggio, ma a scriverla non è il personaggio stesso: può farlo uno scrittore, un giornalista, un parente o un successore, che tramite il racconto della persona stessa quando possibile, insieme a interviste, documenti storici, incontri con amici, colleghi e familiari ne ricostruisce la vita per quanto più possibile.

Le autobiografie invece sono quasi sempre scritte dal personaggio stesso o da un ghostwriter, cioè uno scrittore di professione che pur non apponendo il proprio nome sul libro dà una forma alla storia di una persona così come gli viene descritta. In ogni caso il taglio della storia è profondamente influenzato dalla visione stessa di chi si racconta: sia da un punto di prospettiva sui ricordi, sia dal punto di vista degli eventi narrati e di quelli lasciati fuori.

Si tratta comunque di indicazioni molto generali, perché come spesso accade in letteratura non si può parlare di regole vere e proprie: biografie e autobiografie possono anche prendere la forma di poema, raccolta di lettere, pièce teatrale, e trovarsi in quella zona liminale che divide reale e finzione, rendendo difficile tracciare una distinzione netta con i romanzi tratti da storie vere.

Ecco quindi un percorso di lettura, che non ha la pretesa di essere esaustivo e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza, pensato per chi vuole addentrarsi nel mondo delle biografie, delle autobiografie e delle storie vere di persone che a modo loro hanno lasciato il segno.

Per chi volesse saperne di più, ecco un approfondimento su alcuni dei libri sopra citati:

Biografie e autobiografie di personalità storiche e influenti

La scrittrice Marguerite Yourcenar nel libro Memorie di Adriano si è dedicata al racconto della vita e delle imprese dell’imperatore romano. Sotto forma di lettera a quello che sarà il futuro imperatore Marco Aurelio, Adriano tramite la penna dell’autrice pondera sui suoi successi militari, ma anche sulla sua passione per la filosofia, per la poesia e per la musica. Adriano infine, giunto alla fine dei suoi giorni a causa della malattia, medita sul futuro di Roma e sulla sua eredità storica e morale.

Barack Obama è uno dei presidenti più famosi della storia contemporanea: il suo nome è conosciuto anche al di là dei confini americani, e la sua elezione ha avuto un impatto ideologico e politico che si è spinto al di là del suo mandato. In Una terra promessa scopriamo il percorso che ha portato Obama a scegliere di intraprendere la carriera politica e le difficoltà affrontate durante gli otto anni della sua presidenza. Attraverso questa biografia politica quindi si può conoscere meglio il passato di Obama, ma anche i complessi meccanismi interni alla presidenza di uno dei paesi più influenti del globo. La sua presidenza inoltre è stata contrassegnata dai valori portati avanti dalla first lady Michelle Obama; in Becoming. La mia storia conosciamo il suo passato, la sua vita professionale, e il modo in cui il suo ruolo politico ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia.

Tra le personalità influenti da cui lasciarsi ispirare con la lettura delle biografie e autobiografie ci sono quelle dedicate ai premi Nobel. Tra queste c’è anche l’autobiografia di Malala Yousafzai, che sopravvissuta a soli 15 anni un attacco dei talebani volto a limitare la libertà delle ragazze di studiare e di educarsi, è diventata simbolo del diritto delle donne di accedere al sapere. Un impegno, quello di Malala, che l’ha portata nel 2014 a diventare la persona più giovane a ricevere il Nobel per la Pace.

Biografie e autobiografie di viaggiatrici e viaggiatori

Tiziano Terzani, scrittore e giornalista, grande viaggiatore e conoscitore del continente asiatico, ha raccontato a suo figlio non solo il suo passato ma anche la sua visione della vita e del mondo. Il risultato è il racconto contenuto ne La fine è il mio inizio che raccoglie i viaggi, le lezioni imparate, i grandi momenti storici vissuti anche a rischio della propria vita, e infine la visione di Terzani sul percorso di crescita e ricerca personale portato avanti durante i suoi anni volti alla scoperta.

Iconico è stato anche il viaggio di Chris McCandless, che alla ricerca di uno stile di vita più puro e a contatto con la natura ha abbandonato le comodità della civiltà per immergersi in una delle poche aree geografiche del globo ancora incontaminate e selvagge. La sua storia è stata raccontata nel libro Into the wild. Nelle terre estreme dal narratore di avventure Jon Krakauer, che anche grazie al ritrovamento del diario di McCandless è riuscito a ricostruire parte dei suoi giorni in solitaria spesi alla ricerca di un modo di vivere più confacente alla sua filosofia di vita.

Mangia, prega, ama è un libro che non racconta solamente un viaggio fisico ma anche il corrispondente percorso interiore vissuto dall’autrice Elizabeth Gilbert, iniziato in un momento della vita in cui apparentemente possedeva tutto ciò che si potrebbe desiderare, ma nel quale si sentiva comunque profondamente infelice. In seguito a un divorzio doloroso Gilbert decide infatti di partire per un lungo viaggio che la porta in Italia, in India e in Indonesia e che cambierà per sempre la sua vita.

Biografie e autobiografie di scrittrici e scrittori

Il mestiere di vivere di Cesare Pavese è un diario intimo dell’uomo e dello scrittore, in cui brevi pensieri tracciano il percorso che inizia con il confino dell’autore a Brancaleone Calabro e che si conclude anni dopo, pochi giorni prima della sua morte. Definirlo un diario sarebbe riduttivo, perché lo scritto diventa a tratti una confessione, a tratti un dialogo che Pavese intraprende con se stesso, oltre che una profonda riflessione sul suo ruolo di autore e sull’essenza della sua scrittura.

L’anno del pensiero magico è un memoir della scrittrice Joan Didion che si concentra su un momento particolarmente doloroso della sua vita. Il marito di Didion infatti muore improvvisamente, in un giorno come un altro, dopo il ritorno da una visita fatta da entrambi alla loro figlia ricoverata in ospedale. Il racconto di ciò che segue si trasforma in una riflessione sulla perdita, e sulla perdita come parte stessa della vita di una persona.

Una vita è fatta di piccoli e grandi momenti, sia individuali sia collettivi, che si mescolano con i grandi eventi della storia. Di questo e molto altro è composto Gli anni di Annie Ernaux, autrice premiata nel 2022 con il Nobel per la letteratura. Questo libro unisce il personale e il pubblico perché condensa quell’esperienza che ognuno incontra a modo suo, cioè quella di rendersi conto che i singoli momenti e anni vissuti vanno a costituire la propria vita, in quanto è solo la propria percezione a legarli insieme.

Biografie e autobiografie a fumetti

La celebre graphic novel Persepolis di Marjane Satrapi racconta la storia di una giovane ragazza di Teheran la cui vita viene travolta dagli sconvolgimenti politici e culturali attraversati dal suo paese. Crescendo Satrapi non trova suolo fertile per mettere radici neanche in Europa, dove non si riconosce, iniziando un percorso di ricerca della propria identità difficile da rintracciare in un solo luogo geografico.

Maus. Racconto di un sopravvissuto di Art Spiegelman, è un racconto a fumetti delle traversie vissute dal padre dell’artista prima a causa delle discriminazioni contro gli ebrei e poi durante l’imprigionamento ad Auschwitz. Primo graphic novel a vincere un premio Pulitzer, Maus è conosciuto anche per la particolarità di aver dato ai personaggi delle forme animali antropomorfe, che permettono all’autore di scavare ancora di più nell’umanità dei personaggi.

Tra le più celebri autobiografie a fumetti troviamo anche Blankets di Craig Thompson, che in questo volume narra la sua storia personale traendone un intenso spaccato di adolescenza. Quella di Thompson è una graphic novel che è anche un romanzo di formazione, una storia d’amore, e un sincero e sensibile resoconto della sua crescita in una comunità agricola del Wisconsin.