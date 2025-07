Premio Strega, finale concitato… (ma almeno ora il ministro Giuli potrà leggere i libri…)

Sarà l’ultima finale del Premio Strega al Ninfeo di Villa Giulia prima del trasloco in una sede più periferica, in nome del “Piano Olivetti”? Staremo a vedere. Di certo, c’è da riallineare la scaletta della diretta Rai con lo scrutinio dei voti finali, per non ripetere i problemi di stanotte. Anche quest’anno, alla fine, al Premio Strega non sono mancate battute e polemiche, mentre il vincitore, Andrea Bajani, a caldo ha commentato: “Ho voluto raccontare la necessità che anche i maschi contestino il patriarcato…”

Adesso che il ministro Alessandro Giuli, che alla vigilia della finale (forse l’ultima ospitata dal Ninfeo di Villa Giulia, perché al Ministero della Cultura, in nome del “Piano Olivetti“, stando a un’indiscrezione dell’Ansa preferirebbero una sede più periferica, come Cinecittà, al tempo stesso più adatta alla diretta tv) si era lamentato per non aver ricevuto i libri dei candidati al Premio Strega (senza però specificare di essersi dimesso dalla giuria diversi mesi fa…), ieri finalmente ha ricevuto dalla Fondazione Bellonci i romanzi in gara quest’anno, li leggerà?

“Sentire che un ministro legge i libri solo se gliene regalano, fa impressione”

Giuseppe Laterza (la cui casa editrice è al centro di un’altra polemica, legata a un manuale scolastico criticato dal Ministero dell’Istruzione, Trame del tempo) su Repubblica ironizza: “Per un editore sentire che un ministro legge i libri solo se gliene regalano, fa impressione. Vorrei chiedere a Giuli, visto che porta gli occhiali come me: li metti solo se te li regalano?”

Dopo che la vigilia della finale dello Strega era stata movimentata dalle parole di Giuli (“forse, come Ministro, da Amico della Domenica, sono diventato nemico della Domenica…”), la serata finale, in cui si è imposto il favorito, Andrea Bajani, con L’anniversario (quinta vittoria allo Strega per Feltrinelli, che quest’anno compie 70 anni e che da 20 aspettava di tornare al successo al Ninfeo), è stata a sua volta agitata non dalle battute di Geppi Cucciari (assente giustificata perché impegnata a girare un film), e che nel 2023 spinse alla gaffe l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che ammise, guarda caso, di non aver letto i libri in gara ma, proprio sul finale, da un fraintendimento sulla scaletta.

Il “bello della diretta“, usa dire in questi casi… In pratica, passata ormai da qualche minuto la mezzanotte, il tempo a disposizione era finito, e il conduttore, Pino Strabioli, avrebbe dovuto dare la linea al Tg3, peccato che lo scrutinio dei 100 voti segreti, gli ultimi, fosse ancora in corso…

Finale movimentato e problemi di scaletta

La chiusura della serata (non è certo la prima volta che accade, nelle spesso “complicate” dirette tv e streaming dello Strega…) è stata quindi come minimo frettolosa, e non c’è stato quasi il tempo di offrire al pubblico il quadro completo dei risultati (non è stato neppure chiaro il piazzamento degli altri libri in cinquina). Tra l’altro, in un primo momento è stato comunicato un numero di voti più basso per Bajani rispetto a quelli effettivamente ottenuti.

“Ho voluto raccontare la necessità che anche i maschi contestino il patriarcato”

Nonostante questi problemi, tra conteggi elettronici e manuali e problemi di scaletta, la vittoria di Bajani rimane netta. Lo scrittore, che vive negli Usa, a caldo ha commentato: “Fare letteratura significa contraddire la versione ufficiale. Oggi la versione ufficiale è quella del patriarcato. Con L’anniversario ho voluto raccontare la necessità che anche i maschi lo contestino“.

“Troppi incidenti diplomatici tra il governo e il mondo della cultura…”

Ben altri i problemi al Ministero della Cultura, dove si è dimesso Nicola Borrelli, direttore generale Cinema e audiovisivo, aumentando la preoccupazione del mondo della settimana arte, in una battaglia con il Governo Meloni che va avanti da mesi.

Al tempo stesso, come fa notare Stefano Mauri, presidente e Ad di GeMS (ed editore di questo sito, ndr), “ci sono troppi incidenti diplomatici tra il governo e il mondo della cultura… La Costituzione può essere una traccia per capirsi meglio”.

Fotografia header: Andrea Bajani vince il premio Strega 2025, credit Musa