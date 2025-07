Premio Strega 2025, vince Andrea Bajani

Al Ninfeo di Villa Giulia di Roma, nella calda (e affollata) notte della finale del Premio Strega 2025, a vincere è Andrea Bajani, con L’anniversario (Feltrinelli, proposto da Emanuele Trevi), che ottiene 194 voti (alla fine in totale hanno votato in 646, su 700 aventi diritto), in un finale concitato e frettoloso, come abbiamo raccontato qui…

Dopo 20 anni, dunque, Feltrinelli torna a imporsi allo Strega (l’ultimo successo è datato luglio 2005, con Maurizio Maggiani). Lo scorso anno, la casa editrice milanese, che quest’anno festeggia 70 anni di storia, era giunta quarta con Paolo Di Paolo, e l’anno prima era arrivata seconda con Rosella Postorino.

Giunto al primo posto in cinquina, Bajani era il favorito (tra l’altro, aveva già vinto anche del Premio Strega Giovani), è si imposto davanti a Elisabetta Rasy, autrice di Perduto è questo mare (Rizzoli, proposto da Giorgio Ficara), con 133 preferenze.

Sul podio anche Nadia Terranova, autrice di Quello che so di te (Guanda, proposto da Salvatore Silvano Nigro), con 117 voti.

A seguire, Paolo Nori, autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori, proposto da Giuseppe Antonelli), che ottiene 103 voti, e Michele Ruol, autore di Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa, proposto da Walter Veltroni), che giunge quinto ottendendo 99 preferenze.

A presiedere il seggio, Donatella di Pietrantonio, vincitrice della scorsa edizione.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Geppi Cucciari assente giustificata

A condurre la serata finale (tra gli ospiti, l’attore Filippo Timi, accompagnato dai musicisti Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, e l’attrice Anna Foglietta), come sempre in diretta tv su Rai3, Pino Strabioli. Assente giustificata (sta girando un film) Geppi Cucciari.

Nel corso dell’evento di premiazione è intervenuta anche Anna Foa, recente vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica con Il suicidio di Israele (Laterza).

Vigilia movimentata…

A movimentare la vigilia della finale del Premio Strega, ci ha pensato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, assente al Ninfeo: “Forse, come Ministro, da Amico della Domenica, sono diventato nemico della Domenica…” (qui i particolari sul botta e risposta con la Fondazione Bellonci).

La giuria del premio

Il Premio è stato assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono, come di consueto, 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo (che esprimono ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura), 25 voti collettivi provenienti da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria.

Addio al Ninfeo?

A proposito, come riporta l’Ansa, quella di stanotte potrebbe essere stata l’ultima finale ospitata dal Ninfeo di Villa Giulia. Stando a fonti del Collegio Romano, infatti, “il ministero della Cultura si riserva di offrire alla Fondazione Bellonci la sede di Cinecittà in Via Tuscolana 1055. Tutto ciò – viene fatto notare – in piena coerenza con i princìpi del Piano Olivetti volti alla valorizzazione delle periferie metropolitane attraverso la presenza di rassegne culturali di eccellenza indirizzate principalmente alle giovani generazioni lontane dai centri storici”.

Fotografia header: Andrea Bajani Premio Strega 2025 - foto Getty