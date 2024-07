Premio Strega 2024, vince Donatella Di Pietrantonio con “L’età fragile”

Il Premio Strega 2024 – promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega (con il sostegno di Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca), giunge alla serata finale, ospitata, come di consueto, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, dal 1953 sede dell’atto conclusivo del riconoscimento letterario.

E a vincere l’edizione 2024 del premio italiano più ambito (in diretta su Rai3, con la conduzione di Geppi Cucciari e Pino Strabioli), è la favorita della vigilia, Donatella Di Pietrantonio, con il romanzo L’età fragile (Einaudi, proposto da Vittorio Lingiardi), che ottiene 189 voti.

Per Einaudi (Gruppo Mondadori) si tratta della settima vittoria dal 2000 a oggi.

Lo scorso anno, invece, a imporsi fu una piccola casa editrice, Elliot, con Come d’aria di Ada D’Adamo (autrice venuta a mancare proprio nel corso dell’edizione 2023 dello Strega).

Ricordiamo che l’abruzzese Di Pietrantonio, già vincitrice dell’undicesima edizione del Premio Strega Giovani, con il longseller L’Arminuta vinse la 55esima edizione del Campiello. Nel 2021, sempre con L’Arminuta, arrivò anche seconda proprio allo Strega (dietro a Emanuele Trevi).

Ma torniamo all’edizione 2024 dello Strega che si è appena chiusa: al secondo posto si piazza Dario Voltolini, autore di Invernale (La nave di Teseo, proposto da Sandro Veronesi), con 143 preferenze.

Sul terzo gradino del podio troviamo Chiara Valerio, autrice di Chi dice e chi tace (Sellerio, proposto da Matteo Motolese), con 138 voti.

Quarto posto al Premio Strega 2024 per Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l’universo (Mondadori, proposto da Lia Levi), con 83 voti.

Quinta posizione per Paolo Di Paolo, autore di Romanzo senza umani (proposto da Gianni Amelio), con 66 voti.

A chiudere la sestina è Tommaso Giartosio, con Autobiogrammatica (minimum fax, proposto da Emanuele Trevi), che raggiunte quota 25 preferenze.

644 in tutto i votanti (il 92%) degli aventi diritto.

Il Premio, lo ricordiamo, è assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

Per questa edizione è stato ripristinato lo spoglio dal vivo (gli ultimi cento voti, infatti, sono stati scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore).

Ma a far “discutere” (in un’edizione dello Strega priva di polemiche significative) è stata l’altra novità della 78esima edizione: la presenza della moda, con importanti stilisti (da Gucci a Missoni, passando per Dior ed Etro) a vestire le autrici e gli autori in finale… “La polemica è assolutamente necessaria. Se non ci fossero stati gli stilisti sarebbe stata sulla sciatteria. Oggi è sulla bellezza, ben venga…”, ha commentato Di Pietrantonio alla vigilia.

A proposito di polemiche, quest’anno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è invece tenuto lontano dal Ninfeo (e dalle domande di Geppi Cucciari).