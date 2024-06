Premio Strega 2024, ecco la sestina finalista. Di Pietrantonio entra al primo posto…

Dopo che, con 138 preferenze su un totale di 605, ieri pomeriggio Donatella Di Pietrantonio (favorita per la vittoria finale), con il romanzo L’età fragile (Einaudi) ha vinto l’undicesima edizione del Premio Strega Giovani (davanti ad Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano – Einaudi – e a Chiara Valerio, autrice di Chi dice e chi tace – Sellerio), il premio letterario più ambito si è spostato a Benevento, per la votazione della cinquina.

A giocarsi la vittoria finale giovedì 4 luglio saranno, nell’ordine, proprio la stessa Di Pietrantonio, in finale con 248 voti (a proposito, l’autrice abruzzese de L’Arminuta, longseller con cui Di Pietrantonio vinse la 55esima edizione del Campiello, torna allo Strega dopo il secondo posto del 2021, allora dietro a Emanuele Trevi, e stavolta ovviamente punta al successo, in particolare dopo l’ingresso in finale al primo posto…), e Dario Voltolini, autore di Invernale (La nave di Teseo, proposto da Sandro Veronesi), che arriva al Ninfeo forte di 243 preferenze. Terza in sestina si piazza Chiara Valerio, con 213 voti. Saranno probabilmente i tre nomi a giocarsi il trionfo finale (con Di Pietrantonio, come detto, favorita).

Quarto posto in semifinale per Paolo Di Paolo, autore di Romanzo senza umani (proposto da Gianni Amelio), che riceve 195 voti; in finale anche Mondadori, con Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l’universo (193 voti).

Infine, si giocherà la vittoria anche Tommaso Giartosio, con Autobiogrammatica (minimum fax), 126 voti (il libro più votato tra quelli pubblicati da un piccolo editore).

Resta dunque fuori dalla finalissima Antonella Lattanzi (153 voti). Con lei, fuori anche Daniele Rielli, autore di Il fuoco invisibile – Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli, 146 voti), Adrián N. Bravi, autore di Adelaida (Nutrimenti, 116 voti), Valentina Mira, autrice di Dalla stessa parte mi troverai (SEM, 101 voti), Melissa Panarello, autrice di Storia dei miei soldi (Bompiani, 79 voti) e Sonia Aggio, autrice di Nella stanza dell’imperatore (Fazi, 65 voti).

Hanno espresso le proprie preferenze, tra voti singoli e voti collettivi, 626 votanti su 700 (pari all’89% degli aventi diritto): a quelli dei 400 Amici della domenica si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

La finalissima sarà ancora una volta ospitata dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma: in diretta televisiva su Rai 3 (e con il ripristino dello scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria).