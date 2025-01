Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato

Un calendario speciale, aggiornato costantemente, dedicato ai festival letterari del 2025, alle fiere del libro e ai premi assegnati a scrittrici e scrittori in giro per l’Italia

Lettrici e lettori che amano incontrarsi e incontrare le loro scrittrici e i loro scrittori preferiti, scoprire nuovi saggisti e nuove divulgatrici, e partecipare alle fiere del libro, anche nel 2025 avranno l’imbarazzo della scelta. Saranno infatte decine e decine, da Nord a Sud, i festival letterari in programma, come pure le fiere (anche legate al mondo del fumetto) e le cerimonie di premiazione dedicate ad autrici e autori che si terranno nelle grandi città, come pure nelle cittadine di provincia. Dal mare alla collina, passando per le località di montagna; dall’inverno all’autunno, passando per primavera e l’estate…

Il pubblico dei festival letterari, da Nord a Sud, in città e in provincia

Quando ci riferiamo ai festival letterari e alle fiere del libro parliamo di manifestazioni che attraggono un pubblico variegato, composto da appassionati, professionisti del settore e anche curiosi, in cerca di incontri, panel, laboratori e momenti di festa, come pure di format innovativi.

Come ogni anno, consapevoli della quantità di appuntamenti in arrivo (i cui dettagli vengono svelati man mano dagli organizzatori), a ilLibraio.it cerchiamo di offrire una panoramica completa, un servizio utile al mondo dell’editoria: indicando, mese per mese, i festival letterari da non perdere, e le fiere del libro e i premi principali.

Guida ai attesi festival del 2025

Qui di seguito presentiamo quindi una selezione di eventi in continua evoluzione, un “calendario” che, naturalmente, non ambisce a essere esaustivo (data l’impossibilità di elencare tutti gli eventi che si svolgono ogni anno nel nostro Paese, senza dimenticare che solo per una guida completa alla miriade di premi letterari servirebbe un articolo a parte…) delle principali rassegne dedicate al mondo della lettura (e della cultura) previste nel corso del 2025.

Un calendario che integreremo ogni settimana con nuovi dettagli, che può tornare utile per prendere nota degli appuntamenti, in modo da potersi organizzare con anticipo.

A proposito, per segnalare nuovi eventi oppure aggiornamenti legati alle manifestazioni segnalate, l’indirizzo mail a cui scrivere è digital@illibraio.it.

Indice

Festival Letterari 2025: gennaio

Multipli Forti – Voci dalla letteratura italiana contemporanea

Dal 14 al 16 gennaio a New York torna con la quarta edizione Multipli Forti – Voci dalla letteratura italiana contemporanea, appuntamento curato da Maria Ida Gaeta e promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di New York (diretto da Fabio Finotti), con il sostegno della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, della New York University, di Hunter College Cuny, di Fordham University e del Rizzoli bookstore: “una iniziativa per la promozione della letteratura italiana contemporanea rivolta al pubblico delle lettrici e dei lettori e al mondo editoriale internazionale. Una finestra transatlantica sulle maggiori tendenze della letteratura italiana del nostro tempo, raccontata dalle autrici e dagli autori che l’hanno scritta e la stanno scrivendo. Un appuntamento annuale per costruire, fuori da qualsiasi stereotipo culturale, un ponte letterario tra Italia e Stati Uniti”. Tra gli ospiti, Emanuela Anechoum, Andrea Bajani, Chiara Benettollo, Luca Briasco, Monica Calabritto, Andrea Capra, Ilide Carmignani, Alessandro Cassin, Leonardo Colombati, Gabriella Dal Lago, Ruth Dickey, Donatella Di Pietrantonio, Nicholas Durling, Barbara Epler, Michael Frank, Mariangela Gualtieri, Aaron Hamburger, Lorenza Honorati, Laura Imai Messina, Christoph Irmscher, Anita Likmeta, Maddalena Maggi, Iuri Moscardi, Gabriele Pedullà, Michael Reynolds, Paolo Repetti, Milicent Marcus, Brian Robert Moore, Matteo Nucci, Paolo Pecere, Carmen Pellegrino, Clara Ramazzotti, Eugenio Refini, Olivia Sears, Aurora Tamigio, Alessia Valfredini, Vincenzo Trione, Carlo Vecce, Nicoletta Verna e Marco Vigevani.

Leggere per insegnare – Guerra e Pace

Martedì 16 gennaio, alle 9.30, al Centro Internazionale di Brera, a Milano, un incontro di aggiornamento e formazione per insegnanti, con Lorenzo Cremonesi, Marcello Flores e Francesca Melandri, moderarato da Anna Stefi: Leggere per insegnare – Guerra e Pace si inserisce nell’ambito di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale di BookCity Milano, ideato e promosso con Fondazione Cariplo. L’incontro è rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado per offrire un’occasione di approfondimento sul focus tematico proposto quest’anno da BookCity: Guerra e Pace appunto, “un argomento sempre più rilevante nei processi di formazione, tristemente attuale e delicato nel dialogo con i ragazzi, che sono esposti a molteplici narrazioni dei conflitti”. La partecipazione all’incontro è libera con prenotazione obbligatoria, a questo link.

Le parole di Hurbinek – Giornate della memoria

Dal 19 al 27 gennaio, a Pistoia, la terza edizione di Le parole di Hurbinek – Giornate della memoria. L’ideatore, Massimo Bucciantini, sottolinea l’importanza della “responsabilità delle parole”: “La parola razza è una finzione. Le razze non sono mai esistite. Sono una nostra invenzione. La genetica ha dimostrato che non esistono gruppi biologicamente distinti e che i nostri antenati erano tutti africani. Eppure la parola razza è più viva che mai e si incunea come un virus nella mente delle persone, contribuendo a rendere questo mondo ancora più spietato. È diventata parola-puntiforme e al tempo stesso parola-globale che si è saputa adattare e conformare alle nostre vite. Il razzismo non è una disposizione psicologica innata comune a tutti gli esseri umani. Esso ha assunto forme diverse nel tempo e nello spazio, in relazione a circostanze storiche specifiche, all’incirca dal Medioevo a oggi. Le parole razzista e razzismo furono coniate tra il 1890 e il primo decennio del Novecento per indicare i sostenitori di una gerarchia tra le razze, da cui sono nate teorie razziali e si sono consolidati progetti politici e pratiche sociali di discriminazione, di segregazione e di annientamento. È da qui, da questi essenziali dati storici e scientifici, che Hurbinek vuole partire per provare a rifletterci sopra. E lo farà a suo modo, dando spazio a una pluralità di voci e di linguaggi, intrecciando come è accaduto negli anni passati lezioni civili, musica, teatro, laboratori scolastici. Ben consapevoli di vivere in mezzo a un oceano in tempesta, provvisoriamente al riparo su una zattera sempre più piena d’acqua e da cui è sempre più difficile avvistare porti e spiagge dove l’aria è pulita e la dignità umana non è calpestata”. Programma e aggiornamenti sul sito.

“Mi prendo il mondo”

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 2025, a Parma, con un’anteprima giovedì 16 gennaio con Matteo Bussola, appuntamento con “Mi prendo il mondo – In dialogo con le nuove generazioni“: un progetto ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma con il sostegno di Fondazione Cariparma e con il patrocinio dell’Università di Parma. Una rassegna pensata da ragazze e ragazzi della “Direzione Futura”, su letteratura, arte, giornalismo, diritti e pari opportunità, psicologia e salute mentale, lavoro e imprenditoria, solidarietà e accoglienza, ambiente e sostenibilità, cinema e teatro, giornalismo e nuovi media, sport e inclusione. Spazio a lezioni e ospiti, come Daria Bignardi, Annarita Briganti, Matteo Bussola, Manlio Castagna, Gianrico Carofiglio, Alessio Cicchini, Francesca Coin, Emma Dante, Marco lo Conte, Riccardo Falcinelli, Fumettibrutti, Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Michela Giraud, Felicia Kingsley, Matteo Lancini, Lea Landucci, Francesca Mannocchi, Daniele Mencarelli, Luca Misculin, Paola Peduzzi, Tommaso Pincio, Cecilia Sala, Barbara Stefanelli, Federico Taddia, Luca Tremolada, Victoire Tuaillon, Nadeesha Uyangoda, Jacopo Veneziani, Ester Viola e Annalena Benini, direttrice del Salone.

Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri

“Un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità…”. Dal 28 al 31 gennaio 2025 la Fondazione Giorgio Cini di Venezia ospiterà il 42esimo Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Tra gli ospiti, Alessandro Barbero. Il programma completo e le novità sull’edizione 2025 sul nostro sito.

Festival Letterari 2025: febbraio

NebbiaGialla Suzzara Noir Festival

Torna dal 7 al 9 febbraio il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival che nel 2025 arriva alla sua diciannovesima edizione e “continua a essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati della letteratura di genere”. Nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, la manifestazione si svolge con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura. Tutti gli incontri avranno luogo presso il Cinema Dante e saranno trasmessi anche in streaming. Tra gli ospiti italiani e internazionali: Marco Azzalini, Paola Barbato, Alice Bassoli, William Bavone, Marco Bocci, Elisabetta Cametti, Luca Crovi, Maurizio De Giovanni, Jacopo De Michelis, Flumeri & Giacometti, Alessia Gazzola, Gaspare Grammatico, Jordan Harper, Davide Longo, Carlo Lucarelli, Bruno Morchio, César Pérez Gellida, Flavio Santi, Marcello Simoni, Rosa Teruzzi, Valerio Varesi. Il festival promuove inoltre l’assegnazione di tre premi: il Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca, il Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti in collaborazione con la casa editrice Laurana. Presto il programma e i dettagli online su nebbiagialla.eu.

TESTO [Come si diventa un libro]

Dal 28 febbraio al 2 marzo, 2025, alla Stazione Leopolda di Firenze torna l’appuntamento con TESTO [Come si diventa un libro], rassegna giunta alla quarta edizione. “STO” è il tema della nuova campagna di comunicazione di TESTO, “che legherà lo spirito e gli eventi”. Maggiori dettagli sul nostro sito.

Festival Letterari 2025: marzo

Premio Inge Feltrinelli

A marzo si terrà a Milano la cerimonia di premiazione delle vincitrici del Premio Inge Feltrinelli, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Aggiornamenti su Premioingefeltrinelli.it.

Festival del romance italiano

Il 15 marzo, al SuperStudio Maxi di Milano, torna il Festival del romance italiano, con ospiti e gadget. Dettagli e prenotazioni sul sito.



Tribùk

Dal 16 al 19 marzo ad Abano Terme (Padova) l’ottava edizione di Tribùk – Incontri tra editori e librai. Ancora una volta sarà l’occasione per presentare i programmi editoriali e le novità in anteprima all’insegna del dialogo e del confronto. Tribùk è infatti un’opportunità di confronto tra editori e librai. Ogni editore a rotazione si siederà a ciascun tavolo di librai per presentare direttamente i propri libri in uscita o di catalogo e il proprio progetto editoriale. L’evento è promosso da un’associazione culturale fondata da 7 professionisti con diverse esperienze nel mondo dell’editoria italiana, sul modello del Winter Institute americano. Il programma in arrivo su tribuk.it.

Dedica

Dal 15 al 22 marzo torna, alla 31esima edizione, Dedica Festival di Pordenone. Protagonista è l’autore Kader Abdolah che, per i suoi lavori pubblicati in diverse lingue, ha ricevuto numerosi premi ed è stato insignito dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi e del titolo di Cavaliere delle Arti e delle Lettere in Francia.

Informazioni in arrivo su dedicafestival.it.

Book Pride Milano

Dal 21 al 21 marzo, al SuperStudio Maxi (Via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta) di Milano, torna con la nona edizione Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana, ora tra i progetti del Salone del Libro di Torino. Info e programma in arrivo su bookpride.net.

Libri Come

Dal 21 al 23 marzo torna a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, la 16esima edizione di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Per il programma e le informazioni, rimandiamo al sito del festival: auditorium.com.

Biennale Democrazia

Torna a Torino dal 26 al 30 marzo Biennale Democrazia, un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione con il Polo del ’900, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino. Fin dalla sua prima edizione, Biennale Democrazia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e gode del sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e di numerosi altri partner, tra i quali Reale Mutua, Smat, Camera di Commercio. Con il titolo Guerre e Paci, la IX edizione di Biennale Democrazia sarà dedicata al conflitto, alla violenza e alla guerra, “alla luce della persistente minaccia di scontri interni alle società democratiche e dell’attuale scenario di crescente tensione globale”. Si spiega nella presentazione: “Discuteremo della democrazia come tecnica di convivenza pacifica tra individui, nazioni, specie. Se il conflitto è connaturato al carattere plurale delle nostre società, le istituzioni democratiche devono recuperare la loro funzione di risoluzione pacifica delle controversie. Lungi dall’essere il frutto della presunta bontà dell’essere umano, la pace è piuttosto il risultato di equilibri precari spinti dalla necessità di trovare accordi che salvaguardino la sopravvivenza dei singoli, degli Stati, del pianeta”. Programma e aggiornamenti su Biennaledemocrazia.it.

Premio Wondy

Il 13 gennaio sono stati selezionati i finalisti dell’ottava del Premio Wondy. Il progetto è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice del volume Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro (Rizzoli, 2014) nel quale ha raccontato con ironia e coraggio come ha affrontato la malattia. Il Comitato Promotore, coadiuvato da un gruppo di lettori dell’associazione “Wondy Sono Io” insieme ai coordinatori, ha identificato le sei opere finaliste che saranno successivamente sottoposte al giudizio della Giuria tecnica: si tratta di Un eroe comune di Igino Domanin (Marsilio), Virdimura di Simona Lo Iacono (Guanda), Chiudi gli occhi, Nina di Paolo Mascheri (Clichy), La piccinina di Silvia Montemurro (Edizioni E/O), I giorni di Vetro di Nicoletta Verna (Einaudi), Invernale di Dario Voltolini (La Nave di Teseo). Al vincitore decretato dalla giuria tecnica andrà un premio di 5000 euro e una tela dell’artista Luca Tridente, le cui opere donate nelle scorse edizioni sono state inserite nel Catalogo dell’arte moderna (Editoriale Giorgio Mondadori), considerato un punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea. Accanto al volume premiato dalla Giuria tecnica, è prevista anche l’assegnazione di un nuovo premio di 2000 euro decretato dalla Giuria dei Lettori che, avendo contribuito alla selezione delle opere finaliste, ha stilato una classifica e in questo modo stabilito un suo vincitore. La premiazione ufficiale si terrà presso il Teatro Manzoni di Milano, il 31 marzo 2025 nel corso di una serata organizzata dall’associazione “Wondy Sono Io”, creata insieme a un gruppo di amici da Alessandro Milan, con l’obiettivo di proseguire la grande eredità umana e intellettuale lasciata dalla moglie Francesca, grande appassionata di libri, che con la sua storia ha saputo insegnare a donne e uomini come nella vita le difficoltà di varia natura possano – e debbano – essere affrontate, possibilmente con il sorriso. L’evento verrà organizzato in collaborazione con le ragazze e i ragazzi di PizzAut, il primo locale in Italia gestito da persone con autismo, fondato da Nico Acampora. Il progetto nasce come laboratorio di inclusione sociale e, grazie anche all’amicizia del fondatore cresciuta negli anni col presidente dell’Associazione Wondy Sono io Alessandro Milan, porterà al Teatro Manzoni le Gourmaut, pizze realizzate sul momento e servite dai ragazzi di PizzAut.

Pensavo Peccioli

Si attende a marzo il ritorno di Pensavo Peccioli, il festival organizzato dal Post. In attesa di comunicazioni ufficiali sugli ospiti, rimandiamo al sito del festival: pensavopeccioli.it.

Festival Treviso Giallo

Dal 27 al 30 marzo torna a Treviso, nella sede del Museo di Santa Caternia, la settima edizione del Festival Treviso Giallo. Il programma e le informazioni su trevisogiallo.it.

Bologna Children’s Book Fair

Bologna Children’s Book Fair (BCBF) è il principale appuntamento professionale al mondo dedicato all’editoria per bambini e ragazzi: da oltre 60 anni, per quattro giorni accoglie a Bologna la comunità internazionale del libro, divenendo palcoscenico di confronti, scambi, dibattiti tra culture e visioni diverse che portano alla nascita di nuove idee e progetti. La 62esima edizione è in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Aggiornamenti, programma e novità su Bolognachildrensbookfair.com.

Festival Letterari 2025: aprile

Incroci di Civiltà

Dal 2 al 5 aprile avrà luogo a Venezia la 18esima edizione di Incroci di Civiltà, Festival Internazionale di Letteratura, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia.

Libro Aperto

Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi è in programma dal 4 al 6 di aprile a Baronissi (Salerno). È realizzato dall’Associazione Libro Aperto e promosso dal Comune di Baronissi, dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl. I giovani lettori saranno immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli e incontri con gli autori dei libri in gara. Programma e aggiornamenti in arrivo su libroapertofestival.it

Ritratti di Poesia

L’8 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma si terrà la 18esima edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. La manifestazione “intende contribuire alla diffusione più ampia possibile della poesia contemporanea, proponendosi, quindi, quale osservatorio sulla varietà delle voci, nazionali e internazionali, che ne compongono il panorama. Ancora una volta l’obiettivo è quello di avvicinare alla poesia un pubblico ampio, composito e soprattutto giovane”. Per un giorno intero il palco dell’Auditorium Conciliazione diventerà un centro culturale capace di riunire e mettere in contatto arti diverse e realtà territoriali lontane tra di loro.

Festival Internazionale del Giornalismo

L’edizione 2025 del Festival Internazionale del Giornalismo è in programma a Perugia dal 9 al 13 aprile. Programma in arrivo su festivaldelgiornalismo.com.

Eventi Letterari Monte Verità

Dal 10 al 24 aprile tornano gli Eventi Letterari Monte Verità, il festival di Ascona giunto alla tredicesima edizione, sotto la direzione artistica di Stefan Zweifel, giornalista, curatore e traduttore. Lo affiancano il regista Stefano Knuchel e la scrittrice Giuliana Altamura, nostra collaboratrice.

Seven Springs

Dal 22 aprile al 10 giugno torna alla Scuola Holden di Torino Seven Springs, ovvero 7 serate musicali, alle 7 di sera, a 7 euro, per 7 anni… Così è stata presentata, lo scorso anno, la prima edizione: “Funzionerà così, si entrerà alla Holden, ci si accomoderà nel General Store, si spegnerà il telefono e si ascolteranno musicisti e musiciste che cantano o che suonano e poi qualcun altro che dialogherà con loro, parlando di arte, di cucina, di sport, di meditazione o magari di geopolitica. Alla fine ci sarà un aperitivo (il primo giro è compreso nel biglietto) e si continuerà a rimanere in compagnia dei musicisti, chiacchierando in libertà fino all’ora di cena”. Qui gli aggiornamenti.

Triestebookfest

Dal 29 aprile al 5 maggio il ritorno di Triestebookfest, rassegna sulla poesia, sul mistero e su storie sconfinate per bambini. Su triestebookfest.com è in arrivo il programma con i dettagli.

La città dei lettori

Torna nel 2025 La città dei lettori, il festival dedicato alla letteratura contemporanea e ai suoi protagonisti che da otto anni porta sul territorio toscano autori, traduttori e curatori di primo piano, in un evento itinerante che inaugura in primavera e continua fino all’autunno. “Leggere cambia tutto”: questo il motto che accompagna il progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS sin dalla nascita. Programma e aggiornamenti in arrivo su lacittadeilettori.it

Festival Letterari 2025: maggio

Buk – Festival della piccola e media editoria

Il 3 e il 4 maggio al Chiostro San Paolo di Modena si terrà la 18esima edizione di Buk – Festival della piccola e media editoria. Programma e aggiornamenti su Bukfestival.it

Salone Internazionale del Libro di Torino

Dal 15 al 19 maggio torna al Lingotto Fiere il Salone del libro di Torino, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel mondo del libro, sotto la direzione di Annalena Benini. Potrete trovare il programma e seguire gli aggiornamenti sul sito salonelibro.it.

Premio letterario Gregor Von Rezzori

Si attende l’edizione 2025 del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione. Istituito nel 2007 per ricordare lo scrittore austriaco Gregor Von Rezzori, il premio è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena nata nel 2000 per volontà di Beatrice Monti della Corte, vedova dell’autore. Informazioni su premiogregorvonrezzori.org

Le Conversazioni

Tornano gli appuntamenti estivi con i grandi protagonisti della cultura contemporanea alla 2oesima edizione de Le Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Il programma e lei informazioni su leconversazioni.it

Dialoghi di Pistoia

Dal 23 al 25 maggio la 16esima edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo. Programma e aggiornamenti su Dialoghidipistoia.it

Premio Campiello

A maggio la Giuria dei Letterati si riunisce a Padova per selezionare la cinquina finalista del Premio Campiello 2025 e annunciare il Premio Opera Prima.

La grande invasione

Dal 30 maggio all’1 giugno si terrà a Ivrea (Torino) e Aosta la 13esima edizione del festival La grande invasione. Gli organizzatori del festival sono Marco Cassini e Gianmario Pilo, mentre Marianna Doria e Ludovica Giovine si occupano della sezione del festival dedicata a bambini e ragazzi: La Piccola Invasione. Programma e aggiornamenti su Lagrandeinvasione.it.

Festival Letterari 2025: giugno

Romance Book Party

Sabato 1 giugno, dalle ore 9, alla Stazione Marittima di Napoli arriva il Romance Book Party, primo evento esclusivamente dedicato al romance nel Sud Italia. Qui le informazioni sui biglietti.

Archivissima

A Torino, dal 5 all’8 giugno torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi – ideato nel 2016 da Promemoria con l’intento di restituire pubblicamente ai cittadini la ricchezza informativa e narrativa contenuta nei patrimoni degli archivi storici di enti, istituzioni, grandi aziende – il Festival accoglierà nel 2025 la decima edizione della Notte (venerdì 6 giugno), che giunge così a un primo traguardo. La manifestazione si concluderà poi domenica 8, conducendo idealmente gli archivi aderenti alla Giornata Internazionale degli Archivi che ricorre il giorno successivo. Main Partner di Archivissima è Intesa Sanpaolo.

Premio Strega

È previsto per inizio giugno a Benevento, al Teatro Romano, in presenza dei dodici candidati e del pubblico, l’annuncio della cinquina del Premio Strega 2025.

Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Ricordiamo l’appuntamento itinerante nel Salento con il Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalarmonia.it

Memoria Festival

Dal 6 all’8 giugno la decima edizione di Memoria Festival, a Mirandola. Il programma in arrivo su memoriafestival.it

Pavese Festival

È prevista dal 26 al 29 giugno – a Santo Stefano Belbo – la nuova edizione di Pavese Festival. Programma e aggiornamenti in arrivo su fondazionecesarepavese.it.

Procida Racconta

Appuntamento a Procida a giugno con la nona edizione del festival letterario Procida Racconta, nato da un’idea di Chiara Gamberale, direttrice artistica, e Nutrimenti. Il programma e le informazioni su nutrimenti.net/procida-racconta

Una Marina di Libri

A giugno a Palermo, in Parco Villa Filippina, la 16esima edizione di Una Marina di Libri. Info e programma sul sito del festival su unamarinadilibri.it.

Leali delle notizie – Festival del Giornalismo

A giugno, a Ronchi dei Legionari, l’11esima edizione di Leali delle notizie – Festival del Giornalismo. Aggiornamenti su Lealidellenotizie.it.

Festival delle Città del Medioevo

Dal 26 al 30 giugno a L’Aquila il Festival delle Città del Medioevo, alla terza edizione: un evento di divulgazione storica ideato dall’Università degli Studi dell’Aquila e dal Comune del capoluogo d’Abruzzo nella città nata in età medievale. Dettagli sul sito.

Scenari

A Modica, dal 27 giugno al 27 luglio, appuntamento con Scenari: le novità sulla quarta edizione in arrivo sulla pagina Facebook del festival letterario siciliano.

Rovigoracconta

Per giugno (le date saranno comunicate prossimamente) l’11esima edizione di Rovigoracconta, festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Informazioni e programma in arrivo su Rovigoracconta.it.

La Milanesiana

In estate l’appuntamento itinerante (a Milano e in numerose altre città) con La Milanesiana, la rassegna itinerante ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Spazio a letteratura, concerti, mostre, cinema, teatro, scienza, economia a sport. Programma su Lamilanesiana.eu.

Gita Al Faro

Si svolgerà a giugno la 14esima edizione del Festival Letterario di Ventotene Gita al faro (il cui titolo trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf), diretto da Loredana Lipperini, ideato e organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca, promosso dall’ Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene, con il patrocinio e la partecipazione della Lega Navale Italiana. Partner del festival Intesa Sanpaolo. Dettagli sul sito del festival: Gitaalfaro.it

Inchiostro

A giugno (le date saranno comunicate prossimamente) si terrà a Crema la settima edizione del festival letterario Inchiostro, nella cornice dei chiostri quattrocenteschi di Sant’Agostino. Tutti gli eventi del festival, a ingresso libero, li trovate sul sito dell’evento festivalinchiostro.it

A Tutto Volume

A giugno torna A Tutto Volume, il festival letterario di Ragusa. Arrivato alla sua 16esima edizione, il festival torna ad accendere le sere d’estate del suggestivo centro storico di Ragusa con un programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro, alla musica, ai nuovi linguaggi. Il sito del festival Atuttovolume.com.

Mare di Libri

Dal 13 al 15 giugno la nuova edizione di Mare di Libri, il festival di letteratura dedicato ai ragazzi e alle ragazze di Rimini. Programma e novità in arrivo su maredilibri.it.

Taobuk

Dal 18 al 22 giugno 2025 a Taormina la 15esima edizione di Taobuk, festiva ideato e diretto da Antonella Ferrara, che tornerà ad accogliere scrittori, artisti ed intellettuali, tra i massimi protagonisti del dibattito contemporaneo. Anche quest’anno, nel corso di Taobuk si conosceranno, tra l’altro, i 400 semifinalisti della 15esima edizione del Torneo letterario IoScrittore. Programma e aggiornamenti in arrivo su Taobuk.it

NapoliCittàLibro

A giugno torna, alla sesta edizione, NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria alla Stazione Marittima di Napoli. Case Editrici, incontri con autori e autrici, novità editoriali, conferenze, workshop e molto altro per una tre giorni all’insegna della lettura e della scoperta del mondo editoriale. Informazioni e programma su napolicittalibro.it

Salerno Letteratura

È prevista per giugno (le date saranno comunicate prossimamente) la 13esima edizione di Salerno Letteratura. Programma e novità in arrivo su Salernoletteratura.com.

OBP – Orbetello Book Prize

A giugno (le date saranno comunicate prossimamente), a Orbetello, la terza edizione di OBP – Orbetello Book Prize, “premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità”. Il programma completo sul sito orbetellobookprize.it

Passaggi Festival

Dal 25 al 29 giugno, torna Passaggi Festival, la 13esima edizione del festival letterario in programma a Fano. Programma e aggiornamenti in arrivo su Passaggifestival.it

Festival Letterari 2025: luglio

Premio Strega

Giovedì 3 luglio, la finalissima del Premio Strega 2025 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

Salento Book Festival

Tra luglio e settembre (le date saranno comunicate prossimamente) la 15esima edizione di Salento Book Festival, manifestazione letteraria itinerante organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello. Il programma completo in arrivo su Salentobookfestival.it.

L’Isola delle Storie

A luglio a Gavoi (Nuoro) si svolgerà la 19esima edizione del Festival Letterario della Sardegna L’Isola delle Storie promosso e curato dall’Associazione L’Isola delle Storie. Il programma e le informazioni su isoladellestorie.it

Il Libro Possibile

In Puglia a luglio (le date saranno comunicate prossimamente) torna la 24esima edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare e a Vieste numerosi ospiti, tra scrittrici, scrittori, alte cariche istituzionali, scienziati, imprenditori, giornalisti, protagonisti dello spettacolo, della musica e dei social. Programma e aggiornamenti su Libropossibile.com

UlisseFest

A luglio (le date saranno comunicate prossimamente), torna UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet. Location e programma in arrivo su ulissefest.it.

Zelbio Cult

A Zelbio (le date saranno comunicate prossimamente), in uno dei borghi più suggestivi del lago di Como, tra luglio e agosto tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Ulteriori informazioni su zelbiocult.it.

Riminicomix

A luglio (le date saranno comunicate prossimamente) a Rimini, nel Parco Federico Fellini, torna Riminicomix, il festival dedicato a fumetti, manga e cosplay. Programma e aggiornamenti in arrivo su Riminicomix.it

Premio Bancarella

A luglio (la data sarà comunicata prossimamente) a Pontremoli l’appuntamento con la finale del Premio Bancarella. Aggiornamenti su premiobancarella.it

Festival Culturale Liberevento

È prevista per luglio (le date saranno comunicate prossimamente) la 14esima edizione del Festival Culturale Liberevento, rassegna che ha luogo in oltre 10 comuni della Sardegna. Dettagli e programma in arrivo su liberevento.it.

Elba Book Festival

È prevista per luglio (le date saranno comunicate prossimamente) la 12esima edizione di Elba Book Festival, la rassegna dell’editoria indipendente. Il programma e tutti i dettagli in arrivo su Elbabookfestival.com

Festival Letterari 2025: agosto

Capalbio Libri

In Maremma è attesa la 19esima edizione di Capalbio Libri 2025, che si terrà tra fine luglio e agosto (le date saranno comunicate prossimamente) nella Terrazza Capalbio Libri, in Piazza dei Pini. Programma su Capalbiolibri.it.

Sentieri e Pensieri

Nella seconda metà di agosto (le date saranno comunicate prossimamente) torna con la 13esima edizione Sentieri e Pensieri (festival di cui ilLibraio.it è media partner). Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Programma e aggiornamenti in arrivo su Santamariamaggiore.info/sentieri

John Fante Festival

Dal 21 al 24 agosto la 20esima edizione del John Fante Festival, a Torricella Peligna. Il programma e le informazioni su johnfante.org

Fiera del Libro di Como

È prevista tra fine agosto e settembre (le date saranno comunicate prossimamente) la 73esima edizione di Fiera del Libro di Como. Programma e aggiornamenti in arrivo su fieralibrocomo.it

Festival della Mente

Dal 29 al 31 agosto torna a Sarzana il Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Con la direzione di Benedetta Marietti, la 22esima edizione è promossa dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Il programma e i biglietti saranno disponibili su Festivaldellamente.it.

Festival Letterari 2025: settembre

Festivaletteratura

La 28esima edizione del Festivaletteratura si terrà a Mantova dal 3 al 7 settembre 2025. Istituito per la prima volta 1997, è uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi, con ospiti internazionali e italiani impegnati in reading, percorsi guidati, spettacoli e concerti. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivaletteratura.it/it.

Festival del Pensare Contemporaneo

Dall’11 al 14 settembre a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo: aggiornamenti in arrivo sul sito.

Premio Campiello

Presso il Teatro La Fenice di Venezia, a settembre l’appuntamento con le premiazioni della 63esima edizione del Premio Campiello, promosso da Confindustria Veneto.

Festival della Comunicazione

È prevista dall’11 al 14 settembre a Camogli la dodicesima edizione del Festival della Comunicazione, all’insegna delle sollecitazioni sempre attuali del padre nobile della manifestazione, Umberto Eco. Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, è organizzato da Frame e dal Comune di Camogli in collaborazione con Regione Liguria, Università di Genova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Programma e aggiornamenti in arrivo su Festivalcomunicazione.it.

Pordenonelegge

Dal 17 al 21 settembre torna Pordenonelegge – Festa del libro e degli autori, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it e giunto quest’anno alla 26esima edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pordenonelegge.it.

I Dialoghi di Trani

A settembre (le date saranno comunicate prossimamente) tornano con la 24esima edizione I Dialoghi di Trani. Il programma completo in arrivo su idialoghiditrani.com.

Scarabocchi

A Novara, a settembre (le date saranno comunicate prossimamente), l’ottava edizione del festival Scarabocchi. Programma in arrivo su scarabocchifestival.it.

Torino Spiritualità

A settembre (le date saranno comunicate prossimamente) al Circolo dei lettori di Torino e in diversi luoghi culturali e delle arti in città, torna con la 21esima edizione Torino Spiritualità. Il programma completo in arrivo su torinospiritualita.org.

LetterAltura

A settembre (le date saranno comunicate prossimamente) la 29esima edizione del Festival Lago Maggiore LetterAltura. Programma e aggiornamenti in arrivo su associazioneletteraltura.com

Festival del Pensare Contemporaneo

Torna a settembre (le date saranno comunicate prossimamente) il Festival del Pensare, a Piacenza. Il festival, diretto da Alessandro Fusacchi e curato da Andrea Colamedici, si pone l’obiettivo di “approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi“. Ulteriori informazioni su pensarecontemporaneo.it

Festa del Racconto

A Carpi torna a settembre (le date saranno comunicate prossimamente) la Festa del Racconto, dal 2 al 6 ottobre 2025. A cura di Leonardo G. Luccone, prevede nel suo programma numerosi appuntamenti.

Dettagli e programma completo in arrivo su Festadelracconto.it.

CaLibro Africa Festival

Si attende per settembre (le date saranno comunicate prossimamente) a Città di Castello, tra Umbria e Toscana, la nuova edizione di CaLibro Africa Festival, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. Un’idea che nasce dall’incontro fra Edizioni e/o e CaLibro Festival. Programma e gli aggiornamenti in arrivo su calibrofestival.com.

Linus – Festival del fumetto

È prevista per settembre (le date saranno comunicate prossimamente) ad Ascoli Piceno la nuova edizione di Linus – Festival del fumetto, tre giorni di appuntamenti sul tema del fumetto, con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Il programma e le informazioni in arrivo su linusfestival.it

Festival Letterari 2025: ottobre

Pisa Book Festival

Dal 2 al 5 ottobre, a Pisa, una nuova edizione del Pisa Book Festival, la fiera per lettrici e lettori di ogni età. Aggiornamenti su pisabookfestival.com

Pianeta Terra Festival

A Lucca, dal 2 al 5 ottobre, appuntamento con Pianeta Terra Festival, alla quarta edizione: aggiornamenti in arrivo sul sito.

Book Pride Genova

Dal 3 al 5 ottobre Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana, torna al Palazzo Ducale di Genova. Info e programma in arrivo su bookpride.net.

Festival di Internazionale

Un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Il festival di giornalismo di Internazionale è organizzato dal settimanale in collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF, e torna a ottobre 2025 (le date saranno comunicate prossimamente). Programma e novità in arrivo su internazionale.it.

Rassegna Letteraria della Città di Vigevano

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente) torna la Rassegna Letteraria della Città di Vigevano per la sua 24esima edizione. L’evento culturale, diretto da Ermanno Paccagnini e con la consulenza della giornalista di Radio24 Alessandra Tedesco, vede la partecipazione di molti autori e autrici: il programma e le informazioni su rassegnaletterariavigevano.com.

inQuiete

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente), a Roma, ritorna inQuiete, festival di scrittrici Info e programma in arrivo su inquietefestival.it

Marina Cafè Noir

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente) si terrà a Cagliari il Festival di Letterature Applicate Marina Cafè Noir, progetto nato nel capoluogo sardo nel 2003, nel quartiere storico della Marina, dall’iniziativa di un gruppo di lettori e attivisti culturali diventato poi associazione culturale Chourmo. Aggiornamenti e programma su marinacafenoir.it

Premio Lattes Grinzane 2025

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente), nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba (CN), verrà svelato il nome del libro vincitore dell’edizione 2025 del Premio Lattes Grinzane, scelto da 400 studenti provenienti da tutta Italia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; i dettagli per la prenotazione saranno disponibili sul sito della fondazionebottarilattes.it

Portici di Carta

È prevista a ottobre (le date saranno comunicate prossimamente) a Torino la nuova edizione di Portici di Carta, la manifestazione letteraria del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Città di Torino che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una festa della comunità del libro con incontri, letture, passeggiate, azioni pittoriche, dediche, laboratori.

Festival del Giornalismo Culturale

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente) a Urbino il Festival del Giornalismo Culturale. Aggiornamenti in arrivo su festivalgiornalismoculturale.it.

UmbriaLibri

A ottobre (le date saranno comunicate prossimamente) torna a PerugiaUmbriaLibri. Programma completo in arrivo su umbrialibri.com.

Catania Book Festival

A settembre (le date saranno comunicate prossimamente) il Catania Book Festival porterà in Sicilia autori, autrici, editori, artisti per giornate di approfondimento, workshop, panel e molto altro. Aggiornamenti e programma su Cataniabookfestival.com

Ricomincio dai libri

Torna a settembre (le date saranno comunicate prossimamente) a Napoli l’appuntamento con la fiera Ricomincio dai libri, all’11esima edizione. Il programma completo in arrivo su ricominciodailibri.it

Lucca Comics & Games

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre il ritorno dell’appuntamento cardine per il mondo del fumetto, e per gli appassionati di graphin novel, anime, manga e videogiochi: l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. La fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che si svolge a Lucca in Toscana. Ancora una volta, attesi migliaia di cosplayer e appassionati. Programma e aggiornamenti in arrivo su Luccacomicsandgames.com

Festival Letterari 2025: novembre

Fiera della Microeditoria

A inizio novembre (le date saranno comunicate prossimamente), a Chiari, nella cornice di Villa Mazzotti Biancinelli, torna con la 23esima edizione la Rassegna della Microeditoria. Dettagli e aggiornamenti in arrivo sul sito microeditoria.it.



Bookcity Milano



A novembre (le date saranno comunicate prossimamente) torna a Milano (e in altre città della Lombardia) Bookcity, un evento molto partecipato, condiviso tra tutti i protagonisti del mondo editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di incontri diffusi sul territorio urbano temi come il libro, la lettura e i lettori (una rassegna di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, ndr). A promuovere Bookcity Milano è l’Assessorato alla Cultura, insieme all’Associazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura. Troverete il programma e gli aggiornamenti in merito alla quattordicesima edizione sul sito della rassegna, Bookcitymilano.it

Scrittorincittà

A novembre a Cuneo la 27esima edizione del festival Scrittorincittà (le date saranno comunicate prossimamente). Il programma, gli ospiti e le informazioni sul sito scrittorincitta.it.

Pazza Idea

A novembre (le date saranno comunicate prossimamente) è previsto il ritorno a Cagliari Pazza Idea. Anche per la 14esima edizione si attende uno spazio di incontri, dibattiti, mostre, lectio magistralis, reading, workshop e performance. Programma e aggiornamenti in arrivo sul sito Pazzaidea.org

FLA

A novembre (le date saranno comunicate prossimamente) è previsto il ritorno a Pescara di FLA, Festival di Libri e Altrecose, giunto quest’anno alla 23esima edizione. Il programma e gli aggiornamenti in arrivo su pescarafestival.it

L’Eredità delle donne

A novembre, a Firenze (le date saranno comunicate prossimamente), sotto la direzione artistica di Serena Dandini, torna il festival L’Eredità delle donne. Su www.ereditadelledonne.eu in arrivo dettagli e programma.

Festival Letterari 2025: dicembre

Più libri Più Liberi

Dal 4 all’8 dicembre 2025 torna alla Nuvola di Roma l’appuntamento con Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, promossa dall’Associazione Italiana Editori e diretta da Chiara Valerio. “Se è vero, come sta scritto in Jane Austen, della quale ricorrono i 250 anni dalla nascita nel 2025, che Desiderare vuol dire sperare, il tema del prossimo Più libri più liberi sarà Ragioni e sentimenti, che vuol dire poi cercare di indagare, attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, e soprattutto le persone che li hanno letti, se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare e non solamente, come pure ci capita, di disperare, tutto attaccato. Dalla prima edizione, sotto la mia direzione, ci siamo portati le parole, da quella di quest’anno le misure, il prossimo anno le mescoliamo per farci raccontare e per raccontare le ragioni e i sentimenti”, ha spiegato Valerio. Programma e aggiornamenti in arrivo su plpl.it.

Noir in Festival

Un appuntamento dedicato alle lettrici e ai lettori di gialli, noir e thriller. A dicembre (le date saranno comunicate prossimamente), a Milano avrà luogo la 35esima edizione di Noir in Festival. Programma e aggiornamenti sul sito noirfest.com

