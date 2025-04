A Milano torna il “Miu Miu Literary Club”

Negli ultimi anni si è spesso parlato degli incroci tra mondo della moda e della letteratura, anche grazie a iniziative come il “literary club” Miu Miu (marchio Prada in forte ascesa). L’iniziativa si appresta a tornare con la seconda edizione, sempre a Milano. L’obiettivo? Consolidare il dialogo di Miu Miu con la cultura contemporanea.

L’evento di quest’anno – intitolato A Woman’s Education – esplora i temi della formazione femminile in relazione all’amore, al desiderio e all’educazione sessuale attraverso le opere di due grandi autrici: la filosofa esistenzialista francese Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi, pseudonimo di Fumi Ueda, una delle autrici più rilevanti dell’era Shöwa in Giappone.

Le conversazioni incentrate su questi temi – si spiega nella presentazione – riflettono sui principi attraverso cui le donne sono state educate, e che hanno contribuito a rafforzare stereotipi di genere come quello di un’identità femminile naturalmente incline alla sottomissione e remissività.

Il Miu Miu Literary Club si terrà al Circolo Filologico Milanese il 9 e 10 aprile, dalle 14 alle 21, con accesso libero tramite registrazione a partire dal 3 aprile su miumiu.com.

In una serie di conversazioni curate da Olga Campofreda – scrittrice e ricercatrice della cultura, della lingua e della letteratura italiana – verranno condivise e discusse idee incentrate sulla posizione delle donne nella società e sulle loro esperienze personali di crescita, ispirate da queste straordinarie autrici.

Per ogni autrice è stato scelto un titolo di riferimento: il 9 aprile la conversazione The Power of Girlhood, è un approfondimento su Le Inseparabili di Simone de Beauvoir. Scritta nel 1954, ma considerata troppo intima per essere divulgata durante la sua vita, l’opera è stata pubblicata solo nel 2020 suscitando un rinnovato interesse per la grande pensatrice femminista. L’autrice di Il secondo sesso (1949) e Memorie di una ragazza perbene (1958), racconta il viaggio di una giovane verso la maturità e l’importanza dell’amicizia femminile nel processo di autodeterminazione.

La conversazione del 10 aprile, dal titolo About Love, Sex and Desire, è dedicata a The Waiting Years – Onnazaka (1956) di Fumiko Enchi, un racconto esplicito del desiderio femminile, tra i primi pubblicati nel suo paese d’origine. Il romanzo narra la storia di Tomo, una donna sposata con un politico di alto rango, che riceve il compito di trovare una concubina per il marito, sacrificando così i suoi bisogni di fronte a una figura maschile autoritaria.

Il programma

Un panel di scrittrici, condurrà le conversazioni in entrambe le giornate. Tra queste, la franco-americana Lauren Elkin, autrice di Scaffolding e Art Monsters (2023), Flâneuse (2016) e traduttrice di Le inseparabili; la scrittrice indiana Geetanjali Shree, vincitrice dell’International Booker Prize 2022 con Tomb of Sand; la scrittrice italiana Veronica Raimo, autrice di Niente di vero (2023), finalista del Premio Strega e del Premio Viareggio Rèpaci; Nicola Dinan autrice di Disappoint Me, il cui romanzo d’esordio – Bellies (2023) – ha vinto il Polari First Book ed è stato tra i finalisti di Diverse Book Awards, LAMBDA Literary Award e Mo Siewcharran Prize; Naoise Dolan, autrice di Tempi eccitanti (2020), bestseller del Sunday Times e finalista per il Women’s Prize for Fiction, e la poetessa e scrittrice americana Sarah Manguso, nominata al PEN/Jean Stein Book Award e autrice di The Two Kinds of Decay (2008), finalista al Wellcome Trust Prize.

I panel saranno moderati dalla scrittrice e curatrice Lou Stoppard e da Kai Isaiah Jamal, spoken-word poet e attivista.

A seguire, in entrambe le giornate si terranno letture e performance musicali dal vivo.

Il Miu Miu Literary Club è l’ultima di una serie di esperienze culturali ideate da Miu Miu per promuovere le arti. Il primo Literary Club, Writing Life, tenutosi nell’aprile 2024, ha riportato l’attenzione sull’opera delle scrittrici Sibilla Aleramo e Alba De Céspedes. Tra le altre iniziative di Miu Miu ricordiamo Women’s Tales, la più longeva piattaforma di cortometraggi curati da registe internazionali e le collaborazioni con artiste in occasione delle sfilate.