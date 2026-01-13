Una guida speciale, un calendario aggiornato settimanalmente, dedicato ai festival letterari del 2026, alle fiere del libro in giro per l’Italia e ai premi assegnati a scrittrici e scrittori

Nei mesi scorsi, in occasione di BookCity Milano, è stata presentata l’edizione 2025 di EffettoFestival, un’ampia indagine dedicata agli impatti economici, occupazionali, turistici e sociali dei festival di approfondimento culturale, che ha confermato l’ascesa di questo settore. Del resto, in Italia ormai da diversi anni festival letterari e rassegne culturali prolificano da Nord a Sud, in città e in provincia, in ogni stagione dell’anno.

Anche nel 2026 lettrici e lettori che apprezzano l’opportunità di incontrare dal vivo le loro scrittrici e i loro scrittori preferiti, scoprire nuovi saggisti e nuove divulgatrici, partecipando a festival e fiere del libro (o legate al mondo del fumetto), avranno l’imbarazzo della scelta.

Guida ai più attesi festival culturali del 2026

Torna dunque il consueto appuntamento con il nostro calendario, in costante aggiornamento (man mano che le organizzazioni delle rassegne forniscono nuove informazioni su temi e programmi), dedicato a festival, fiere e premi letterari in arrivo nel corso del nuovo anno. Si tratta di manifestazioni in grado di attrarre un pubblico variegato, composto non solo da appassionati, ma anche da addetti ai lavori, oltre che da semplici curiosi.

Anche quest’anno cerchiamo di offrire una panoramica il più possibile completa, includendo grandi e storiche rassegne come pure piccole manifestazioni, con l’intento di offrire un servizio utile al mondo dell’editoria e al pubblico, indicando, mese per mese, i festival letterari, le fiere e i premi letterari da non mancare.

La guida qui di seguito, che integreremo ogni settimana con nuovi dettagli, non ha ovviamente la pretesa di essere esaustiva, ma può tornare utile per prendere nota degli appuntamenti, in modo da potersi organizzare con anticipo.

Festival Letterari 2026: gennaio

Le parole di Hurbinek – Giornate della memoria

Dal 10 al 27 gennaio, a Pistoia, la quarta edizione di Le parole di Hurbinek – Giornate della memoria, che “trasformano il Giorno della Memoria in una serie di iniziative e di incontri. Non un giorno, dunque, ma più giorni. Per non restare intrappolati in discorsi sempre più solenni e retorici, che rischiano di generare indifferenza o, peggio ancora, provocare quasi un senso di fastidio, soprattutto nelle giovani generazioni”. Quest’anno a fare da filo conduttore sarà il tema della “fuga“. Tra gli ospiti ricordiamo Massimiliano Barbini, Massimo Cacciari, Laura Fontana, Tommaso Greco, Nicola Lagioia, Igiaba Scego e Toni Servillo. Il progetto è ideato e curato da Massimo Bucciantini, ed è realizzato da Fondazione Teatri di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, con il patrocinio del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana ed sponsorizzato da Unicoop Firenze. Programma e aggiornamenti sul sito.

Libri in scena

A gennaio prende avvio la prima rassegna letteraria di Libraccio, Libri in scena: una serie di incontri che, fino a marzo, porteranno scrittori e scrittrici a teatro. Gli eventi si svolgeranno in due sedi, presso il Teatro Manzoni di Monza e presso il Teatro di Corte della Villa Reale di Monza. Tra i partecipanti (seguendo l’ordine degli appuntamenti): Donato Carrisi, Vito Mancuso, Nicola Gardini, Alice Basso, Nicola Magrin ed Elena Varvello. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monza, con la collaborazione del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, del Consorzio Villa Reale, Parco di Monza e Scuola Borsa. Info e programma qui.

Mi prendo il mondo

A Parma, da giovedì 22 a domenica 25 gennaio 2026 (con un’anteprima giovedì 15 gennaio con Roberto Mercadini), al Paganini Congressi e in altri spazi della città, torna Mi prendo il mondo, l’iniziativa ideata dalle ragazze e dai ragazzi riuniti nella “Direzione Futura” e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma. Tra gli ospiti, Pierdomenico Baccalario, Mario Calabresi, Paola Caridi, Cristiano Cavina, Concita De Gregorio, Vera Gheno, Rokia, Djarah Kan e Oiza Queens Day Obasuyi, Antonella Lattanzi, Daniel Lumera, Marco Martinelli e Matteo Cellerino, Michela Marzano, Luca Misculin e Valerio Nicolosi, Shirin Neshat, Francesco Pacifico, Davide Picca e Alberto Romele, Vanessa Roghi e Simone Giusti, Federico Taddia, Pietro Turano e Sotterraneo con DJ Show. Tra i temi che saranno affrontati, scelti dai giovani: ambiente e sostenibilità; conflitti e geopolitica; diritti, parità di genere e pari opportunità; salute mentale, benessere e fragilità; multiculturalità e inclusione; migrazioni e solidarietà internazionale; intelligenza artificiale e scenari futuri; lavoro e imprenditoria. Programma e aggiornamenti sul sito.

I Boreali

Dal 23 al 25 gennaio torna a Milano il “nordic festival” I Boreali, a cura di Iperborea, al Teatro Franco Parenti e a Il Cinemino. Tra i protagonisti, Thomas Korsgaard, Andrea Staid, Jón Kalman Stefánsson, Morten Strøksnes e Veronica Raimo. Programma e informazioni sul sito.

Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri

Ritorna, per la 43esima edizione, il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, che propone il tradizionale appuntamento in quattro giornate presso la storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia. L’annuale Seminario che coinvolge editori e librai italiani e internazionali, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura, si svolgerà dal 27 al 30 gennaio 2026. Interverranno: Javier Arrevola, Anita Barrella, Michael Busch, Alessandra Carra, Innocenzo Cipolletta, Renata Codello, James Daunt, Luca Domeniconi, Mirco Dordolo, Sonia Draga, Giovanni Franza, Vittorio Gallese, Vittorio Graziani, Stefano Mauri, Roberto Miglio, Brian Murray, Alberto Ottieri, Luca Paleari, Tiberio Sarti, Edoardo Scioscia, David Shelley, Angelo Tantazzi. Verranno assegnati il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, giunto alla ventesima edizione, e la settima Borsa di lavoro Nick Perren. Dettagli sul sito.

Festival del Fumetto

Tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, al Parco Esposizioni Novegro, a Milano, si terrà il Festival del Fumetto (winter edition). Informazioni e biglietti sul sito della manifestazione.

Festival Letterari 2026: febbraio

NebbiaGialla Suzzara Noir Festival

Dal 6 all’8 febbraio torna NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, giunto alla 20esima edizione. Tra i protagonisti Barbara Baraldi, Luca Crovi, Maurizio De Giovanni, Gabriella Genisi, Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Fabrizio Roncone, Giampaolo Simi, Rosa Teruzzi, Licia Troisi e Andrea Vitali. Spazio, tra le altre cose, alla mostra a cura di Michele Corleone, fotografo ufficiale della manifestazione, con una raccolta degli scatti più significativi delle 20 edizioni. Programma in arrivo sul sito.

Moncalieri Legge

Non manca poi Moncalieri Legge: venerdì 13 e sabato 14 la città di Moncalieri (Torino) ospiterà la nuova edizione del festival dedicato ai libri, alla parola e alla cultura condivisa.

Oblivion – Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale

Il 21 e 22 febbraio a Roma (alla Città dell’Altra Economia) torna Oblivion – Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale, con una selezione di alcuni editori indipendenti del panorama fantastico, horror, fantascientifico e weird. Gli organizzatori puntano sull’approccio “partecipativo”, sulla “cultura dal basso”, mantenendo la manifestazione (a ingresso gratuito) “a misura di comunità”. I particolari nel nostro articolo.

Learning More Festival

Spostiamoci ora a Modena, perché dal 20 al 22 febbraio la città ospiterà la nuova edizione del “primo festival italiano interamente dedicato a come impariamo e a come la formazione sta cambiando nell’era dell’intelligenza artificiale“. Durante il Learning More Festival ci saranno talk, workshop e panel su tecnologia e società, sull’uso consapevole dell’IA e sullo sviluppo dei media digitali. Maggiori info su www.learningmorefestival.it.

TESTO [Come si diventa un libro]

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 si tiene alla Stazione Leopolda di Firenze la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro], dedicata al tema dell’estro. Tra gli ospiti della rassegna, Arturo Pérez-Reverte e Yasmina Reza. In programma un omaggio a Richard Yates. L’evento è organizzato da Pitti Immagine, in collaborazione con Stazione Leopolda ed è ideato da Todo Modo. Dettagli e programma completo in arrivo sul sito della manifestazione.

Festival Letterari 2026: marzo

Dedica Festival

Dal 14 al 26 marzo, a Pordenone, la 32esima edizione di Dedica Festival di Pordenone, che quest’anno avrà per protagonista lo scrittore francese Sorj Chalandon, pubblicato in Italia da Guanda. Programma e aggiornamenti sul sito.

Tribùk

Dal 15 al 18 marzo ad Abano Terme (Padova) la nona edizione di Tribùk – Incontri tra editori e librai. Ancora una volta sarà l’occasione per presentare i programmi editoriali e le novità in anteprima all’insegna del dialogo e del confronto. Tribùk è infatti un’opportunità di confronto tra editori e librai. Il programma in arrivo su tribuk.it.

Libri Come

Dal 20 al 22 marzo si tiene, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, la 17esima edizione Libri Come, dedicata al tema “democrazia”. La Festa del Libro e della Lettura, prodotta da Fondazione Musica per Roma, è curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Programma e aggiornamenti in arrivo sul sito Auditorium.com.

BookPride Milano

Dal 20 al 22 marzo si tiene a Milano la decima edizione di BookPride Milano, fiera nazionale dell’editoria indipendente, ora tra i progetti del Salone del Libro di Torino. Info e programma in arrivo su bookpride.net.

Premio Inge Feltrinelli

Il 24 marzo si tiene a Milano l’appuntamento finale con il Premio Inge Feltrinelli – Raccontare il mondo, difendere i diritti, il riconoscimento internazionale “dedicato a valorizzare donne e nuove generazioni impegnate a dar voce a storie di diritti negati, discriminazione e resistenza”. Tra le categorie, “Libri di fiction e non fiction”, “Libri Kids” e “Inchieste e Reportage”. Nel nostro articolo, i particolari e le cinquine finaliste dell’edizione 2026.

Eventi Letterari Monte Verità

Dal 26 al 29 marzo tornano gli Eventi Letterari Monte Verità, il festival di Ascona giunto alla 14esima edizione, sotto la direzione artistica di Stefan Zweifel, giornalista, curatore e traduttore. Lo affiancano il regista Stefano Knuchel e la scrittrice Giuliana Altamura, nostra collaboratrice.

Festival Letterari 2026: aprile

Un Prato di libri

Torna a Prato il festival della lettura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi nella provincia di Prato. I giorni centrali del festival Un Prato di libri saranno il 10, 11 e 12 aprile. Qui i particolari.

Ritratti di Poesia

Il 10 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma si terrà la 19esima edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. La manifestazione “intende contribuire alla diffusione più ampia possibile della poesia contemporanea“. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

Libro Aperto

Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi è in programma dal 10 al 12 di aprile a Baronissi (Salerno). I giovani lettori saranno immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli e incontri con gli autori dei libri in gara. Programma e aggiornamenti in arrivo su libroapertofestival.it

Bologna Children’s Book Fair

Bologna Children’s Book Fair (BCBF) è il principale appuntamento professionale al mondo dedicato all’editoria per bambini e ragazzi. La 63esima edizione è in programma dal 13 al 16 aprile. Aggiornamenti, programma e novità su Bolognachildrensbookfair.com.

Romics

Dal 9 al 12 aprile a Fiera Roma è previsto Romics 36, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Biglietti e informazioni sul sito www.romics.it.

Incroci di Civiltà

Dal 15 al 18 aprile si tiene a Venezia la 19esima edizione di Incroci di Civiltà, Festival Internazionale di Letteratura, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia. Programma e aggiornamenti sul sito della manifestazione.

Festival Internazionale del Giornalismo

Dal 15 al 18 aprile si tiene a Perugia il Festival Internazionale del Giornalismo. Programma in arrivo su festivaldelgiornalismo.com.

Torino Comics

Per chi ama i fumetti non può mancare il Torino Comics, in programma tra il 17 e il 19 aprile. Il tutto all’interno di Lingotto Fiere. Ulteriori informazioni in arrivo sul sito della manifestazione.

Premio Wondy

A Milano il 20 aprile si terrà la premiazione del Premio Wondy, giunto alla nona edizione. Il progetto è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice del volume Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro (Rizzoli, 2014) nel quale ha raccontato con ironia e coraggio come ha affrontato la malattia. Dettagli sul sito.

Pollicino Bookfest

A Castrovillari (Cosenza), dal 20 al 24 aprile, torna Pollicino Bookfest, manifestazione dedicata alla letteratura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi che ci terrà ai piedi del Parco Nazionale del Pollino. Il festival, ideato e diretto da Alessandra Stabile, prevede diversi ospiti. Programma su pollicinobookfest.it.

Catania Book Festival

Dal 24 al 26 aprile il Catania Book Festival porterà in Sicilia autori, autrici, editori, artisti per giornate di approfondimento, workshop, panel e molto altro. Aggiornamenti e programma su Cataniabookfestival.com

Comicon

Veniamo al Comicon di Napoli, appuntamento molto apprezzato dagli appassionati di fumetti, manga e graphic novel, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il Magister nominato è Leo Ortolani. Tra gli ospiti, Kazuhiko Torishima e Koji Igarashi. A firmare il poster ufficiale è Aurélien Predal. Informazioni e programma in arrivo su Napoli.comicon.it

La città dei lettori

In primavera, a Firenze (presso Villa Bardini), tornano i festival La città dei lettori (dal 3 al 7 giugno) e La città dei giovani lettori (dall’8 al 18 aprile). Un progetto di Fondazione CR Firenze, a cura di Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. La città dei lettori proseguirà poi con altre tappe in Toscana. Aggiornamenti in arrivo sul sito lacittadeilettori.it.

Grisù 451 Festival delle Parole

Ad aprile (in attesa delle comunicazione delle date, ndr), si terrà la quarta edizione di Grisù 451, il Festival delle Parole di Ferrara. Informazioni in arrivo su factorygrisu.it.

Montagnalibri

Dal 24 aprile al 3 maggio, Trento ospita la 40esima edizione di Montagnalibri, l’annuale festival dedicato “alle pubblicazioni più recenti su montagna, esplorazione, avventura, ambiente e in generale sulle culture delle terre alte”. Informazioni su trentofestival.it/montagnalibri.

Festival Letterari 2026: maggio

Lino – Festival di Letteratura indipendente a NoLo

Dall’8 al 10 maggio torna Lino – il Festival di Letteratura indipendente a NoLo, ideato dagli scrittori Matteo B. Bianchi e Marco Rossari, in collaborazione con la Libreria Noi. La manifestazione, come ogni anno, si tiene in diversi luoghi del quartiere di NoLo, a Milano, e ospita diversi eventi, incontri in libreria, serate di stand up show, letture e dialoghi. Programma in arrivo su festivalino.it.

Buk – Festival della piccola e media editoria

Il 9 e il 10 maggio al Chiostro San Paolo di Modena si terrà la 19esima edizione di Buk – Festival della piccola e media editoria. Programma e aggiornamenti su Bukfestival.it.

Salone Internazionale del libro

Dal 14 al 18 maggio si tiene al Lingotto di Torino il Salone Internazionale del libro, diretto da Annalena Benini. Il Paese Ospite d’Onore sarà la Grecia. In 5 giorni, nel maggio 2025 sono passate dal Lingotto ben 231mila persone. Programma e informazioni in arrivo sul sito Salonelibro.it.

Mantova Libri Mappe Stampe

A Mantova, il 16 e 17 maggio torna la storica mostra mercato Mantova Libri Mappe Stampe, giunta alla 51esima edizione, con espositori da tutto il mondo. Per maggiori informazioni si consiglia il sito mantovalibriestampe.com.

Leggenda – Festival della lettura e dell’ascolto

Leggenda – Festival della lettura e dell’ascolto si terrà a Empoli dal 21 al 24 maggio. La manifestazione, giunta alla nona edizione, è diretta da Silvia D’Achille. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

Dialoghi di Pistoia

La 17esima edizione dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia del contemporaneo, si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026, e sarà dedicata a uno dei grandi interessi dell’antropologia culturale: il corpo. La manifestazione, promossa da Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, ideata e curata da Giulia Cogoli, avrà infatti come tema dell’anno “Corpi in divenire – Mappe, sfide e confini dell’umano”. Nel corso delle tre giornate nel centro storico di Pistoia, tra incontri, dialoghi e letture, i Dialoghi esploreranno la trasformazione continua del corpo secondo prospettive diverse e complementari. Dettagli e programma in arrivo sul sito Dialoghidipistoia.it.

Rovigoracconta

Dal 29 al 31 maggio torna per la 12esima edizione Rovigoracconta, il festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Informazioni e programma in arrivo su Rovigoracconta.it.

La grande invasione

La grande invasione, festival della lettura nato a Ivrea, curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, inizierà il 30 maggio e terminerà il 2 giugno (Marianna Doria e Ludovica Giovine si occupano invece della sezione del festival dedicata a bambini e ragazzi: La Piccola Invasione). Aggiornamenti sul sito Lagrandeinvasione.it.

Popsophia

Ad Ancona, a maggio (in attesa della comunicazione delle date, ndr), torna Popsophia, il festival della Pop filosofia, con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli. Aggiornamenti e programma su popsophia.com.

Premio Campiello

In attesa delle comunicazioni delle date ufficiali, ricordiamo che tra maggio e giugno la Giuria dei Letterati si riunisce a Padova per selezionare la cinquina finalista del Premio Campiello 2026 e annunciare il Premio Opera Prima. Roberto Cicutto è il nuovo presidente della Giuria (qui i particolari).

Festival Armonia – Narrazioni in Terra d’Otranto

Da maggio ad agosto torna Armonia – Narrazioni in Terra d’Otranto, il festival diffuso – giunto alla sua 12esima edizione. Programma e aggiornamenti sul sito.

èStoria – Festival Internazionale di Storia

Dal 25 al 31 maggio, Gorizia ospiterà la 21esima edizione del Festival Internazionale di Storia. Attraverso dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, proiezioni e racconti di testimonianze l’obiettivo della manifestazione è portare al centro della scena la storia come motivo di dialogo e Gorizia come luogo d’incontro. Maggiori informazioni sul sito.

Festival Letterari 2026: giugno

Premio Strega

A inizio giugno, come di consueto al Teatro Romano di Benevento, in presenza dei dodici candidati e del pubblico, l’annuncio della cinquina del Premio Strega 2026.

Archivissima

A Torino, dal 4 al 7 giugno torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi – ideato nel 2016 da Promemoria con l’intento di restituire pubblicamente ai cittadini la ricchezza informativa e narrativa contenuta nei patrimoni degli archivi storici di enti, istituzioni, grandi aziende – il Festival accoglierà l’undicesima edizione della Notte (il 5 giugno). Main Partner di Archivissima è Intesa Sanpaolo. Dettagli sul sito.

Memoria Festival

Dal 5 al 7 giugno torna il Memoria Festival, promosso e organizzato dal Consorzio del Festival della Memoria e in collaborazione con le case editrici del gruppo Mondadori. L’11esima edizione si tiene a Mirandola con il tema Ricordo e Storie. Dettagli e programma in arrivo sul sito memoriafestival.it.

Seminare Idee Festival

Dal 5 al 7 giugno avrà luogo la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, una manifestazione ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile, e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato. I dettagli su seminareideefestival.it

Romance Book Party

Il 6 giugno, nella cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli, torna il Romance Book Party. Sul sito in arrivo informazioni sul programma e sull’acquisto dei biglietti.

A Tutto Volume

Dall’11 al 14 giugno torna A Tutto Volume, il festival letterario di Ragusa. Arrivato alla sua 17esima edizione, il festival torna ad accendere le sere d’estate del suggestivo centro storico di Ragusa con un programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro, alla musica, ai nuovi linguaggi. In arrivo il programma su Atuttovolume.com.

Salerno Letteratura

Dal 13 al 20 giugno avrà luogo la 14esima edizione di Salerno Letteratura. Programma e novità in arrivo su Salernoletteratura.com.

Taobuk

Dal 18 al 22 giugno si tiene a Taormina la 16esima edizione del festival Taobuk, ideato e diretto da Antonella Ferrara. La fiducia sarà il tema cardine: “È esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto, ogni inizio. È l’avvio di un nuovo patto tra noi e la realtà, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. Questo slancio ancestrale è la fiducia, rigoroso valore etico e sociale che nasce con l’essere umano e lo definisce nella sua stessa umanità. Oggi più che mai, crederci è porsi un orizzonte di futuro per contrastare l’incertezza dei tempi e i capovolgimenti geopolitici in atto”. Dettagli e programma in arrivo sul sito.

Pavese Festival

È prevista dal 22 al 28 giugno – a Santo Stefano Belbo – la nuova edizione di Pavese Festival. Programma su fondazionecesarepavese.it.

Passaggi Festival

Dal 24 al 28 giugno la 14esima edizione di Passaggi Festival, in programma a Fano. Programma e aggiornamenti in arrivo su Passaggifestival.it.

NapoliCittàLibro

A giugno la settima edizione di NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria alla Stazione Marittima di Napoli. Informazioni e programma su napolicittalibro.it

Una Marina di Libri

A giugno a Palermo, in Parco Villa Filippina, la 17esima edizione di Una Marina di Libri. Info e programma in arrovo sul sito del festival.

Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast

A giugno, a Orbetello, la quinta edizione di Orbetello Book Prize, il premio letterario internazionale che viene assegnato a un’autrice o un autore italiano che ha pubblicato all’estero. Il programma completo sul sito orbetellobookprize.it

La Milanesiana

In estate l’appuntamento itinerante (a Milano e in numerose altre città) con La Milanesiana, la rassegna itinerante ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Spazio a letteratura, concerti, mostre, cinema, teatro, scienza, economia a sport. Programma in arrivo su Lamilanesiana.eu.

Premio letterario Gregor Von Rezzori

Si attende l’edizione 2026 del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione. Istituito nel 2007 per ricordare lo scrittore austriaco Gregor Von Rezzori, il premio è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena nata nel 2000 per volontà di Beatrice Monti della Corte, vedova dell’autore. Informazioni su premiogregorvonrezzori.org.

ParoLario

L’edizione 2026 ParoLario si terrà a Como a giugno. Ulteriori informazioni in arrivo su parolario.it.

Biglietti agli amici

A Rimini, a giugno la sesta edizione di Biglietti agli amici: “festival nato per celebrare la parola, l’oralità, il racconto come forma di comunità e come gesto politico”. Diretta da Marco Missiroli, in collaborazione con Babel Agency, la rassegna ospiterà un omaggio a Pier Vittorio Tondelli. Il programma in arrivo sul sito.

Da vicino nessuno è normale

A giugno, a Milano, la 30esima edizione di Da vicino nessuno è normale, il festival teatrale che si svolge negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. Aggiornamenti sul sito.

Mare di Libri

A giugno la 19esima edizione di Mare di Libri, il festival di letteratura dedicato ai ragazzi e alle ragazze di Rimini. Programma e novità in arrivo su maredilibri.it.

Lungomare di libri

A fine giugno si svolge a Bari la sesta edizione di Lungomare di libri. Informazioni in arrivo sul sito del Salone del libro di Torino.

Salento Book Festival

Da giugno a settembre la 16esima edizione di Salento Book Festival, manifestazione letteraria itinerante organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello. Programma e dettagli in arrivo su Salentobookfestival.it.

Festival Letterari 2026: luglio

Premio Strega

Giovedì 2 luglio, la finalissima del Premio Strega. Dettagli in arrivo sul sito ufficiale.

L’Isola delle Storie

Dal2 al 5 luglio a Gavoi (Nuoro) la 20esima edizione del Festival Letterario della Sardegna L’Isola delle Storie promosso e curato dall’Associazione L’Isola delle Storie. Programma e informazioni in arrivo su isoladellestorie.it.

Riminicomix

Dal 16 al 19 luglio a Rimini, nel Parco Federico Fellini, torna Riminicomix, il festival dedicato a fumetti, manga e cosplay. Programma e aggiornamenti in arrivo su Riminicomix.it

Premio Bancarella

A luglio, a Pontremoli, si terrà l’appuntamento con la finale del Premio Bancarella. Aggiornamenti in arrivo su premiobancarella.it.

Elba Book Festival

A luglio torna per la sua 12esima edizione Elba Book Festival, la rassegna dell’editoria indipendente. Il tema di quest’anno è “Naviganti”. Il programma in arrivo su Elbabookfestival.com.

LETTERATURE Festival internazionale di Roma

A luglio torna LETTERATURE, il Festival internazionale di Roma, giunto alla 25esima edizione. ventiquattresima edizione. Il programma è in arrivo su culture.roma.it/festivaldelleletterature.

Il Libro Possibile

In Puglia, a luglio, la 25esima edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare e a Vieste scrittrici, scrittori, alte cariche istituzionali, scienziati, imprenditori, giornalisti, protagonisti dello spettacolo, della musica e dei social. Programma e aggiornamenti in arrivo su Libropossibile.com.

UlisseFest

A luglio, ad Ancona torna UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet, giunto alla sua nona edizione. Aggiornamenti in arrivo su su ulissefest.it.

Vasto d’Autore Festival

A luglio torna la quinta edizione, Vasto d’Autore Festival. Aggiornamenti e programma su vastodautorefestival.it.

Zelbio Cult

A Zelbio, da luglio ad agosto, in uno dei borghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult (a cura di Armando Besio), tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Ulteriori informazioni in arrivo su zelbiocult.it.

Festival Letterari 2026: agosto

Capalbio Libri

In Maremma, in provincia di Grosseto è attesa la 20esima edizione di Capalbio Libri, presso la Terrazza Capalbio Libri, in Piazza dei Pini. Programma in arrivo su Capalbiolibri.it.

John Fante Festival

Dal 20 al 23 agosto la 21esima edizione del John Fante Festival, a Torricella Peligna (Chieti). Il programma e le informazioni su johnfante.org

Sentieri e Pensieri

Ad agosto torna con la 14esima edizione Sentieri e Pensieri (festival di cui ilLibraio.it è media partner). Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Programma e aggiornamenti in arrivo su Santamariamaggiore.info/sentieri

Cabudanne de Sos Poetas – Settembre dei Poeti

Dal 28 agosto al 6 settembre torna per la sua 22esima edizione il Festival internazionale di poesia Cabudanne de Sos Poetas – Settembre dei Poeti, in quel di Seneghe (Oristano). Programma e ulteriori informazioni sul sito settembredeipoeti.it

Fiera del Libro di Como

Tra fine agosto e inizio settembre la 74esima edizione di Fiera del Libro di Como. Programma e aggiornamenti in arrivo su fieralibrocomo.it

Festival Letterari 2026: settembre

Festival della Mente

Dal 4 al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Con la direzione di Benedetta Marietti, la 23esima edizione è promossa dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. “Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo”. Programma in arrivo su Festivaldellamente.it.

Festivaletteratura

Dal 9 al 13 settembre, il Festivaletteratura di Mantova torna con la 30esima edizione. Un’annata speciale, dunque, per uno dei festival italiani più rilevanti. Maggiori informazioni in arrivo sul sito ufficiale.

Festival della Comunicazione

Dal 10 al 13 settembre a Camogli la 13esima edizione del Festival della Comunicazione, all’insegna delle sollecitazioni sempre attuali del padre nobile della manifestazione, Umberto Eco. Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, è organizzato da Frame e dal Comune di Camogli in collaborazione con Regione Liguria, Università di Genova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Programma e informazioni in arrivo su Festivalcomunicazione.it.

#fuoriluogo

Dall’11 al 13 settembre si terrà il Festival letterario #fuoriluogo di Biella, organizzato dall’Associazione Fuoriluogo ETS e giunto alla sua 12esima edizione. Programma in arrivo su fuoriluogobiella.it.

Festivalfilosofia

Dal 18 al 20 settembre, tra Modena, Carpi e Sassuolo si terrà la nuova edizione di Festivalfilosofia.

I Dialoghi di Trani

Dall’11 al 26 settembre tornano con la 25esima edizione I Dialoghi di Trani. Il programma completo in arrivo su idialoghiditrani.com.

Pordenonelegge

Dal 16 al 20 settembre torna Pordenonelegge – Festa del libro e degli autori, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it e giunto quest’anno alla 276esima edizione. Programma e aggiornamenti in arrivo su Pordenonelegge.it.

Festival del Pensare Contemporaneo

Torna dal 24 al 27 settembre il Festival del Pensare, a Piacenza. L’evento, curato da Alessandro Fusacchi e diretto da Andrea Colamedici e Maura Gangitano, si pone l’obiettivo di “approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi“. Il programma in arrivo su pensarecontemporaneo.it.

Premio Campiello

Presso il Teatro La Fenice di Venezia, a settembre l’appuntamento con le premiazioni della 64esima edizione del Premio Campiello, promosso da Confindustria Veneto.

Festival delle Idee

A settembre, a Venezia e Mestre, appuntamento con il Festival delle Idee, all’ottava edizione. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

CaLibro Africa Festival

A settembre, a Città di Castello, tra Umbria e Toscana, la nuova edizione di CaLibro Africa Festival, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. Un’idea che nasce dall’incontro fra Edizioni e/o e CaLibro Festival. Programma e gli aggiornamenti in arrivo su calibrofestival.com.

LetterAltura

A settembre la 30esima edizione del Festival Lago Maggiore LetterAltura. Programma in arrivo su associazioneletteraltura.com

FjalaFest

A settembre, a Milano, si terrà la terza edizione del FjalaFest, il Festival della Letteratura Albanese. La manifestazione, nata da un’idea di Anna Lattanzi (capo redattrice di Albania Letteraria), è organizzata da Albania Letteraria e dall’Associazione Dep Dora e Pajtimit: un’occasione per raccontare le ricchezze culturali dell’Albania. Il programma e le date prossimamente su fjalafest.it

Festival Letterari 2026: ottobre

Festival di Internazionale

Un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Il festival di giornalismo di Internazionale è organizzato dal settimanale in collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF, e torna dal 2 al 4 ottobre. Programma in arrivo su internazionale.it.

Romics

Dall’1 al 4 ottobre a Fiera Roma è previsto l’edizione autunnale del Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Informazioni sul sito www.romics.it.

Pisa Book Festival

Dal 2 al 4 ottobre, a Pisa, una nuova edizione del Pisa Book Festival, la fiera per lettrici e lettori di ogni età. Il “salone dell’editoria indipendente” è ospitato dagli Arsenali Repubblicani. Aggiornamenti su pisabookfestival.com.

Pianeta Terra Festival

A Lucca, dall’8 all’11 ottobre, appuntamento con Pianeta Terra Festival. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è ideata da Editori Laterza, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e diretta da Stefano Mancuso. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

Rassegna Letteraria della città di Vigevano

A ottobre torna la Rassegna Letteraria della città di Vigevano. Aggiornamenti e programma in arrivo sul sito della manifestazione.

La bellezza delle parole

Dal 9 all’11 ottobre a Cesena va in scena La bellezza delle parole, il festival letterario che esplora l’universo del linguaggio.

BookPride Genova

Dal 9 all’11 ottobre si tiene a Genova l’edizione 2026 di BookPride Genova, fiera nazionale dell’editoria indipendente, ora tra i progetti del Salone del Libro di Torino. Info e programma in arrivo su bookpride.net.

Festa del Racconto

Torna a ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la Festa del Racconto, con la 21 esima edizione. Il programma, ideato da Sonia Folin, sul sito festadelracconto.it.

Festival Internazionale dell’economia

Quest’anno il Festival Internazionale dell’economia di Torino si terrà dal 22 al 25 ottobre. Informazioni, ospiti e temi in arrivo sul sito dell’evento.

Portici di Carta

A ottobre, a Torino, la 19esima edizione di Portici di Carta, la manifestazione letteraria del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Città di Torino che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo, in una festa della comunità del libro con incontri, letture, passeggiate, azioni pittoriche, dediche, laboratori.

inQuiete

A ottobre, a Roma, ritorna inQuiete, festival di scrittrici. Programma in arrivo su inquietefestival.it.

Festival del Giornalismo Culturale

A ottobre, a Urbino, torna il Festival del Giornalismo Culturale. Aggiornamenti in arrivo su festivalgiornalismoculturale.it.

Premio Lattes Grinzane

A ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba (CN), verrà premiato il libro vincitore dell’edizione 2026 del Premio Lattes Grinzane. Dettagli in arrivo sul sito della fondazionebottarilattes.it.

Torino Spiritualità

A ottobre torna con la 22esima edizione Torino Spiritualità, al Circolo dei lettori di Torino. Il festival è ideato dalla Fondazione Circolo dei lettori e curato da Armando Buonaiuto. Il programma completo è in arrivo su torinospiritualita.org.

Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazze e Ragazzi

A ottobre, a Cagliari e in altri comuni della Sardegna, si svolgerà il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazze e Ragazzi, giunto alla 21esima edizione. La manifestazione è ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie di Cagliari, con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini. Tra gli eventi in programma ci saranno attività con scrittrici e scrittori, illustratrici e illustratori, ma anche laboratori, performance, installazioni ed eventi speciali. Aggiornamenti su tuttestorie.it.

CartaCarbone Festival

A ottobre la 13esima edizione di CartaCarbone Festival, che si terrà presso il complesso museale di Santa Caterina di Treviso: programma in arrivo sul sito.

Lucca Comics & Games

Dal 28 ottobre all’1 novembre il ritorno dell’appuntamento cardine per il mondo del fumetto, e per gli appassionati di graphin novel, anime, manga e videogiochi: l’edizione 2026 di Lucca Comics & Games. La fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che si svolge a Lucca in Toscana. Ancora una volta, attesi migliaia di cosplayer e appassionati. Programma e aggiornamenti in arrivo su Luccacomicsandgames.com.

Festival Letterari 2026: novembre

Agorà Festival

Dal 6 all’8 novembre, a Cesena, la seconda edizione di Agorà Festival, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dal Comune di Cesena, con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e della Camera di Commercio della Romagna, e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Bookcity Milano



Dal 23 al 29 novembre torna a Milano (e in altre città della Lombardia) torna Bookcity, un evento partecipato, condiviso tra tutti i protagonisti del mondo editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di incontri diffusi sul territorio urbano temi come il libro, la lettura e i lettori (una rassegna di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, ndr). A promuovere Bookcity Milano è l’Assessorato alla Cultura, insieme all’Associazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura. Troverete il programma e gli aggiornamenti in merito alla 15esima edizione sul sito della rassegna, Bookcitymilano.it.

Fiera della Microeditoria

A novembre, a Chiari, nella cornice di Villa Mazzotti Biancinelli, torna con la 24esima edizione la Rassegna della Microeditoria. Dettagli e aggiornamenti in arrivo sul sito microeditoria.it.



Scrittorincittà

Torna a Cuneo, a novembre, Scrittorincittà. Il programma, gli ospiti e le informazioni sul sito scrittorincitta.it.

Pazza Idea

A novembre è previsto il ritorno a Cagliari Pazza Idea. Anche per la 15esima edizione si attende uno spazio di incontri, dibattiti, mostre, lectio magistralis, reading, workshop e performance. Programma e aggiornamenti in arrivo sul sito Pazzaidea.org

CICAP Fest

A novembre torna a Padova, con la nona edizione, CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità. I dettagli online sul sito.

FLA

A novembre è previsto il ritorno a Pescara di FLA, Festival di Libri e Altrecose, giunto quest’anno alla 24esima edizione. Il programma e gli aggiornamenti in arrivo su pescarafestival.it.

Mysterium Expo Italia

A novembre, a Ferrara, si terrà il Mysterium Expo Italia, evento annuale dedicato al genere fantasy e al genere crime. Durante i due giorni sarà possibile partecipare a workshop, conferenze, spettacoli, laboratori, corsi di scrittura, presentazioni e concorsi di cosplay. Info e programma in arrivo su mysteriumitalia.it.

L’Eredità delle donne

A novembre, a Firenze, sotto la direzione artistica di Serena Dandini, torna il festival L’Eredità delle donne. Su ereditadelledonne.eu in arrivo il programma.

A occhi aperti

A Bologna, a novembre, la quarta edizione di A occhi aperti, Festival internazionale di fumetto e illustrazione, ideato e organizzato dall’associazione culturale Hamelin. Maggiori dettagli in arrivo sul sito.

Festival Letterari 2026: dicembre

Più libri Più Liberi

A dicembre torna alla Nuvola di Roma l’appuntamento con Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, promossa dall’Associazione Italiana Editori e il cui programma sarà coordinato Giorgio Zanchini. Aggiornamenti in arrivo su plpl.it.

Noir in Festival

A dicembre, a Milano, la 36esima edizione di Noir in Festival, con la direzione di Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. Programma e aggiornamenti sul sito noirfest.com

