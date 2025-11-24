Verso l’edizione 2026 di “Oblivion”, la fiera romana del libro, del fumetto e dell’irrazionale

Il 21 e 22 febbraio 2026 a Roma torna “Oblivion – Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale”, con una selezione di alcuni editori indipendenti del panorama fantastico, horror, fantascientifico e weird. Gli organizzatori puntano sull’approccio “partecipativo”, sulla “cultura dal basso”, mantendendo la manifestazione (a ingresso gratuito) “a misura di comunità” – I particolari

Dopo il positivo debutto, torna a Roma con la seconda edizione (il 21 e 22 febbraio 2026), Oblivion – Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale, alla Città dell’Altra Economia, con una selezione di alcuni editori del panorama fantastico, horror, fantascientifico e weird: “realtà innovative, visionarie e all’avanguardia, capaci di rappresentare le tendenze più interessanti e originali dell’editoria indipendente di genere”, si spiega nella presentazione.

La sfida, spiegano gli organizzatori, sarà “crescere senza snaturarsi, confermando l’approccio dal basso che ha portato l’anno scorso quasi 5.000 persone nei 3.500 mq della sede” a pochi passi dalla fermata della metro B Piramide e dalle stazioni ferroviarie di Roma Ostiense e Roma Trastevere.

Oblivion II “rilancia un concetto di fiera pensata per appassionati e curiosi, con ingresso gratuito, ampio parcheggio, costi contenuti per gli addetti ai lavori, bilancio condiviso e trasparente e un ricco calendario di panel tematici, reading e workshop a ciclo continuo”.

Il collettivo degli organizzatori “ha scelto di mantenere la manifestazione a misura di comunità“. Oblivion II “continua a mettere al centro le persone, le idee e le comunità di lettori che danno vita a questi mondi immaginari, dalle giovani generazioni alle veterane e ai veterani del genere, tutte e tutti accomunati da un’intensa ricerca di senso e meraviglia”.

La manifestazione punta infatti su un approccio “partecipativo”: ciascun panel viene definito attraverso processi condivisi e vede la presenza di più autrici e autori, “in un clima di dibattito aperto e dinamico su un tema cardine dell’immaginario speculativo, attraverso il quale poter parlare soprattutto delle proprie letture, piuttosto che della propria produzione (che comunque sarà presente agli stand degli editori)”.

Tra le novità della seconda edizione, la presenza di “tre nuove distinte aree pensate per offrire un contatto diretto con la magmatica scena del fantastico”: un angolo “incubatore”, che comprenderà piccoli editori e self publisher, una zona reading e una sala gaming “per immergersi negli sconfinati universi del ‘what if’ e partecipare attivamente alla costruzione di mondi alternativi”.

Inoltre, il Premio Oblivion si sdoppierà: oltre al contest di racconti, è prevista anche una competizione incentrata sui romanzi. In palio un pitch con gli editori di Oblivion, oltre alla targa celebrativa.

In attesa del weekend di febbraio, prenderanno il via gli eventi diffusi di Oblivi-OFF, in cui la comunità di Oblivion parteciperà a numerose iniziative sul territorio romano, “ispirate agli stessi principi di condivisione”, dando vita a un calendario pre-fiera che coinvolgerà librerie e luoghi culturali della città.

“Dopo la prima edizione abbiamo scelto di investire ancora di più sulla cultura dal basso. Punteremo ancora su eventi partecipati, sulle relazioni tra professionistə e pubblico e su una rete di luoghi che pone Roma al centro del fantastico contemporaneo”, afferma la direzione artistica in una nota.

Il programma, gli ospiti e la lista degli editori verranno annunciati nelle prossime settimane.