Qual è l’impatto dei festival letterari sulle città e i territori che li ospitano?

di Redazione Il Libraio 12.11.2025

In occasione di BookCity Milano, Intesa Sanpaolo ha presentato l’edizione 2025 di “EffettoFestival”, un’ampia indagine dedicata agli impatti economici, occupazionali, fiscali, turistici, sociali e comunicazionali dei festival di approfondimento culturale – I particolari

Da Nord a Sud, non solo nei mesi più caldi ma lungo tutto l’anno, in Italia si tengono ogni anno decine e decine di festival letterari e rassegne culturali, più o meno rilevanti, più o meno organizzate, tra realtà ormai longeve e altre di “nuova generazione”.

Per studiare questo vasto ambito della cultura, per il sesto anno di seguito, in occasione di BookCity MilanoIntesa Sanpaolo ha presentato l’edizione 2025 di EffettoFestival, un’ampia indagine dedicata ai festival culturali, a cura di Giulia Cogoli e Guido Guerzoni.

Nell’incontro in occasione di Bookcity, moderato da Giovanna Zucconi e ospitato dall’Agorà di Triennale Milano, ci si è chiesti in particolare come, dati alla mano, i festival culturali misurino i loro impatti.

EffettoFestival indaga infatti proprio gli impatti economici, occupazionali, fiscali, turistici, sociali e comunicazionali dei festival di approfondimento culturale, “tentando di rispondere a un’istanza del dibattito internazionale sulla misurazione degli effetti dell’impiego delle risorse pubbliche e private”.

Come sottolineano gli stessi promotori della ricerca, si tratta di un settore ampio e non semplice da “mappare”. In questo caso, a rispondere al questionario sono state 124 rassegne, così collocate geograficamente:

geografia festival

Quel che è certo è che queste manifestazioni producono mediamente impatti “significativi” nelle aree e nelle città che li ospitano, e che possono essere sia positivi (nella gran parte dei casi) sia negativi.

studi d'impatto festival

Nella ricerca si sottolinea, tra le altre cose, proprio l’importanza degli studi d’impatto, non solo in relazione alle ricadute economiche, ma anche sociali e turistiche:

Impatto sociale

impatto turistico

Dalla ricerca 2025, intitolata Il senso della misura, risulta inoltre “evidente” la “limitata solidità dei festival“, che continuano a “incontrare difficoltà nel consolidamento delle proprie esperienze e risorse umane e finanziarie“; nello specifico, il panorama italiano “vede certamente delle punte di diamante che attraggono ampi pubblici e movimentano budget significativi”; al tempo stesso, sono tantissime le “piccole iniziative territoriali” da supportare.

 

