Il programma del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri 2025

“Un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità…”. Dal 28 al 31 gennaio 2025 la Fondazione Giorgio Cini di Venezia ospiterà il 42esimo Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Tra gli ospiti, Alessandro Barbero – Il programma completo

Anche quest’anno torna il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, giunto alla sua quarantaduesima edizione, nel tradizionale appuntamento in quattro giornate presso la storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

L’annuale Seminario che coinvolge editori e librai italiani e internazionali, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura, si svolgerà dal 28 al 31 gennaio 2025.

I lavori del Seminario apriranno con la Prima giornata martedì 28 gennaio 2025 alle 15.30 con i saluti di benvenuto di Alberto Ottieri (Presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri), Stefano Mauri (Vicepresidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri) e Renata Codello (Segretario Generale della Fondazione Cini).

Seguiranno gli interventi in collegamento con Innocenzo Cipolletta (Associazione Italiana Editori) e Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani).

Subito dopo avverrà la presentazione delle giornate didattiche a cura di Alberto Ottieri, della Giornata conclusiva a cura di Stefano Mauri, e delle libraie e librai allievi a cura di Romano Montroni (Centro per il Libro e la Lettura). Alle 16.15, l’intervento di Angela Di Biaso (Emmelibri) e Simonetta Pillon (Informazioni Editoriali) Analisi del mercato delle librerie.

Alle 17 Luca Domeniconi (Gruppo Feltrinelli) e Edoardo Scioscia (Gruppo Libraccio) introdurranno gli argomenti didattici del Seminario e presenteranno i gruppi di lavoro. Chiuderà la giornata la scrittrice Chiara Valerio, con l’intervento Il paradosso del moscone. C’è differenza tra lettore e libraio?.

La Seconda giornata, mercoledì 29 gennaio, condotta da Luca Domeniconi, sarà dedicata a La gestione della libreria: dall’assortimento al rendiconto finanziario, passando dal servizio al cliente: alle ore 9 Tiberio Sarti (Ubik) tratterà il tema de L’identità della libreria; a seguire, alle ore 9.45, Mirco Dordolo (Gruppo Libraccio) parlerà de Il conto economico come strumento di gestione, cui seguirà alle 11 l’intervento di Giovanni Franza (Emmelibri) Il rendiconto finanziario a supporto della pianificazione dei fabbisogni della libreria.

Alle ore la 12 la lezione di Anita Barrella (Gruppo Feltrinelli) Il percorso tematico e la redditività dell’assortimento. Nel pomeriggio, alle 14.30, Laura Mulè (Ubik) parlerà del Rifornimento e gestione dell’assortimento, e subito dopo, alle 15.15, Anita Barrella tornerà sul tema dell’assortimento con la lezione La misurazione quantitativa dell’assortimento: la rotazione e il concetto di copertura.

Alle 16 l’intervento di Giuseppe Mazza (Titamilano.com) Le vendite e il servizio al cliente. Chiuderà la giornata Luca Paleari (Emmelibri) con un intervento sulla Generative AI.

La Terza giornata, giovedì 30 gennaio, sarà dedicata invece al lavoro di gruppo e condotta da Alberto Ottieri: al mattino a partire dalle ore 9 libraie e librai partecipanti applicheranno quanto appreso nel corso delle giornate precedenti e presenteranno i risultati del loro lavoro con Luca Domeniconi e Edoardo Scioscia.

Nel pomeriggio, alle 14.30, verranno consegnati gli attestati di partecipazione, mentre la libraia Veronica Tati, cui l’anno scorso è stata assegnata la quinta Borsa di lavoro Nick Perren, racconterà della sua esperienza nella libreria Hodges Figgis di Dublino.

Alle ore 15 seguirà una tavola rotonda: Javier Arrevola (Casa del Libro), Michael Busch (Thalia), Alessandra Carra (Gruppo Feltrinelli) e James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble) parleranno di nuovi format di librerie. La moderazione sarà a cura di Porter Anderson (Publishing Perspectives).

Chiuderà la giornata alle 17.15 Johnny de Falbe (John Sandoe Books) che racconterà i segreti di una delle principali e più amate librerie indipendenti inglesi.

La Quarta giornata di venerdì 31 gennaio, a cura di Stefano Mauri e condotta da Giovanna Zucconi, si aprirà alle 9.30 quando Alberto Ottieri introdurrà e coordinerà gli Scenari economici di mercato; seguiranno gli interventi Proiezioni per il 2025: dove va la spesa delle famiglie italiane? di Angelo Tantazzi (Prometeia) e Il mercato del libro in Italia di Innocenzo Cipolletta (AIE – Associazione Italiana Editori).

Alle 10.15 Stefano Mauri e Alberto Ottieri ricorderanno Luciano Mauri, fondatore della Scuola per Librai, nel ventennale della sua scomparsa. In seguito, verranno consegnati i due premi dell’anno: il diciannovesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri e la sesta Borsa di lavoro Nick Perren.

Si terrà poi alle ore 11 la consueta tavola rotonda internazionale, coordinata da Stefano Mauri e moderata da Porter Anderson, cui parteciperanno Jesús Badenes (Grupo Planeta), Véronique Cardi (Editions JC Lattès), Sonia Draga (Sonia Draga Publishing House), Felicitas von Lovenberg (Piper Verlag).

Alle 12.30 si terrà l’intervento conclusivo dello storico e autore Alessandro Barbero, a cui seguiranno i saluti di chiusura del Seminario di Stefano Mauri e Alberto Ottieri.

Il Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri – come ricorda il comunicato di presentazione – è da sempre “un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità proprie di un’attività affascinante e fondamentale per la diffusione della cultura come quella delle librerie: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un laboratorio, dunque, in cui si vuole progettare, discutere, conoscere le dinamiche di un mondo complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro”.

Fotografia header: Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, foto di Yuma Martellanz