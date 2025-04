Nuovi trend: i servizi di “box letterarie” diventano sempre più spesso delle case editrici. Ma…

Sia in Italia che all’estero, le start-up che offrono servizi in abbonamento per ricevere a casa gadget, oggetti “coccola” e contenuti esclusivi legati a un consiglio di lettura (spesso a sorpresa e tematico) stanno iniziando anche a pubblicare testi inediti, collaborando con altre case editrici o fondando dei marchi indipendenti. Non mancano i vantaggi, seppure con qualche limite e rischio, come fanno notare nel Regno Unito e negli Usa…

Spesso negli ultimi anni si è parlato di subscription e box letterarie, un trend in ascesa non solo in Italia (dove, ad esempio, si sono fatte notare realtà come Heloola, le cui fondatrici abbiamo intervistato qui, o come Hoppípolla, Bookted e Romanzi.it), ma anche nel mondo anglofono.

Si tratta di start-up che curano delle spedizioni periodiche – in certi casi a sorpresa e tematiche – in cui ogni consiglio di lettura viene arricchito da gadget, oggetti “coccola” e contenuti speciali (a volte multimediali e interattivi).

Nascono community fidelizzate (grazie ai social)

Grazie all’aiuto delle piattaforme social (Instagram in particolare), questo negli anni ha portato a costruire community fidelizzate sempre più ampie e dai gusti spesso di nicchia (o legate a determinati generi narrativi), che non per forza amano inseguire le novità o i bestseller, ma che ci tengono a riscoprire il lento piacere multisensoriale di dedicarsi a un nuovo libro, magari anche in edizione speciale.

E ultimamente, come riporta il Guardian, sembra che alcune di queste realtà stiano decidendo non solo di selezionare i testi da inviare di volta in volta ai propri utenti, ma di pubblicarne personalmente di nuovi.

Succede, tra l’altro, nel Regno Unito con FairyLoot, che conta quasi 600mila follower e che collaborerà con Transworld, una divisione della Penguin Random House; in Canada con OwlCrate, che ha dato vita alla OwlCrate Press; e anche nel nostro Paese, proprio con progetti quali Heloola e Hoppípolla, da cui sono nate rispettivamente Heloola Books e Hoppípolla edizioni.

“Potremmo considerare questa svolta come l’equivalente di Netflix o MUBI per i film e le serie tv, che ormai lanciano delle produzioni originali anziché limitarsi a curare quelle di terzi”, fa notare il quotidiano britannico.

Uno fra i vantaggi individuati in tal senso consiste nell’ampliare in poco tempo, e con entusiasmo, il pubblico di autrici e autori ancora poco conosciuti, e che, peraltro, a volte scrivono per un target di riferimento circoscritto e definito.

Una subscriber intervistata dal Guardian, Hariny Vanniarajan, ha anche evidenziato il fatto che i titoli delle box letterarie siano di solito “rappresentativi di voci emarginate, che in genere non troviamo nei canali dell’editoria mainstream“.

Dall’altra parte, c’è chi pensa che dare alle stampe un manoscritto sapendo di avere già intercettato degli acquirenti possa influenzare le vendite e quasi “pilotarle”, sottraendo così una certa magia e autenticità al servizio, che forse rischierebbe poi di proporre i nomi e o i generi letterari su cui intanto ha investito di più.

“Curare e pubblicare sono due cose diverse, così come lo sono qualità e influenza“, osserva peraltro il giornalista Rhys Thomas, anche perché, “pur offrendo nuove opportunità ai singoli, questo tipo di iniziativa potrebbe finire per diventare un nuovo monopolio”.

“Questi abbonamenti sono risorse preziose”

Allo stato attuale, però, è presto per capire come si evolverà il fenomeno, e resta il fatto che al momento – per riprendere un’affermazione di Jon Petre, editor della casa editrice indipendente Profile Books – “gli abbonamenti e le box letterarie si stanno rivelando risorse estremamente preziose per gli editori, in grado di segnare per sempre la carriera di uno scrittore o di una scrittrice all’interno di un mercato in cui, nel frattempo, si spende sempre di meno per l’acquisto dei libri”.