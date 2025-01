Dalla community social alle librerie: l’evoluzione del bookclub Heloola

“Siamo orgogliose di essere in grado di parlare non solo a chi si definisce ‘lettore forte’… ci rivolgiamo a un target che non fa parte dei circuiti tradizionali del settore”. Forte di una community composta da più di 300mila persone tra Instagram e TikTok, Heloola, start up fondata nel 2019 da Alice e Giada Cancellario, punta a crescere e lancia un marchio editoriale, Heloola Books, per “riconnettere le persone al piacere della lettura”: “Ma il nostro bookclub continuerà a ospitare anche i titoli di altre case editrici…” – L’intervista

Da community social (su Instagram e TikTok) e bookclub digital (nati nel 2019 con il nome Le ragazze bookclub) a casa editrice: il progetto Heloola, start up fondata da Alice e Giada Cancellario, punta a crescere.

Nel tempo Heloola – che dal 2022 offre un’esperienza di lettura “premium” ai propri utenti, tramite la piattaforma Heloola.com, dove ciascuno dei libri selezionati ogni mese è arricchito da contenuti di approfondimento e conversazioni con gli autori e le autrici protagoniste – è diventato un nuovo canale di promozione e comunicazione digitale in ambito librario. Punto di forza è senza dubbio la community social, da oltre 300mila follower complessivi, che hanno la possibilità di interagire tra di loro e commentare le letture insieme, attraverso chat e incontri virtuali mensili dedicati.

Le autrici, gli autori e gli editori già coinvolti

Per fare qualche esempio, tra i protagonisti del bookclub troviamo, tra gli altri, l’autrice premio Pulitzer Barbara Kingsolver (pubblicata da Neri Pozza), la finalista al Booker Prize Sarah Bernstein (Codice edizioni), il finalista al National Book Award Nana Kwame Adjei-Brenyah (Sur), oltre ad autori e autrici come David Nicholls (Neri Pozza), Dolly Alderton (Rizzoli) e Naoise Dolan (Atlantide).

Laureata in ingegneria gestionale, al Sole24Ore, nel 2023 Giada Cancellario, nata a Salerno nel 1990, ha raccontato che agli inizi Heloola è stato “un modo per evadere dalla realtà; nel mio caso, soprattutto da un punto di vista professionale. Dopo sette anni in consulenza, avevo bisogno di fare qualcosa in cui credessi di più. Alice, invece, lavorava già con passione nel settore dell’intrattenimento, ma quando ti muovi in aziende grandi da junior, non puoi permetterti di avere l’impatto che vorresti sulle decisioni”. Dal canto suo Alice Cancellario, classe 1993, ha infatti lavorato in grandi aziende come The Walt Disney Company, Universal Music e TikTok Italia, ed è stata inclusa nella lista Forbes Under 30 Italia.

Heloola appartiene per il 90% alle due fondatrici, mentre il restante 10% è stato acquisito in parte da una società di investimento (B4i Fund) e in parte da un business angel privato, Paul Peters, che hanno creduto nel progetto “in fase early stage”.

La nascita di Heloola Books

La novità legata alla nascita del marchio editoriale è stata annunciata così dalle stesse co-fondatrici: “Da anni le nostre scelte hanno aiutato centinaia di migliaia di persone a ritrovare l’amore per la lettura, e molti dei libri che in questi anni abbiamo selezionato e proposto sono diventati, nel tempo, un po’ nostri. Sulla scia di queste scelte, e del legame così forte che abbiamo sentito e sentiamo con i libri di cui ci prendiamo cura, siamo orgogliose di annunciarvi ufficialmente il nostro prossimo passo. Sotto il nostro marchio editoriale, pubblicheremo romanzi di narrativa straniera, ma soprattutto pubblicheremo storie che vi faranno emozionare, riflettere, commuovere, scoppiare il cuore. Lasciateci un posto sui vostri comodini, stiamo arrivando…”.

Le prime uscite del nuovo marchio

Con Alice e Giada Cancellario abbiamo approfondito la nuova fase che si appresta a vivere il progetto. Il primo libro di Heloola Books, che arriverà in primavera, è Io sono qui di Angie Kim (di cui in Italia Mondadori aveva proposto nel 2022 Le verità di Miracle Creek): “Si tratta di un romanzo a metà tra mystery, thriller e storia familiare, in cui la protagonista, Mia, è impegnata a risolvere il caso della scomparsa di suo padre scavando nella vita e tra i segreti dell’uomo, per capire cosa possa essergli successo. L’unica persona presente nelle ore precedenti alla sua scomparsa, infatti, è il fratello minore di Mia, Eugene, che, però, per via di una rara sindrome genetica, non può parlare e raccontare alla sua famiglia cosa sia successo. Io sono qui è un romanzo avvincente, commovente e profondamente filosofico, che siamo molto orgogliose di portare in Italia dopo il successo avuto negli Stati Uniti, dove nel 2023 è stato un bestseller. Al momento, tra l’altro, è in lavorazione anche una serie tv tratta dal libro, prodotta da Ethan Hawke”.

Quanto alla seconda uscita, sarà un esordio e arriverà in estate, in contemporanea con la pubblicazione oltreoceano. Ma, per ora, le co-fondatrici del marchio preferiscono non svelare il titolo (come pure la cover della prima uscita).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Contenuti extra legati ai libri proposti

La particolarità è che, all’interno di ciascun libro, sarà inserito un “Book Club Kit”, che includerà una videointervista alle autrici e agli autori, in dialogo con Alice e Giada Cancellario, accessibile tramite QR code al termine della lettura; spazio poi a una serie di domande e spunti di riflessione da usare come punto di partenza per leggere tra le righe, approfondendo i temi principali del libro in autonomia o insieme a un gruppo di amici, o al proprio gruppo di lettura. “In questo modo – ci spiegano – chi acquisterà un nostro libro avrà la possibilità di vivere l’esperienza Heloola, che da sempre include un momento di confronto con gli autori e tra i lettori e le lettrici, dopo la lettura del romanzo di turno”.

Alle due co-fondatrici poi domandiamo come verranno selezionati i titoli e quali generi narrativi saranno protagonisti: “Heloola Books lavorerà in continuità con la linea editoriale di Heloola fin qui, sia dal punto di vista dei generi sia della qualità letteraria. Come per i libri del mese che abbiamo scelto nel nostro bookclub negli ultimi anni, i testi che pubblicheremo saranno prevalentemente romanzi di narrativa straniera generalista, spaziando tra narrativa letteraria e proposte più commerciali/upmarket. L’obiettivo è scovare titoli in grado di appassionare ed emozionare le lettrici e i lettori, anche quelli meno esperti, individuando il giusto mix di qualità, stile e temi trattati. Da anni invitiamo la nostra community a guardare il mondo attraverso le storie che proponiamo, allenando l’empatia e occupando, per un po’, un nuovo punto di vista, ed è ciò che continueremo a fare con i libri”.

I titoli di Heloola Books saranno inclusi all’interno dell’abbonamento, come “libri del mese”, “ma ovviamente saranno disponibili anche negli store fisici e digitali, incluso il nostro shop (Heloola.com). Stiamo lavorando al fianco di ALI promozione e distribuzione per proporre le nostre storie alle libraie e ai librai di tutta Italia”.

“Continuerà la collaborazione con altre case editrici”

Con l’arrivo del marchio editoriale, il bookclub di Heloola continuerà a ospitare anche i libri di altre case editrici, “quelli che riteniamo più interessanti e giusti per la nostra community nei vari mesi”. A proposito della collaborazione con altri marchi, le co-fondatrici sottolineano: “Negli anni abbiamo stretto rapporti di valore con molti editori, che condividono con noi il piano delle nuove uscite per permetterci di scegliere, tra le tante proposte, i titoli più adatti alle diverse attività di Heloola. Poi, a seconda del titolo e dello spazio che desideriamo dare, costruiamo delle attività che ne supportino il lancio o la promozione“.



Le tipologie di collaborazioni con le case editrici variano: “Dipende molto dal tipo di attività. In generale, però, sui libri del mese siamo noi a prevedere un investimento acquistando le copie da distribuire tramite la piattaforma“, dichiarano.

L’importanza dei social

Ci riferiamo a un progetto in cui social e digitale giocano un ruolo centrale, e che saranno fondamentali anche per il nuovo marchio: “Parliamo alla nostra community tramite i social (prevalentemente Instagram) e continueremo a utilizzare questo mezzo anche per la comunicazione dei libri del nostro marchio editoriale. Utilizzeremo i social e faremo leva sulla rete di persone che negli anni hanno deciso di far parte della community e che riconoscono in Heloola un punto di riferimento per le proprie scelte”.

“Non parliamo solo ai lettori forti”

A questo punto ad Alice e Giada Cancellario chiediamo qualche dato in più sul proprio pubblico, composto al 90% circa da donne: “Oltre a una community da più di 300mila persone tra Instagram e TikTok, ogni mese raggiungiamo tra i 3 e i 4 milioni di persone con i nostri contenuti. Non tutti, naturalmente, diventano abbonati o clienti di Heloola, ma moltissimi si lasciano ispirare dai nostri consigli, il che genera un effetto positivo per tutta la filiera”. E aggiungono: “Siamo orgogliose di essere in grado di parlare non solo a chi si definisce ‘lettore forte’; ci rivolgiamo a un target spesso trascurato, che non fa parte dei circuiti tradizionali del settore. Questo non significa che manchi loro curiosità o desiderio di leggere, ma che serve un approccio più inclusivo e stimolante per catturare la loro attenzione. Il nostro obiettivo è proprio quello di eliminare le barriere create da un certo modo di comunicare che, nel tempo, ha reso i libri percepiti come qualcosa di respingente, riconnettendo queste persone al piacere della lettura, grazie a proposte di qualità”.

Fotografia header: Alice e Giada Cancellario di Heloola nella foto di Johnny Carrano per The Italian Reve