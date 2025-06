“I mostri”: incubo e metafora si inseguono nella famiglia di Cristiano Fighera

Un donna di quarant’anni, un ex marito particolare e tre figli dalle capacità soprannaturali alla ricerca della serenità familiare: disponibile in ebook “I mostri”, romanzo di Cristiano Fighera, protagonista al torneo letterario IoScrittore

Una donna di quarant’anni, un ex marito inaffidabile e tre figli da mantenere. Sono questi i protagonisti de I mostri, romanzo di Cristiano Fighera tra i vincitori del torneo letterario gratuito IoScrittore (e ora disponibile in ebook).

Fighera (che ha già scritto cortometraggi, romanzi e racconti, passando dall’horror al fantasy), però, non si limita a definire i suoi personaggi mostri, utilizzando una metafora. Già, perché Alessia, la protagonista, deve fare i conti con un “lucertolone alto una trentina di metri” come ex compagno, mentre i figli sono Dracula, Frankenstein e Lupo…

E così, quella che poteva essere la storia di una famiglia come le altre, si trasforma in una narrazione che sfida i generi, nella quale la quotidianità si confronta con l’onirico e lo spaventoso. Soprattutto se Lupo, durante una crisi dovuta alla luna, ferisce Alessia che inizia a trasformarsi…

Fortunatamente per la donna, arrivano in suo soccorso i nuovi vicini di casa, Dino e Almerina Buzzati, “gentilissimi e sempre sospesi tra sogno e realtà”, e il collega Luca.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Riuscirà la famiglia a non esplodere completamente? E a conquistare la serenità tanto agognata?

Fighera, che quando non scrive lavora come infermiere in una Rsa, costruisce una storia dove incubo e metafora si inseguono continuamente, in cui l’ironia accompagna chi legge mentre la vita si dimostra surreale.