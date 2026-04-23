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Audiolibri: fantascienza e fantasy i generi preferiti in Italia – Ecco i dati del 2026

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di Redazione Il Libraio 23.04.2026

La nuova ricerca di NielsenIQ per Audible nel 2026 registra un aumento annuale del 2% nel numero di italiani e italiane che ascoltano audiolibri (arrivando così a quota 11,6 milioni). Sul podio degli ascoltatori e delle ascoltatrici troviamo le donne della GenZ e i Millennials (25-34), mentre i generi più ascoltati sono la fantascienza e il fantasy. Inoltre, sempre più italiani apprezzano le storie in cuffia che sono spin-off, prequel o sequel di film, serie tv e altri media, “che ampliano l’orizzonte narrativo dei loro personaggi preferiti” – I particolari sulla ricerca, da cui emerge che l’ascolto di libri in cuffia ha ricadute positive anche sugli acquisti in libreria (il 52% degli intervistati dichiara infatti di aver comprato almeno una volta il libro dopo aver ascoltato l’audiolibro)

Cresce anche nel 2026, seppur lievemente, l’interesse per gli audiolibri in Italia: le ascoltalettrici e gli ascoltalettori hanno infatti raggiunto quota 11,6 milioni, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che rafforza un trend ormai consolidato: negli ultimi cinque anni, infatti, il numero di ascoltatori è cresciuto complessivamente del 16%.

È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible – società Amazon – che ogni anno monitora il gradimento del pubblico italiano le abitudini di ascolto e i nuovi trend sugli audiolibri in Italia.

Ricerca NielsenIQ audible

In che occasioni si ascoltano gli audiolibri

L’ascolto di storie in cuffia è ogni anno di più un’abitudine: nel 2026, in media, una sessione di ascolto dura 27 minuti, per una frequenza di due volte al mese. Il 28% degli ascoltatori dedica tempo agli audiolibri almeno una volta a settimana, superando numericamente quanti invece ascoltano con frequenza mensile (22%).

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Tra le occasioni in cui gli ascoltatori dichiarano di ascoltiamo audiolibri troviamo quella di continuare a fruire delle storie anche quando mani e occhi sono impegnati in altre attività (58%), ma anche come antidoto per sfuggire alla sovraesposizione da schermi e per rilassarsi (45%).

Le donne GenZ e i Millennials sul podio degli ascoltatori

Per quanto riguarda i cosiddetti heavy user, ovvero coloro per i quali gli audiolibri sono una compagnia quotidiana, le donne GenZ e Millennials (25-34 anni), provenienti in lieve maggioranza dalle regioni del Sud Italia, trainano gli ascolti.

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Libri e audiolibri: due attività complementari

Si conferma il legame virtuoso tra i diversi formati del libro: stando all’indagine, chi ascolta audiolibri è molto spesso anche un lettore o una lettrice abituale, e le due attività sono complementari più che alternative.

Il 56% degli utenti dichiara di aver ascoltato un libro già letto, e il 50% ha letto un libro dopo averlo ascoltato.

L’ascolto di libri in cuffia, inoltre, ha ricadute positive anche sugli acquisti in libreria, il 52% degli intervistati dichiara di aver comprato almeno una volta il libro dopo aver ascoltato l’audiolibro, e per più di un terzo del campione di intervistati gli audiolibri sono un alleato per scoprire nuove autrici e nuovi autori e per stare al passo con le ultime uscite librarie (39%).

Gli audiolibri sono sia un mezzo per approcciarsi a generi diversi da quelli prediletti per la lettura (39%) sia una risorsa a cui ricorrere per accedere a libri nella propria lingua quando si è all’estero (43%).

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Fantascienza, fantasy, thriller ma non solo… Ecco i generi più apprezzati

Il genere narrativo è il fattore più determinante nella scelta del prossimo titolo da ascoltare (60%), subito dopo la tematica (61%). I più apprezzati sono i titoli di fantascienza e fantasy (28%), seguiti da thriller (26%), narrativa letteraria (25%), crime e classici.

In un mondo dominato dalla passione per le grandi storie, i sequel, i prequel e gli spin-off possono trasformarsi in qualsiasi formato tra quelli disponibili (libri, film, serie tv, videogiochi, graphic novel, etc.) tra cui anche gli audiolibri, sempre più apprezzati dal pubblico: quasi un quarto degli ascoltatori ne è attratto. Nello specifico piacciono sia tutti quei titoli che vedono i personaggi preferiti alle prese con altre trame inedite (61%) sia quelli che approfondiscono la storia di personaggi secondari (39%).

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