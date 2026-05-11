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Ecco come aggiungere ilLibraio.it tra le “Fonti preferite” su Google

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di Redazione Il Libraio 11.05.2026

Google ha introdotto una nuova funzione gratuita e semplice da attivare. Si chiama “Fonti preferite” e dà la possibilità di scegliere direttamente quali siti far apparire con maggiore frequenza nei risultati di ricerca. Ecco come selezionare anche il nostro sito (bastano pochi secondi)

Ci sono tanti modi per seguire i nostri articoli e i nostri altri contenuti: dal sito ai social, passando per le newsletter e le app di messaggistica (abbiamo riassunto qui le numerose possibilità).

Tante lettrici e lettori, ovviamente, ci seguono anche attraverso i motori di ricerca.

A questo proposito, Google, il più utilizzato, ha introdotto anche in Italia una nuova funzione. Si chiama “Fonti preferite” e dà la possibilità di scegliere direttamente quali siti far apparire con maggiore frequenza nei risultati di ricerca. Si tratta di una funzione gratuita e molto semplice da utilizzare.

sito illibraio.it

Per aggiungere il sito ilLibraio.it tra le vostre “Fonti preferite” su Google, basta cliccare qui, accedere al proprio account Google, scrivere “ilLibraio.it” e poi spuntare sulla casella. Servono quindi solo pochi secondi.

Una volta selezionato ilLibraio.it tra le “Fonti preferite”, sia nella sezione Notizie principali di Google sia nella sezione dedicata, “Dalle tue fonti”, appariranno più spesso i nostri ultimi articoli dedicati al mondo del libro e dell’editoria.

CLICCA QUI PER AGGIUNGERE IL NOSTRO SITO TRA LE TUE “FONTI PREFERITE” SU GOOGLE

Ovviamente Google continuerà a mostrare tutti gli altri siti, oltre a quelli selezionati come “Fonti preferite” dagli utenti.

Il motore di ricerca ha semplicemente deciso di dare la possibilità a lettrici e lettori di scegliere a quali fonti dare maggiore priorità.

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