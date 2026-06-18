Oltre 600 ebook in offerta: la (doppia) promozione per l’inizio dell’estate

Dalla narrativa alla saggistica, dalle storie d’avventura e quelle d’amore, tra novità e longseller: dal 19 al 25 giugno ben 600 ebook in promozione. E c’è anche un’offerta speciale solo per il 21 giugno… – I particolari sui titoli in sconto

D’estate, sì sa, c’è più tempo da dedicare alla passione per la lettura. Ecco perché non va mancato l’appuntamento con l’offerta ebook in programma nei principali negozi online dal 19 al 25 giugno.

Una settimana intera in cui fare scorta di letture per le vacanze scegliendo tra ben 600 titoli (da 0,99€ a 2,99€), per tutti i gusti e l’età. In promozione, infatti, lettrici e lettori troveranno libri (in versione digitale), che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalle storie d’avventura e quelle d’amore, tra novità ai longseller.

Tra le autrici e gli autori protagonisti, nomi di oggi e di ieri, tra cui André Aciman, Federica Bosco, Lee Child, Albert Einstein, Enrico Galiano, Elizabeth George, Edgar Morin, George Orwell, Pier Paolo Pasolini, James Patterson, Daniel Pennac e Marco Vichi.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:

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Non solo: solo, il 21 giugno, in offerta ci sarà anche una selezione speciale di 30 ebook, in offerta a partire da 1,99€.

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