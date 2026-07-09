Gialli, thriller e saghe: ecco gli audiolibri più ascoltati nelle ultime 10 estati

Stefania Auci, Gianrico Carofiglio, Donato Carrisi, Elena Ferrante, Ken Follett, Francesca Giannone e Sandro Veronesi tra le autrici e gli autori più ascoltati in estate dalle appassionate e dagli appassionati di audiolibri. Ecco le classifiche di Audible relative alle ultime 10 estati

Nei mesi scorsi abbiamo raccontato che in Italia ascoltatrici e ascoltatori di audiolibri nell’ultimo anno hanno apprezzato in particolare fantascienza e fantasy (qui gli ultimi dati della ricerca di NielsenIQ per Audible). Ora, però, siamo nel pieno di una bollente estate. La stagione, si sa, in cui il tempo rallenta e cambia il ritmo delle giornate: e tra viaggi, passeggiate e lunghe ore sotto l’ombrellone, gli audiolibri si confermano compagni fedeli.

Che sia al mare o in montagna, all’estero o sulle spiagge nostrane, la stagione estiva è infatti il momento ideale per ritagliarsi del tempo per sé e immergersi nelle storie. L’ascolto di audiolibri, in particolare, come conferma la già citata ricerca NielsenIQ aiuta a rilassarsi (45%), a combattere la noia (47%) e a “leggere” senza affaticare gli occhi (58%).

Osservando le preferenze di ascolto su Audible.it nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) dal 2016 al 2025, “emerge una predilezione per storie capaci di tenere con il fiato sospeso e grandi romanzi in cui immergersi per ore“.

Le classifiche raccontano inoltre un interesse sempre più marcato per le autrici e gli autori italiani contemporanei, che dal 2020 dominano quasi incontrastati le top 3 estive di Audible.it, accanto al successo di molte autrici italiane e internazionali, da Elena Ferrante a Francesca Giannone, da Roberta Recchia a Valérie Perrin. Non manca poi la passione per gli audiolibri di lunga durata e le grandi saghe, compagni ideali dei viaggi e delle vacanze.

Ecco le autrici e gli autori crime più amati delle ultime 10 estati

Thriller, noir e gialli si confermano i generi narrativi più ascoltati anche “sotto l’ombrellone”. Il ritmo serrato, i continui colpi di scena e la capacità di accompagnare gli ascoltatori per molte ore rendono il crime il protagonista delle estati italiane. A dominare le classifiche di ascolto è Donato Carrisi, presente sul podio estivo per ben cinque anni, di cui tre consecutivi, dal 2022 al 2024, con L’uomo del labirinto, La casa senza ricordi, La casa delle luci e L’educazione delle farfalle, letti da Alberto Angrisano e, per quest’ultimo titolo, anche da Angela Brusa.

Tra le firme italiane spiccano anche Gianrico Carofiglio, presente nel 2017 con L’estate fredda, a cui presta lui stesso la voce, e nel 2025 con Rancore, e Cristina Cassar Scalia, in classifica nel 2022 con La carrozza della santa, letto da Chiara Anicito, e nel 2025 con Delitto di benvenuto, letto da Rocco Tedeschi.

Tra gli autori internazionali emergono invece Ken Follett, ai vertici sia nel 2018 con La colonna di fuoco, capitolo della serie Kingsbridge, letto da Riccardo Mei, sia nel 2019 con Il terzo gemello, letto da Michele Maggiore, Joël Dicker con La scomparsa di Stephanie Mailer, letto da Paolo Buglioni, Marco Mete, Chiara Colizzi, Bruno Alessandro, Vittorio Guerrieri e Anna Ammirati, e Paula Hawkins con La ragazza del treno, letto da Carolina Crescentini.

Saghe familiari e grandi romanzi contemporanei apprezzati anche in versione audio

Accanto al successo del crime, nelle classifiche estive trova spazio con continuità anche la narrativa contemporanea. Grandi bestseller, saghe familiari e romanzi di ampio respiro si confermano infatti tra gli audiolibri più ascoltati durante i mesi estivi, quando il tempo a disposizione invita a immergersi in storie lunghe e coinvolgenti.

Ad aprire il decennio è Elena Ferrante, protagonista assoluta dell’estate 2016 con Storia del nuovo cognome e L’amica geniale, entrambi letti da Anna Bonaiuto, che consacrano la saga dell’Amica geniale tra gli ascolti più amati.

Negli anni successivi si affermano altri importanti nomi della narrativa italiana contemporanea, come Stefania Auci con L’inverno dei Leoni, letto da Ninni Bruschetta, Sandro Veronesi con Il colibrì, letto da Fabrizio Gifuni, Veronica Raimo con Niente di vero, letto da Cristina Pellegrino, Francesca Giannone con La portalettere, letto da Sonia Barbadoro, e Roberta Recchia con Io che ti ho voluto così bene, letto da Valentina Tarozzi.

Anche la narrativa internazionale conferma il suo fascino tra gli ascoltatori italiani. Tra i titoli più apprezzati figurano Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin, letto da Michela Cescon, Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman, letto da Elisa Giorgio, L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, letto da Riccardo Bocci, Ti ricordi di me? di Sophie Kinsella, letto da Tania De Domenico, e L’ultimo traghetto di Domingo Villar, letto da Federico Zanandrea.

Ecco i 3 audiolibri più ascoltati d’estate su Audible, a partire dal 2016, anno per anno. Ke classifiche:

2016

La ragazza del treno, di Paula Hawkins, letto da Carolina Crescentini Storia del nuovo cognome, di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto L’amica geniale, di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto

2017

L’estate fredda, di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio L’ombra del vento, di Carlos Ruiz Zafón, letto da Riccardo Bocci Ti ricordi di me?, di Sophie Kinsella, letto da Tania De Domenico

2018

La colonna di fuoco, di Ken Follett, letto da Riccardo Mei Il suggeritore, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano Eleanor Oliphant sta benissimo, di Gail Honeyman, letto da Elisa Giorgio

2019

La scomparsa di Stephanie Mailer, di Joël Dicker, letto da Paolo Buglioni, Marco Mete, Chiara Colizzi, Bruno Alessandro, Vittorio Guerrieri e Anna Ammirati Il terzo gemello, di Ken Follett, letto da Michele Maggiore L’uomo del labirinto, di Donato Carrisi

2020

Il colibrì, di Sandro Veronesi, letto da Fabrizio Gifuni Cleopatra, di Alberto Angela, letto da Alberto Angela e Giuliano Bonetto La tentazione di essere felici, di Lorenzo Marone, letto da Gianni Ferreri

2021

L’inverno dei Leoni, di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta L’ultimo traghetto, di Domingo Villar, letto da Federico Zanandrea Anime di vetro, di Maurizio De Giovanni, letto da Paolo Cresta

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2022

La casa senza ricordi, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano Niente di vero, di Veronica Raimo, letto da Cristina Pellegrino La carrozza della santa, di Cristina Cassar Scalia, letto da Chiara Anicito

2023

La portalettere, di Francesca Giannone, letto da Sonia Barbadoro La casa delle luci, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano Il dono, di Paola Barbato, letto da Valerio Amoruso

2024

L’educazione delle farfalle, di Donato Carrisi, letto da Angela Brusa e Alberto Angrisano La libreria dei gatti neri, di Piergiorgio Pulixi, letto da Michele Maggiore Cambiare l’acqua ai fiori, di Valérie Perrin, letto da Michela Cescon

2025