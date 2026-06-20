“Cuore di belva” di Morgan Moreau: il dark fantasy di una voce che preferisce le ombre alle luci

“Cuore di belva”, un dark fantasy a tinte gotiche, protagonista del Torneo letterario IoScrittore, è ora in uscita in ebook. Morgan Moreau, pseudonimo dietro cui si cela la firma del romanzo, porta lettrici e lettori a fare la conoscenza di Belinde Mérivaux, una giovane maga mutaforma che sogna l’amore e l’indipendenza, in una città corrotta e attanagliata dai segreti…

Protagonista del Torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo GeMS e dalle sue case editrici, un autore (o un’autrice?) che si fa conoscere sotto pseudonimo: Morgan Moreau, “una voce che preferisce le ombre alle luci, le domande alle risposte definitive”. La sua identità non è nota e leggerlo significa “accettare il patto del mistero“: non cercare chi scrive, ma ascoltare ciò che resta non detto.

La trama di Cuore di belva, un dark fantasy dai tratti gotici

Moreau, che sembra scrivere “come chi lascia tracce intenzionalmente incomplete, invitando chi legge a colmare i vuoti, a perdersi tra realtà e finzione, verità e maschera”, trasporta lettrici e lettori tra le ombre della città di Ornay. Cuore di belva, questo il titolo del romanzo dark fantasy ora in uscita in ebook, racconta di un luogo che pullula di segreti neri come le acque del fiume che lo attraversa. Qui Belinde Mérivaux, una giovane maga mutaforma, discendente di un’antica stirpe di maghi, sogna l’amore e l’indipendenza, anche se il regime corrotto e la sua famiglia, lacerata da colpe e silenzi, non sembrano lasciarle alcuna libertà.

Ma ecco che il destino porrà sulla sua strada Aristide de Clémency, un mago bello e tormentato da un passato doloroso, capace di piegare la musica alla sua magia. Riusciranno insieme a svelare i segreti che attanagliano Ornay e sfidare il dominio di creature malvagie che si nascondono dietro sembianze umane?

La partecipazione a IoScrittore

In perfetta linea con la sua aura di mistero, Morgan Moreau commenta così la sua partecipazione al Torneo: “Perché le malefatte del cardinale Turpin e dei suoi alleati non rimangano ignote e impunite ho chiesto ai miei ‘emissari’ nel vostro mondo di farvi conoscere la Storia del regno di Ornay. Forse non basterà a salvarvi. Forse sì…”.