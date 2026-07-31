10 audiolibri perfetti per un viaggio: da ascoltare in auto, treno o aereo

Dai thriller che fanno dimenticare il traffico ai grandi classici da riscoprire in cuffia, passando per saghe, romance, romanzi storici e fantasy: una selezione di 10 audiolibri perfetti per accompagnare i viaggi estivi, con consigli per ogni tipo di lettore e di percorso

Il viaggio, si sa, è fatto per metà di attesa: i minuti che si allungano in coda, i chilometri che si ripetono uguali dal finestrino, il tempo sospeso di un aeroporto o di uno scompartimento. È in questi involontari e a tratti scomodi interstizi che si può nascondere una delle esperienze di lettura più intense: quella che non chiede le mani libere né la luce accesa, ma solo un paio di cuffie e la voglia di lasciarsi raccontare una storia.

Che si parta a piedi, in auto, in treno o in aereo, il viaggio diventa così l’occasione per recuperare un grande romanzo, scoprire una nuova saga o lasciarsi coinvolgere da una trama capace di far dimenticare perfino la confusione. Gli audiolibri sono ormai un compagno sempre più diffuso proprio perché sanno abitare questi tempi morti e restituirli come tempo pieno.

Ecco dieci titoli, tra thriller, classici, romance e fantascienza, scelti non solo per la trama ma per il diverso modo in cui ciascuno propone di vivere il viaggio – e la lettura.

E non pensate che siano storie da ascoltare in solitudine, cuffie nelle orecchie e mente altrove: alcuni di questi titoli sono pensati per essere condivisi, una cuffia per uno o connessi al Bluetooth dell’auto, perché anche un romanzo, in viaggio, può diventare compagnia.

La bugia dell’orchidea – Un thriller per dimenticare il traffico

Si sa, tra le cose peggiori che si possono incontrare durante le vacanze, il traffico merita una posizione d’onore. Rimanere bloccati in macchina o in pullman può rivelarsi tragico e noioso… Ma forse c’è una soluzione (alla noia, ovviamente): ascoltare un gran romanzo thriller che tenga col fiato sospeso, che ingabbi i nostri sensi tra serial killer, investigatori e moltissima suspense. Il nostro consiglio ricade sul maestro del thriller italiano Donato Carrisi e, nella fattispecie, su La bugia dell’orchidea. Tutto ruota attorno a un vecchio casale in campagna, e a quello che lì è successo durante una calda notte d’agosto. Qualcosa di terribile e crudele, che sembra avere anche una soluzione chiara: gli indizi sono tutti lì a indicare l’unico possibile responsabile, eppure… Quella che sembra la fine della storia, è in realtà l’inizio…

Se poi, anche dopo il viaggio, avrete voglia di scoprire tutti gli altri romanzi di Donato Carrisi, ecco il nostro speciale dedicato.

Heated Rivalry – Un audiolibro romance per accendere il viaggio

C’è chi in vacanza cerca l’adrenalina e chi, invece, va a caccia di battiti accelerati per tutt’altri motivi. Se il vostro viaggio necessita di un po’ di tensione romantica, Heated Rivalry di Rachel Reid è la scelta giusta. Due giovani promesse dell’hockey, avversari in pista e molto più che conoscenti fuori, in una storia enemies to lovers (trope a cui abbiamo dedicato un intero articolo) che si consuma tra segreti, carriera e un’attrazione che nessuno dei due vuole ammettere. Uno sport romance da ascoltare con la propria dolce metà.

E se non fosse abbastanza, potete proseguire con il volume Game Changer e poi recuperare la serie tv omonima, vero e proprio fenomeno pop sin dall’uscita, e disponibile su HBO (come abbiamo raccontato qui).

L’incredibile viaggio delle piante – Un audiolibro per imparare viaggiando

Non tutti i viaggi devono servire a evadere: a volte sono il momento perfetto per imparare qualcosa di nuovo, magari guardando fuori dal finestrino con occhi diversi. L’incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso racconta come il mondo vegetale, apparentemente immobile, sia in realtà un instancabile viaggiatore: semi che attraversano oceani, radici che colonizzano continenti, strategie di movimento sviluppate in milioni di anni. Un saggio accattivante e curioso, che vi farà vedere il mondo circostante sotto una nuova luce.

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I leoni di Sicilia – Una saga con cui attraversare l’Italia intera

Se il viaggio è lungo, meglio affidarsi a una storia altrettanto lunga. Magari una di quelle che si allargano nel tempo e vi tengono compagnia per chilometri e chilometri. I leoni di Sicilia di Stefania Auci è il primo capitolo di una delle saghe italiane di maggior successo degli ultimi anni, un vero caso editoriale che ha conquistato lettrici e lettori di ogni età e ha riportato il romanzo storico al centro delle classifiche (tanto da essere il bestseller del 2019). Racconta l’ascesa della famiglia Florio, da piccoli commercianti di spezie a dinastia che ha cambiato il volto della Sicilia e dell’Italia intera, tra ambizione, amori contrastati e un’epoca che muta sotto i loro occhi.

La saga perfetta per chi in vacanza vuole “vivere” dentro un’altra epoca per un po’, sapendo che, una volta finito questo primo volume, ci sono i successivi capitoli della serie bestseller: L’inverno dei Leoni e L’alba dei Leoni.

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La portalettere – Un romanzo storico per immergersi nel paesaggio salentino

C’è chi in vacanza il paesaggio lo vive con gli occhi, e chi preferisce lasciarselo raccontare. La portalettere di Francesca Giannone (tra i libri italiani più amati, anche all’estero, degli ultimi anni) porta dritti nel Salento del 1934, quando in un piccolo paese di poche migliaia di anime scende da una corriera Anna, sposa al seguito del marito Carlo, tornato nella sua terra natale. Bella, fiera e diversa da tutte le altre donne del paese, Anna resterà per anni “la forestiera” – quella che viene dal Nord, che non va in chiesa, che dice sempre quello che pensa. Ma nel 1935 farà qualcosa di rivoluzionario: vincere il concorso delle Poste e diventare la prima portalettere di Lizzanello, portando per oltre vent’anni le lettere di un intero paese, tra guerra, amori segreti ed emigrazione.

Tra l’altro, è appena uscito il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero.

L’amica geniale – Un bestseller da recuperare e ascoltare

Ci sono libri che tutti dicono di dover leggere, e le vacanze sono il momento migliore per spuntare, finalmente, la loro casella dalla lista. L’amica geniale di Elena Ferrante è proprio tra questi: la storia dell’amicizia tra Elena e Lila, cresciute nella Napoli povera e violenta del dopoguerra, capace di intrecciare il destino di due donne con quello di un intero Paese in trasformazione. Se non l’avete ancora letto, un lungo viaggio è la scusa perfetta per iniziare.

E non dimentichiamo che, nella lista dei 100 migliori libri degli ultimi 25 anni, il romanzo ha ottenuto la prima posizione.

La morte a Venezia – Un classico da riscoprire in cuffia

I classici sono tali perché non finiscono mai di intrattenere, generazione dopo generazione. Il mese di agosto, per chi resta in città, diventa spesso sinonimo di piazze che si svuotano, di silenzi raramente provati prima, di atmosfere uniche – nonostante il grande caldo che sta colpendo la penisola. Con questo spirito, l’ascolto consigliato ci porta nella letteratura tedesca del ‘900, con La morte a Venezia di Thomas Mann. Con un tono drammatico e triste, Mann racconta lo svuotamento di Venezia, preda della malattia, e insieme la grande ossessione amorosa di Gustav von Aschenbach per il giovane Tadzio. Breve, intenso, lirico – tanto il romanzo quanto l’audiolibro – La morte a Venezia potrebbe rendere ancora più suggestiva la vostra permanenza in una città italiana svuotata dall’estate.

Niente di vero – Un audiolibro per un viaggio breve e ironico

Non serve sempre un romanzo lungo un intero volo intercontinentale: a volte basta una lettura breve, tagliente, che si ascolta tutta d’un fiato. Ci avviciniamo alla chiusura di questi consigli con un romanzo dolceamaro, vincitore del Premio Strega Giovani nel 2022: Niente di vero di Veronica Raimo. Tra una madre onnipresente e ansiosa, un padre ossessionato dall’igiene e dall’architettura, e un fratello “genio precoce al centro di ogni attenzione”, Raimo costruisce un romanzo che mischia formazione, sarcasmo e commedia. A tratti scorretto e a tratti intimo, il libro si adatta bene a diversi viaggi: che siate da soli o in compagnia, la voce narrante vi farà ridere e sorridere, immedesimare e sorprendere.

Per saperne di più potete leggere l’intervista all’autrice e, successivamente, scoprire la sua opera più recente.

Solaris – Un romanzo per sparire dal mondo

Abbiamo parlato di viaggi e terre misteriose, ora ci spostiamo nello spazio. Un romanzo perfetto per immergersi completamente in una location mai vissuta prima è sicuramente Solaris, classico del 1961 che unisce fantascienza e filosofia, dello scrittore polacco Stanisław Lem. Che siate a casa, a bordo di un treno o in aereo, ascoltare questa storia (che ha ispirato l’omonimo film del 1972 e quello del 2002) vi porterà a bordo di una base spaziale, in orbita intorno al pianeta vivente Solaris. Con tre compagni di viaggio alquanto particolari, non mancano ossessioni, paure, riflessioni sulla vita e un po’ di suspense. Attenzione, però, non lasciatevi catturare troppo da questa avventura: la prossima fermata potrebbe essere la vostra…

Harry Potter – Un audiolibro per tutta la famiglia

E ora, dulcis in fundo, un consiglio per chi viaggia in famiglia, tra grandi e piccini. Cercare un contenuto adatto ai più giovani, e che sappia intrattenere anche gli adulti, non è semplice: per questo abbiamo guardato a un titolo ormai divenuto un classico della letteratura, la saga di Harry Potter firmata da J.K. Rowling: volume dopo volume, segue la lotta tra il bene e il male e, soprattutto, la crescita del celebre maghetto.

Che si parta dall’inizio, dalla Camera dei segreti, o, per chi conosce già la storia, da uno dei capitoli successivi, l’intera famiglia potrà vivere scene d’azione e altre più dolci, momenti di spensieratezza e altri in cui imparare. E poi, se il viaggio è in macchina, sarà un po’ come volare a bordo della Ford volante del signor Weasley; se invece ci si trova a bordo di un treno, sarà come essere su una carrozza diretta a Hogwarts…

In questo articolo trovate curiosità, aneddoti, quiz e test a tema Harry Potter.