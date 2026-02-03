immagine di una partita di hockey
BookTok

“Heated Rivalry”: la serie tv sullo sport romance queer di cui tutti parlano

BookTok
di Redazione Il Libraio 03.02.2026

Manca sempre meno all’arrivo in Italia del nuovo fenomeno mediatico “Heated Rivalry”: la serie tv tratta dal romanzo di Rachel Reid debutterà su HBO Max il 13 febbraio, mentre il libro verrà pubblicato nel corso del 2026. Al centro di questo sport romance queer ci sono due ragazzi, rivali sul campo da hockey, ma impegnati in una relazione segreta…

Il conto alla rovescia è quasi finito: Heated Rivalry arriverà su HBO Max il 13 febbraio e l’attesa è altissima.

La serie, creata e diretta da Jacob Tierney, racconta la storia d’amore tra due giocatori professionisti di hockey, collocandosi fin da subito nel territorio del romance queer e dello sport romance, un filone sempre più seguito e discusso (a cui abbiamo dedicato un approfondimento).

Tratta dal secondo romanzo della saga Games Changers dell’autrice canadese Rachel Reid, Heated Rivalry è già un caso mediatico all’estero. Nonostante un budget di produzione contenuto, la serie ha conquistato il pubblico e i social, diventando una delle storie più amate e commentate degli ultimi mesi.

Può interessarti anche

Sport romance: dall'hockey al tennis, tanti libri consigliati
Jonathan Blasig 11.12.2025 Sport romance: dall'hockey al tennis, tanti libri consigliati

Heated Rivalry serie tv

Anche il sindaco di New York consiglia Heated Rivalry

Un entusiasmo che ha coinvolto anche il romanzo originale: nei giorni scorsi, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha invitato i cittadini a rimanere a casa per il maltempo e a leggere proprio Heated Rivalry, con un effetto immediato sui download, cresciuti in modo significativo (si parla di +500%), e sulle richieste alle biblioteche.

In Italia manca sempre meno non solo al debutto della serie, ma anche all’uscita del libro, che sarà pubblicato da Always Publishing (come annunciato su Instagram).

In attesa di maggiori dettagli sull’edizione italiana, soffermiamoci sulla versione televisiva: sul piccolo schermo i protagonisti sono Hudson Williams (nei panni di Shane Hollander) e Connor Storrie (in quelli di Ilya Rozanov), che interpretano i capitani di due squadre di hockey rivali, legati da una relazione segreta destinata a mettere in discussione carriera, identità e futuro.

Al centro di Heated Rivalry non c’è solo la passione sportiva, ma soprattutto il tema del coming out in un ambiente maschile e competitivo, dove l’omosessualità resta spesso un tabù. Se inizialmente la relazione è prevalentemente fisica (e non mancano le scene esplicite), col tempo diventa qualcosa di profondo, complesso e impossibile da nascondere.

Può interessarti anche

Libri LGBTQ+ da leggere
Redazione Il Libraio 15.06.2025 Libri LGBTQ+ da leggere

La serie, inoltra, contribuisce a portare nuova attenzione su uno sport poco rappresentato al grande pubblico, ma molto amato da lettrici e lettori di romance (basti pensare al successo dei romance di Elle Kennedy) e, allo stesso tempo, accende i riflettori su due attori ancora poco noti, recentemente coinvolti nel passaggio della Fiamma Olimpica in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il successo di Heated Rivalry si inserisce in un fenomeno più ampio: Rachel Reid, come molte autrici contemporanee, si è formata nel mondo delle fan fiction, un terreno creativo da cui negli ultimi anni sono nati alcuni dei casi editoriali e televisivi più interessanti, capaci di passare dalle community online alle librerie e allo schermo, su tutti Cinquanta sfumature di grigio di E.L. James.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

I libri più amati su TikTok

copertina Fabbricante di lacrime

Erin Doom

Fabbricante di lacrime

copertina La canzone di Achille

Miller Madeline

La canzone di Achille

copertina Una vita come tante

Yanagihara Hanya

Una vita come tante

copertina Una ragazza d'altri tempi

Felicia Kingsley

Una ragazza d'altri tempi

copertina Better. Ossessione

Carrie Leighton

Better. Ossessione

copertina Se i gatti scomparissero dal mondo

Kawamura Genki

Se i gatti scomparissero dal mondo

copertina Dammi mille baci

Cole Tillie

Dammi mille baci

copertina Sangue e cenere. Blood and Ash. Vol. 1

Armentrout Jennifer L.

Sangue e cenere. Blood and Ash. Vol. 1

copertina Guilty. Drunk in Love

Rokia

Guilty. Drunk in Love

copertina Follia

McGrath Patrick

Follia

copertina It ends with us. Siamo noi a dire basta

Hoover Colleen

It ends with us. Siamo noi a dire basta

copertina Come uccidono le brave ragazze

Jackson Holly

Come uccidono le brave ragazze

copertina Eppure cadiamo felici

Enrico Galiano

Eppure cadiamo felici

copertina Shatter me. La trilogia

Mafi Tahereh

Shatter me. La trilogia

copertina Nel modo in cui cade la neve

Erin Doom

Nel modo in cui cade la neve

Lista di libri

Tutte le nostre proposte