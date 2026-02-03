“Heated Rivalry”: la serie tv sullo sport romance queer di cui tutti parlano

Il conto alla rovescia è quasi finito: Heated Rivalry arriverà su HBO Max il 13 febbraio e l’attesa è altissima.

La serie, creata e diretta da Jacob Tierney, racconta la storia d’amore tra due giocatori professionisti di hockey, collocandosi fin da subito nel territorio del romance queer e dello sport romance, un filone sempre più seguito e discusso (a cui abbiamo dedicato un approfondimento).

Tratta dal secondo romanzo della saga Games Changers dell’autrice canadese Rachel Reid, Heated Rivalry è già un caso mediatico all’estero. Nonostante un budget di produzione contenuto, la serie ha conquistato il pubblico e i social, diventando una delle storie più amate e commentate degli ultimi mesi.

Anche il sindaco di New York consiglia Heated Rivalry

Un entusiasmo che ha coinvolto anche il romanzo originale: nei giorni scorsi, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha invitato i cittadini a rimanere a casa per il maltempo e a leggere proprio Heated Rivalry, con un effetto immediato sui download, cresciuti in modo significativo (si parla di +500%), e sulle richieste alle biblioteche.

In Italia manca sempre meno non solo al debutto della serie, ma anche all’uscita del libro, che sarà pubblicato da Always Publishing (come annunciato su Instagram).

In attesa di maggiori dettagli sull’edizione italiana, soffermiamoci sulla versione televisiva: sul piccolo schermo i protagonisti sono Hudson Williams (nei panni di Shane Hollander) e Connor Storrie (in quelli di Ilya Rozanov), che interpretano i capitani di due squadre di hockey rivali, legati da una relazione segreta destinata a mettere in discussione carriera, identità e futuro.

Al centro di Heated Rivalry non c’è solo la passione sportiva, ma soprattutto il tema del coming out in un ambiente maschile e competitivo, dove l’omosessualità resta spesso un tabù. Se inizialmente la relazione è prevalentemente fisica (e non mancano le scene esplicite), col tempo diventa qualcosa di profondo, complesso e impossibile da nascondere.

La serie, inoltra, contribuisce a portare nuova attenzione su uno sport poco rappresentato al grande pubblico, ma molto amato da lettrici e lettori di romance (basti pensare al successo dei romance di Elle Kennedy) e, allo stesso tempo, accende i riflettori su due attori ancora poco noti, recentemente coinvolti nel passaggio della Fiamma Olimpica in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il successo di Heated Rivalry si inserisce in un fenomeno più ampio: Rachel Reid, come molte autrici contemporanee, si è formata nel mondo delle fan fiction, un terreno creativo da cui negli ultimi anni sono nati alcuni dei casi editoriali e televisivi più interessanti, capaci di passare dalle community online alle librerie e allo schermo, su tutti Cinquanta sfumature di grigio di E.L. James.