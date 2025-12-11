Due cose fanno battere il cuore: l’inizio di un nuovo amore e la competizione. Tra celebri college e arene in festa, tra scene piccanti e faticosi allenamenti, vi proponiamo un’ampia selezione di sport romance: dal football alla danza, dall’hockey al tennis, passando per i motori… Ogni attività sportiva può diventare la cornice per una storia romantica

Negli ultimi anni, in più occasioni abbiamo raccontato il successo del genere romance all’interno del panorama editoriale italiano e internazionale, e della narrativa contemporanea in particolare. Da un lato l’evoluzione dei gusti del pubblico (soprattutto delle lettrici, giovani e non), dall’altro le conseguenti nuove direzioni intraprese da molte case editrici, hanno fatto sì che oggi il romance – che da tempo ha conquistato anche il #BookTok -, abbia assunto una rilevanza consolidata (ottenendo un ampio spazio nelle librerie, con colorati scaffali dedicati). Si pensi ad esempio, parlando di autrici italiane, a Felicia Kingsley, da anni protagonista nelle classifiche di vendita con numerosi titoli.

Nell’ascesa del romance contemporaneo, si inserisce anche la crescita di uno specifico sottogenere: lo sport romance; un filone in cui, lo dice il nome stesso, l’attività sportiva gioca un ruolo centrale – tra allenamenti, competizioni e desideri di realizzazione – e caratterizza i personaggi principali della storia romantica.

Tra celebri college e arene in festa, tra scontri fisici e descrizioni tattiche, lo sport romance, a sua volta, si ramifica in molte direzioni, dall’americanissimo football alla danza, dall’hockey al tennis, passando per i motori; ciò lascia a chi legge solo l’imbarazzo della scelta.

A fianco di questa cornice ritroviamo i trope più celebri: scelte narrative ricorrenti che riassumono e descrivono la trama. Lo sport romance offre dunque diversi spunti a scrittori e scrittrici: dai rivali che diventano molto intimi alla forced proximity, dal social gap al finto fidanzamento, i romanzi in questione intrattengono, divertono, e, capita di frequente, fanno arrossire con le loro scene spicy.

Sport romance: alcuni libri da leggere

Parlando di sport romance vale la pena di iniziare con la scrittrice canadese Elle Kennedy, autrice per Newton Compton di molti romanzi che uniscono l’hockey su ghiaccio alle storie d’amore. La sua serie più celebre, Campus Series, recentemente è stata raccolta in un cofanetto speciale (curato da Loonari).

I personaggi sempre diversi, l’alternanza tra svariati trope, e l’ambientazione universitaria sono gli elementi caratteristici dei suoi libri. Il consiglio è dunque quello di partire da Il contratto (traduzione di Federico Cenciotti), primo volume della Campus Series, che introduce la prima coppia, formata dal bad boy Garrett Graham e dalla studentessa modello Hannah Wells.

Cambiamo sport con Carrie Soto is back (Mondadori, traduzione di Giovanna Scocchera). Come annuncia il titolo, al centro della storia c’è Carrie, ex tennista decisa più che mai a tornare in campo per un’ultima grande stagione. Taylor Jenkins Reid (autrice anche di I sette mariti di Evelyn Hugo e di Daisy Jones & The Six) compone uno sport romance proprio attorno al ritorno dell’atleta, “odiata” dai media e concentrata sul suo obiettivo: superare ancora una volta l’avversaria di sempre.

E l’amore? Certo non manca, ma Carrie non si aspetta di trovarlo mentre prepara la nuova avventura. Ad allenarla, infatti, c’è Bowe Huntely, l’uomo che le aveva spezzato il cuore. Entrambi vogliono lasciare un segno nella storia del tennis, ma chissà che non trovino anche un po’ di romanticismo.

E, in tempi in cui prosegue la Sinner-mania, il tennis è protagonista anche di altri romanzi di successo. Parliamo di Game, Love & Match (Magazzini Salani, traduzione di Barbara Ronca), di Match point (Rizzoli, traduzione di Emma Celi Grassilli) e di Ogni volta è una scommessa (SEM).

Il primo, sport romance firmato dalla scozzese Meg Jones, è un enemies to lovers in cui domina la voglia di rinascita (e “vendetta”) dei protagonisti. Da un lato Scottie, da tutti definita una truffatrice per un caso di doping, e dall’altro Nico, campione fermato da un brutto infortunio. Non potrebbero essere più lontani, ma insieme possono pensare di raggiungere la vittoria del trofeo più ambito, quello di Wimbledon. A volte è proprio vero che l’unione fa la forza…

Il secondo libro, sport romance scritto da Katherine Reilly, ci presenta un esempio di forced proximity: Flora è un’artista che sta lavorando al suo primo graphic novel, pronta a passare un mese in campagna, ma un imprevisto blocca la ragazza a Londra… Peccato che abbia già affittato il suo appartamento. Non resta allora che condividere casa sua con Kieran O’Sullivan, star del tennis irlandese che si trova nella capitale britannica per Wimbledon. Chissà che questa vicinanza obbligata non possa trasformarsi in qualcosa di dolce.

E finiamo con Ogni volta è una scommessa di Alice Currenti, sport romance a tema tennistico pubblicato dal marchio Night+Day di Feltrinelli, interamente dedicato alla narrativa romantica (come raccontato in questo articolo). Protagonisti un campione di tennis e una scrittrice rosa…

Sport romance: l’amore prosegue sulla pista…

Lasciamo ora il tennis per scendere sulla pista. Sì, perché anche i motori possono diventare molto romantici. Sulla metaforica griglia di partenza abbiamo Drive me crazy di Carly Robyn, Cross the line di Simone Soltani e Faster di Paola Chiozza.

Con Drive me crazy – Mi fai impazzire (Sperling & Kupfer, traduzione di The Bookmakers), Carly Robyn consegna un piccante sport romance: Blake Hollis è un cinque volte campione di Formula 1, ma l’ultima stagione non è andata per niente bene e la sua vita sentimentale attrae la stampa più delle sue vittorie. Per ripulire l’immagine del pilota la sua scuderia decide di ingaggiare Ella Gold, una giornalista sportiva che racconti la persona dietro al personaggio… Ma non sarà un’impresa semplice stare dietro allo scorbutico e sexy Blake.

Proseguiamo con Cross the line – Cuori in pista (DeAgostini) di Simone Soltani. In questa commedia romantica i due protagonisti sono Dev Anderson e Willow Williams: lui un pilota bello e famoso, la cui carriera è a rischio a causa di uno scandalo; lei un’esperta di comunicazione, che ama lo sport. I due si conoscono bene, tra loro c’è stato anche un bacio ma da sette mesi non si parlano… Cosa succederà quando sarà proprio Willow a occuparsi dei social media di Dev? La passione si riaccenderà?

Concludiamo questo tris di sport romance a tema motori con Faster – Il brivido dell’amore (Always Publishing) di Paola Chiozza. Savannah Swan ha sempre avuto un sogno: seguire le orme del padre, pluricampione di Formula 1. E ora è pronta a esordire in Formula 3, come unica donna del circuito. Certo non si aspetta di incontrare Alejandro Santacruz, il campione per cui anni prima provava una cotta e che per lungo tempo è stato l’odiato rivale del padre. Tra i due si accende una scintilla: rivalità oppure amore?

Sport romance: quando il ghiaccio si fa “bollente”

Sebbene non sia lo sport più seguito in Italia, l’hockey su ghiaccio ha un posto speciale tra le discipline più presenti nella narrativa rosa contemporanea. Abbiamo parlato del caso Elle Kennedy, e ora ci concentriamo su altri romanzi ambientati tra palazzetti e aule scolastiche, tra spogliatoi e feste.

Cominciamo con Lily Red, autrice italiana classe ’99, e la sua serie, per ora composta da due volumi, Be Unstoppable (Newton Compton). Quando Kelsey segue il padre dalla California al freddo Canada non si aspetta certo di trovarsi in una scuola “ostaggio” della squadra locale di hockey. Forte e combattiva, Kelsey inizia una lotta contro il capitano del team, Matthew Leblanc. Nonostante i litigi e le provocazioni, i due sentono una strana attrazione crescere settimana dopo settimana…

Da non perdere, per chi vuole approfondire tutto il sottogenere dell’hockey romance, anche After Midnight (Magazzini Salani). Il primo volume della serie omonima scritta da Valentina Ferraro ci consegna una convivenza imprevista ed esplosiva.

Torniamo a parlare di autrici statunitensi con Hanna Grace e il suo apprezzato (e spicy) Icebreaker (Mondadori, traduzione di Daniela Rossetti). La tensione cresce quando Anastasia Allen, nuova atleta della squadra di pattinaggio artistico dell’Università della California, scopre di dover condividere il palazzetto con Nate Hawkins, il capitano della squadra di hockey universitaria.

Tante discipline, un unico sentimento

L’amore, si sa, non guarda in faccia niente e nessuno: colpisce in luoghi lontani così come nelle grandi città. Illumina le vite di donne e uomini nei momenti più imprevisti, accendendo una passione impossibile da spegnere. Se non siete ancora paghi dell’offerta romantica e sportiva fin qui presentata, i prossimi titoli raccontano storie d’amore che abbracciano altre (e forse inaspettate) discipline sportive.

Spiral (Rizzoli, traduzione di Valentina Zaffagnini) di Bal Khabra, per esempio, ha come protagonisti un giocatore di hockey e, ecco la novità, una ballerina. L’autrice, già apprezzata per Collide, sceglie di affrontare il trope del fake dating: Elias si sente schiacciato dalle troppe aspettative sportive, Sage sogna di unirsi all’Aurora Ballet Theatre ma la scarsa popolarità sembra essere un problema. La soluzione di entrambi potrebbe essere quella di fingersi una coppia…

Tuffiamoci, è proprio il caso di dirlo, nella prossima storia d’amore: Deep end (Sperling & Kupfer, traduzione di Tessa Bernardi) di Ali Hazelwood porta lettrici e lettori a bordo vasca, per assistere alla nascita di una nuova coppia: quella tra la tuffatrice Scarlett Vandermeer e il campione di nuoto Lukas Blomqvist.

Mentre Love games – Chi gioca vince (Rizzoli) di Joy C. Hazelnut è uno sport romance ambientato durante le Olimpiadi di Parigi e vede Aidy, pallavolista decisa a conquistare l’oro olimpico, divisa tra Teo, il suo fidanzato nuotatore, e Nico, compagno di squadra del fidanzato, tanto bello quanto ribelle.

Molti dei romance che abbiamo incontrato finora provengono dagli Stati Uniti. Tocca dunque parlare di alcuni romanzi rosa caratterizzati dagli sport più popolari proprio nel Paese a stelle e strisce. Il baseball e il football.

Un colpo di fulmine: questo è ciò che accade a Knox Gentry, star della squadra di baseball della Brentwood University, quando si imbatte nella nuova arrivata, Emory Ealson. Peccato che la ragazza, uscita da poco da una relazione, non ne voglia sapere niente del dolce e bellissimo interbase. A Knox non resta che affidarsi alla magia: una leggenda, infatti, sostiene che qualsiasi ragazza invitata tra le mura dello spogliatoio si ritroverà legata per sempre al suo giocatore del cuore. Questo è Battitore batticuore di Meghan Quinn (Always Publishing, traduzione di Laura Vivacqua).

Tra le autrici più prolifiche c’è sicuramente Monica Murphy, le cui serie sono state pubblicate in Italia da Newton Compton. Tra i suoi libri citiamo Mai seguire le regole (traduzione di Valentina Lombardi e Valentina Legnani), secondo titolo della Players Series: sui campi da football scocca la scintilla tra Blair e Camden, il miglior amico di suo fratello, l’unico ragazzo off-limits.

Non possiamo poi non porre l’attenzione su L’amore è solo un gioco – The cheat sheet di Sarah Adams (Sperling & Kupfer, traduzione di Federica Merani e Stefania Merani), uno sport romance in cui i trope principali sono il friends to lovers e il fake dating: a seguito di una notte di bevute, Bree e Nathan sono “costretti” a fingersi una coppia, anche se lei, in fondo, è davvero innamorata del suo migliore amico.

Concludiamo questo percorso di lettura con She drives me crazy – Mi fai impazzire (tre60, traduzione di Camilla Falsetti). Una commedia romantica queer scritta da Kelly Quindlen, e ambientata sul campo da basket.