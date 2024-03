“The Bromance Book Club” e altri romance consigliati agli uomini

Con “The Bromance Book Club” Lyssa Kay Adams racconta le nuove prospettive dell’emotività maschile (divertente, atossica e con tante sfumature che declinano ben oltre il celeste puro) suggerendoci perché anche gli uomini dovrebbero leggere romanzi d’amore… Oltre al romance in questione, consigliamo 10 altri libri (tra cui un paio di classici della letteratura), per sdoganarne tra i lettori maschi le opere che raccontano l’amore

Dimenticatevi del pregiudizio comune circa l’uomo che non deve chiedere mai; quasi un esperimento letterario per abituarci a una versione “in rosa” del tradizionale machismo da stadio, The Bromance Book Club (Mondadori, traduzione di Paola Molica) sovverte gli stereotipi di genere per rassicurarci su una semplice evidenza: l’amore non è roba per sole femmine.

E quanti passi avanti in una semplice affermazione; oggi che – dati alla mano – il fenomeno del romance ha entusiasmato la generazione Z (e non solo) nelle classifiche di mezzo mondo, sdoganarne l’appeal anche nei confronti del pubblico maschile ci prepara tanto alle interessanti digressioni sul tema (sempre male p.o.v., o dal punto di vista degli uomini) quanto a rivalutare, in un’ottica di inclusione, uno stile letterario troppo a lungo considerato di “serie B”.

Perché leggere romanzi d’amore è un po’ come dialogare con il nostro cuore; e se nelle avventure al femminile impariamo a esprimere le emozioni senza più vergognarci di nulla, è nelle nuove edizioni bromance – quelle con protagonisti due o più uomini in relazione non erotica fra di loro – che anche i maschietti possono, alfine, confrontarsi con la propria controparte più sensibile (quella che davvero sa metterci in imbarazzo).

In tal senso, è proprio all’abbiccì dei sentimenti che spesso si riduce il divario tra i sessi; e poiché sul linguaggio passionale molto romance è stato scritto, allora tanto vale ispirarsi a esso per meglio comunicare all’interno di una relazione amorosa. Così come ci insegna, e non senza una dose di provocazione, il gruppo letterario per soli uomini nel romanzo di Lyssa Kay Adams: vero e proprio team di lettori e tutti ai piani alti della Nashville che fa notizia, il segretissimo circolo del libro si affida alle storie di Reggenza – sullo stile Bridgerton, tanto per intenderci – al fine di esplorare l’universo femminile con lo stesso aplomb si addirebbe a un nobiluomo.

Sul punto, è nell’arte del corteggiamento che il protagonista Gavin Scott ha ancora molto da imparare; fuoriclasse del baseball e genitore di due gemelline (Amelia ed Ava), quando il suo matrimonio da sogno rischierà di naufragare a causa di una rivelazione a dir poco scottante – “Fingevo gli orgasmi. L’ha scoperto, e la cosa l’ha ferito” – sarà proprio la confraternita di amici a indicare all’uomo i volumi più romantici per scampare dal divorzio.

Nella specie, è dall’approccio con Alla corte della contessa – un regency immaginario sulle discriminazioni subite dalle donne per pregiudizi di genere, sia nel contesto lavorativo che nella sfera personale – che l’audace battitore troverà gli spunti necessari per farsi perdonare dalla sua dolce meta/metà (l’affascinante Thea); ma riconquistarne la fiducia non sarà per nulla facile, e ciò non soltanto per i continui placcaggi della cognata Liv – che di certo non ne vuol sapere di un suo possibile ritorno a casa-base – ma puranche per lo strike della consorte stessa, fortemente amareggiata nell’intuire che il romanticismo del marito non è tutto farina del suo sacco…

Con un epilogo da ovazione su cui è evidente non serviranno pronostici – perché ogni storia (d’amore) che si rispetti esige sempre il lieto fine – un romanzo all’ultimo inning che sa pacificare le tifoserie donna/uomo, capace di coniugare tanto le aspettative del romance d’annata (batticuore, sensualità e poi un pizzico di drama) tanto quelle del bromance di natura contemporanea (sesso, birra e parolacce comprese, lasciateci scherzare).

Per chi poi non ne avesse abbastanza, questo è solo il primo di una saga di cinque libri (gli altri inediti in Italia) ma tutti volti a rappresentare le nuove frontiere dell’emotività maschile: divertente, atossica e con tante sfumature che declinano ben oltre il celeste puro.

“Quando gli uomini iniziano a leggere romance ne vengono rapiti all’istante”, conferma l’autrice in una sua recente intervista, “per loro è un’esperienza davvero illuminante, poiché si rendono conto di quanto siano stati limitati e si chiedono perché nessuno gli abbia detto prima che questo genere letterario è adatto anche a loro”.

In conclusione, e per metterci alla pari sull’argomento (in coppia, oppure no), ecco una serie di 10 titoli che, ci auguriamo, anche tanti lettori uomini vorranno leggere. E senza più pudore alcuno…

Un amore senza fine di Scott Spencer (Sellerio, traduzione di Tommaso Pincio), il Romeo e Giulietta dei nostri tempi, un classico della letteratura, pubblicato per la prima volta nel 1979

Il regno delle bugie. The Liar’s Crown di Abigail Owen (Newton Compton, traduzione di Valentina Nobili), un romantasy da non perdere

Volevamo prendere il cielo di Federica Bosco (Garzanti), un vero e proprio inno all’amore

Una ragazza d’altri tempi di Felicia Kingsley (Newton Compton), un bestseller sull’amore stile regency

La saga The Devil’s night di Penelope Douglas (Newton Compton, traduzione di Laura Lancini), il dark romance all’ennesima potenza

Love on the brain di Ali Hazelwood (Sperling & Kupfer, traduzione di Benedetta Gallo), è tutta una questione di fisica astronomica

Competizioni d’amore di Valentina Nobili (Newton Compton), un reverse-harem sul mondo dell’hockey

Boyfriend Material di Alexis Hall (Mondadori, traduzione di Martina Del Romano), una romcom all’inglese

Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes (Einaudi, traduzione di Renzo Giuidieri), l’indagine dei movimenti amorosi. Non un romance, ma un classicissimo

Book Lovers di Emily Henry (HarperCollins, traduzione di Isabella Polli), un romanzo per gli amanti dei libri