Il romance sta vivendo una stagione di rinnovata popolarità, principalmente grazie a TikTok, che ha contribuito a diffondere una nuova cultura del genere (sdoganandolo), e ha portato in classifica titoli come “Fabbricante di lacrime”, “It ends with us” e “Dammi mille baci”, per citarne solo alcuni. Dal romantasy, al paranormal romance, passando per le storie più dark e per i libri spicy, ecco come stanno cambiando le storie d’amore, trovando una nuova generazione di lettrici e lettori

Amori, passioni, sentimenti, tormenti e desideri: è proprio vero che i libri romance sono fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Forse è per questo che sono così popolari e che, da sempre, sono riusciti a conquistare il cuore di lettrici e lettori.

Un genere letterario di notevole successo, che vanta tra i suoi titoli grandi classici della letteratura, senza considerare le tante novità che in quest’ultimo periodo si stanno facendo notare anche grazie a TikTok: da Fabbricante di lacrime di Erin Doom (Magazzini Salani, il libro più venduto in Italia nel 2022, con oltre 450mila copie) a It ends with us di Colleen Hoover (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet), passando per Kiss me like you love me di Kira Shell (Sperling & Kupfer), Facciamo finta che mi ami di Elena Armas (Newton Compton, traduzione di Mariacristina Cesa), Cose che non abbiamo mai superato di Lucy Score (Newton Compton, traduzione di Valentina Nobili) e Dammi mille baci di Tillie Cole (Always Publishing, traduzione di Monica Ricco), per citare solo alcuni successi recenti.

Ebbene sì: possiamo dire di star vivendo una nuova “stagione dell’amore”. L’argomento è stato oggetto di discussione anche durante il quarantesimo Seminario della Scuola per Librai Elisabetta e Umberto Mauri, durante il quale è stato evidenziato come, nel 2022, tra i generi più venduti in Italia ci sono i romanzi d’amore italiani (+194%), la chick lit italiana (+184%) e i romanzi d’amore stranieri (+49%).

Ma il merito di TikTok non è stato solo quello di aver (ri)portato in classifica i romanzi rosa, bensì anche quello di aver contribuito a diffondere una nuova cultura del genere, sdoganando la visione per cui leggere libri romance fino a pochi anni fa era considerato da molti una sorta di “guilty pleasure“, una parentesi occasionale da tenere ben nascosta e lontana dalla “lettura vera”.

Di discussioni e di battaglie in merito ne sono state condotte molte, e finalmente il romance è riuscito a scrollarsi di dosso l’ingiusta etichetta di genere di serie B, tornando alla ribalta sui social e in libreria (dove, tra l’altro, stanno trovando spazio anche piccole case editrici specializzate come Always Publishing, Queen, Hope e Heartbeat).

Certo, non è un mistero che il mercato dei rosa sia sempre stato particolarmente vivace (Sophie Kinsella è un’autrice da milioni di copie, per dirne una), ma adesso sembra essere cambiato qualcosa. Cosa, nello specifico, prova a spiegarlo il Guardian: “Con il mondo che va storto, i lettori hanno bisogno di un lieto fine“, racconta la scrittrice Emily Henry al quotidiano britannico, in cui si sottolinea come, nel Regno Unito, le vendite di romanzi rosa siano ai massimi dal 2012, quando è esploso il fenomeno di Cinquanta sfumature di grigio (Mondadori).

Nella narrativa romantica, infatti, “tutto è bene quel che finisce bene“, e dunque è certamente plausibile pensare di essere attratti da storie rassicuranti, in cui perfino la situazione più tragica può sciogliersi in un tenero epilogo (anche se non è sempre detto).

La forza dei romanzi rosa è proprio quella di catturare con la loro (apparente) semplicità: tu che leggi sai perfettamente dove porterà la trama, sei consapevole che, nonostante gli ostacoli e le avversità, alla fine l’amore trionferà su tutto. Eppure non puoi fare a meno di emozionarti, di sussultare, di restare con il fiato sospeso ogni volta che assisti alla scena di un bacio (i due che si sfiorano e che si avvicinano lentamente… su, l’hai già letto un centinaio di volte!), finendo puntualmente per capitolare di fronte ai trope più comuni (dall’enemies to lovers al best friend’s brother, passando per il family found, il dating game, il fake engagement e l’intramotabile first love). Questo perché, sebbene i libri romance presentino generalmente uno schema fisso, in realtà gli intrecci sono sempre più vari e originali. E la sfida più grande, come ci ha raccontato Felicia Kingsley in questa intervista, è quella di sapersi rinnovare a ogni libro.

Del resto, non sarebbe sbagliato credere che sia stato proprio questo restyling di temi e di trame a decretare il nuovo successo del genere. Accanto alle storie d’amore più tradizionali, spuntano infatti numerose uscite che affrontano l’argomento amoroso da nuove prospettive. Il lieto fine sopracitato, dunque, non è più rappresentato soltanto dalla realizzazione della coppia, bensì da tante altre strade: dall’amore queer alle parabole di realizzazione personale, dai romance che vedono al centro l’amicizia a quelli che invece esplorano la genitorialità.

Il genere si arricchisce così di nuove sfumature, dando vita a una serie di sottogeneri che si rafforzano e sviluppano peculiarità sempre più precise. Avete mai sentito parlare di romantasy (Tempesta e furia di Jennifer Armentrout, HarperCollins Italia, traduzione di Alice Casarini)? E di paranormal romance (The truth untold di Rokia, Magazzini Salani)? E che dire del popolarissimo dark romance (Una corte di spine e rose di Sarah J. Maas, Mondadori, traduzione di Lia Desotgiu) e dei libri spicy (Sangue e cenere, HarperCollins, traduzione di Sara A. Benatti)? In fondo si tratta sempre di romanzi d’amore, ma conditi e mescolati con nuovi elementi, che generano esiti sorprendenti e fuori dal canone.

Insomma, la storia d’amore oggi non è più solo la storia di un Lui e di una Lei, ma la storia di tutti coloro che hanno voglia di trovare (con certezza) il proprio lieto fine, tra emozioni e batticuori.