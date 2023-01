Il successo del romanzo “Dammi mille baci” di Tillie Cole (e di Always Publishing)

Ci sono un ragazzo, una ragazza, e un’amicizia che né il tempo né la distanza possono spezzare. Sullo sfondo, anche una malattia.

Tra i libri più amati su #BookTok e protagonisti nelle classifiche di vendita troviamo, ormai da settimane, Dammi mille baci di Tillie Cole, autrice che viene da un paesino del nord-est dell’Inghilterra, e che è cresciuta in una fattoria con la madre inglese, il padre scozzese e una moltitudine di animali. Dopo essersi laureata con bacio accademico in Studi Religiosi, Cole ha intrapreso una carriera come insegnante, per poi scoprire l’amore per la scrittura.

La casa editrice fondata a Salerno nel 2017

In Italia, a pubblicare i suoi libri (Dammi mille baci, Sulle note di noi due e Per te solo io) è la casa editrice Always Publishing, nata nel 2017 da un’idea della tarantina Alessandra Friuli e della salernitana Simona Natale. Le editrici, appassionate di romance, sono ex amministratrici del blog letterario Crazy for romance, specializzato in romanzi d’amore. Oggi Always Publishing, che ha sede a Salerno, è un marchio in ascesa, dall‘organico tutto al femminile, protagonista nel mercato del romanzo rosa, con 103 titoli pubblicati finora.

Al quotidiano Domani le editrici hanno spiegato: “Il punto è che prendiamo sul serio il genere. Non c’è nulla di culturalmente sconveniente nel leggere romanzi d’amore. Realizziamo ogni libro con la massima cura: traduzioni precise, editing accurato, copertine accattivanti. Perché la narrativa femminile non è un genere di serie B ed è essenziale offrire prodotti impeccabili”-

Torniamo a Dammi mille baci (65esimo titolo uscito per Always Publishing), per sintetizzarne la trama: Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore. Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli… Quando il diciassettenne Rune Kristiansen torna nella tranquilla cittadina della Georgia in cui ha abitato da bambino, ha in mente solo una cosa. Scoprire il motivo che ha spinto la sua inseparabile amica d’infanzia a escluderlo dalla sua vita senza una parola di spiegazione. Ma il suo cuore potrebbe rompersi di nuovo…

Dammi mille baci è un romanzo young adult che si inserisce nel sottogenere chiamato “sick romance“, in cui la malattia gioca un ruolo importante.

[newsletter