Vi piacciono i libri romantici che fanno sognare ed evadere dalla routine? Ecco una lista di libri d’amore (che non pretende di essere esaustiva), a partire dai romanzi rosa e passando per le storie romantiche più lette negli ultimi anni, fino ad arrivare alle novità di alcuni scrittori da poco tornati in libreria

Una curiosità: perché i libri d’amore si chiamano romanzi rosa?

Come i libri gialli, che si chiamano così in Italia per il colore che aveva la prima collana Mondadori dedicata al genere poliziesco, anche i libri d’amore o sentimentali (romance, romantici, in inglese) presero il nome di romanzi rosa per l’aspetto che avevano all’origine.

Negli anni ’30, l’editore Salani ristampò infatti una sua celebre collana, La Biblioteca delle Signorine, in una versione più moderna e riconoscibile.

Presto i titoli della collana, dai risvolti romantici e pubblicati con grande successo, vennero chiamati I romanzi della rosa, dal logo d’oro a forma di fiore che capeggiava sulla tela rosa acceso delle copertine. Da allora, tutti noi con romanzi rosa intendiamo libri romantici che hanno una storia d’amore come motore della narrazione.

Libri d’amore e romanzi rosa da leggere e regalare

Ma, al di là delle curiosità etimologiche, quali romanzi sentimentali scegliere da leggere e da regalare?

In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, ecco una lista di libri d’amore, che non pretende di essere esaustiva, e che comprende testi di ieri e di oggi, con protagoniste delle storie capaci di portarci lontano e di farci sognare.

L’ultima estate, André Aciman Cercami, André Aciman Chiamami col tuo nome, André Aciman Tutto a posto tranne l’amore, Anna Premoli Proprio come te, Nick Hornby Maestre d’amore, Nadia Fusini La felicità sulla porta di casa, Jason F. Wright Il diario di Mr. Darcy, Amanda Grange Love, Roddy Doyle Non mentirmi, Philippe Besson La vita inizia quando trovi il libro giusto, Ali Berg e Michelle Kalus Questione di Costanza, Alessia Gazzola Costanza e buoni propositi, Alessia Gazzola La promessa di un’estate, Marc Levy Amo la mia vita, Sophie Kinsella Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita, Raphaëlle Giordano Non aspettare la notte, Valentina D’Urbano La forma dell’acqua, Guillermo del Toro e Daniel Kraus Variazioni su un tema originale, André Aciman Tre metri sopra il cielo, Federico Moccia Ho voglia di te, Federico Moccia Tre volte te, Federico Moccia Marte e Venere fanno pace, John Gray L’importanza di essere amati, Alain de Botton Io amo, Vito Mancuso L’abisso di eros, Matteo Nucci Frammenti di un discorso amoroso, Roland Barthes



Libri d’amore pubblicati di recente

Un viaggio nel Sud Italia e attraverso il tempo, in una storia d’amore e mistero

Durante un’estate sulla Costiera amalfitana, un gruppo di giovani americani conosce Raúl, personaggio riservato e imperscrutabile, che con il suo fascino ammalia tutti tranne Margot. Con il passare delle ore e dei giorni, però, anche la donna comincia a fidarsi di lui e ad aprirsi, dando vita a una storia d’amore e di mistero nel segno della delicata profondità nel raccontare i sentimenti che Aciman ci ha fatto conoscere in Chiamami col tuo nome e Cercami.

Può un amore del passato tornare a farci battere il cuore?

Ludovico Paravicini è reduce dal divorzio con Ginevra, che anni prima ha fatto armi e bagagli e preteso da lui un lauto assegno di mantenimento. All’improvviso, però, l’ex moglie ricompare a sorpresa… Un libro d’amore per chi non si perde neppure un libro della prolifica autrice di Un giorno perfetto per innamorarsi e per chi ha voglia di una storia dall’esito sorprendente.

L’amore ai tempi della Brexit

Lucy è un’insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito, e non si sente pronta per una nuova storia finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo della macelleria, ma fa anche il babysitter e l’allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì?

Maestre d’amore, Nadia Fusini

Shakespeare non ci ha mai fatto innamorare tanto

Giulietta, Ofelia, Desdemona, Cleopatra, la Bisbetica e perfino Jill e Jack raccontano l’immensa novità con cui Shakespeare pensò il femminile e il maschile all’inizio dell’epoca moderna, parlando pagina dopo pagina dell’”ambiguità scandalosa dell’amore”.

Romanzi d’amore che vi faranno commuovere

Una storia vera, che ha portato la felicità nella vita di molte persone

È il 25 dicembre quando Hope Jensen riceve un dono inaspettato: sulla porta di casa trova un barattolo di vetro pieno di monete, avvolto in un grande fiocco rosso. Nessuna traccia del mittente, nessun biglietto. Hope vuiole allora scoprire dove tutto ha avuto inizio, perché trovare quel barattolo le ha aperto gli occhi sulla magia delle luci che addobbano la città. Ha fatto crescere dentro di lei un senso di speranza che credeva perduto. Ancora non riesce a immaginare dove la porterà quella ricerca, ma in fondo il desiderio più bello è quello che non abbiamo mai espresso.

La storia di Elizabeth Bennet raccontata dal punto di vista di Darcy

Per la prima volta abbiamo accesso ai pensieri e ai sentimenti più intimi Fitzwilliam Darcy, riversati nelle pagine del suo diario, e a tutti quei momenti e quelle situazioni a cui nell’originale si fa solo cenno. All’apparenza freddo e distaccato, Darcy è l’eroe romantico che da duecento anni a questa parte continua a conquistare il cuore di chi ha la passione per i libri d’amore in tutto il mondo, grazie anche a un temperamento passionale ancora tutto da scoprire…

Alla scoperta di un amore che, letteralmente, non ha età

Grandi amici fin dall’adolescenza, Davy e Joe hanno ormai quasi sessant’anni e si vedono di rado. Le loro vite hanno preso strade diverse, fino a quando una sera il loro incontro assume un sapore particolare, e insieme alla birra scorrono ricordi e segreti mai confessati. Sarà la fine dell’amicizia di Davy e Joe o sarà l’occasione per parlare sinceramente del loro rapporto, di quello che è stato e di quello che può ancora essere?

Un amore intenso, segreto, assoluto, in un’epoca in cui l’omosessualità è un tabù

Bordeaux, 2007. Nella hall di un albergo, Philippe Besson conversa con una giornalista che lo intervista a proposito del suo ultimo romanzo. Mentre risponde alle sue domande, un’apparizione: un ragazzo che sembra uscito dal suo passato, un’immagine quasi irreale, inverosimile. Philippe lo insegue e grida il suo nome…



Per chi non rinuncia mai all’idea di innamorarsi ancora

“Sono salita a bordo del treno delle 17.42 armata di un buon libro. L’ho sfogliato fino alla settima pagina dal fondo e ho scritto: Hai ottimi gusti in fatto di libri. Ti va di conoscermi? Il mio piano? Usare le parole straordinarie di alcuni dei miei romanzi preferiti per colmare il vuoto che ho messo tra me e le altre persone, e scommettere sull’amore”.

Libri romantici che strappano un sorriso

Dall’autrice de L’allieva, una nuova serie che con Costanza e buoni propositi è già al secondo romanzo

Costanza Macallè, sull’aereo che la porta dalla Sicilia alla città del Veneto, dove già abita sua sorella Antonietta, non sta viaggiando da sola. Con lei c’è l’essere cui tiene di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Sua figlia è tutto il suo mondo, anche perché sono soltanto loro due. Ma, come in tutti i grandi libri d’amore, la vita ha altri programmi per Costanza…

La promessa di un’estate, Marc Levy

Un’avventura oltre Atlantico per realizzare il sogno d’amore di una vita

Cosa fareste se un fantasma si presentasse un giorno alla vostra porta e vi chiedesse di aiutarlo a realizzare il suo desiderio più grande? Thomas, giovane e talentuoso pianista, riceve la visita del defunto padre, Raymond, morto ormai da cinque anni: il fantasma gli chiede di dargli una mano a ricongiungersi per l’eternità con lo spirito di Camille, una donna amata per lungo tempo in modo intenso e platonico…

Amo la mia vita, Sophie Kinsella

False aspettative e compromessi raccontati da un’autrice che è una garanzia

Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold. Non ha ancora trovato l’anima gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei. Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Ava avrà trovato l’uomo giusto o è solo un abbaglio?



Un bestseller della regina spagnola dei libri d’amore

Nora sa di aver trovato l’amore eterno, ma dopo vent’anni di matrimonio Giorgio la lascia, per una donna più giovane. Grazie al sostegno della sua migliore amica Nora riesce a rialzarsi, a cambiare lavoro e… a incontrare Ian. Riuscirà però a lasciarsi andare senza rinunciare alla possibilità di essere felice?

Libri rosa e romantici cult, in edizione economica

L’amore non si limita mai soltanto a ciò che si vede

Un’intensa storia d’amore dalla scrittrice italiana scoperta dal torneo letterario per scrittori esordienti IoScrittore e diventata con Il rumore dei tuoi passi un’autrice di libri d’amore pubblicata in più di 25 Paesi. Una ragazza segnata da colpe non sue. Un ragazzo segnato da un destino inevitabile. Una storia che ha tutto e tutti contro, e che nonostante questo lotta per affermarsi fino alla fine.



Il libro che ha ispirato il film vincitore del Leone d’oro e di 4 premi Oscar

La storia d’amore impossibile (ma in amore, che cosa lo è?) tra un uomo anfibio catturato in Amazzonia nel ’62 e un’inserviente muta del Centro di Ricerca Aerospaziale di Occam, dove la creatura è rinchiusa… Una vicenda romantica, struggente, dark e soprattutto visionaria.

Dall’autore della storia d’amore da Premio Oscar Chiamami col tuo nome

Torniamo a parlare di Aciman, stavolta per citare cinque variazioni sul tema dell’amore, cinque momenti che ricostruiscono strato dopo strato la fluida, fluttuante natura erotica di Paul, il protagonista di uno dei libri d’amore che torna in Italia, per occuparsi della casa dell’infanzia bruciata dal fuoco, ma che scatena i ricordi di un fuoco interiore, quello del suo primo amore…



Il seguito dei bestseller Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te

A volte capita che il destino si possa distrarre un attimo ed è così che nascono i grandi amori e i grandi libri d’amore. Di soppiatto e senza annunciarsi, come ogni capolavoro. Il protagonista di questa storia incontra la sua metà quando credeva che non sarebbe più accaduto, scoprendo così che l’amore, malgrado tutto, è quell’imprevisto che dà senso alla vita.

Saggi sull’amore senz’altro da leggere

Un manuale di pronto soccorso per le coppie che faticano a capirsi e apprezzarsi

Gray ci invita a metterci nei panni della persona amata, per capirla a fondo. Spesso, infatti, ci piacerebbe che i nostri fidanzati, fidanzate, mogli o mariti fossero più simili a noi. Quando cerchiamo di cambiare qualcosa nei nostri partner, però, rischiamo di dimenticarci cosa ci è più piaciuto di loro quando ce ne siamo innamorati la prima volta…

Un libro d’amore per trovare consigli su libri d’amore verso sé stessi

Se è vero che l’amore inteso come passione è il soggetto preferito di artisti e filosofi, l’aspettativa d’amore che abbiamo dal mondo rimane invece argomento sottaciuto. Dove trovare allora sollievo e risposte a questa esigenza? Ad esempio, ci suggerisce Alain de Botton, tra le pagine di eccellenti letture, come i romanzi di Jane Austen, o di fronte allo spettacolo vivificante delle rovine antiche.

“Dov’eri, cosa pensavi, cosa facevi, quando la freccia di Eros ti trafisse per la prima volta?”

Dove ha origine e come agisce la forza misteriosa dell’amore? Come possiamo viverlo nel modo più vero? E qual è il messaggio che esso porta con sé? Rimanendo sempre fedele al primato della coscienza e della libertà individuale ed esponendo tutti i limiti della morale tradizionale cattolica, l’autore propone in questo libro una prospettiva etica in grado di orientare dal basso un esercizio giusto e insieme libero della sessualità.



Tra il saggio e il racconto, un viaggio nel mito eterno di eros

“Chi ama davvero non può che essere riamato”. “Chi ama davvero ama per sempre”. Stanno così le cose o queste due leggi dell’amore non sono altro che un sogno cui tutti vorremmo credere? Dobbiamo tornare indietro nel tempo per trovare una risposta… Uno di quei libri d’amore capace di farci scoprire il mito antico di eros. Un’opera colta e meravigliosa sul significato primigenio del sentimento nobile per antonomasia.